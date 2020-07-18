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Не форсируют события игроки «Арсенала». Стратегически важно им уйти в раздевалку с преимуществом в счете.
Марез выполнил подачу от угла поля, мяч отскочил к Де Брёйне, но у бельгийца удар с ходу не получился.
Пепе классно протащил мяч по правому флангу, отпасовал в центр на Джаку, а тот увидел открывание Мэйтленда-Найлса. Тот, получив мяч, сразу прострелил во вратарскую. Очень неточно, прямо в руки Эдерсону отправил он мяч.
Марез на серии финтов пытался пройти Мэйтленда-Найлса, но тот обыграть себя не дал. Лишь угловой заработали «горожане», который ни к чему опасному у ворот «Арсенала» не привел.
Менди нашел поперечным пасом Жезуса на линии штрафной «Арсенала», тот немного завозился с мячом и тут же его потерял. Себальос постарался.
Таки дошли большими силами игроки «Манчестера» до чужой штрафной, сделали серию передач поперек, а затем все завершилось неточным пасом Сильвы на Менди.
Небольшие проблемы у «Сити» с выходом со своей половины поля. «Арсенал» вроде бы и прессингует, но неактивно, лишь обозначает давление. Но перейти в атаку «горожане» толком не могут никак.
Жезус получил мяч на линии штрафной и здорово откатил его под удар Де Брёйне. Бельгиец нанес плотный удар, который заблокировал Джака. Считали игроки «Сити», что тот сыграл рукой, но нет — на повторе видно, что нарушения правил не было.
Менди здорово обыграл Бельерина, вошел в штрафную и сильно прострелил в район 11-метровой отметки. Там оказался только Джака, который вынес мяч подальше.
Возобновилась игра.
Небольшой перерыв на водопой. Есть что сказать Гвардиоле своим подопечным.
Шокированы игроки «Сити» произошедшим. А вот «Арсенал» почувствовал уверенность в своих силах, стали «канониры» чаще находиться с мячом на чужой половине поля.
Вот так вот! «Сити» играл уверенно, контролировал ход встречи, но умудрились «горожане» пропустить! Пепе выполнил обычную, читаемую подачу с правого фланга на дальнюю штангу, но защитники каким-то образом оставили Обамеянга совсем одного. Тот без проблем с близкого расстояния отправил мяч в сетку!
Де Брёйне неплохо прошел по левому флангу, вошел в штрафную и отпасовал в район 11-метровой. До партнера мяч не дошел.
Немного сбавили темп игроки «Ман Сити», но полностью под контролем держат все происходящее на поле. «Арсенал» ждет лишь момента, чтобы убежать в контратаку, но пока бесполезно.
Марез заработал угловой. Сам же и исполнил подачу, но защитники «Арсенала» справились без проблем.
Прибрали мяч к своим ногам временно игроки «Арсенала», но держат его у своих ворот без продвижения вперед. Важно «канонирам» не дать «Сити» раскрутить темп до высочайших скоростей — «Арсенал» просто к ним не готов.
С первых же минут номинальные гости (а игра проходит на «Уэмбли», как таковых хозяев/гостей поля нет) оккупировали чужую половину поля, «Арсенал» мяча вообще не касается.
Команды на поле.
Состав «Ман Сити»:
Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Давид Сильва, Де Брёйне, Марез, Жезус, Стерлинг.
Запасные: Карсон, Стоунз, Зинченко, Бернардо Силва, Фернандиньо, Кансело, Отаменди, Фоден.
Состав «Арсенала»:
Мартинес, Мустафи, Луис, Тирни, Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.
Запасные: Мэйси, Холдинг, Сократис, Колашинац, Торрейра, Смит, Уиллок, Нелсон, Сака.
Начало встречи запланировано на 21.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити».