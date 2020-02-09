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Ростов Локомотив М

Карпин против Семина: «Ростов» обыгрывает «Локомотив». LIVE

Товарищеский матч. «Ростов» — «Локомотив». ОНЛАЙН

«Ростов» играет с московским «Локомотивом» в рамках товарищеского турнира в Катаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
3-й тур  |   09 февраля 18:00   |  2 тайм
Ростов
2:2
Локомотив М
Стадион «Аспир-Центр», Доха | Главный судья:
Осипенко 43'
Мамаев 49'
Мурило 19'
61'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Максим Рудаков
55 (з)   Максим Осипенко 43'
78 (з)   Дмитрий Чистяков
25 (з)   Арсений Логашов
28 (з)   Евгений Чернов
7 (п)   Роман Ерёменко
8 (п)   Ивелин Попов
10 (п)   Павел Мамаев 49'
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов
19 (п)   Хорен Байрамян
14 (н)   Эльдор Шомуродов
1 (в)   Маринато Гильерме 46'
33 (з)   Соломон Кверквелия
27 (з)    Мурило 46' 19'
5 (з)   Бенедикт Хёведес
37 (з)   Станислав Магкеев
31 (п)   Мацей Рыбусь
20 (п)   Владислав Игнатьев
7 (п)   Гжегож Крыховяк
6 (п)   Дмитрий Баринов
23 (п)   Жоау Мариу
67 (п)   Роман Тугарев
Запасной состав
30 (в)   Сергей Песьяков
31 (в)   Егор Седов
34 (з)   Алексей Козлов
33 (з)   Олег Кожемякин
4 (з)   Данила Ведерников
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
23 (з)   Руслан Безруков
71 (з)   Евгений Ливаднов
88 (з)   Михаил Осинов
26 (п)   Александр Саплинов
17 (п)   Матиас Норманн
22 (п)   Евгений Черкес
47 (н)   Александр Долгов
13 (н)   Данила Прошляков
30 (в)   Никита Медведев 46'
77 (в)   Антон Коченков
3 (з)   Брайан Идову
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
69 (п)   Даниил Куликов 46'
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
18 (п)   Александр Коломейцев
76 (п)   Максим Мухин
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61

ГООООЛ! Крыховяк сравнивает счет, Куликов вывел футболиста на убойную позицию, и поляк ее реализовал.

59

Во время такой игры сложно не вспомнить, что «Локомотив» остался без центрфорварда — Федор Смолов на правах аренды перешел в «Сельту». Теперь «железнодорожники» ищут ему замену.

57

Уверенно держит мяч «Ростов», проводит большую часть времени на половине поля соперника.

55

Долгов бьет по воротам, но не попадает. А тем временем Идову выходит на поле вместо Хеведеса.

53

Угловой разыгрывает «Ростов», чудом не потерял мяч Еременко. Опасного не было, но мяч остался у ростовской команды.

51

Постепенно возвращает себе контроль «Ростов».

49

ГООООЛ! Павел Мамаев воспользовался пасом от Шомуродова и пробил вратаря Коченкова, который вышел вместо Гильерме.

47

«Ростов» провел три замены, ушли Логашов, Зайнутдинов, Байрамян. У «Локомотива» тоже в игру вступят три новых футболиста.

46

Звучит свисток на второй тайм, поехали!

Перерыв

Завершен первый тайм матча, который пока проходит почти под полным контролем «Ростова», несмотря даже на то, что подопечные Карпина пропустили первые. Счет 1:1, отдохнем.

45

Одна минута добавлена к первому тайму.

45

Травму получает Евгений Чернов, требуется ему даже помощь. Но в игру он вернуться сможет.

43

ГООООЛ! Забивает «Ростов» полностью заслуженный мяч! После углового футболисты мяч разыграли, а Осипенко добил в ворота.

41

Еременко на Шомуродова, тот на Байрамяна, но Гильерме четко играет на выходе. Без ошибок играет основной вратарь сборной России.

39

Хорошие розыгрыши проводит «Ростов». Опасная подача от Байрамяна, но выбивают мяч «железнодорожники».

37

Перехват мяча, и контратаку развивает «Локомотив». Но атака Тугарева не привела ни к чему, хотя изначально казалось, что угловой.

35

Кстати, арбитр дает командам играть, не останавливая матч на спорных моментах.

33

Зайнутдинова накрыли, поэтому удар вышел слабым, Гильерме мяч забрал.

31

Совсем немного отодвинули «железнодорожники» игру от своих ворот, но «Ростов» вновь проводит атаку, на этот раз через правый флаг. Байрамян мяч выиграл, но дальше не вышло у Чернова обработать.

29

Почти что тотальным преимуществом владеет «Ростов». Не выходят подопечные Валерия Каприна из штрафной соперника, а затем еще и Попов наносит убийственный удар, но мимо.

27

Штрафной удар исполняет Еременко, но не удается он, не опасно совсем было.

25

Нарушение правил. Мурило и Мамаев столкнулись в атаке, у игрока «Локо» даже разорвана футболка на груди.

23

Головой играл Кверкелия в штрафной зоне, могло опасно бы быть.

21

Фолят футболисты «Локомотива» — Мариу против Чернова. Но без серьезных повреждений и без предупреждений.

19

ГООООЛ! Мурило отправляет мяч после углового удара, который реализовал Мариу. Рудаков немного не успел до мяча.

17

Опасно! На силу бьет Роман Еременко — перекладина!

17

Фол со стороны Игнатьева судья не увидел. Байрамян на некоторое время оказался на газоне.

15

Пока игра идет спокойно, напомним, что турнир в Дохе выиграл московский «Спартак», «Ростов» и «Локомотив» разыгрывают второе и третье место.

13

Тут же уводит игру от своих ворот «Ростов», а Зайнутдинов наносит удар через себя.

11

Игнатьев в касание переводит на Баринова, но тот не смог правильно распорядится мячом, в итоге угловой. И было опасно, Рудаков отразил удар в упор от Крыховяка.

9

Байрамян хорошо играет в касание на Мамаева, который обыграл двоих, но его перекрывает Мурило.

7

Большей инициативой владеет «Ростов». Неплохие атаки проводят и Шомуродов, и Мамаев.

5

Не очень активно начали матч команды, но стоит отметить Павла Мамаева, который уже совершил пару обостряющих проходов к воротам противника.

3

Неплохая передача от Мамаева, но Шоморудов пробить качественно не смог. да и мяч попал ему в руку.

1

Дает судья стартовый свисток! Первый тайм, поехали!

18:00

Команды появляются на поле. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток.

17:57

А вот такой состав начнет игру у «Локомотива»: Гилерме, Мурило, Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Игнатьев, Макгеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Тугарев.

17:55

В таком составе «Ростов» начнет матч:

Рудаков, Осипенко, Чистяков, Логашов, Чернов, Еременко, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов.

17:50

Матч начнется в 18.00 мск.

17:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Ростов» встречается с «Локомотивом» в рамках товарищеского турнира в Катаре.