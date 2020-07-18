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Арсенал Манчестер Сити

Битва за финал: «Арсенал» обыгрывает «Ман Сити». LIVE

Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - «Манчестер Сити». ОНЛАЙН

Лондонский «Арсенал» встречается с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния на «Уэмбли».
1/2 финала  |   18 июля 21:45   |  перерыв
Арсенал
1:0
Манчестер Сити
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Обамеянг 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
26 (в)   Дамиан Мартинес
3 (з)   Киран Тирни
23 (з)   Давид Луис
20 (з)   Шкодран Мустафи
2 (з)   Эктор Бельерин
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
34 (п)   Гранит Джака
8 (п)   Даниель Себальос
9 (н)   Александр Ляказетт
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг 19'
19 (н)   Николя Пепе
31 (в)    Эдерсон
50 (з)   Эрик Гарсия
2 (з)   Кайл Уолкер
14 (з)   Эмерик Лапорт
22 (з)   Бенжамен Менди
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де
7 (п)   Рахим Стерлинг
21 (п)   Давид Сильва
9 (н)   Габриэл Жезус
26 (н)   Рияд Марез
Запасной состав
33 (в)   Мэтт Мейси
16 (з)   Роб Холдинг
31 (з)   Зеад Колашинац
5 (з)   Сократис Папастатопулос
57 (з)   Мэттью Смит
28 (п)   Джозеф Уиллок
77 (п)   Букайо Сака
11 (п)   Лукас Торрейра
24 (н)   Рейсс Нелсон
33 (в)   Скотт Карсон
27 (з)   Жоау Канселу
30 (з)   Николас Отаменди
5 (з)   Джон Стоунс
47 (п)   Филип Фоден
16 (п)   Родриго Эрнандес
25 (п)    Фернандиньо
11 (п)   Александр Зинченко
20 (н)   Бернарду Силва
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 3
Владение мячом
38%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 3
Удары
0%
По воротам: 5
В створ: 0
Владение мячом
62%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 0
  • 6
Трансляция
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Перерыв

И особо не против этого оказался «Манчестер Сити». Звучит свисток Джонатана Мосса об окончании первого тайма. 1:0 — ведет «Арсенал».

'45+2

Не форсируют события игроки «Арсенала». Стратегически важно им уйти в раздевалку с преимуществом в счете.

'45+1

Две минуты еще играть командам в первом тайме.

'45

Марез выполнил подачу от угла поля, мяч отскочил к Де Брёйне, но у бельгийца удар с ходу не получился.

'43

Пепе классно протащил мяч по правому флангу, отпасовал в центр на Джаку, а тот увидел открывание Мэйтленда-Найлса. Тот, получив мяч, сразу прострелил во вратарскую. Очень неточно, прямо в руки Эдерсону отправил он мяч.

'41

Момент! А вот у «Арсенала» угловой получился опасным. Мустафи пробил в противоход Эдерсону прямо под перекладину, но голкипер «Сити» в могучем прыжке с этим ударом справился.

'39

Марез на серии финтов пытался пройти Мэйтленда-Найлса, но тот обыграть себя не дал. Лишь угловой заработали «горожане», который ни к чему опасному у ворот «Арсенала» не привел.

'37

Менди нашел поперечным пасом Жезуса на линии штрафной «Арсенала», тот немного завозился с мячом и тут же его потерял. Себальос постарался.

'35

Таки дошли большими силами игроки «Манчестера» до чужой штрафной, сделали серию передач поперек, а затем все завершилось неточным пасом Сильвы на Менди.

'32

Небольшие проблемы у «Сити» с выходом со своей половины поля. «Арсенал» вроде бы и прессингует, но неактивно, лишь обозначает давление. Но перейти в атаку «горожане» толком не могут никак.

'30

Опасно! Эдерсон привез момент у своих ворот. Перехватил мяч Ляказетт, бить ему было неудобно, в итоге отпасовал поперек на Пепе. Но пас оказался слишком слабым, успели защитники «Сити» вынести мяч. А ведь можно было по сути по пустым воротам бить...

'29

Жезус получил мяч на линии штрафной и здорово откатил его под удар Де Брёйне. Бельгиец нанес плотный удар, который заблокировал Джака. Считали игроки «Сити», что тот сыграл рукой, но нет — на повторе видно, что нарушения правил не было.

'28

Менди здорово обыграл Бельерина, вошел в штрафную и сильно прострелил в район 11-метровой отметки. Там оказался только Джака, который вынес мяч подальше.

'26

Возобновилась игра.

'23

Небольшой перерыв на водопой. Есть что сказать Гвардиоле своим подопечным.

'21

Шокированы игроки «Сити» произошедшим. А вот «Арсенал» почувствовал уверенность в своих силах, стали «канониры» чаще находиться с мячом на чужой половине поля.

'19

Вот так вот! «Сити» играл уверенно, контролировал ход встречи, но умудрились «горожане» пропустить! Пепе выполнил обычную, читаемую подачу с правого фланга на дальнюю штангу, но защитники каким-то образом оставили Обамеянга совсем одного. Тот без проблем с близкого расстояния отправил мяч в сетку!

'19

ГОЛ! 1:0! «Арсенал»!

'18

Де Брёйне неплохо прошел по левому флангу, вошел в штрафную и отпасовал в район 11-метровой. До партнера мяч не дошел.

'16

Момент! Давид Луис сделал классный пас на Обамеянга, которого прозевал Гарсия. Вышел почти один на один с Эдерсоном форвард «Арсенала», но переиграть голкипера не смог!

'14

ГОЛ... не засчитан. Себальос выполнил заброс на Бельерина, но за мячом побежал Ляказетт. Все посчитали, что и он, и Бельерин в офсайде, но французский форвард «Арсенала» свисток судьи не услышал и отправил мяч в ворота. Лишь после этого он увидел поднятый флажок лайнсмена.

'13

Немного сбавили темп игроки «Ман Сити», но полностью под контролем держат все происходящее на поле. «Арсенал» ждет лишь момента, чтобы убежать в контратаку, но пока бесполезно.

'10

И снова опасно! Де Брёйне легко прошел по левому флангу, навесил на дальнюю штангу, Лапорт бил наверняка — с ленточки вынес мяч защитник «Арсенала».

'9

Опасно! Мустафи зачем-то пошел в дриблинг в своей же штрафной, в итоге потерял мяч, и Стерлинг едва не организовал гол. Сначала отпасовал на Сильву, но пас не прошел, а затем мяч быстро вынес Бельерин.

'8

Марез заработал угловой. Сам же и исполнил подачу, но защитники «Арсенала» справились без проблем.

'6

Прибрали мяч к своим ногам временно игроки «Арсенала», но держат его у своих ворот без продвижения вперед. Важно «канонирам» не дать «Сити» раскрутить темп до высочайших скоростей — «Арсенал» просто к ним не готов.

'4

Момент! Стерлинг вошел в штрафную, дошел до лицевой и прострелил во вратарскую. Прервал опасную передачу Тирни. А ведь Жезус мог расстреливать уже пустые ворота!

'3

С первых же минут номинальные гости (а игра проходит на «Уэмбли», как таковых хозяев/гостей поля нет) оккупировали чужую половину поля, «Арсенал» мяча вообще не касается.

'1

Матч начался.

21:45

Команды на поле.

21:41

Состав «Ман Сити»:

Эдерсон, Уолкер, Гарсия, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Давид Сильва, Де Брёйне, Марез, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Стоунз, Зинченко, Бернардо Силва, Фернандиньо, Кансело, Отаменди, Фоден.

21:40

Состав «Арсенала»:

Мартинес, Мустафи, Луис, Тирни, Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

Запасные: Мэйси, Холдинг, Сократис, Колашинац, Торрейра, Смит, Уиллок, Нелсон, Сака.

21:31

Начало встречи запланировано на 21.45 мск.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити».