Реал Мадрид

На самом деле на «Аноэту» еще в этом сезоне «королевский клуб» отправится, но это будет попозже и в рамках чемпионата. В первом круге играли на «Сантьяго Бернабеу», и хозяева победили со счетом 3:1. Виллиан Жозе тогда уже на второй минуте открыл счет, но ближе к концу первой половины Карим Бензема с передачи Луки Модрича восстановил равновесие, в начале второй половины Модрич вывел на точный удар Феде Вальверде, а затем уже отличился сам, воспользовавшись помощью Бензема.