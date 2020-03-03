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Лэмпард против Клоппа: «Челси» бьется с «Ливерпулем». LIVE

Кубок Англии. 1/8 финала. «Челси» — «Ливерпуль». ОНЛАЙН

Лондонский «Челси» принимает «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Кубка Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/8 финала  |   03 марта 22:45   |  1 тайм
Челси
0:0
Ливерпуль
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
3 (з)   Маркос Алонсо
15 (з)   Курт Зума
2 (з)   Антонио Рюдигер
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
8 (п)   Росс Баркли
47 (п)   Билли Гилмор
17 (п)   Матео Ковачич
11 (н)   Педро Родригес
18 (н)   Оливье Жиру
10 (н)    Виллиан
13 (в)    Адриан
12 (з)   Джозеф Гомес
76 (з)   Неко Уильямс
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
18 (п)   Такуми Минамино
48 (п)   Кертис Джонс
3 (п)    Фабиньо
20 (п)   Адам Лаллана
27 (н)   Дивок Ориги
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
29 (з)   Фикайо Томори
24 (з)   Рис Джеймс
55 (п)   Фаустино Анджорин
5 (п)    Жоржиньо
19 (п)   Мэйсон Маунт
23 (н)   Миши Батшуайи
32 (з)   Жоэль Матип
7 (з)   Джеймс Милнер
68 (п)   Педро Чиривелья
9 (н)   Роберто Фирмино
22 (н)   Эндрю Лонерган
15 (н)   Алекс Окслейд-Чемберлен
11 (н)   Мохамед Салах
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
25%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
75%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Трансляция
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23:00

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Кавана.

22:55

«Челси» уже играл в этом сезоне в кубковом матче с «красными» — в Суперкубке Европы команда Лэмпарда смотрелась очень достойно, но уступила. Кстати, сегодня Лэмпс, непривычно для себя в больших матчах, играет не в пять, а в четыре защитника. Посомотрим, что получится.

22:50

«Ливерпуль» только что потерпел первое поражение в АПЛ, неожиданно получив три безответных мяча от «Уотфорда». «Челси» на прошлой неделе практически лишился шансов на выход в четвертьфинал ЛЧ, проиграв 0:3 мюнхенской «Баварии». В общем, обеим командам есть что доказывать.

22:45

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля», решил начать игру следующим сочетанием своих подопечных:

Адриан — Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Лаллана, Фабиньо, Джонс — Минамино, Мане, Ориги.

22:40

Давайте обратимся к стартовым составам. Вот кого выставил с первых минут главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Маркос Алонсо — Ковачич, Гилмур, Баркли — Виллиан, Педро, Жиру.

22:35

Начало матча запланировано на 22.45 мск.

22:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем».