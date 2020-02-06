Реал Мадрид

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На самом деле на «Аноэту» еще в этом сезоне «королевский клуб» отправится, но это будет попозже и в рамках чемпионата. В первом круге играли на «Сантьяго Бернабеу», и хозяева победили со счетом 3:1. Виллиан Жозе тогда уже на второй минуте открыл счет, но ближе к концу первой половины Карим Бензема с передачи Луки Модрича восстановил равновесие, в начале второй половины Модрич вывел на точный удар Феде Вальверде, а затем уже отличился сам, воспользовавшись помощью Бензема.
С этого сезона формат Кубка Испании изменился, и теперь тут на всех стадиях играют в один раунд, а не в два до финала, как раньше. Так что на «Аноэту» команды на ответную встречу не поедут. Все решится здесь и сейчас.
Иманоль Альгуасиль, наставник «Реал Сосьедада», решил сыграть с первых минут таким сочетанием:
Ремиро — Голосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль — Субельдия, Эдегор, Мерино — Янузай, Ойарсабаль, Исак.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выставил на эту встречу такой состав:
Ареоля — Начо, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Марсело — Вальверде, Кроос, Хамес — Браим Диас, Винисиус Жуниор, Бензема.
Встреча начнется в 21.00 мск.
В четвертьфинале Кубка короля Испании по футболу мадридский «Реал» принимает «Реал Сосьедад». Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.