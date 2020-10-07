Португалия

Испания примерно полчаса имела подавляющее преимущество и несколько раз была близка к голу, но действовала все же без непременного желания забить. А затем постепенно инициатива перешла к хозяевам, которые в концовке даже поддавили. Но на гол в итоге никто не наиграл. Ждем второго тайма.