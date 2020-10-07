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Роналду против Рамоса: Португалия встречается с Испанией. LIVE

Товарищеские матчи. Португалия — Испания. ОНЛАЙН

Сборная Португалии встречается с командой Испании в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   07 октября 21:45   |  перерыв
Португалия
0:0
Испания
Стадион «Жозе Алваладе», Лиссабон | Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
Регилон 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Руй Патрисиу
5 (з)   Рафаэл Геррейру
6 (з)   Рубен Семеду
3 (з)    Пепе
20 (з)   Жоау Канселу
8 (п)   Жоау Моутинью
18 (п)   Рубен Невеш
16 (п)   Ренату Саншеш
7 (н)   Криштиану Роналду
9 (н)   Андре Силва
17 (н)   Франсиску Тринкан
13 (в)   Кепа Аррисабалага
3 (з)   Диего Льоренте
20 (з)   Серхи Роберто
12 (з)   Серхио Регилон 44'
2 (з)   Эрик Гарсия
10 (п)   Серхио Каналес
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Даниель Себальос
7 (п)   Даниэль Ольмо
9 (н)   Жерар Морено
19 (н)    Родриго
Запасной состав
22 (в)   Руи Силва
12 (в)   Антони Лопеш
2 (з)   Нелсон Семеду
4 (з)   Рубен Диаш
11 (п)   Бруну Фернандеш
13 (п)   Перейра Данилу
10 (п)   Бернарду Силва
23 (н)   Жоау Фелиш
21 (н)   Диогу Жота
15 (н)   Рафаэл Силва
19 (н)   Нуну Секейра
14 (н)   Вильям Карвалью
23 (в)   Унай Симон
1 (в)   Давид де
4 (з)   Пау Торрес
14 (з)   Хосе Луис
22 (з)   Хесус Навас
15 (з)   Серхио Рамос
21 (п)   Хосе Кампанья
16 (п)   Родриго Эрнандес
6 (п)   Микель Мерино
17 (н)   Ансу Фати
18 (н)   Ферран Торрес
11 (н)   Адама Траоре
Удары
0%
По воротам: 4
В створ: 0
Владение мячом
38%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 6
Удары
100%
По воротам: 11
В створ: 4
Владение мячом
62%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 7
Трансляция
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Перерыв

Испания примерно полчаса имела подавляющее преимущество и несколько раз была близка к голу, но действовала все же без непременного желания забить. А затем постепенно инициатива перешла к хозяевам, которые в концовке даже поддавили. Но на гол в итоге никто не наиграл. Ждем второго тайма.

'45

И все, первый тайм завершен. Ничего не добавил арбитр.

'45

Роналду пробил головой, набежав на подачу со штрафного — выше створа.

'44

Первую в матче желтую карточку получает Серхио Регилон. Срубил защитник «Тоттенхэма» Тринкау, причем больно именно фолившему.

'43

Момент! Вот уже момент у португальцев. Подача в штрафную с левого фланга, Роналду выиграл воздух у Регилона, Силва продлил дальше, а набежавший Геррейру в борьбе с защитником запустил мяч выше створа.

'42

Регилон, вынося мяч после навеса в штрафную, попал в руку Роналду. От того мяч отскочил в Силву и вернулся к капитану, но судья из-за той самой руки игру остановил.

'41

В последнее время режиссер трансляции много показывает разминающихся запасных, потому что на поле особенно ничего не происходит.

'39

Роналду получил мяч на левом фланге попытался набрать скорость и пошел в дриблинг, но не обыграл защитника.

'37

В целом темпа не хватает матчу, все-таки чувствуется товарищеский статус.

'35

В последнее время у Испании разладилась ее атакующая игра. Мяч держится только на своей половине, а вот переходы на чужую становятся синонимами потерь.

'33

В последние минуты португальцы явно освоились на поле и стали даже подолгу владеть мячом.

'31

После еще одного навеса с угла поля Пепе фолит на защитнике в верховой борьбе.

'30

Угловой зарабатывает Португалия. Идет подача на угол вратарской, Рубен Семеду добирается до мяча, попадает в испанца, и назначается еще один корнер.

'27

Вот наконец португальский выстрел, но решивший пробить издали Ренату Саншеш совсем не попал в створ.

'25

Еще один пас на углу штрафной находит Дани Ольмо, а тот бьет из-под Канселу — на месте снова Патрисиу.

'23

Продолжается осада. Португалия практически не переходит центр поля.

'21

А картина все та же. Правда, сейчас Регилон, которому дали на ход на левый фланг, чтобы успеть к мячу, пошел в подкат и сбил опередившего его Пепе.

'19

Еще один голевой момент испанцев! Классную передачу получил Жерар Морено, но в створ он не попал. Хотя на самом деле там успел поставить ногу защитник, но арбитр просто не увидел углового.

'18

Дальний удар в исполнении Родриго, но Руй Патрисиу спокойно ловит мяч.

'16

Вот мог оказаться на ударной позиции Криштиану Роналду. И передача ему в правый полуфланг дошла, но был офсайд.

'15

Пока вообще нет атак со стороны португальской сборной. Дело не в отсутствии желания, просто гости не отдают хозяевам мяч от слова «совсем».

'12

Очередная испанская атака, теперь смещается слева в центр и бьет Ольмо — в руки Патрисиу. Хотя удар все равно был неприятный, так как мяч вилял в воздухе.

'11

Фирменный дальний удар Родриго со смещением с фланга в центр — рядом с дальней штангой.

'10

Несмотря на всю экспериментальность состава Луиса Энрике, его команда играет так, словно все давно друг с другом сыграны.

'8

Еще одна острая атака испанцев. И снова здесь участником оказался Ольмо. Простреливал в штрафную, правда, Каналес. Там Геррейру опередил Родриго и Жерара, но по отскочившему мячу бил набежавший Ольмо — немного мимо ближнего угла.

'6

Дани Ольмо теперь рванул направо в штрафную, Себальос разрезал ему передачку, а полузащитник «РБ Лейпцига» простреливал через вратарскую, но там не оказалось партнеров.

'5

Мяч полностью под контролем у сборной Испании. Хозяева, которые к тому же из-за пустых трибун без поддержки болельщиков сегодня, только обороняются и много бегают.

'3

А вот и первый момент! Как-то очень легко прошла атака сборной Испании. С правого флага Ольмо отдал в штрафную, где Жерар Морено ушел на приеме от защитника и в ближнем бою не смог переиграть Руя Патрисиу. Отскочивший за штрафную мяч намного выше створа зарядил Бускетс.

'2

Довольно осторожное начало встречи. Никто никуда не спешит, мяч больше у испанцев.

'1

Поеееехали! Матч стартовал.

21:45

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Италии во главе с Паоло Валери.

21:40

А вот стартовое сочетание от наставника сборной Испании Луиса Энрике:

Кепа Аррисабалага — Серджи Роберто, Диего Льоренте, Эрик Гарсия, Серхио Регилон — Серхио Бускетс, Дани Себальос, Серхио Каналес — Родриго, Дани Ольмо, Жерар Морено.

21:35

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:

Руй Патрисиу — Жоау Канселу, Пепе, Рубен Семеду, Рафаэл Геррейру — Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Ренату Саншеш — Криштиану Роналду, Франсишку Тринкау, Андре Силва.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча Португалия - Испания. Начало встречи запланировано на 21.45 мск.