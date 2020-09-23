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Трансляция
С конца
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'33
Ответ «Лестера»! Грэй ускорился по флангу и прострелил, мяч после рикошета отскочил к Дьюсбери-Холлу, который пробил немного неточно!
'31
Момент! Подача в штрафную «Лестера», Нелсон получил пас и метров с десяти пробил на исполнение — мяч прошёл рядом со штангой!
'29
«Канониры» устроили перепас возле штрафной, Нелсон пробил низом и попал в защитника.
'27
Сака получил пас в штрафной на ход, немного продвинулся вперёд и упал в борьбе с защитником! Сложный эпизод — было очень похоже на фол, но арбитр не усмотрел нарушения.
'25
Давид Луис сделал длинный заброс из глубины! Нкетиа полез в борьбу, но не сумел зацепиться за мяч.
'23
Ответ «Лестера»! Грэй с левого края влетел в штрафную, качнул защитника и пробил — мяч улетел выше перекладины.
'21
Проникающая передача в штрафную «Лестера»! Уорд вовремя выскочил из ворот, опередив Нкетиа.
'19
Сака на фланге ловко разобрался с соперником и прострелил вдоль ворот! Нкетиа и Уиллок тянулись, но не успели к мячу.
'17
Постепенно вырисовывается территориальное преимущество «Арсенала». Хорошо ходит мяч у лондонцев.
'15
«Канониры» провели позиционную атаку. Пепе ворвался в штрафную, но Фукс в подкате выбил мяч у соперника!
'13
'10
Многовато потерь у обеих команд. Борьба за мяч идёт в центре поля.
'8
Сака набрал скорость по левому флангу и попытался войти в штрафную, но потерял мяч в борьбе с двумя соперниками.
'6
Длинный заброс на ход Ихеаначо! Лено вовремя выскочил из ворот и опередил соперника.
'4
Нелсон по центру дошёл до штрафной и пробил на исполнение под перекладину — Уорд в красивом броске перевёл мяч на угловой!
'2
«Лестер» сразу пошёл в атаку! Амарти подхватил мяч возле штрафной и плотно приложился — промах!
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го раунда Кубка английской лиги: «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.