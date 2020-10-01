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Ливерпуль Арсенал

Месть за АПЛ: «Ливерпуль» против «Арсенала» в Кубке. LIVE

Кубок английской лиги. 4-й раунд. «Ливерпуль» — «Арсенал». ОНЛАЙН

В матче четвертого раунда Кубка английской лиги «Ливерпуль» принимает на «Энфилде» лондонский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
4-й раунд  |   01 октября 21:45   |  2 тайм
Ливерпуль
0:0
Арсенал
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Минамино 15'
Уилсон 75'
Джака 51'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Адриан
4 (з)   Вирджил ван 61'
46 (з)   Рис Уильямс
76 (з)   Неко Уильямс
7 (п)   Джеймс Милнер
59 (п)   Гарри Уилсон 75'
17 (п)   Кёртис Джонс
16 (п)   Марко Груич
20 (н)   Диогу Жота 76'
18 (н)   Такуми Минамино 15'
11 (н)   Мохамед Салах 61'
1 (в)   Бернд Лено
17 (з)    Седрик
31 (з)   Зеад Колашинац
6 (з)    Габриэль
16 (з)   Роб Холдинг
7 (п)   Букайо Сака
34 (п)   Гранит Джака 51'
8 (п)   Даниель Себальос 68'
28 (п)   Джозеф Уиллок
30 (н)   Эдвард Нкетиа
19 (н)   Николя Пепе
Запасной состав
62 (в)   Кивин Келлехер
12 (з)   Джозеф Гомес 61'
26 (з)   Эндрю Робертсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 76'
67 (п)   Харви Эллиотт
3 (п)    Фабиньо
27 (н)   Дивок Ориги 61'
13 (в)   Рунар Рунарссон
23 (з)   Давид Луис
3 (з)   Киран Тирни
25 (п)   Мохамед Эльнени 68'
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
9 (н)   Александр Ляказетт
24 (н)   Рейсс Нелсон
Трансляция
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'82

Угловой подал Уилсон, до мяча добрались защитники «Арсенала».

'81

Сака ногу свело. Пепе ему помогает.

'80

Снова «Ливерпуль» несется вперед. Это свежий Вейналдум. Впрочем, тормозят его уже перед штрафной. И атака превращается из быстрой встречной в вялую позиционную.

'78

И опять немного в центре поля завязла игра. Мяч больше у «Арсенала», а хозяева прессингуют, но интенсивность прессинга уже не такая, как в начале.

'76

Жоржиньо Вейналдум вступил в игру вместо Диогу Жоты.

'75

Рубанул сзади по ногам Харри Уилсон убегавшего Николя Пепе. Желтая карточка.

'73

«Арсенал» допасовался в центре поля до потери, хотя гости и показывали, что Жота сыграл рукой. Пошла атака «Ливерпуля», и в ней Груич решился на дальний удар — заблокировали.

'71

14-4 по ударам сегодня в пользу «Ливерпуля». 6-2 по ударам в створ.

'70

Разыграли «канониры» угловой, а потом все равно подали, и последовал мощнейший удар головой Роба Холдинга — Адриан выручил!

'69

Классный перевод Седрика в штрафную «Ливерпуля» на Сака, тот принимает мяч, но Неко Уильямс отчаянно бросается на него и выбивает на угловой.

'68

Замена теперь у «Арсенала»: Мохамед Эльнени заменил Дани Себальоса.

'68

Рисс Уильямс жестковато встретил Николя Пепе, но остановил атаку. Еще и без карточки.

'66

Дальний удар по воротам Лено — ну это семечки для немца.

'64

Груич завис в воздухе при подаче углового и классно пробил головой в самую девятку, но Лено и тут в прекрасном полете вытянул из-под планки!

'63

И снова Лено тащит «Арсенал». Жота принял грудью длинную диагональ, сразу же поймав на встречном движении Колашинаца и пробил метров с 13, но немецкий голкипер просто спас «Арсенал»!

'61

Меняет растворившегося Мохамеда Салаха и слишком расслабленного сегодня Вирджила ван Дейка Юрген Клопп, а выходят Дивок Ориги и Джо Гомес.

'61

К Груичу от Сака отскочил мяч, и серб мгновенно зарядил с 20 метров — Лено вытащил удар из ближнего нижнего угла.

'60

Продолжается осада владений «Арсенала». Где-то темпа «Ливерпулю» не хватает. С другой стороны, и при такой игре не факт, что выдержат гости.

'58

После подачи Милнера в позиционной атаке, ставшей следствием углового, высоченный Груич пробил головой — неточно.

'57

Жота классно подключился, вонзился с мячом в штрафную и пробил с носка — небольшой рикошет, и мяч ушел выше створа.

'55

Снова отрезок, когда «Ливерпуль» много контролирует мяч, но сейчас Пепе немного случайно перехватил на чужой половине, дотащил почти до штрафной и коряво пробил в падении. Мяч у Адриана.

'53

Милнер исполняет угловой. Груич скидывает на ногу ван Дейку, который бьет в касание низом, но Лено шикарно реагирует и тащит из угла!

'51

Даже Мохамед Салах возвращается назад, чтобы помочь партнерам в обороне. А при попытке контратаки Груича откровенно руками задерживает Гранит Джака — желтая карточка.

'49

«Арсенал» наскакивает левым флангом, но навешивает Пепе прямо в руки Адриану.

'47

Досталось по затылку Жоте в верховой борьбе. Будет штрафной с фланга. Милнер навесил Груичу, но тот пробил головой намного выше створа.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Огонька не хватало первому тайму до последних минут, когда «Ливерпуль» взорвался и должен был уходить на перерыв лидером. Что ж, отдохнем вместе с командами и вернемся на вторую половину.

'45+2

Душил «Ливерпуль» гостей в добавленное время, но в итоге «Арсенал» выстоял. Перерыв.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'45

МОМЕНТ! Мяч выбили «канониры» к центру поля, откуда пошла вторая волна атаки. Заброс на левый угол вратарской, где Жота пробил головой. Лено потащил, но набежавший Минамино расстреливал с лета с трех метров пустые ворота. ПЕРЕКЛАДИНА, а от нее мяч отскочил в поле!

'45

Милнер подошел к мячу и подал на линию вратарской, где воздух сняли защитники «Арсенала».

'44

Завозился с мячом Себальос, после аута у своей штрафной и в падении сбил накрывшего его Диогу Жоту. Португалец упал уже в штрафной, но фол был до.

'43

Один на один с Адрианом Сака выскочил. Голкипер отразил удар, но все равно был офсайд.

'42

Ван Дейк ошибся в передаче на своей половине поля, «канониры» быстро доставили мяч Себальосу, а тот решил приложиться с 30 метров — неточно.

'40

От штрафной «Арсенала» до центра поля и обратно идет игра сейчас, но моментов все равно нет.

'39

Джонс пошел в дриблинг на левом краю штрафной и даже выполнил подачу рабоной! Правда, защитники «Арсенала» сняли.

'37

Сейчас «Арсенал» пытается организовать позиционную атаку, но под постоянным давлением прессингующих хозяев ничего не выходит, и мяч уже отобран.

'35

Дальний удар по воротам Лено — легко забирает голкипер.

'34

Завязла игра в центре поля. Казалось, моментов должно быть много, но их вообще почти нет. Скучновато.

'32

Много игры в центре поля, но мяч все больше под контролем «Ливерпуля».

'29

Со штрафного закидывают к владениям Лено, но ни к чему это не приводит. После некоторых мытарств дело заканчивается офсайдом.

'28

Эдвард Нкетиа получает желтую карточку за неосмотрительный фол в центре поля.

'26

Неко Уильямс держал за руку прокинувшего мяч по флангу Букайо Сака, однако арбитр не то что желтой не показал, а даже фола не увидел. Сака остановился, всплеснув руками, а мяч ушел на от ворот.

'25

«Ливерпуль» позиционно докатился до штрафной «Арсенала», но создать остроты во владениях Лено у хозяев снова не вышло.

'23

Хитрый розыгрыш придумал «Арсенал», но в итоге передача Себальоса в штрафную не прошла.

'22

Ван Дейк куда-то побежал и сыграл не очень удачно, в итоге «Арсенал» получил право на аут в глубине чужой половины поля, а после него даже фол заработал. Груич сбил Уиллока.

'20

Равный пока футбол мы смотрим, при этом обе команды не особо плотно действуют в обороне, намекая на обилие голов. Впрочем, их пока нет вовсе.

'18

«Арсенал» продолжает атаки, доставляет мяч на фланги, но конкретно в этом случае был офсайд.

'17

Разыграли футболисты «Арсенала» штрафной, закинули мяч на правый фланг набегавшему и избежавшему офсайда Седрику, однако там кто-то из его партнеров в это время у штрафной совершил ненужный фол в атаке.

'15

В быстрой атаке «Арсенала» Такуми Минамино сфолил на Пепе, причем сбил вингера достаточно жестко. Первая в матче желтая карточка.

'13

«Арсенал» выходит от ворот низом через короткий пас, попадает под высокий прессинг мерсисайдцев и едва не получает на свои ворота опасный момент. И все же Минамино перестарался в отборе и сфолил.

'12

Красиво накомбинировали с этого углового низом хозяева, и в итоге Жота на Груича отдал в штрафную, а серб не слишком удачно подставил ногу и в створ не попал.

'11

И вот атака «красных» приводит к первому в матче угловому. Подача на ближнюю штангу, и там до мяча добирается Марко Груич, но после рикошета случается еще один угловой.

'10

«Ливерпуль» пока явно барахлит в обороне, поэтому сейчас команда Клоппа пытается забрать мяч себе и атаковать сама.

'8

Вот и первый момент! Втроем на двух защитников выскочили футболисты «Арсенала», в итоге мяч попал к Нкетиа, который находился в четырех метрах от штанги перед воротами, но форвард промедлил, и в итоге бросившийся ему в ноги Адриан зацепил мяч, а последовавший через пару секунд удар был неточным.

'6

Высоко прессингуют подопечные Артеты, и смотрятся пока «канониры» в таком футболе очень приятно.

'4

Невысок пока темп игры. Осторожничают команды на старте игры.

'2

«Арсенал» начинает с попыток атак, правда, напрячь оборону хозяев по-настоящему пока не получается.

'1

Поееееехали! Матч начался.

21:45

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом.

21:40

Сегодня составы, конечно, далеки от основных, но и полностью резервными их не назовешь. Тем интереснее.

21:35

Соперники только что играли в матче чемпионата на «Энфилде», и хотя «Ливерпуль» выиграл со счетом 3:1, во-первых, виктория была волевой, а во-вторых, при 1:2 у Александра Ляказетта было несколько отменных шансов. Третий же дебютировавший за «Ливерпуль» в том матче Жота забил, выйдя на замену в конце.

21:30

А вот стартовый состав «Арсенала», выставленный Микелем Артетой:

Лено — Седрик, Габриэль, Холдинг, Колашинац — Уиллок, Джака — Пепе, Себальос, Сака — Нкетиа.

21:25

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

Адриан — Н.Уильямс, Р.Уильямс, ван Дейк, Милнер — Груич, Джонс, Уилсон — Диогу Жота, Минамино, Салах.

21:20

Матч начнется в 21.45 мск.

21:15

В четвертом раунде Кубка английской лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» принимает лондонский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.