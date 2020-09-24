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Мяч попал в лысую голову Энтони Тейлору в центре поля. Он с улыбкой назначил спорный.
Сане оказался справа и получил длинную диагональную передачу от Мюллера. Подошел к штрафной и ударил, но Диего Карлос принял на себя выстрел. Лицом отбил и теперь приходит в себя.
Какая комбинация «Баварии»! Павар отдал Гнабри на правом фланге, тот переадресовал в центр Мюллеру, который вырезал бомбическую закидушку в штрафную на Левандовски внешней стороной стопы. Ну а поляк не стал бить, а скинул назад под удар Горецке, и Леон расстрелял ворота метров с десяти!
Гнабри на фланге от души, пытаясь отобрать мяч, рубанул сзади по ногам Окампоса. Удивительно, что тут нет желтой карточки.
Пас между линиями под дальний удар Сане — в ногу Фернандо.
63% владеет мячом «Бавария», по ударам 3(2) — 1(1).
Игра продолжается, и Фернандо сейчас в нее вернется.
Продолжает давить «Бавария». Все тяжелее обороняться «Севилье». Все больше она вжата в свою штрафную.
Угловой ни к чему не привел, но «Бавария» продолжает тотально контролировать мяч сейчас.
МОМЕНТ! Левандовски после передачи с перехвата от Павара оказался в штрафной у лицевой и сделал пас в центр вратарской на Мюллера, чей удар слегка подправил защитник, и этого хватило, чтобы мяч ушел на угловой, а не стал голом.
Зюле скидывает и после подачи углового, но на защитников «Севильи». Однако с подбора издали лупит Гнабри — в блок.
Киммих набрасывает в штрафную к лицевой, Зюле скидывает головой, но попадает в Люка де Йонга — корнер.
Прессинг «Баварии» приводит к потере «Севильи», и Ракитич в отчаянном прыжке сбивает Роберта Левандовски. Штрафной. Обладатель пушечного удара может и прбить, а так — точка для навеса.
«Бавария» пасуется на своей половине поля, а севильцы встречают достаточно высоко. И вот как только последовал пас вперед на чужую половину поля — ошибка.
Нойер прыгает в левый от себя угол, а Окампос бьет низом в направлении правого. Без шансов.
Стартовый натиск «Баварии» получился непродолжительным и не яростным. «Севилья» освоилась очень быстро.
После выпада «Севильи» «Бавария» атакует достаточно неспешно, основательно готовя момент.
Подача в штрафную выходит не очень удачной — первый же игрок «Баварии» даже без прыжка головой выбивает мяч из штрафной на своего же.
Пытаются футболисты «Севильи» атаковать, и действительно закрепляются на чужой половине поля. У Окампоса не вышло обыграть на входе в штрафную у лицевой, в итоге мяч откинули назад, и там Гнабри, пытаясь начать контратаку фолит на Жордане. Точка для подачи!
Мяч пока полностью под контролем «Баварии». «Севилья» только обороняется, но она на другое и не рассчитывала.
«Бавария» сразу же принялась осаждать половину поля «Севильи». Надо отметить, что Кингсли Коман остался в Мюнхене, так как контактировал с заболевшим коронавирусом. Интересно, что слева в защите не вышел в старте Альфонсо Дэвис. Канадец в запасе, слева Давид Алаба, а на месте австрийца в центре обороны Люка Эрнандес.
Первый заброс из глубины к штрафной Буну от Алабы — голкипер спокойно забирает в руки.
Матч на арене в Будапеште пройдет. Изначально должны были в Португалии играть, но из-за коронавируса УЕФА поменял место проведения.
Обслуживает сегодняшнюю встречу бригада арбитров во главе с британцем Энтони Тейлором.
«Бавария» играла в Суперкубке УЕФА (или Европы) четыре раза, «Севилья» — вовсе пять. Но при этом оба соперника идут за своей второй победой в этом турнире сегодня. «Севилья» выиграла свой самый первый заход (разгромила со счетом 3:0 «Барселону»), а «Бавария» — последний (по пенальти переиграла «Челси» после 2:2 в основное и дополнительное время).
А вот кому доверил начинать встречу наставник «Севильи» Юлен Лопетеги: Буну — Хесус Навас, Кунде, Эскудеро, Диего Карлос — Фернандо, Ракитич, Жордан — Окампос, Сусо — де Йонг.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик:
Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски.
Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по мск.
Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции матча за Суперкубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей».