Ну что ж, достаточно качественный первый тайм, особенно для ЦСКА. В хорошем темпе действуют команды, но армейцы лучше бьют. Впрочем, во втором тайме уже их вратарь будет против солнца. Это будет уже после перерыва, а пока немного отдохнем.