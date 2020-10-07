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Голы-шедевры: ослабленная Украина проигрывает Франции. LIVE

Товарищеский матч. Франция — Украина. ОНЛАЙН

Сборная Франции встречается с командой Украины в рамках товарищеского матча. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   07 октября 22:10   |  1 тайм
Франция
2:0
Украина
Стадион «Стад де Франс», Сен-Дени | Главный судья: Андрис Трейманис (Кулдига, Латвия)
Камавинжа 9'
Жиру 24'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Стив Манданда
17 (з)   Лука Динь
5 (з)   Клеман Лангле
18 (з)   Деотшанкюль Юпамекано
2 (з)   Бенжамен Павар
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
12 (п)   Корентин Толиссо
14 (п)   Эдуардо Камавинжа 9'
8 (п)   Уссем Ауар
19 (н)   Антони Марсьяль
9 (н)   Оливье Жиру 24'
1 (в)   Георгий Бущан
4 (з)   Илья Забарный
13 (з)   Ефим Конопля
18 (з)   Богдан Михайличенко
16 (з)   Виталий Миколенко
14 (п)   Игорь Харатин
20 (п)   Евгений Макаренко
10 (п)   Николай Шапаренко
8 (п)   Руслан Малиновский
11 (н)   Александр Зубков
7 (н)   Андрей Ярмоленко
Запасной состав
1 (в)   Уго Льорис
23 (в)   Мик Меньян
4 (з)   Рафаэль Варан
21 (з)   Лукас Эрнандес
3 (з)   Преснел Кимпембе
13 (п)   Н'Голо Канте
6 (п)   Поль Погба
22 (н)   Виссам Бен-Йеддер
11 (н)   Кингсли Коман
7 (н)   Антуан Гризманн
10 (н)   Килиан Мбаппе
22 (з)   Евгений Чеберко
21 (з)   Александр Караваев
3 (з)   Игорь Пластун
2 (з)   Эдуард Соболь
19 (п)   Роман Безус
17 (п)   Владимир Шепелев
5 (п)   Сергей Сидорчук
15 (п)   Виктор Цыганков
9 (н)   Роман Яремчук
12 (н)   Александр Шовковский
Удары
100%
По воротам: 8
В створ: 5
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
Удары
0%
По воротам: 0
В створ: 0
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 3
Трансляция
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'30

Ауар попытался прострелить на Марсьяля с левого фланга, но мяч рикошетом от защитника ушел на угловой.

'29

Французы заработали «стандарт» на чужой половине поля. Ауар здорово навесил в центр штрафной, где Лангле, нагнувшись до самой земли, нанес удар головой — мимо ворот!

'27

Эх, украинцы очень красиво, в касание разыграли комбинацию на чужой половине поля и выдали пас на Ярмоленко в штрафную, но тот забрался в офсайд. Да и в любом случае Манданда вовремя вышел из ворот и был на мяче первым.

'24

ГООООЛ!!! В сотом матче за сборную Франции капитан команды Оливье Жиру забивает красивейший мяч! Павар выдал отличную проникающую передачу на Жиру, который остановил мяч рядом со штрафной, спокойно переложил его под левую ногу (маячащий перед ним Миколенко никак не помешал) и закрутил в левую «девятку»! 2:0!

'23

Опасно! Камавинга мощно зарядил из-за пределов штрафной — мяч пролетел в метре от створа!

'21

Снова момент! Украинцы организовали опасный навес в центр штрафной, и Макаренко шел на этот мяч, но Манданда оказался первым и в прыжке забрал снаряд. При этом Макаренко врезался в голкипера, нарушив правила, но судья пока никак не наказывает его.

'19

Горячо! Малиновский оказался практически в чужой вратарской и принял мяч, но вот при обработке под давлением защитника немного запутался и позволил снаряду уйти за лицевую.

'17

«Жовто-блакитные» сумели отобрать мяч у французов, которые до этого с комфортом раскатывали его возле чужой штрафной, и попытались выйти в контратаку. Малиновский начал развивать скорость, но «трехцветные» вовремя сфолили на нем, прервав опасное начинание. Арбитр обходится без желтой карточки.

'15

Украина неожиданно провалилась в обороне, и Марсьяль получил возможность зарядить изо всех сил в ближний угол из пределов штрафной! Голкипер Бущан отбил ногой!

'14

Малиновский подхватил мяч в центре поля и на полной скорости понесся к чужим воротам, но Лангле сумел одним аккуратным движением ноги выбить снаряд у него из-под ног.

'12

«Трехцветные» спокойно владеют мячом. Гости притихли после пропущенного гола и явно сбавили в активности.

'9

ГОООООЛ!!! 17-летний Камавинга забивает фантастическим ударом через себя! Французы организовали точный навес в штрафную на Оливье Жиру, и тот пробил головой прямо во вратаря, но на отскоке мяч достался Каваминге, который не глядя пробил в падении через себя и попал в дальний угол! 1:0!

'8

Ничего путного из своего углового подопечные Дидье Дешама не извлекли. Последовал навес куда-то в центр штрафной, мяч достался одному из французов, и тот решил показать чудеса дриблинга, но в итоге потерял мяч.

'7

«Трехцветные» заработали первый угловой в матче.

'7

Опасно! Люка Динь навесил с левого фланга на противоположный край штрафной, где остался без присмотра защитников Бенжамен Павар. В итоге француз с лета пробил по мячу в ближнюю «девятку» — выше ворот!

'6

Первая атака французов! Камвинга показал дриблинг на правом фланге и мог простреливать в штрафную украинцев, но никого из партнеров там не оказалось — замешкались. В итоге мяч отошел назад, и теперь хозяева поля перекатывают его в центре.

'5

Могло быть опасно! Хавбек Евгений Макаренко отдал пас в штрафную на Ярмоленко, но голкипер «трехцветных» Стив Манданда на секунду опередил соперника и забрал мяч в руки.

'4

«Жовто-блакитные» прорвались далеко по правому флангу, но Ярмоленко не нашел возможности подать или прострелить в штрафную — французские защитники столпились перед ним такой плотной стеной, что пришлось пасовать назад. В итоге атака откатилась до половины поля Украины.

'2

Украина начала более активно — владеет мячом (хоть по большой части и на своей половине поля) и регулярно пытается прорваться вперед, но французы совершают один фол за другим и прерывают атаки.

'1

Стартовый свисток! Желаем удачи командам и ждем огненного футбола!

22:00

Состав сборной Украины: Бущан, Забарный, Миколенко, Михайличенко, Конопля, Макаренко, Харатин, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Малиновский.

Запасные: Шовковский, Пластун, Сидорчук, Безус, Караваев, Соболь, Цыганков, Чеберко, Шепелев, Яремчук.

21:55

Состав сборной Франции: Манданда, Динь, Ленгле, Павар, Упамекано, Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар, Жиру, Марсьяль.

Запасные: Льорис, Маньян, Эрнандес, Варан, Кимпембе, Погба, Канте, Коман, Бен Йеддер, Гризманн, Мбаппе.

21:50

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча Франция — Украина. Встреча начнется в 22.10 мск.