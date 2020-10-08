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Первый тайм прошел с большим территориальным преимуществом сборной России. Да и по моментам хозяева были явно лучше, но шведы использовали единственный свой шанс на стандарте после ошибки Сослана Джанаева на выходе. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.
Карл Старфельт ошибся при выходе из обороны в атаку, россияне перехватили мяч, и Жирков его протащил по левому краю, но подал в штрафную очень неудачно.
Темпа не хватает сборной России, чтобы доставить шведам больше проблем. Хотя и навесы неплохо работают.
Длинный заброс Кутепова к штрафной на Дзюбу, тот скидывает своим, и Россия оказывается на чужой половине в позиционной атаке. Придумываем только навес Миранчука с левого края, но борьбу в штрафной выигрывают шведы.
Сема в атаке шведов подал с левого фланга, а Исак пробил с лета ногой над перекладиной.
Жирков простреливает в штрафную, и сборная России зарабатывает еще один угловой.
Контратака шведов. Сема по левому краю покатил вперед на Исака к штрафной, но того опередил и выбил в аут Кудряшов.
66% времени владеет мячом сборная России, 34% у шведов. После аута зацепились в штрафной и скинули на Оздоева, чей удар ушел выше ворот.
Жирков прошел по левому флангу и подал в штрафную, но мяч в итоге долетел до Марио Фернандеса, а там дело остротой не закончилось.
Довели мяч до Караваева в атаке, тот подработал себе под удобную правую и пробил низом в ближний угол от угла штрафной — Юнссон на месте.
Отобрали россияне на чужой половине поля, но к моменту навес с левого края не привел.
Вот так почти все время атаковала и создавала моменты Россия, а забил соперник. У шведов достаточно класса для этого. И сейчас именно скандинавы держат мяч, хоть и оказываются под серьезным прессингом.
Магомед Оздоев сфолил на российской половине поля на Исаке. До ворот было далеко, но Себастьян Ларссон исполнил отличную подачу в штрафную, а Исак опередил неосмотрительно пошедшего на выход Сослана Джанаева и головой переправил фактически уже в пустые ворота.
Сбивают гости темп. Мяч у шведов сейчас, но в атаку они пока не бегут.
Россияне продолжали атаковать, но в прессинге у чужой штрафной Газинский совершил накладку против Старфельта.
Сборная Швеции готовит свою атаку, делает длинный пас на российскую половину поля, где Кутепов в верховой борьбе фолит на своем одноклубнике Ларссоне.
Еще один угловой, и снова с правого фланга, заработала сборная России. Подача Миранчука, там едва не зацепили наши за мяч так, чтобы нанести удар, но шведы все же отбились.
Йордан Ларссон принял на ногу пас из глубины, а дальше был спринт с Кутеповым к российской штрафной, но у защитника нашей сборной была слишком большая фора.
Забрали мяч россияне, тоже без особого продвижения вперед, но до паса из глубины на Оздоева. Магомед зацепился, переадресовал Антону Миранчуку, а тот пробил — выше ворот.
Первая позиционная атака шведской сборной долго развивалась на половине поля российской сборной, но в итоге последовал заброс на Исака в левый фланг, а там все проконтролировал и проводил мяч за лицевую Марио Фернандес.
Этот угловой сборной России ни к чему не привел.
Мощное начало от России. Теперь Дзюба в быстрой атаке отдал налево Миранчуку, который почти от лицевой из штрафной сделал пас на линию вратарской под удар, но там Бенгтссон вынес на еще один корнер.
Сборная России владеет территорией на первых минутах. В позиционной атаке Караваев исполнил фирменный зенитовский угловой, и хотя Дзюба до мяча не добрался, дело закончилось угловым.
Сборная России держит мяч и постепенно готовит атаку. В итоге следует длинная передача на правый фланг Мостовому, но того опережает Старфельт.
Россия и Швеция играли друг с другом в первом розыгрыше Лиги наций УЕФА, тогда в первом круге они разошлись ничьей в России (1:1), после чего в Швеции определяли победителя группы. Команду Станислава Черчесова устраивала и ничья, но сильнее оказались хозяева (2:0).
У сборной Швеции сегодня в составе сразу три представителя российского чемпионата. Хольмен из московского «Динамо» со Старфельтом из казанского «Рубина» составили пару в центре обороны, а вместе с темнокожим нападающим испанского «Реал Сосьедада» Исаком впереди выйдет московский спартаковец Йордан Ларссон, здорово прогрессирующий в последнее время.
Обеим сборным после этой игры предстоит провести по два матча Лиги наций, так что сегодня мы видим несколько экспериментальные составы. Черчесов, например, доверил место в воротах давно не игравшему за сборную Сослану Джанаеву из «Сочи». В оборону вернулся Илья Кутепов, наконец вылезший из глухого запаса в московском «Спартаке», а рядом с ним в центре будет Федор Кудряшов. Возможно, играл бы Георгий Джикия, но капитан «Спартака», как и голкипер «Локомотива» Гильерме покинули расположение сборной страны из-за подозрительных тестов на COVID-19. По краям обороны незаменимый Марио Фернандес и перепрофилированный в главной команде страны из правого защитника в левого Вячеслав Караваев. В полузащите интересное трио из Магомеда Оздоева, Юрия Газинского и Антона Миранчука, а атакующий треугольник сплошь составлен из футболистов «Зенита»: Андрей Мостовой, Юрий Жирков и Артем Дзюба на самом острие.
Сразу надо отметить, что этот матч должен был пройти в Швеции, в пригороде Стокгольма Сольне, однако из-за противокоронавирусных мер УЕФА перенес игру в Москву. Так что играют на армейской «ВЭБ Арене».
А вот стартовый состав сборной Швеции от Янне Андерссона:
Юнссон — Крафт, Хольмен, Старфельт, Бенгтссон — С.Ларссон, Свенссон, Сванберг, Сема — Й.Ларссон, Исак.
Давайте сразу же обратимся к стартовым составам команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер сборной России Станислав Черчесов:
Джанаев — Марио Фернандес, Кутепов, Кудряшов, Караваев — Оздоев, Газинский, Ан.Миранчук — Мостовой, Жирков, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Швеция. Встреча начнется в 19.15 мск.