- 317700 просмотров Американский авианосец с ракетными крейсерами вошел в Средиземное море
- 183725 просмотров Партия Vatan назвала войну с Сирией капканом ЦРУ для Эрдогана
- 156875 просмотров У вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус
- 155147 просмотров В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
- 130561 просмотр В США рассчитали последствия ядерного удара по России
- 120275 просмотров В России с 1 марта 2020 года вступил в силу ряд норм и законов
- 119483 просмотра Глава Минобороны Германии требует «усилить давление» на Россию и Сирию
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Кавана.
«Челси» уже играл в этом сезоне в кубковом матче с «красными» — в Суперкубке Европы команда Лэмпарда смотрелась очень достойно, но уступила. Кстати, сегодня Лэмпс, непривычно для себя в больших матчах, играет не в пять, а в четыре защитника. Посомотрим, что получится.
«Ливерпуль» только что потерпел первое поражение в АПЛ, неожиданно получив три безответных мяча от «Уотфорда». «Челси» на прошлой неделе практически лишился шансов на выход в четвертьфинал ЛЧ, проиграв 0:3 мюнхенской «Баварии». В общем, обеим командам есть что доказывать.
Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля», решил начать игру следующим сочетанием своих подопечных:
Адриан — Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Лаллана, Фабиньо, Джонс — Минамино, Мане, Ориги.
Давайте обратимся к стартовым составам. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Маркос Алонсо — Ковачич, Гилмур, Баркли — Виллиан, Педро, Жиру.
Начало матча запланировано на 22.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».