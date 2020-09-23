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Лестер Сити Арсенал

Прервать безвыигрышную серию: «Арсенал» против «Лестера». LIVE

Кубок английской лиги. «Лестер Сити» — «Арсенал». ОНЛАЙН

«Лестер Сити» принимает лондонский «Арсенал» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
3-й раунд  |   23 сентября 21:45   |  1 тайм
Лестер Сити
0:0
Арсенал
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Эльнени 13'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Дэнни Уорд
33 (з)   Люк Томас
28 (з)   Кристиан Фукс
5 (з)   Уэс Морган
18 (з)   Даниэль Амарти
10 (п)   Джеймс Мэддисон
32 (п)   Кирман Дьюсбери-Холл
20 (п)   Хамза Чодури
7 (п)   Демарай Грей
11 (п)   Марк Олбрайтон
14 (н)   Келечи Ихеаначо
1 (в)   Бернд Лено
16 (з)   Роб Холдинг
31 (з)   Зеад Колашинац
23 (з)   Давид Луис
7 (п)   Букайо Сака
25 (п)   Мохамед Эльнени 13'
28 (п)   Джозеф Уиллок
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
30 (н)   Эдвард Нкетиа
24 (н)   Рейсс Нелсон
19 (н)   Николя Пепе
Запасной состав
35 (в)   Элдин Якупович
2 (з)   Джеймс Джастин
34 (з)   Джош Найт
8 (п)   Юри Тилеманс
15 (п)   Харви Барнс
26 (п)   Деннис Прает
17 (н)   Айосе Перес
13 (в)   Рунар Рунарссон
2 (з)   Эктор Бельерин
4 (з)   Вильям Салиба
8 (п)   Даниель Себальос
34 (п)   Гранит Джака
12 (н)    Виллиан
9 (н)   Александр Ляказетт
Удары
33%
По воротам: 5
В створ: 1
Владение мячом
49%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
  • 0
Удары
67%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 3
Трансляция
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'33
Ответ «Лестера»! Грэй ускорился по флангу и прострелил, мяч после рикошета отскочил к Дьюсбери-Холлу, который пробил немного неточно!
'31
Момент! Подача в штрафную «Лестера», Нелсон получил пас и метров с десяти пробил на исполнение — мяч прошёл рядом со штангой!
'29
«Канониры» устроили перепас возле штрафной, Нелсон пробил низом и попал в защитника.
'27
Сака получил пас в штрафной на ход, немного продвинулся вперёд и упал в борьбе с защитником! Сложный эпизод — было очень похоже на фол, но арбитр не усмотрел нарушения.
'25
Давид Луис сделал длинный заброс из глубины! Нкетиа полез в борьбу, но не сумел зацепиться за мяч.
'23
Ответ «Лестера»! Грэй с левого края влетел в штрафную, качнул защитника и пробил — мяч улетел выше перекладины.
'21
Проникающая передача в штрафную «Лестера»! Уорд вовремя выскочил из ворот, опередив Нкетиа.
'19
Сака на фланге ловко разобрался с соперником и прострелил вдоль ворот! Нкетиа и Уиллок тянулись, но не успели к мячу.
'17
Постепенно вырисовывается территориальное преимущество «Арсенала». Хорошо ходит мяч у лондонцев.
'15
«Канониры» провели позиционную атаку. Пепе ворвался в штрафную, но Фукс в подкате выбил мяч у соперника!
'13
Эльнени сбил рвавшегося в атаку Грэя, сорвав атаку «Лестера». Жёлтая карточка.
'10
Многовато потерь у обеих команд. Борьба за мяч идёт в центре поля.
'8
Сака набрал скорость по левому флангу и попытался войти в штрафную, но потерял мяч в борьбе с двумя соперниками.
'6
Длинный заброс на ход Ихеаначо! Лено вовремя выскочил из ворот и опередил соперника.
'4
Нелсон по центру дошёл до штрафной и пробил на исполнение под перекладину — Уорд в красивом броске перевёл мяч на угловой!
'2
«Лестер» сразу пошёл в атаку! Амарти подхватил мяч возле штрафной и плотно приложился — промах!
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го раунда Кубка английской лиги: «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.