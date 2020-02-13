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Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Паоло Валери.
Вообще, учитывая ход сезона, «Наполи» и «Милану» финал вроде бы нужнее, но «Интер» и «Ювентус» сдаваться точно не станут. Для Буффона, например, этот турнир — шанс выиграть что-то в этом сезоне в качестве основного вратаря. В общем, сегодня будет интересно. Ну и противостояние Златана Ибрагимовича с Криштиану Роналду интригует.
Накануне состоялся первый поединок в другой полуфинальной паре: «Интер» принимал на своем поле «Наполи» и уступил со счетом 0:1 благодаря голу Фабиана Руиса на 57-й минуте. Но впереди еще ответная встреча.
Ну а вот состав «Ювентуса», выставленный Маурицио Сарри, у которого тоже не все здорово со стабильностью положения:
Буффон — де Шильо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмзи, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Роналду.
Итак, давайте обратимся к составам команд. Стефано Пиоли, чье место в «Милане» вроде как слегка пошатывается, выставил следующее сочетание:
Доннаррумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес — Кастильехо, Кессиэ, Беннассер, Чалханоглу — Ребич, Ибрагимович.
«Милан» на «Сан-Сиро» в первом полуфинальном матче Кубка Италии принимает туринский «Ювентус». Вместе с вами за игрой будет следить Александр Седов.
Встреча начнется в 22.45 мск.