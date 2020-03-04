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Глушаков против Семака: «Ахмат» бьется с «Зенитом». LIVE

Футбол. Олимп — Кубок России. 1/4 финала. «Ахмат» — «Зенит». ОНЛАЙН

Грозненский «Ахмат» на своем поле встречается с петербургским «Зенитом» в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала  |   04 марта 18:00   |  1 тайм
Ахмат
0:0
Зенит
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Евгений Городов
8 (з)   Мирослав Богосавац
4 (з)   Уилкер Анхель
15 (з)   Андрей Семёнов
3 (з)   Максим Ненахов
88 (п)   Денис Глушаков
11 (п)    Исмаэл
77 (п)   Бернард Бериша
19 (п)   Олег Иванов
21 (п)   Одисе Роши
29 (н)   Владимир Ильин
41 (в)   Михаил Кержаков
15 (з)   Вячеслав Караваев
3 (з)   Дуглас дос
44 (з)   Ярослав Ракицкий
6 (з)   Бранислав Иванович
5 (п)   Вильмар Барриос
10 (п)   Эмилиано Ригони
91 (п)   Алексей Сутормин
27 (п)   Магомед Оздоев
21 (п)   Александр Ерохин
8 (н)    Малком
Запасной состав
33 (в)   Виталий Гудиев
38 (з)   Karmaev Nikita
40 (з)   Ризван Уциев
14 (п)    Раванелли
13 (п)   Роланд Гиголаев
10 (п)   Халид Кадыров
58 (п)   Евгений Харин
27 (н)   Фелипе Визеу
95 (н)   Абубакар Кадыров
17 (н)   Аблайе Мбенге
7 (н)   Магомед Митришев
18 (н)   Андрес Понсе
99 (в)   Андрей Лунёв
78 (в)   Александр Васютин
4 (з)   Йордан Осорио
87 (з)   Данила Прохин
19 (з)   Игорь Смольников
14 (п)   Далер Кузяев
38 (п)   Леон Мусаев
17 (п)   Олег Шатов
18 (п)   Юрий Жирков
92 (н)   Даниил Шамкин
Трансляция
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`36

Ригони угодил в офсайд после дальнего заброса в сторону штрафной хозяев.

`34

На этот раз Сантос сам сместился в центр и зарядил метров с 35-ти — заблокировали игроки «Ахмата».

`32

Перестрелка настоящая! Теперь Дуглас Сантос сделал заброс в штрафную «Ахмата», там мяч подхватил Сутормин, пробивший рядом со штангой.

`31

Момент! Иванов очень опасно пробил из-за пределов штрафной — Кержаков отбил мяч в сторону.

`30

Позиционное владение за «Зенитом», «Ахмат» если и отвечает, то редкими контратаками. Правда, и у петербуржцев без Азмуна и Дзюбы в атаке мало что получается.

`28

Очень классно Ерохин обыграл на фланге Богосаваца, но тому на помощь подоспел Бериша, выбивший мяч у игрока сине-бело-голубых.

`26

Ерохин с дальнего расстояния решил проверить Городова, но запустил сферу намного выше.

`24

«Ахмат» перехватил мяч в центре поля, но Ильин не успел к дальнему забросу от Исмаэла.

`22

Грозненцы отвечают! Роши откликнулся на заброс в штрафную и кивком головы переправлял мяч в створ — выше.

`21

Момент! Последовал длинный перевод в сторону штрафной хозяев, мяч подобрал Караваев, сместился к центру и пробил. Получилось чуть выше перекладины.

`19

Малком на скорости вошел в штрафную и пробивал низом, защитник «Ахмата» заблокировал.

`17

Ракицкий выносит мяч из своей штрафной после заброса от Богосаваца.

`15

Хорошая была возможность у петербуржцев убежать в контратаку, но после отбора Ивановича Барриос не сориентировался.

`13

Ух, против Барриоса грубо нарушили правила — получил он в бровь локтем. Поднялся, правда, сам.

`11

Малком заработал штрафной в метрах 40 от ворот «Ахмата», но ничего толкового из подачи гости не извлекли.

`9

Первый острый ответ «Зенита»! Ригони оказался с мячом на входе в штрафную и пробил низом — Городов на месте.

`7

Бериша неплохо прошел по центру и сделал попытку забросить мяч в штрафную, Кержаков на выходе уверенно сыграл.

`5

А вот это неплохо! Ильин ворвался в штрафную «Зенита» и закручивал мяч в дальнюю девятку, но в створ не попал.

`3

Заработали хозяева угловой после прохода Роши по флангу, в итоге после подачи корнера удалось пробить Ненахову — чуть выше.

`1

Матч начался!

17:55

Состав «Зенита»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Сутормин, Ерохин, Малком, Ригони.

17:50

Состав «Ахмата»: Городов, Богосавац, Анхель, Семёнов, Ненахов, Глушаков, Сильва, Иванов, Бериша, Роши, Ильин.

17:45

Добрый вечер! Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Олимп — Кубка России между грозненским «Ахматом» и петербургским «Зенитом». Начало игры — в 18.00 по мск.