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Бавария Боруссия Д

Битва за Суперкубок: «Боруссия» отыгралась у «Баварии». LIVE

Суперкубок Германии. «Бавария» — «Боруссия». ОНЛАЙН

В матче за Суперкубок Германии встречаются «Бавария» и «Боруссия». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Финал  |   30 сентября 21:30   |  2 тайм
Бавария
2:2
Боруссия Д
Стадион «Альянц-Арена», Мюнхен | Главный судья: Бибиана Штайнхаус (Ганновер, Германия)
Толиссо 18'
Мюллер 32'
Эрнандес 66'
Брандт 39'
Холанд 55'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
19 (з)   Альфонсо Дэвис
21 (з)   Лукас Эрнандес 66'
4 (з)   Никлас Зюле
5 (з)   Бенжамен Павар
24 (п)   Корентин Толиссо 18'
6 (п)   Йозуа Киммих
8 (п)   Хави Мартинес
25 (н)   Томас Мюллер 32'
29 (н)   Кингсли Коман 54'
9 (н)   Роберт Левандовски
35 (в)   Марвин Хиц
16 (з)   Мануэль Аканджи
15 (з)   Матс Хуммельс
23 (п)   Эмре Джан
6 (п)   Томас Делейни
8 (п)   Махмуд Дахуд
24 (п)   Тома Мёнье 67'
19 (п)   Юлиан Брандт 39'
30 (п)   Феликс Пасслак
9 (н)   Эрлинг Холанд 68' 55'
11 (н)   Марко Ройс 72'
Запасной состав
35 (в)   Александр Нюбель
17 (з)   Жером Боатенг
27 (з)   Давид Алаба
41 (з)   Крис Ричардс
30 (п)   Адриан Файн
42 (п)   Джамал Мусиала
7 (н)   Серж Гнабри 54'
14 (н)   Джошуа Зиркзе
40 (н)   Малик Тилльман
40 (в)   Стефан Дрляча
14 (з)   Нико Шульц 67'
13 (з)   Рафаэл Геррейру
26 (з)   Лукаш Пищек
20 (п)    Рейниер 68'
32 (п)   Джованни Рейна 72'
22 (п)   Джуд Беллингхэм
28 (п)   Аксель Витсель
27 (п)   Мариус Вольф
Удары
56%
По воротам: 7
В створ: 5
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 0
  • 6
Удары
44%
По воротам: 7
В створ: 4
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 3
  • 14
Трансляция
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'72
Рейна появился на поле.
'72
Ройс заменён.
'70
Контратака «Боруссии»! Пасслак принял мяч в штрафной и хлёстко пробил — мяч угодил в сетку с внешней стороны!
'68
Рейниер вошёл в игру.
'68
Холанд покинул поле.
'67
Шульц вышел вместо Мёнье.
'67
Двойная замена у «Боруссии».
'66
Эрнандес в центре поля снёс рвавшегося в атаку Холанда — жёлтая карточка.
'65
Затяжная атака мюнхенцев. Павар вырезал подачу на дальнюю штангу, Джан выиграл позицию и смахнул мяч на угловой.
'63
Дэвис взял инициативу на себя, убежал по флангу и прострелил в штрафную — дортмундцы перехватили.
'61
Побыстрее пошла игра во втором тайме. Дортмундцы прибавили в активности после перерыва.
'59
Ещё один провал в обороне «Баварии»! Прошёл длинный заброс к штрафной, Холанд убежал один на один и пробил в угол — Нойер в красивом броске спас мюнхенцев!
'58
Киммих со штрафного целил в дальний верхний угол ворот! Хиц всё контролировал.
'57
Мёнье на фланге в подкате влетел в ноги Левандовскому. Грубый фол, но обошлось без карточки.
'55
ГОЛ! Дортмундцы совершили отбор на чужой половине поля, Делейни тут же сделал передачу вразрез — Холанд по центру выскочил один на один и пробил точно в нижний угол ворот!
'54
Гнабри появился на поле.
'54
Замена у «Баварии».
'52
Дауд с левого края ворвался в штрафную, дошёл до лицевой и пробил с острого угла — мюнхенцы заблокировали.
'50
Мюнхенцы устроили перепас возле штрафной, Мюллер дошёл до лицевой и заработал угловой. Но дортмундцы справились с подачей во вратарскую.
'48
Шанс у «Боруссии»! Дауд шикарной передачей разрезал оборону мюнхенцев, Мёнье выскочил один на один, но запустил мяч выше перекладины!
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 2:1 в пользу «Баварии» после 45 минут. Мюнхенцы контролировали ход встречи — они много владели мячом, создавали голевые моменты и забили два гола усилиями Толиссо и Мюллера. В концовке тайма дортмундцы ответили точным ударом Брандта. Всё интересное впереди!
'43
Левандовски поборолся и сделал скидку в штрафную! Хиц выскочил из ворот и опередил Комана.
'41
Дэвис с левого края влетел в штрафную, полез в обводку на трёх соперников и потерял мяч.
'39
ГОЛ! Дортмундцы пошли в прессинг и отобрали мяч на чужой половине поля. Холанд сделал пас в штрафную, а Брандт в касание мощно пробил под перекладину!
'38
Мюнхенцы убежали три в два! Коман по центру влетел в штрафную, но Хуммельс помешал ему пробить по воротам.
'36
«Бавария» активно прессингует и встречает соперника уже возле чужой штрафной. И с трудом дортмундцам удаётся перейти из обороны в атаку.
'34
По владению мячом преимущество у «Баварии» — 58% на 42%. И по ударам впереди мюнхенцы — 5:1.
'32
ГОЛ! Дэвис с левого фланга вырезал подачу в штрафную, Мюллер высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота «Боруссии»!
'30
Хорошо ходит мяч у «Баварии». Мюнхенцы заперли соперника на чужой половине поля.
'28
Затяжная атака мюнхенцев. Левандовски подставил пятку под дальний выстрел Киммиха, но мяч рикошета от Хуммельса ушёл на угловой.
'26
Левандовски получил пас перед штрафной, полез в обводку и сфолил в атаке.
'24
Нойер ошибся и выбил мяч на соперника! Ройс вошёл в штрафную, полез в обводку и хлёстко пробил низом — Мануэль выручил!
'22
Мюнхенцы разыграли мяч перед штрафной, Киммих плотно пробил под перекладину — Хиц среагировал!
'20
Дауд освободился от опеки и пробил с дальней дистанции — получилось высоковато.
'18
ГОЛ! Мюнхенцы отбились после углового и убежали в контратаку! Мюллер сделал перевод на правый край — Левандовски продвинулся вперёд и прострелил в штрафную, Толиссо в касание пробил по воротам — Хиц перевёл мяч в перекладину, но Корентин оказался самым расторопным на добивании!
'17
Контратака Дортмунда! Ройс с левого края ворвался в штрафную и пробил — мяч после рикошета угодил в сетку с внешней стороны!
'15
Мюнхенцы провели атаку правым флангом и заработали угловой. Коман навесил в штрафную, но дортмундцы вновь без проблем выиграли борьбу в воздухе.
'13
Интересно, что главным арбитром встречи назначена женщина – Бибиана Штайнхаус.
'11
Пасслак вырезал подачу с фланга — Дэвис неудачно сделал вынос в центр штрафной, Мёнье пошёл на мяч и врезался в Толиссо — фол в атаке у Дортмунда.
'9
Киммих откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в нижний угол! Хиц в падении накрыл мяч.
'8
Дэвис ускорился по флангу, полез в обводку на Ройса и заработал угловой.
'6
Хуммельс из глубины сделал длинный заброс вперёд! Нойер выбежал к границе штрафной и забрал мяч.
'4
Делейни разогнал атаку «шмелей» и сделал передачу в штрафную, но Зюле здорово отработал и не пустил Ройса к мячу.
'3
Левандовски сделал передачу на левый край, Дэвис ускорился и прострелил вдоль ворот, но партнёры не успели к мячу!
'1
Матч стартовал! Мюнхенцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Составы на игру.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.