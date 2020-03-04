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На этот раз Сантос сам сместился в центр и зарядил метров с 35-ти — заблокировали игроки «Ахмата».
Позиционное владение за «Зенитом», «Ахмат» если и отвечает, то редкими контратаками. Правда, и у петербуржцев без Азмуна и Дзюбы в атаке мало что получается.
Очень классно Ерохин обыграл на фланге Богосаваца, но тому на помощь подоспел Бериша, выбивший мяч у игрока сине-бело-голубых.
Ерохин с дальнего расстояния решил проверить Городова, но запустил сферу намного выше.
«Ахмат» перехватил мяч в центре поля, но Ильин не успел к дальнему забросу от Исмаэла.
Малком на скорости вошел в штрафную и пробивал низом, защитник «Ахмата» заблокировал.
Ракицкий выносит мяч из своей штрафной после заброса от Богосаваца.
Хорошая была возможность у петербуржцев убежать в контратаку, но после отбора Ивановича Барриос не сориентировался.
Малком заработал штрафной в метрах 40 от ворот «Ахмата», но ничего толкового из подачи гости не извлекли.
Бериша неплохо прошел по центру и сделал попытку забросить мяч в штрафную, Кержаков на выходе уверенно сыграл.
Состав «Зенита»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Сутормин, Ерохин, Малком, Ригони.
Состав «Ахмата»: Городов, Богосавац, Анхель, Семёнов, Ненахов, Глушаков, Сильва, Иванов, Бериша, Роши, Ильин.
Добрый вечер! Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Олимп — Кубка России между грозненским «Ахматом» и петербургским «Зенитом». Начало игры — в 18.00 по мск.