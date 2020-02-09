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Корнер ни к чему не привел. Но контроль теперь у ЦСКА.
«Зенит» давит, а дальний удар Барриоса получается очень неудачным.
Дзюба в своем любимом стиле пяткой играл перед штрафной, но не прошло.
Дивееву досталось по носу, и какое-то время защитнику ЦСКА понадобилось, чтобы прийти в себя, но уже все хорошо.
ЦСКА играет без замен, а на поле сейчас много борьбы и в основном в центральной зоне.
Состав ЦСКА:
Помазун — Карпов, Дивеев, Магнуссон — Фернандес, Обляков — Бистрович, Ахметов, Влашич — Сигурдссон, Чалов.
Ну что ж, достаточно качественный первый тайм, особенно для ЦСКА. В хорошем темпе действуют команды, но армейцы лучше бьют. Впрочем, во втором тайме уже их вратарь будет против солнца. Это будет уже после перерыва, а пока немного отдохнем.
«Зенит» продолжает атаковать, но ЦСКА очень спокойно обороняется.
Сигурдссон умно пропустил мяч, тот попал к Чалову, а российский нападающий чуть продвинулся вперед и мягко положил от линии штрафной низом в левый от себя угол!
В концовке первой половины «Зенит» вновь прилично наваливается на половину поля ЦСКА.
Малкома придержали рукой, когда бразилец уже обыграл соперника. Штрафной. Метров 25 до ворот в правом полуфланге — шикарная точка.
Совсем потеряла ворота игра. Причем команды ищут варианты, но просто не находят. Плотность очень высокая, особенно для товарищеского матча.
Магнуссон с левого фланга подает в штрафную «Зенита», но это для Кержакова.
Азмуна находят на фланге длинной передачей, иранец сохраняет мяч и пасует назад Малкому, который подает в штрафную на Дзюбу, но слишком высоко.
Барриос опасным подкатом в центре поля сбивает Магнуссона. Чудом избегает желтой карточки колумбиец.
Штрафной зарабатывает ЦСКА в очень опасной позиции. У мяча Влашич и Обляков. Сначала первый поставил снаряд, затем второй. Но подает в штрафную Влашич, однако защита сняла воздух.
ЦСКА продолжает атаковать, уже какое-то время вся игра на половине поля «Зенита». Вот отборали и попробовали сразу бросить в прорыв Дзюбу, но пас вышел неточным. И снова контроль у армейцев.
Дважды за минуту ударил Бистрович. Первый выстрел хорвата заблокировали, но во второй фазе атаки он забрал подбор, подработав себе грудью вперед, и нанес удар уже почти от штрафной — низом и точно в угол! Кержаков не достал.
На половине поля «Зенита» какое-то время развиваются события, но до остроты дело не доходит.
Обляков подавал в штрафную и попал мячом в голову Малкому. Угловой заработали армейцы, а бразилец приходит в себя.
Высокий прессинг со стороны «Зенита» доставляет проблемы армейской обороне, но вот вышли переводом на Фернандеса, который сегодня с капитанской повязкой. Довели атаку до подачи, которую смахнул не очень удачно Кержаков. Он в первом тайме против солнца играет.
«Зенит» больше владеет мячом и контролирует территорию, ЦСКА действует от обороны, взрываясь контратаками.
В хорошем темпе проходит игра, но пока без явных моментов все-таки.
Подачу Сантоса с флангового штрафного вынесли защитники.
Дальний удар Сантоса — мимо створа.
Обляков пошел в обводку на левом фланге атаки ЦСКА, но Караваев был надежен.
Состав «Зенита»:
Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос — Барриос, Оздоев, Малком, Дриусси — Азмун, Дзюба.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» встречается с ЦСКА в рамках товарищеского матча в Испании.