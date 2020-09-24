Путь к защите титула: «Ман Сити» принимает «Борнмут». LIVE
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» — «Борнмут». ОНЛАЙН
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Кевин Де Брейне в составе «Манчестер Сити»Reuters
В матче Кубка английской лиги по футбол «Манчестер Сити» на своем поле принимает «Борнмут». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й раунд | 24 сентября 21:45 | перерыв
Манчестер Сити
1:1
Борнмут
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Дилап 18'
Сарридж 22'
Основные составы
13 (в) Закари Стеффен
50 (з) Эрик Гарсия
78 (з) Тейлор Харвуд-Беллис
2 (з) Кайл Уолкер
82 (п) Адриан Бернабе 36'
16 (п) Родриго Эрнандес
69 (п) Томми Дойл
47 (п) Филип Фоден
21 (н) Ферран Торрес
26 (н) Рияд Марез
48 (н) Лиам Дилап 18'
23 (в) Марк Траверс
21 (з) Диего Рико
15 (з) Адам Смит
5 (з) Ллойд Келли 28'
25 (з) Джек Симпсон
7 (п) Дэвид Брукс
24 (п) Натан Офобор
4 (п) Дэн Гослинг
16 (п) Льюис Кук
29 (п) Филип Биллинг
14 (н) Сэм Сарридж 22'
Запасной состав
33 (в) Скотт Карсон
22 (з) Бенжамен Менди 36'
6 (з) Натан Аке
17 (п) Кевин Де
80 (п) Коул Палмер
7 (н) Рахим Стерлинг
61 (н) Феликс Нмеча
1 (в) Асмир Бегович
33 (з) Jordan Zemura 28'
3 (з) Стив Кук
17 (з) Джек Стейси
26 (п) Гэвин Килкенни
8 (п) Хефферсон Лерма
32 (н) Jaidon Anthony
Удары
75%
По воротам: 7
В створ: 3
Владение мячом
76%
- Угловые
- Офсайды
- Нарушения
- 3
- 0
- 6
Удары
25%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
24%
- Угловые
- Офсайды
- Нарушения
- 1
- 3
- 1