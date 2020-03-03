«Челси» уже играл в этом сезоне в кубковом матче с «красными» — в Суперкубке Европы команда Лэмпарда смотрелась очень достойно, но уступила. Кстати, сегодня Лэмпс, непривычно для себя в больших матчах, играет не в пять, а в четыре защитника. Посомотрим, что получится.