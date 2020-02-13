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Ибрагимович против Роналду: «Милан» принимает «Ювентус». LIVE

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч. «Милан» — «Ювентус». ОНЛАЙН

В первом полуфинальном матче полуфинала Кубка Италии «Милан» на «Сан-Сиро» принимает туринский «Ювентус». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/2 финала. 1-й матч  |   13 февраля 22:45   |  Матч не начался
Милан
0:0
Ювентус
Стадион «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», Милан | Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия)
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
19 (з)   Тео Бернар
13 (з)   Алессио Романьоли
24 (з)   Симон Кьер
2 (з)   Давиде Калабрия
10 (п)   Хакан Чалханоглу
4 (п)   Исмаэль Беннасер
79 (п)   Франк Кессье
7 (п)   Самуэль Кастильехо
18 (н)   Анте Ребич
21 (н)   Златан Ибрагимович
77 (в)   Джанлуиджи Буффон
19 (з)   Леонардо Бонуччи
4 (з)   Маттейс де
2 (з)   Маттиа Де
12 (з)   Алекс Сандро
16 (п)   Хуан 
14 (п)   Блез Матюиди
5 (п)   Миралем Пьянич
8 (п)   Аарон Рэмси
7 (н)   Криштиану Роналду
10 (н)   Пауло Дибала
Запасной состав
1 (в)   Асмир Бегович
90 (в)   Антонио Доннарумма
56 (з)   Алексис Салемакерс
22 (з)   Матео Мусаккио
39 (п)   Лукас Пакета
5 (п)   Джакомо Бонавентура
94 (п)   Марко Брешианини
46 (п)   Маттео Габбиа
93 (п)   Диего Лашальт
17 (н)   Рафаэл Леау
98 (н)   Дэниел Мальдини
31 (в)   Карло Пинсольо
1 (в)   Войцех Щенсны
41 (з)   Лука Кокколо
24 (з)   Даниэле Ругани
13 (з)    Данило
30 (п)   Родриго Бентанкур
25 (п)   Адриен Рабьо
21 (н)   Гонсало Игуаин
35 (н)   Марко Оливьери
42 (н)    Весли
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22:45

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Паоло Валери.

22:40

Вообще, учитывая ход сезона, «Наполи» и «Милану» финал вроде бы нужнее, но «Интер» и «Ювентус» сдаваться точно не станут. Для Буффона, например, этот турнир — шанс выиграть что-то в этом сезоне в качестве основного вратаря. В общем, сегодня будет интересно. Ну и противостояние Златана Ибрагимовича с Криштиану Роналду интригует.

22:35

Накануне состоялся первый поединок в другой полуфинальной паре: «Интер» принимал на своем поле «Наполи» и уступил со счетом 0:1 благодаря голу Фабиана Руиса на 57-й минуте. Но впереди еще ответная встреча.

22:30

Ну а вот состав «Ювентуса», выставленный Маурицио Сарри, у которого тоже не все здорово со стабильностью положения:

Буффон — де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмзи, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Роналду.

22:25

Итак, давайте обратимся к составам команд. Стефано Пиоли, чье место в «Милане» вроде как слегка пошатывается, выставил следующее сочетание:

Доннаррумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес — Кастильехо, Кессиэ, Беннассер, Чалханоглу — Ребич, Ибрагимович.

22:15

«Милан» на «Сан-Сиро» в первом полуфинальном матче Кубка Италии принимает туринский «Ювентус». Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.

22:20

Встреча начнется в 22.45 мск.