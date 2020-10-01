Соперники только что играли в матче чемпионата на «Энфилде», и хотя «Ливерпуль» выиграл со счетом 3:1, во-первых, виктория была волевой, а во-вторых, при 1:2 у Александра Ляказетта было несколько отменных шансов. Третий же дебютировавший за «Ливерпуль» в том матче Жота забил, выйдя на замену в конце.