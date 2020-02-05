Все соревнования
Спартак М Локомотив М

Заработать на отдыхе: «Спартак» бьется с «Локомотивом». LIVE

Кубок Матч Премьер. «Спартак» — «Локомотив». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» играет с «Локомотивом» на коммерческом турнире в Катаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
2-й тур  |   05 февраля 18:00   |  1 тайм
Спартак М
0:1
Локомотив М
Стадион «Аспир-Центр», Доха | Главный судья:
Бакаев 30'
Игнатьев 28'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
2 (з)   Самуэль Жиго
14 (з)   Георгий Джикия
39 (з)   Павел Маслов
92 (з)   Николай Рассказов
7 (п)   Аяз Гулиев
8 (п)   Гус Тиль
10 (п)   Зелимхан Бакаев 30'
11 (п)   Никита Бакалюк
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
77 (н)   Александр Соболев
77 (в)   Антон Коченков
33 (з)   Соломон Кверквелия
14 (з)   Ведран Чорлука
5 (з)   Бенедикт Хёведес
37 (з)   Станислав Магкеев
20 (п)   Владислав Игнатьев 28'
6 (п)   Дмитрий Баринов
7 (п)   Гжегож Крыховяк
59 (п)   Алексей Миранчук
23 (п)   Жоау Мариу
19 (н)   Антонио Эдер
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
6 (з)    Айртон
29 (з)   Илья Кутепов
38 (з)   Андрей Ещенко
56 (з)   Илья Гапонов
9 (п)   Резиуан Мирзов
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
15 (п)   Максим Глушенков
33 (п)   Алекс Крал
47 (п)   Роман Зобнин
30 (в)   Никита Медведев
3 (з)   Брайан Идову
2 (з)   Дмитрий Живоглядов
27 (з)    Мурило
31 (п)   Мацей Рыбусь
94 (п)   Дмитрий Рыбчинский
69 (п)   Даниил Куликов
18 (п)   Александр Коломейцев
67 (п)   Роман Тугарев
76 (п)   Максим Мухин
17 (н)   Рифат Жемалетдинов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'37

Теперь Крыховяк издали прикладывается — неточно.

'36

Шикарно на скорости обрабатывает мяч, а потом подрабатывает под удар и бьет Алексей Миранчук — Максименко тащит «Спартак».

'34

С острого угла от боковой линии штрафной неожиданно и не совсем точно бьет Жоау Мариу.

'33

Еще одна опасная атака «Локо», и Крыховяк бьет. Мяч в руках у Максименко.

'31

Джикия наносит удар со штрафного в обвод стенки, но прямо в руки Антону Коченкову.

'30

Магкеев получает первую в матче желтую карточку. Не смог его завалить Игнатьев, покатившийся сзади, но Магкеев в итоге руками сорвал прорыв спартаковского лидера на дриблинге.

'30

Очень активно своим подопечным подсказывает Доменико Тедеско. Впрочем, он прыгал по бровке и до гола «Локо».

'28

Бросили Жоау Мариу на правый фланг передачей к лицевой, а португалец передачей назад и в центр выложил под удар Игнатьеву из штрафной. Защитник пробил в касание и не промахнулся.

'28

ГОООООООООООООООООЛ! Владислав Игнатьев — 0:1!

'26

А теперь Соболев бьет из штрафной «Локо», но и тут блокируют защитники.

'25

И еще один удар Эдера блокируют. В быстрой атаке ему слева назад под удар выкатил Миранчук — расстреливал португалец с 12-ти метров.

'24

Эдер на ударной позиции в штрафной «Спартака», но долго готовит удар, и его блокируют. Будет угловой.

'22

Бакалюк сыграл в стеночку с Рассказовым и прострелил от лицевой уже из штрафной. Защитник вынес от ближней штанги.

'20

Бакалюк с Бакаевым здорово разыграли на подступах к штрафной, и в итоге уже во владениях Коченкова пошла судорожная борьба за мяч с участием большого количества игроков, но в итоге «железнодорожники» смогли зачистить территорию.

'19

«Спартак» все время старается прессинговать на всех участках поля, но «Локомотив» довольно легко с этим прессингом пока справляется, угрожая созданием опасной ситуации, когда отрезает выдвигающихся соперников.

'17

Подача в штрафную «Спартака», где Жиго легко сбрасывает мяч в руки Максименко.

'15

На Соболеве снова фолят, но снова очень далеко от ворот «Локомотива». Тем не менее цепляется он сегодня пока за мяч очень хорошо.

'14

Жоау Мариу классно поработал с мячом в центре поля, сохранив контроль. И позиционная атака пошла у «Локо». События не форсируют «железнодорожники».

'12

Эдер получил повреждение в столкновении с Максименко. Колдуют над португальским нападающим врачи.

'11

МОМЕНТИЩЕ! Эдер в быстрой встречной атаке «Локо» выскочил после передачи Алексея Миранчука один на один с Максименко, голкипер потащил, но набежавший Гжегож Крыховяк добивал с лета в пустой створ, однако на линии на пути мяча успел стать Павел Маслов!

'10

Одна атака «Спартака» сменяет другую. Сейчас попробовали подать в штрафную на Соболева, но не дошел мяч до нового нападающего.

'8

Спартаковцы давят. Очередная их атака заканчивается фолом Джикии около чужой штрафной на Магкееве в верховой борьбе.

'6

Жиго отобрал мяч у Эдера и сделал неточный пас вперед, схватившись за заднюю поверхность бедра. Там португалец еще и сфолил, а с французом в итоге все в порядке.

'5

Жиго сфолил на Эдере в точке, откуда можно подать. До ворот было метров 35, и Алексей Миранчук опасно набросил в штрафную, но Эдер залез в офсайд.

'4

Кверквелия так отбирал у принявшего около центральной линии лицом к своим воротам мяч Соболева, что снял с того бутсу, естественно, нарушив правила.

'3

«Спартак» чуть лучше контролирует мяч на первых минутах, вернее, чуть больше. Но в целом много неточных обостряющих передач пока и у тех, и у других.

'1

Поееееехали! Матч стартовал.

'1

Первое нарушение правил уже на первой минуте зафиксировано — Эдера сбили в центре поля.

18:00

Бригада арбитров во главе с Мухаммедом Нассером обслуживает встречу. А еще сегодня день рождения у Ведрана Чорлуки.

17:55

Конечно, это всего лишь предсезонный турнир, но статус дерби никто не отменял. Накал все равно будет серьезный. «Спартак» в случае победы станет единоличным лидером турнира, но и «Локо» добьется того же, если победит в основное время.

17:50

Сочетание «Локомотива», выставленное Юрием Семиным, близко к оптимальному:

Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Эдер.

17:45

Составы команд. Доменико Тедеско сегодня впервые выпустил в составе «Спартака» приобретенного у «Крыльев Советов» нападающего «Александра Соболева:

Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тил, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.

17:40

Встреча стартует в 18:00 по московскому времени.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер в Катаре «Спартак» встречается с «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.