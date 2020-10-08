Обеим сборным после этой игры предстоит провести по два матча Лиги наций, так что сегодня мы видим несколько экспериментальные составы. Черчесов, например, доверил место в воротах давно не игравшему за сборную Сослану Джанаеву из «Сочи». В оборону вернулся Илья Кутепов, наконец вылезший из глухого запаса в московском «Спартаке», а рядом с ним в центре будет Федор Кудряшов. Возможно, играл бы Георгий Джикия, но капитан «Спартака», как и голкипер «Локомотива» Гильерме покинули расположение сборной страны из-за подозрительных тестов на COVID-19. По краям обороны незаменимый Марио Фернандес и перепрофилированный в главной команде страны из правого защитника в левого Вячеслав Караваев. В полузащите интересное трио из Магомеда Оздоева, Юрия Газинского и Антона Миранчука, а атакующий треугольник сплошь составлен из футболистов «Зенита»: Андрей Мостовой, Юрий Жирков и Артем Дзюба на самом острие.