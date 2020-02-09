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Российское дерби в Испании: ЦСКА забил два «Зениту». LIVE

Товарищеский матч. «Зенит» — ЦСКА. ОНЛАЙН

Петербургский «Зенит» играет в товарищеском матче с московским ЦСКА в рамках испанских сборов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи  |   09 февраля 15:00   |  2 тайм
Зенит
0:2
ЦСКА
Стадион «Камило Кано», Ла-Нусия | Главный судья: Анхель Наварро (Испания)
Бистрович 22'
Чалов 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков 46'
15 (з)   Вячеслав Караваев 46'
6 (з)   Бранислав Иванович
44 (з)   Ярослав Ракицкий
3 (з)   Дуглас дос
5 (п)   Вильмар Барриос
27 (п)   Магомед Оздоев
8 (н)    Малком
11 (н)   Себастьян Дриусси
22 (н)   Артём Дзюба
7 (н)   Сердар Азмун
1 (в)   Илья Помазун
78 (з)   Игорь Дивеев
23 (з)   Хёрдур Магнуссон
62 (з)   Вадим Карпов
2 (з)   Марио Фернандес
25 (п)   Кристиян Бистрович 22'
98 (п)   Иван Обляков
7 (п)   Ильзат Ахметов
8 (п)   Никола Влашич
17 (п)   Арнор Сигурдссон
9 (н)   Фёдор Чалов 43'
Запасной состав
99 (в)   Андрей Лунёв 46'
4 (з)   Йордан Осорио 46'
91 (п)   Алексей Сутормин
38 (п)   Леон Мусаев
49 (в)   Владислав Тороп
14 (з)   Кирилл Набабкин
42 (з)   Георгий Щенников
20 (п)   Константин Кучаев
87 (п)   Константин Марадишвили
29 (п)   Яка Бийол
11 (н)   Илья Шкурин
Самоечитаемое
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'57

Корнер ни к чему не привел. Но контроль теперь у ЦСКА.

'56

А вот опаснейший момент ЦСКА! Сиугрдссона вывели в штрафную на убойную позицию, но исландец оставил своим ударом шанс Луневу, который отбил на угловой.

'54

«Зенит» давит, а дальний удар Барриоса получается очень неудачным.

'52

Дзюба в своем любимом стиле пяткой играл перед штрафной, но не прошло.

'50

Дивееву досталось по носу, и какое-то время защитнику ЦСКА понадобилось, чтобы прийти в себя, но уже все хорошо.

'49

ЦСКА играет без замен, а на поле сейчас много борьбы и в основном в центральной зоне.

15:03

Состав ЦСКА:

Помазун — Карпов, Дивеев, Магнуссон — Фернандес, Обляков — Бистрович, Ахметов, Влашич — Сигурдссон, Чалов.

'47

Так, несколько замен в перерыве произошли у «Зенита»: Лунев заменил Кержакова, Осорио вышел вместо Караваева, а Сутормин — вместо Малкома.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Ну что ж, достаточно качественный первый тайм, особенно для ЦСКА. В хорошем темпе действуют команды, но армейцы лучше бьют. Впрочем, во втором тайме уже их вратарь будет против солнца. Это будет уже после перерыва, а пока немного отдохнем.

'45+1

И все, фактически ничего не добавил арбитр к первому тайму. Перерыв.

'45

«Зенит» продолжает атаковать, но ЦСКА очень спокойно обороняется.

'43

Сигурдссон умно пропустил мяч, тот попал к Чалову, а российский нападающий чуть продвинулся вперед и мягко положил от линии штрафной низом в левый от себя угол!

'43

ГООООООООООООООЛ! Федор Чалов — 0:2!

'42

Оздоев на чужой половине поля перехватывает неосмотрительную передачу Влашича вперед, а получивший пас Дриусси, у которого сегодня день рождения, решается на дальний выстрел — выше ворот.

'41

В концовке первой половины «Зенит» вновь прилично наваливается на половину поля ЦСКА.

'39

Дуглас Сантос неожиданно катит низом на Малкома, тот подстраивается под левую, но не бьет, а подает, и Азмун бьет головой в упор. Помазун отбивает, однако там все равно был офсайд.

'38

Шикарный удар Малкома со штрафного в обвод стенки, но Помазун в красивейшем прыжке вытаскивает мяч одной рукой из самой девятки.

'37

Малкома придержали рукой, когда бразилец уже обыграл соперника. Штрафной. Метров 25 до ворот в правом полуфланге — шикарная точка.

'36

Совсем потеряла ворота игра. Причем команды ищут варианты, но просто не находят. Плотность очень высокая, особенно для товарищеского матча.

'34

Магнуссон с левого фланга подает в штрафную «Зенита», но это для Кержакова.

'33

Азмуна находят на фланге длинной передачей, иранец сохраняет мяч и пасует назад Малкому, который подает в штрафную на Дзюбу, но слишком высоко.

'31

Барриос опасным подкатом в центре поля сбивает Магнуссона. Чудом избегает желтой карточки колумбиец.

'30

Дзюба делал ноу-тач пас в штрафной, но ни Азмун, ни кто-то другой не успел замкнуть.

'28

Штрафной зарабатывает ЦСКА в очень опасной позиции. У мяча Влашич и Обляков. Сначала первый поставил снаряд, затем второй. Но подает в штрафную Влашич, однако защита сняла воздух.

'26

ЦСКА продолжает атаковать, уже какое-то время вся игра на половине поля «Зенита». Вот отборали и попробовали сразу бросить в прорыв Дзюбу, но пас вышел неточным. И снова контроль у армейцев.

'24

Прессинг ЦСКА тоже работает. Отобрали и нашли Влашича в штрафной, а тот подработал себе и нашел возможность для удара — вышло несильно, и Кержаков поймал в падении.

'22

Дважды за минуту ударил Бистрович. Первый выстрел хорвата заблокировали, но во второй фазе атаки он забрал подбор, подработав себе грудью вперед, и нанес удар уже почти от штрафной — низом и точно в угол! Кержаков не достал.

'22

ГООООООООООООООООЛ! Кристиян Бистрович — 0:1!

'21

Атака «Зенита» вскрывает оборону ЦСКА по центру, Азмун выскакивает один на один, но слишком отпускает от себя мяч.

'19

На половине поля «Зенита» какое-то время развиваются события, но до остроты дело не доходит.

'17

Обляков подавал в штрафную и попал мячом в голову Малкому. Угловой заработали армейцы, а бразилец приходит в себя.

'16

Высокий прессинг со стороны «Зенита» доставляет проблемы армейской обороне, но вот вышли переводом на Фернандеса, который сегодня с капитанской повязкой. Довели атаку до подачи, которую смахнул не очень удачно Кержаков. Он в первом тайме против солнца играет.

'14

«Зенит» больше владеет мячом и контролирует территорию, ЦСКА действует от обороны, взрываясь контратаками.

'12

В хорошем темпе проходит игра, но пока без явных моментов все-таки.

'10

Подачу Сантоса с флангового штрафного вынесли защитники.

'8

Очень неприятный прострел от Облякова, вот только в штрафной никто не замкнул.

'6

Дальний удар Сантоса — мимо створа.

'4

Обляков пошел в обводку на левом фланге атаки ЦСКА, но Караваев был надежен.

'3

Малком обострял. Сначала заправил по левому флангу Дугласа Сантоса, а затем сам и оказался на острие атаки, вот только удар не получился.

'1

Дзюба сразу же забрался в положение «вне игры».

'1

Поееееехали! Матч начался.

15:02

Состав «Зенита»:

Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос — Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси — Азмун, Дзюба.

15:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» встречается с ЦСКА в рамках товарищеского матча в Испании.