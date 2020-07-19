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Зенит Спартак М

Битва за финал: «Зенит» сражается со «Спартаком». LIVE

Олимп Кубок России. 1/2 финала. «Зенит» — «Спартак». ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» принимает московский «Спартак» в полуфинальном матче Олимп Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
1/2 финала  |   19 июля 18:30   |  1 тайм
Зенит
0:0
Спартак М
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков
44 (з)   Ярослав Ракицкий
15 (з)   Вячеслав Караваев
6 (з)   Бранислав Иванович
3 (з)   Дуглас дос
18 (п)   Юрий Жирков
14 (п)   Далер Кузяев
5 (п)   Вильмар Барриос
22 (н)   Артём Дзюба
8 (н)    Малком
7 (н)   Сердар Азмун
98 (в)   Александр Максименко
2 (з)   Самуэль Жиго
56 (з)   Илья Гапонов
6 (з)    Айртон
39 (з)   Павел Маслов
14 (з)   Георгий Джикия
10 (п)   Зелимхан Бакаев
33 (п)   Алекс Крал
54 (п)   Наиль Умяров
23 (н)   Джордан Ларссон
77 (н)   Александр Соболев
Запасной состав
78 (в)   Александр Васютин
71 (в)   Даниил Одоевский
24 (з)   Эмануэль Маммана
4 (з)   Йордан Осорио
19 (з)   Игорь Смольников
91 (п)   Алексей Сутормин
21 (п)   Александр Ерохин
38 (п)   Леон Мусаев
27 (п)   Магомед Оздоев
10 (п)   Эмилиано Ригони
17 (п)   Олег Шатов
11 (н)   Себастьян Дриусси
27 (в)   Тимур Акмурзин
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
61 (з)   Илья Голосов
29 (з)   Илья Кутепов
92 (з)   Николай Рассказов
80 (п)   Никита Бакалюк
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
9 (п)   Резиуан Мирзов
8 (п)   Гус Тиль
90 (н)   Константин Шильцов
Трансляция
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3

И первая же желтая карточка! Дуглас получает предупреждение за срыв контратаки Бакаева.

2

Сразу же забрал мяч под свой контроль «Зенит», впрочем, совсем не удивительно — первым номером должен играть петербургский клуб.

1

Звучит стартовый свисток на первый тайм огненного матча! Поехали!

18:29

А команды уже выходят на поле.

18:27

Пока до матча остаются считанные минуты напомним, что текущий обладатель Олимп — Кубка России — московский «Локомотив».

18:25

Нельзя не упомянуть: «Зенит» играет в статусе чемпиона России, победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака оформили досрочно после 26-го тура.

18:20

Первый полуфинальный матч уже состоялся. В этой встрече произошла своего рода сенсация: «Химки» в гостях со счетом 3:1 обыграли «Урал», после чего наставник екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов подал в отставку.

18:15

Игроки, которые выйдут с первых минут у гостей:

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.

18:10

Вот в таком составе матч начнут хозяева:

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ракицкий, Иванович, Барриос, Кузяев, Жирков, Малком, Азмун, Дзюба.

18:05

Начало встречи запланировано на 18.30 мск.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Олимп Кубка России «Зенит» — «Спартак».