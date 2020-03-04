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Чалов сейчас не сумел обработать шикарную передачу Марио Фернандеса. Иначе у «Спартака» были бы большие проблемы прямо в центре штрафной.
Еще один угловой зарабатывает ЦСКА. Влашич исполняет подачу, но в классной борьбе воздух снимает Зобнин.
Подача из глубины в штрафную «Спартака», но никто не касается мяча, и тот прилетает в руки Максименко.
Двужильный СуперМарио догоняет практически безнадежный мяч на правом фланге, и в итоге атака ЦСКА заканчивается ударом Влашича с линии штрафной. Правда, в руки Максименко. Но могло быть очень опасно, получись выстрел.
Не случилось быстрой встречной атаки «Спартака» с чужой половины, потому что Кучаева окучили не по правилам. Причем футболисты ЦСКА требовали желтую карточку Жиго за этот подкат. Арбитр оказался глух.
Сейчас отрезок, в котором «Спартак» явно лучше. Как такового контроля у ЦСКА нет, а быстрые атаки хозяев разрывают армейскую оборону.
Опять вертикальный выпад «Спартака», опять цепляется Соболев, а на ударную позицию на линию штрафной выводят Рассказова! Сместившийся в центр правый защитник бьет с левой — не получается удар.
Очень дальний удар пробует нанести Зобнин. Это даже в створ, но совсем не опасно.
Армейцы продолжают массированно давить на половину поля «Спартака». И теперь это выглядит уже не так стерильно, а интригующе.
Армейцы разыграли угловой, превратив его, по сути, в позиционную атаку, но с центральными защитниками в штрафной «Спартака». В итоге мяч с фланга был доставлен в центр вратарской, где почему-то забыли Дивеева, который разобрался хладнокровно и уверенно, словно форвард. Это не клише: он разобрался прямо как Понсе, забив по центру, заставив при этом Максименко улететь в угол.
Армейцы летят вперед и заходят с козырей: Влашич дает во фланг Марио Фернандесу, но спартаковцы выбивают на угловой.
И снова мяч у ЦСКА, но что толку? Кстати, у Соболева, получается, вторая голевая передача в двух матчах за «Спартак».
А вот «Спартак» и дошел до штрафной. Соболев зацепился за передачу из глубины, они вместе с Понсе поборолись со всей армейской защитой, и аргентинец выцарапал мяч, подработал себе, убрав оппонента и пробил по центру из расстрельной позиции, в то время как Акинфеев улетел в угол. Это фактически был пенальти, только метров с восьми!
Сейчас все время идет борьба в центре поля. Никто не может к чужой штрафной продвинуться.
Пока брешей в спартаковской обороне армейцы найти не могут.
ЦСКА гораздо больше владеет мячом и пытается атаковать позиционно, «Спартак» старается улетать в мгновенные вертикальные контратаки. Пока план Тедеско работает лучше. Но это только начало.
Угловой адресный, попытка удара головой от Карпова, но до почти от линии штрафной. Мяч не долетает до Максименко.
Позиционная атака армейцев, подключается Марио Фернандес, ему дают пас, но за лицевую выбивает Айртон. Первый в матче угловой.
Все, игра уже возобновилась, и спартаковский капитан вернулся на поле.
Ох, как все просто! Зелимхан Бакаев протащил мяч с центра поля к штрафной Акинфеева. Лидера «Спартака» почему-то никто не встретил, и он со своей рабочей левой метров с 18-ти уложил мяч под штангу в дальний угол. Акинфеев не достал и закономерно зол на своих защитников!
Первая неплохая атака ЦСКА после аута Набабкина. Последовала подача уже от лицевой из штрафной, в центре вратарской случилась легкая паника, но до удара дело так и не дошло.
Теперь уже Бистрович фолит на Зобнине, рвавшемся к воротам армейцев. Пока никто никого никуда не пропускает.
С первых же секунд полетели искры! Стык на стыке, и в итоге фолят спартаковцы. Но это на фланге и у центральной линии.
«Зенит» сейчас является сильнейшей командой страны, а «Спартаку» будет очень трудно попасть даже в топ-5, но все же сегодняшний матч остается главным дерби страны! Более того, это Кубок, шансы на трофей и место в группе Лиги Европы — ставки очень высоки. Сегодня будет жарко.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Ну что ж, Тедеско полностью повторил стартовый состав против «Динамо» в первом официальном матче после паузы. Ну а что, в 20-м туре была уверенная победа (2:0). ЦСКА сыграл вничью с «Уралом», сумев спастись в добавленное время (1:1). Тут есть изменения. Например, в запасе Алан Дзагоев. Это, скорее всего, на усиление, так как на весь матч полузащитнику пока не хватит сил после травмы.
Ну а вот основной состав ЦСКА на этот матч от Виктора Гончаренко:
Акинфеев — Марио Фернандес, Дивеев, Васин, Карпов, Набабкин — Ахметов, Бистрович — Влашич, Кучаев — Чалов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско:
Максименко — Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Крал — Бакаев — Соболев, Понсе.
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
Добрый вечер! Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Олимп — Кубка России между московскими «Спартаком» и ЦСКА.