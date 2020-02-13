Вообще, учитывая ход сезона, «Наполи» и «Милану» финал вроде бы нужнее, но «Интер» и «Ювентус» сдаваться точно не станут. Для Буффона, например, этот турнир — шанс выиграть что-то в этом сезоне в качестве основного вратаря. В общем, сегодня будет интересно. Ну и противостояние Златана Ибрагимовича с Криштиану Роналду интригует.