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Эдегор против своих: «Реал» принимает «Сосьедад» в Кубке. LIVE

Кубок Испании. Четвертьфинал. «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». ОНЛАЙН

В четвертьфинале Кубка Испании столичный «Реал» принимает на своем поле «Реал Сосьедад». В этом матче принадлежащий мадридскому клубу Мартин Эдегор сыграет против своих. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/4 финала  |   06 февраля 21:00   |  Матч не начался
Реал Мадрид
0:0
Реал Сосьедад
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Альфонс Ареола
12 (з)    Марсело
4 (з)   Серхио Рамос
3 (з)   Эдер Милитао
6 (з)   Хосе Игнасио
16 (п)   Хамес Родригес
8 (п)   Тони Кроос
15 (п)   Федерико Вальверде
25 (н)    Винисиус
9 (н)   Карим Бензема
21 (н)   Браим Диас
1 (в)   Алехандро Ремиро
6 (з)   Ариц Элустондо
18 (з)   Андони Эспиноса
20 (з)   Начо Монреаль
24 (з)   Робен Ле
11 (п)   Аднан Янузай
5 (п)   Игор Субельдия
8 (п)   Микель Мерино
21 (п)   Мартин Эдегор
10 (н)   Микель Оярсабаль
19 (н)   Александер Исак
Запасной состав
13 (в)   Тибо Куртуа
5 (з)   Рафаэль Варан
23 (з)   Ферлан Менди
22 (п)    Иско
10 (п)   Лука Модрич
18 (н)   Лука Йович
27 (н)    Родриго
13 (в)   Мигель Анхель
12 (з)   Айэн Муньос
2 (з)   Хосеба Сальдуа
16 (п)   Андер Гевара
22 (н)   Андер Барренечеа
7 (н)   Кристиан Португес
9 (н)   Виллиан Жозе
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20:55

На самом деле на «Аноэту» еще в этом сезоне «королевский клуб» отправится, но это будет попозже и в рамках чемпионата. В первом круге играли на «Сантьяго Бернабеу», и хозяева победили со счетом 3:1. Виллиан Жозе тогда уже на второй минуте открыл счет, но ближе к концу первой половины Карим Бензема с передачи Луки Модрича восстановил равновесие, в начале второй половины Модрич вывел на точный удар Феде Вальверде, а затем уже отличился сам, воспользовавшись помощью Бензема.

20:50

С этого сезона формат Кубка Испании изменился, и теперь тут на всех стадиях играют в один раунд, а не в два до финала, как раньше. Так что на «Аноэту» команды на ответную встречу не поедут. Все решится здесь и сейчас.

20:45

Иманоль Альгуасиль, наставник «Реал Сосьедада», решил сыграть с первых минут таким сочетанием:

Ремиро — Голосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль — Субельдия, Эдегор, Мерино — Янузай, Ойарсабаль, Исак.

20:40

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выставил на эту встречу такой состав:

Ареоля — Начо, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Марсело — Вальверде, Кроос, Хамес — Браим Диас, Винисиус Жуниор, Бензема.

20:35

Встреча начнется в 21.00 мск.

20:30

В четвертьфинале Кубка короля Испании по футболу мадридский «Реал» принимает «Реал Сосьедад». Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.