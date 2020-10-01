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Угловой подал Уилсон, до мяча добрались защитники «Арсенала».
Сака ногу свело. Пепе ему помогает.
Снова «Ливерпуль» несется вперед. Это свежий Вейналдум. Впрочем, тормозят его уже перед штрафной. И атака превращается из быстрой встречной в вялую позиционную.
И опять немного в центре поля завязла игра. Мяч больше у «Арсенала», а хозяева прессингуют, но интенсивность прессинга уже не такая, как в начале.
«Арсенал» допасовался в центре поля до потери, хотя гости и показывали, что Жота сыграл рукой. Пошла атака «Ливерпуля», и в ней Груич решился на дальний удар — заблокировали.
14-4 по ударам сегодня в пользу «Ливерпуля». 6-2 по ударам в створ.
Классный перевод Седрика в штрафную «Ливерпуля» на Сака, тот принимает мяч, но Неко Уильямс отчаянно бросается на него и выбивает на угловой.
Рисс Уильямс жестковато встретил Николя Пепе, но остановил атаку. Еще и без карточки.
Дальний удар по воротам Лено — ну это семечки для немца.
Продолжается осада владений «Арсенала». Где-то темпа «Ливерпулю» не хватает. С другой стороны, и при такой игре не факт, что выдержат гости.
После подачи Милнера в позиционной атаке, ставшей следствием углового, высоченный Груич пробил головой — неточно.
Снова отрезок, когда «Ливерпуль» много контролирует мяч, но сейчас Пепе немного случайно перехватил на чужой половине, дотащил почти до штрафной и коряво пробил в падении. Мяч у Адриана.
«Арсенал» наскакивает левым флангом, но навешивает Пепе прямо в руки Адриану.
Досталось по затылку Жоте в верховой борьбе. Будет штрафной с фланга. Милнер навесил Груичу, но тот пробил головой намного выше створа.
Огонька не хватало первому тайму до последних минут, когда «Ливерпуль» взорвался и должен был уходить на перерыв лидером. Что ж, отдохнем вместе с командами и вернемся на вторую половину.
Милнер подошел к мячу и подал на линию вратарской, где воздух сняли защитники «Арсенала».
Завозился с мячом Себальос, после аута у своей штрафной и в падении сбил накрывшего его Диогу Жоту. Португалец упал уже в штрафной, но фол был до.
Ван Дейк ошибся в передаче на своей половине поля, «канониры» быстро доставили мяч Себальосу, а тот решил приложиться с 30 метров — неточно.
От штрафной «Арсенала» до центра поля и обратно идет игра сейчас, но моментов все равно нет.
Джонс пошел в дриблинг на левом краю штрафной и даже выполнил подачу рабоной! Правда, защитники «Арсенала» сняли.
Сейчас «Арсенал» пытается организовать позиционную атаку, но под постоянным давлением прессингующих хозяев ничего не выходит, и мяч уже отобран.
Дальний удар по воротам Лено — легко забирает голкипер.
Завязла игра в центре поля. Казалось, моментов должно быть много, но их вообще почти нет. Скучновато.
Много игры в центре поля, но мяч все больше под контролем «Ливерпуля».
Неко Уильямс держал за руку прокинувшего мяч по флангу Букайо Сака, однако арбитр не то что желтой не показал, а даже фола не увидел. Сака остановился, всплеснув руками, а мяч ушел на от ворот.
«Ливерпуль» позиционно докатился до штрафной «Арсенала», но создать остроты во владениях Лено у хозяев снова не вышло.
Хитрый розыгрыш придумал «Арсенал», но в итоге передача Себальоса в штрафную не прошла.
Ван Дейк куда-то побежал и сыграл не очень удачно, в итоге «Арсенал» получил право на аут в глубине чужой половины поля, а после него даже фол заработал. Груич сбил Уиллока.
Равный пока футбол мы смотрим, при этом обе команды не особо плотно действуют в обороне, намекая на обилие голов. Впрочем, их пока нет вовсе.
Разыграли футболисты «Арсенала» штрафной, закинули мяч на правый фланг набегавшему и избежавшему офсайда Седрику, однако там кто-то из его партнеров в это время у штрафной совершил ненужный фол в атаке.
«Арсенал» выходит от ворот низом через короткий пас, попадает под высокий прессинг мерсисайдцев и едва не получает на свои ворота опасный момент. И все же Минамино перестарался в отборе и сфолил.
Красиво накомбинировали с этого углового низом хозяева, и в итоге Жота на Груича отдал в штрафную, а серб не слишком удачно подставил ногу и в створ не попал.
И вот атака «красных» приводит к первому в матче угловому. Подача на ближнюю штангу, и там до мяча добирается Марко Груич, но после рикошета случается еще один угловой.
«Ливерпуль» пока явно барахлит в обороне, поэтому сейчас команда Клоппа пытается забрать мяч себе и атаковать сама.
Высоко прессингуют подопечные Артеты, и смотрятся пока «канониры» в таком футболе очень приятно.
Невысок пока темп игры. Осторожничают команды на старте игры.
«Арсенал» начинает с попыток атак, правда, напрячь оборону хозяев по-настоящему пока не получается.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кевином Френдом.
Сегодня составы, конечно, далеки от основных, но и полностью резервными их не назовешь. Тем интереснее.
Соперники только что играли в матче чемпионата на «Энфилде», и хотя «Ливерпуль» выиграл со счетом 3:1, во-первых, виктория была волевой, а во-вторых, при 1:2 у Александра Ляказетта было несколько отменных шансов. Третий же дебютировавший за «Ливерпуль» в том матче Жота забил, выйдя на замену в конце.
А вот стартовый состав «Арсенала», выставленный Микелем Артетой:
Лено — Седрик, Габриэль, Холдинг, Колашинац — Уиллок, Джака — Пепе, Себальос, Сака — Нкетиа.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:
Адриан — Н.Уильямс, Р.Уильямс, ван Дейк, Милнер — Груич, Джонс, Уилсон — Диогу Жота, Минамино, Салах.
Матч начнется в 21.45 мск.
В четвертом раунде Кубка английской лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» принимает лондонский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.