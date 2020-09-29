Тоттенхэм Хотспур

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Трансляция
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'45+2
Ли Мэйсон отправил команды на перерыв! «Челси» с первых минут забрал мяч под свой контроль, ближе к середине тайма территориальное преимущество гостей дало результат — Тимо Вернер прицельным ударом направил мяч в ворота «Тоттенхэма». В целом стартовая 45-минутка не баловала опасными моментами, игра вратарей не запомнилась. 0:1.
'45+2
'45+1
Две минуты накинул Ли Мэйсон к первому тайму.
'44
Ламела свои две потери мяча компенсировал двумя фолами у чужой штрафной — так себе размен.
'42
.«Тоттенхэм» закопался на правом краю атаки, потеряв в итоге мяч у угла штрафной.
'40
Вновь «аристократы» принялись за долгий перепас. Ковачич рванул к штрафной «шпор», но Ламела со спины здорово подкатился, оставив хорвата без мяча.
'38
Через центр хозяева лезли в атаку, но потеряли мяч на границе чужой штрафной.
'36
Менди пригодился! Орье сделал аккуратную передачу в штрафную «Челси», где Ламела развернулся к воротам и пробил в ближний угол — кипер ногой мяч парировал!
'34
Не спешит «Челси» начинать атаку, а соперник не поторапливает. А как на счёт прессинга от «Тоттенхэма»?
'32
Хадсон-Одои откровенно треснул Регилона по ногам — фол, но без карточки. Пожадничал Ли Мэйсон — мог бы и наградить форварда гостей «горчичником».
'31
Хадсон-Одои исполнил заброс в штрафную «Тоттенхэма» в направлении Вернера, но тот жёстко принял мяч на грудь, упустив шанс нанести удар.
'29
Пока никаких вынужденных замен, но на лавках команд есть движение. Возможно, перестраховываются наставники.
'27
Зума лежит на газоне. Нужна помощь врачей. Неужели всё серьёзно? Тут ещё и Дайера замена подвисла.
'25
Дайер получил повреждение. Держится за бедро полузащитник «Тоттенхэма». Вынужденная замена? Повременим.
'23
И вот он момент у ворот «Челси»! Фернандеш пролез в чужую штрафную, но затянул с ударом — Зума со спины успел помешать. На тонкой грани с фолом сработал защитник гостей!
'21
Гости своё территориальное преимущество воплотили в забитый мяч. Чем ответят хозяева?
'19
'17
Хадсон-Одои из центра штрафной нанёс не самый сложный удар — Льорис справился.
'15
Много борьбы в стартовую 15-минутку встречи. Маунт решил взбодрить эту игру дальним ударом — неточно.
'13
Дайер в прекрасном подкате остановил Хадсон-Одои, который пытался правым краем войти в штрафную «шпор».
'11
«Тоттенхэм» решил в прессинг пойти, но ничего из этого не вышло — «Челси» легко вышел из обороны.
'9
Продолжаем смотреть игру на половине хозяев. Гости быстро освоились на чужой поляне.
'7
«Тоттенхэм» совершил несколько фолов подряд, но это не тянуло на карточки.
'5
Хадсон-Одои справа вырезал подачу в штрафную хозяев — слишком высоко для партнеров.
'3
«Челси» на первых минутах встречи больше владеет мячом. Хадсон-Одои пытался исполнить острую передачу в штрафную «Тоттенхэма» — не прошла задумка.
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го раунда Кубка английской лиги: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.