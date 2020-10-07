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Ауар попытался прострелить на Марсьяля с левого фланга, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.
Французы заработали «стандарт» на чужой половине поля. Ауар здорово навесил в центр штрафной, где Лангле, нагнувшись до самой земли, нанес удар головой — мимо ворот!
«Жовто-блакитные» сумели отобрать мяч у французов, которые до этого с комфортом раскатывали его возле чужой штрафной, и попытались выйти в контратаку. Малиновский начал развивать скорость, но «трехцветные» вовремя сфолили на нем, прервав опасное начинание. Арбитр обходится без желтой карточки.
Малиновский подхватил мяч в центре поля и на полной скорости понесся к чужим воротам, но Лангле сумел одним аккуратным движением ноги выбить снаряд у него из-под ног.
«Трехцветные» спокойно владеют мячом. Гости притихли после пропущенного гола и явно сбавили в активности.
Ничего путного из своего углового подопечные Дидье Дешама не извлекли. Последовал навес куда-то в центр штрафной, мяч достался одному из французов, и тот решил показать чудеса дриблинга, но в итоге потерял мяч.
«Трехцветные» заработали первый угловой в матче.
Первая атака французов! Камвинга показал дриблинг на правом фланге и мог простреливать в штрафную украинцев, но никого из партнеров там не оказалось — замешкались. В итоге мяч отошел назад, и теперь хозяева поля перекатывают его в центре.
Могло быть опасно! Хавбек Евгений Макаренко отдал пас в штрафную на Ярмоленко, но голкипер «трехцветных» Стив Манданда на секунду опередил соперника и забрал мяч в руки.
«Жовто-блакитные» прорвались далеко по правому флангу, но Ярмоленко не нашел возможности подать или прострелить в штрафную — французские защитники столпились перед ним такой плотной стеной, что пришлось пасовать назад. В итоге атака откатилась до половины поля Украины.
Украина начала более активно — владеет мячом (хоть по большой части и на своей половине поля) и регулярно пытается прорваться вперед, но французы совершают один фол за другим и прерывают атаки.
Состав сборной Украины: Бущан, Забарный, Миколенко, Михайличенко, Конопля, Макаренко, Харатин, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Малиновский.
Запасные: Шовковский, Пластун, Сидорчук, Безус, Караваев, Соболь, Цыганков, Чеберко, Шепелев, Яремчук.
Состав сборной Франции: Манданда, Динь, Ленгле, Павар, Упамекано, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Жиру, Марсьяль.
Запасные: Льорис, Маньян, Эрнандес, Варан, Кимпембе, Погба, Канте, Коман, Бен Йеддер, Гризманн, Мбаппе.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча Франция — Украина. Встреча начнется в 22.10 мск.