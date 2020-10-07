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Испания примерно полчаса имела подавляющее преимущество и несколько раз была близка к голу, но действовала все же без непременного желания забить. А затем постепенно инициатива перешла к хозяевам, которые в концовке даже поддавили. Но на гол в итоге никто не наиграл. Ждем второго тайма.
Регилон, вынося мяч после навеса в штрафную, попал в руку Роналду. От того мяч отскочил в Силву и вернулся к капитану, но судья из-за той самой руки игру остановил.
В последнее время режиссер трансляции много показывает разминающихся запасных, потому что на поле особенно ничего не происходит.
Роналду получил мяч на левом фланге попытался набрать скорость и пошел в дриблинг, но не обыграл защитника.
В целом темпа не хватает матчу, все-таки чувствуется товарищеский статус.
В последнее время у Испании разладилась ее атакующая игра. Мяч держится только на своей половине, а вот переходы на чужую становятся синонимами потерь.
В последние минуты португальцы явно освоились на поле и стали даже подолгу владеть мячом.
После еще одного навеса с угла поля Пепе фолит на защитнике в верховой борьбе.
Угловой зарабатывает Португалия. Идет подача на угол вратарской, Рубен Семеду добирается до мяча, попадает в испанца, и назначается еще один корнер.
Вот наконец португальский выстрел, но решивший пробить издали Ренату Саншеш совсем не попал в створ.
Продолжается осада. Португалия практически не переходит центр поля.
А картина все та же. Правда, сейчас Регилон, которому дали на ход на левый фланг, чтобы успеть к мячу, пошел в подкат и сбил опередившего его Пепе.
Дальний удар в исполнении Родриго, но Руй Патрисиу спокойно ловит мяч.
Пока вообще нет атак со стороны португальской сборной. Дело не в отсутствии желания, просто гости не отдают хозяевам мяч от слова «совсем».
Очередная испанская атака, теперь смещается слева в центр и бьет Ольмо — в руки Патрисиу. Хотя удар все равно был неприятный, так как мяч вилял в воздухе.
Несмотря на всю экспериментальность состава Луиса Энрике, его команда играет так, словно все давно друг с другом сыграны.
Дани Ольмо теперь рванул направо в штрафную, Себальос разрезал ему передачку, а полузащитник «РБ Лейпцига» простреливал через вратарскую, но там не оказалось партнеров.
Мяч полностью под контролем у сборной Испании. Хозяева, которые к тому же из-за пустых трибун без поддержки болельщиков сегодня, только обороняются и много бегают.
Довольно осторожное начало встречи. Никто никуда не спешит, мяч больше у испанцев.
Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Италии во главе с Паоло Валери.
А вот стартовое сочетание от наставника сборной Испании Луиса Энрике:
Кепа Аррисабалага — Серджи Роберто, Диего Льоренте, Эрик Гарсия, Серхио Регилон — Серхио Бускетс, Дани Себальос, Серхио Каналес — Родриго, Дани Ольмо, Жерар Морено.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:
Руй Патрисиу — Жоау Канселу, Пепе, Рубен Семеду, Рафаэл Геррейру — Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Ренату Саншеш — Криштиану Роналду, Франсишку Тринкау, Андре Силва.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча Португалия - Испания. Начало встречи запланировано на 21.45 мск.