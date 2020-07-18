ГОЛ... не засчитан. Себальос выполнил заброс на Бельерина, но за мячом побежал Ляказетт. Все посчитали, что и он, и Бельерин в офсайде, но французский форвард «Арсенала» свисток судьи не услышал и отправил мяч в ворота. Лишь после этого он увидел поднятый флажок лайнсмена.