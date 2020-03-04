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Московское дерби: ЦСКА отыграл один гол у «Спартака». LIVE

Футбол. Олимп — Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Московский «Спартак» на своем поле принимает столичный ЦСКА в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала  |   04 марта 19:30   |  1 тайм
Спартак М
2:1
ЦСКА
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Бакаев 4'
Понсе 14'
Кутепов 34'
Дивеев 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
2 (з)   Самуэль Жиго
14 (з)   Георгий Джикия
29 (з)   Илья Кутепов 34'
6 (з)    Айртон
92 (з)   Николай Рассказов
10 (п)   Зелимхан Бакаев 4'
33 (п)   Алекс Крал
47 (п)   Роман Зобнин
19 (н)   Эсекьель Понсе 14'
77 (н)   Александр Соболев
35 (в)   Игорь Акинфеев
62 (з)   Вадим Карпов
5 (з)   Виктор Васин
78 (з)   Игорь Дивеев 17'
2 (з)   Марио Фернандес
14 (з)   Кирилл Набабкин
20 (п)   Константин Кучаев
7 (п)   Ильзат Ахметов
25 (п)   Кристиян Бистрович
8 (п)   Никола Влашич
9 (н)   Фёдор Чалов
Запасной состав
27 (в)   Тимур Акмурзин
32 (в)   Артём Ребров
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
39 (з)   Павел Маслов
8 (п)   Гус Тиль
7 (п)   Аяз Гулиев
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
9 (п)   Резиуан Мирзов
23 (н)   Джордан Ларссон
1 (в)   Илья Помазун
49 (в)   Владислав Тороп
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
27 (з)   Седрик Гогуа
42 (з)   Георгий Щенников
29 (п)   Яка Бийол
10 (п)   Алан Дзагоев
87 (п)   Константин Марадишвили
98 (п)   Иван Обляков
99 (п)   Илья Шкурин
17 (п)   Арнор Сигурдссон
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Трансляция
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'38

Столкнулись головами и лежат в центральном круге Бакаев и Карпов. Вернее, армеец-то, морщась, встает, а вот спартаковцу нужна помощь врачей.

'37

Чалов сейчас не сумел обработать шикарную передачу Марио Фернандеса. Иначе у «Спартака» были бы большие проблемы прямо в центре штрафной.

'37

Еще один угловой зарабатывает ЦСКА. Влашич исполняет подачу, но в классной борьбе воздух снимает Зобнин.

'35

Подача из глубины в штрафную «Спартака», но никто не касается мяча, и тот прилетает в руки Максименко.

'34

Илья Кутепов откровенно валит уже обыгравшего его и убегавшего Влашича и получает желтую карточку. Пытался в мяч сыграть, но не вышло.

'33

Момент «Спартака»! Соболев оказывается с мячом в сердце штрафной по центру и готовится бить, но Ахметов в подкате в последний момент успевает выбить мяч, а потом еще и зацепить могучий удар набежавшего на отскок Бакаева, и мяч немного перелетает через перекладину. Угловой ни к чему не привел.

'31

А теперь момент у ЦСКА. Навес от правого угла вратарской, и Набабкин бьет как-то неловко коленом с лета — выше створа.

'30

Двужильный СуперМарио догоняет практически безнадежный мяч на правом фланге, и в итоге атака ЦСКА заканчивается ударом Влашича с линии штрафной. Правда, в руки Максименко. Но могло быть очень опасно, получись выстрел.

'29

Не случилось быстрой встречной атаки «Спартака» с чужой половины, потому что Кучаева окучили не по правилам. Причем футболисты ЦСКА требовали желтую карточку Жиго за этот подкат. Арбитр оказался глух.

'28

Момент! Вот ЦСКА покружил у штрафной хозяев, Марио Фернандес вырезал идеальный навес, а выпрыгнувший Чалов пробил головой в дальний угол. Вряд ли Максименко достал бы, но форвард малость не попал.

'26

Сейчас отрезок, в котором «Спартак» явно лучше. Как такового контроля у ЦСКА нет, а быстрые атаки хозяев разрывают армейскую оборону.

'24

Какой пожар у ЦСКА в контратаках спартаковцев! Очередной выпад с переводом с левого фланга в правый полуфланг, где Понсе зацепился, развернулся и покатил на набегавшего к вратарской по противоположному краю штрафной Айртона. Акинфеев в отчаянном броске на мгновения опередил бразильца!

'23

Момент! Вернее, два! И оба привозит Карпов! Сначала его накрыл Бакаев, который дотащил до штрафной, но обе попытки сделать передачу в центр на гол не получились. А затем уже после навеса с левого фланга Карпов сыграл головой в воздухе, но поднял мяч вверх просто, и в итоге Соболев пробил головой — Акинфеев поймал в прыжке!

'22

Опять вертикальный выпад «Спартака», опять цепляется Соболев, а на ударную позицию на линию штрафной выводят Рассказова! Сместившийся в центр правый защитник бьет с левой — не получается удар.

'20

Очень дальний удар пробует нанести Зобнин. Это даже в створ, но совсем не опасно.

'19

Армейцы продолжают массированно давить на половину поля «Спартака». И теперь это выглядит уже не так стерильно, а интригующе.

'17

Армейцы разыграли угловой, превратив его, по сути, в позиционную атаку, но с центральными защитниками в штрафной «Спартака». В итоге мяч с фланга был доставлен в центр вратарской, где почему-то забыли Дивеева, который разобрался хладнокровно и уверенно, словно форвард. Это не клише: он разобрался прямо как Понсе, забив по центру, заставив при этом Максименко улететь в угол.

'17

ГОООООООООООООООООООЛ! Игорь Дивеев — 2:1!

'16

Армейцы летят вперед и заходят с козырей: Влашич дает во фланг Марио Фернандесу, но спартаковцы выбивают на угловой.

'15

И снова мяч у ЦСКА, но что толку? Кстати, у Соболева, получается, вторая голевая передача в двух матчах за «Спартак».

'13

А вот «Спартак» и дошел до штрафной. Соболев зацепился за передачу из глубины, они вместе с Понсе поборолись со всей армейской защитой, и аргентинец выцарапал мяч, подработал себе, убрав оппонента и пробил по центру из расстрельной позиции, в то время как Акинфеев улетел в угол. Это фактически был пенальти, только метров с восьми!

'13

ГООООООООООООООООООООООЛ! Эсекьель Понсе — 2:0!

'13

Сейчас все время идет борьба в центре поля. Никто не может к чужой штрафной продвинуться.

'11

Пока брешей в спартаковской обороне армейцы найти не могут.

'9

ЦСКА гораздо больше владеет мячом и пытается атаковать позиционно, «Спартак» старается улетать в мгновенные вертикальные контратаки. Пока план Тедеско работает лучше. Но это только начало.

'8

Угловой адресный, попытка удара головой от Карпова, но до почти от линии штрафной. Мяч не долетает до Максименко.

'8

Позиционная атака армейцев, подключается Марио Фернандес, ему дают пас, но за лицевую выбивает Айртон. Первый в матче угловой.

'7

Все, игра уже возобновилась, и спартаковский капитан вернулся на поле.

'6

Джикия сидит на газоне. Какая-то мышечная проблема? Врачи около капитана «Спартака».

'4

Ох, как все просто! Зелимхан Бакаев протащил мяч с центра поля к штрафной Акинфеева. Лидера «Спартака» почему-то никто не встретил, и он со своей рабочей левой метров с 18-ти уложил мяч под штангу в дальний угол. Акинфеев не достал и закономерно зол на своих защитников!

'4

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Зелимхан Бакаев — 1:0!

'4

Первая неплохая атака ЦСКА после аута Набабкина. Последовала подача уже от лицевой из штрафной, в центре вратарской случилась легкая паника, но до удара дело так и не дошло.

'3

Теперь уже Бистрович фолит на Зобнине, рвавшемся к воротам армейцев. Пока никто никого никуда не пропускает.

'2

С первых же секунд полетели искры! Стык на стыке, и в итоге фолят спартаковцы. Но это на фланге и у центральной линии.

'1

Поееееехали! Матч стартовал.

19:30

«Зенит» сейчас является сильнейшей командой страны, а «Спартаку» будет очень трудно попасть даже в топ-5, но все же сегодняшний матч остается главным дерби страны! Более того, это Кубок, шансы на трофей и место в группе Лиги Европы — ставки очень высоки. Сегодня будет жарко.

19:25

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

19:20

Ну что ж, Тедеско полностью повторил стартовый состав против «Динамо» в первом официальном матче после паузы. Ну а что, в 20-м туре была уверенная победа (2:0). ЦСКА сыграл вничью с «Уралом», сумев спастись в добавленное время (1:1). Тут есть изменения. Например, в запасе Алан Дзагоев. Это, скорее всего, на усиление, так как на весь матч полузащитнику пока не хватит сил после травмы.

19:15

Ну а вот основной состав ЦСКА на этот матч от Виктора Гончаренко:

Акинфеев — Марио Фернандес, Дивеев, Васин, Карпов, Набабкин — Ахметов, Бистрович — Влашич, Кучаев — Чалов.

19:10

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско:

Максименко — Рассказов, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Крал — Бакаев — Соболев, Понсе.

19:05

Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер! Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Олимп — Кубка России между московскими «Спартаком» и ЦСКА.