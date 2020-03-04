Момент! Вернее, два! И оба привозит Карпов! Сначала его накрыл Бакаев, который дотащил до штрафной, но обе попытки сделать передачу в центр на гол не получились. А затем уже после навеса с левого фланга Карпов сыграл головой в воздухе, но поднял мяч вверх просто, и в итоге Соболев пробил головой — Акинфеев поймал в прыжке!