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Сразу же забрал мяч под свой контроль «Зенит», впрочем, совсем не удивительно — первым номером должен играть петербургский клуб.
Звучит стартовый свисток на первый тайм огненного матча! Поехали!
А команды уже выходят на поле.
Пока до матча остаются считанные минуты напомним, что текущий обладатель Олимп — Кубка России — московский «Локомотив».
Нельзя не упомянуть: «Зенит» играет в статусе чемпиона России, победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) подопечные Сергея Семака оформили досрочно после 26-го тура.
Первый полуфинальный матч уже состоялся. В этой встрече произошла своего рода сенсация: «Химки» в гостях со счетом 3:1 обыграли «Урал», после чего наставник екатеринбургской команды Дмитрий Парфенов подал в отставку.
Игроки, которые выйдут с первых минут у гостей:
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Гапонов, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Вот в таком составе матч начнут хозяева:
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Сантос, Ракицкий, Иванович, Барриос, Кузяев, Жирков, Малком, Азмун, Дзюба.
Начало встречи запланировано на 18.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Олимп Кубка России «Зенит» — «Спартак».