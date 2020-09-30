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Трансляция
С конца
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'72
'72
'70
Контратака «Боруссии»! Пасслак принял мяч в штрафной и хлёстко пробил — мяч угодил в сетку с внешней стороны!
'68
'68
'67
'67
'66
'65
Затяжная атака мюнхенцев. Павар вырезал подачу на дальнюю штангу, Джан выиграл позицию и смахнул мяч на угловой.
'63
Дэвис взял инициативу на себя, убежал по флангу и прострелил в штрафную — дортмундцы перехватили.
'61
Побыстрее пошла игра во втором тайме. Дортмундцы прибавили в активности после перерыва.
'59
Ещё один провал в обороне «Баварии»! Прошёл длинный заброс к штрафной, Холанд убежал один на один и пробил в угол — Нойер в красивом броске спас мюнхенцев!
'58
Киммих со штрафного целил в дальний верхний угол ворот! Хиц всё контролировал.
'57
Мёнье на фланге в подкате влетел в ноги Левандовскому. Грубый фол, но обошлось без карточки.
'55
'54
'54
'52
Дауд с левого края ворвался в штрафную, дошёл до лицевой и пробил с острого угла — мюнхенцы заблокировали.
'50
Мюнхенцы устроили перепас возле штрафной, Мюллер дошёл до лицевой и заработал угловой. Но дортмундцы справились с подачей во вратарскую.
'48
Шанс у «Боруссии»! Дауд шикарной передачей разрезал оборону мюнхенцев, Мёнье выскочил один на один, но запустил мяч выше перекладины!
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 2:1 в пользу «Баварии» после 45 минут. Мюнхенцы контролировали ход встречи — они много владели мячом, создавали голевые моменты и забили два гола усилиями Толиссо и Мюллера. В концовке тайма дортмундцы ответили точным ударом Брандта. Всё интересное впереди!
'43
Левандовски поборолся и сделал скидку в штрафную! Хиц выскочил из ворот и опередил Комана.
'41
Дэвис с левого края влетел в штрафную, полез в обводку на трёх соперников и потерял мяч.
'39
'38
Мюнхенцы убежали три в два! Коман по центру влетел в штрафную, но Хуммельс помешал ему пробить по воротам.
'36
«Бавария» активно прессингует и встречает соперника уже возле чужой штрафной. И с трудом дортмундцам удаётся перейти из обороны в атаку.
'34
По владению мячом преимущество у «Баварии» — 58% на 42%. И по ударам впереди мюнхенцы — 5:1.
'32
'30
Хорошо ходит мяч у «Баварии». Мюнхенцы заперли соперника на чужой половине поля.
'28
Затяжная атака мюнхенцев. Левандовски подставил пятку под дальний выстрел Киммиха, но мяч рикошета от Хуммельса ушёл на угловой.
'26
Левандовски получил пас перед штрафной, полез в обводку и сфолил в атаке.
'24
Нойер ошибся и выбил мяч на соперника! Ройс вошёл в штрафную, полез в обводку и хлёстко пробил низом — Мануэль выручил!
'22
Мюнхенцы разыграли мяч перед штрафной, Киммих плотно пробил под перекладину — Хиц среагировал!
'20
Дауд освободился от опеки и пробил с дальней дистанции — получилось высоковато.
'18
'17
Контратака Дортмунда! Ройс с левого края ворвался в штрафную и пробил — мяч после рикошета угодил в сетку с внешней стороны!
'15
Мюнхенцы провели атаку правым флангом и заработали угловой. Коман навесил в штрафную, но дортмундцы вновь без проблем выиграли борьбу в воздухе.
'13
Интересно, что главным арбитром встречи назначена женщина – Бибиана Штайнхаус.
'11
Пасслак вырезал подачу с фланга — Дэвис неудачно сделал вынос в центр штрафной, Мёнье пошёл на мяч и врезался в Толиссо — фол в атаке у Дортмунда.
'9
Киммих откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в нижний угол! Хиц в падении накрыл мяч.
'8
Дэвис ускорился по флангу, полез в обводку на Ройса и заработал угловой.
'6
Хуммельс из глубины сделал длинный заброс вперёд! Нойер выбежал к границе штрафной и забрал мяч.
'4
Делейни разогнал атаку «шмелей» и сделал передачу в штрафную, но Зюле здорово отработал и не пустил Ройса к мячу.
'3
Левандовски сделал передачу на левый край, Дэвис ускорился и прострелил вдоль ворот, но партнёры не успели к мячу!
'1
Матч стартовал! Мюнхенцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Составы на игру.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Германии: «Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд). Начало встречи запланировано на 21:30 по московскому времени.