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Бавария Севилья

Суперкубок УЕФА: «Бавария» отыгралась против «Севильи». LIVE

Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бавария — Севилья». ОНЛАЙН

«Бавария» и «Севилья» встречаются в матче за Суперкубок УЕФА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Финал  |   24 сентября 22:00   |  1 тайм
Бавария
1:1
Севилья
Стадион «Пушкаш Арена», Будапешт | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Алаба 12'
Горецка 34'
Окампос 13' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
21 (з)   Лукас Эрнандес
27 (з)   Давид Алаба 12'
4 (з)   Никлас Зюле
5 (з)   Бенжамен Павар
6 (п)   Йозуа Киммих
18 (п)   Леон Горецка 34'
10 (н)   Лерой Зане
25 (н)   Томас Мюллер
7 (н)   Серж Гнабри
9 (н)   Роберт Левандовски
13 (в)    Боно
12 (з)   Жюль Кунде
16 (з)   Хесус Навас
20 (з)   Диего Карлос
18 (з)   Серхио Эскудеро
10 (п)   Иван Ракитич
25 (п)    Фернандо
8 (п)   Хоан Хордан
5 (п)   Лукас Окампос 13'
7 (п)    Сусо
9 (н)   Люк де
Запасной состав
35 (в)   Александр Нюбель
26 (в)   Свен Ульрайх
17 (з)   Жером Боатенг
19 (з)   Альфонсо Дэвис
41 (з)   Крис Ричардс
11 (п)   Микаэль Кюизанс
30 (п)   Адриан Файн
8 (п)   Хави Мартинес
42 (п)   Джамал Мусиала
24 (п)   Корентин Толиссо
14 (н)   Джошуа Зиркзе
40 (н)   Малик Тилльман
31 (в)   Хави Диас
1 (в)   Томаш Вацлик
3 (з)   Серхи Гомес
19 (п)   Маркос Акунья
6 (п)   Неманья Гудель
14 (п)   Оскар Родригес
21 (п)   Оливер Торрес
22 (п)   Франко Васкес
11 (н)   Мунир Эль-Хаддади
15 (н)   Юссеф Эн-Несири
24 (н)   Карлос Фернандес
29 (н)   Бриан Хиль
Удары
67%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 4
Удары
33%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 5
Трансляция
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'40

Мяч попал в лысую голову Энтони Тейлору в центре поля. Он с улыбкой назначил спорный.

'38

Сане оказался справа и получил длинную диагональную передачу от Мюллера. Подошел к штрафной и ударил, но Диего Карлос принял на себя выстрел. Лицом отбил и теперь приходит в себя.

'35

Ого! Де Йонг выходит один на один с Нойером и забивает! Однако офсайд был. И он зафиксирован.

'34

Какая комбинация «Баварии»! Павар отдал Гнабри на правом фланге, тот переадресовал в центр Мюллеру, который вырезал бомбическую закидушку в штрафную на Левандовски внешней стороной стопы. Ну а поляк не стал бить, а скинул назад под удар Горецке, и Леон расстрелял ворота метров с десяти!

'34

ГОООООООООООООЛ! Леон Горецка — 1:1!

'32

Гнабри на фланге от души, пытаясь отобрать мяч, рубанул сзади по ногам Окампоса. Удивительно, что тут нет желтой карточки.

'30

Левандовски бежал почти один на один, но с защитниками на плечах. Буну чуть вышел из ворот, и поляк попытался его перекинуть — не вышло.

'29

Пас между линиями под дальний удар Сане — в ногу Фернандо.

'29

63% владеет мячом «Бавария», по ударам 3(2) — 1(1).

'28

Игра продолжается, и Фернандо сейчас в нее вернется.

'27

Столкнувшийся с Горецкой в верховой борьбе Фернандо оказался на газоне. Потребовалась ему помощь врачей, чтобы прийти в себя.

'26

Мюллер протащил по диагонали мяч к чужой штрафной, но не стал бить сам, а отдал в убойную позицию Павару, который в касание направил мяч в сантиметрах от дальней штанги почти на уровне девятки!

'26

Продолжает давить «Бавария». Все тяжелее обороняться «Севилье». Все больше она вжата в свою штрафную.

'23

Угловой ни к чему не привел, но «Бавария» продолжает тотально контролировать мяч сейчас.

'22

МОМЕНТ! Левандовски после передачи с перехвата от Павара оказался в штрафной у лицевой и сделал пас в центр вратарской на Мюллера, чей удар слегка подправил защитник, и этого хватило, чтобы мяч ушел на угловой, а не стал голом.

'21

Зюле скидывает и после подачи углового, но на защитников «Севильи». Однако с подбора издали лупит Гнабри — в блок.

'20

Киммих набрасывает в штрафную к лицевой, Зюле скидывает головой, но попадает в Люка де Йонга — корнер.

'19

Прессинг «Баварии» приводит к потере «Севильи», и Ракитич в отчаянном прыжке сбивает Роберта Левандовски. Штрафной. Обладатель пушечного удара может и прбить, а так — точка для навеса.

'18

Левандовски падает перед штрафной «Севильи», но фола там нет, потому что раньше был офсайд.

'16

«Бавария» пасуется на своей половине поля, а севильцы встречают достаточно высоко. И вот как только последовал пас вперед на чужую половину поля — ошибка.

'14

Буну, выбивая мяч, поехал на газоне, и это едва не привело к голу Роберта Левандовски, но обошлось для «Севильи».

'13

Нойер прыгает в левый от себя угол, а Окампос бьет низом в направлении правого. Без шансов.

'13

ГООООООООООООООООЛ! Лукас Окампос — 0:1!

'12

Давид Алаба еще и получил желтую карточку. Справедливо.

'11

ПЕНАЛЬТИ! В ВОРОТА «БАВАРИИ»! Подача в штрафную от Сусо, там скидка де Йонга, и уже сбросившего себе грудью на ход Ракитича сбивает Давид Алаба! Спорят баварцы, но точка очевидная!

'10

Стартовый натиск «Баварии» получился непродолжительным и не яростным. «Севилья» освоилась очень быстро.

'8

После выпада «Севильи» «Бавария» атакует достаточно неспешно, основательно готовя момент.

'6

Подача в штрафную выходит не очень удачной — первый же игрок «Баварии» даже без прыжка головой выбивает мяч из штрафной на своего же.

'5

Пытаются футболисты «Севильи» атаковать, и действительно закрепляются на чужой половине поля. У Окампоса не вышло обыграть на входе в штрафную у лицевой, в итоге мяч откинули назад, и там Гнабри, пытаясь начать контратаку фолит на Жордане. Точка для подачи!

'3

Мяч пока полностью под контролем «Баварии». «Севилья» только обороняется, но она на другое и не рассчитывала.

'2

«Бавария» сразу же принялась осаждать половину поля «Севильи». Надо отметить, что Кингсли Коман остался в Мюнхене, так как контактировал с заболевшим коронавирусом. Интересно, что слева в защите не вышел в старте Альфонсо Дэвис. Канадец в запасе, слева Давид Алаба, а на месте австрийца в центре обороны Люка Эрнандес.

'1

Первый заброс из глубины к штрафной Буну от Алабы — голкипер спокойно забирает в руки.

'1

Поееееехали! Матч стартовал.

22:00

Матч на арене в Будапеште пройдет. Изначально должны были в Португалии играть, но из-за коронавируса УЕФА поменял место проведения.

21:55

Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с британцем Энтони Тейлором.

21:50

«Бавария» играла в Суперкубке УЕФА (или Европы) четыре раза, «Севилья» — вовсе пять. Но при этом оба соперника идут за своей второй победой в этом турнире сегодня. «Севилья» выиграла свой самый первый заход (разгромила со счетом 3:0 «Барселону»), а «Бавария» — последний (по пенальти переиграла «Челси» после 2:2 в основное и дополнительное время).

21:45

А вот кому доверил начинать встречу наставник «Севильи» Юлен Лопетеги: Буну — Хесус Навас, Кунде, Эскудеро, Диего Карлос — Фернандо, Ракитич, Жордан — Окампос, Сусо — де Йонг.

21:40

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик:

Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски.

21:35

Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по мск.

21:30

Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей».