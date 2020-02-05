- 226270 просмотров Ксения Собчак и Александр Гордон будут вести новое ток-шоу на Первом
- 201047 просмотров В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
- 162022 просмотра Эксклюзивные кадры с Поклонской в новом образе
- 159169 просмотров Аналитики предсказали, когда курс евро превысит 80 рублей
- 129590 просмотров Хабиб отреагировал на слова главы UFC о реванше с Конором
- 91186 просмотров Полицейские, охраняющие Гарри и Меган, чувствуют себя прислугой
- 83138 просмотров СМИ узнали о плане США по новым санкциям против «Северного потока — 2»
Теперь Крыховяк издали прикладывается — неточно.
Джикия наносит удар со штрафного в обвод стенки, но прямо в руки Антону Коченкову.
Очень активно своим подопечным подсказывает Доменико Тедеско. Впрочем, он прыгал по бровке и до гола «Локо».
Бросили Жоау Мариу на правый фланг передачей к лицевой, а португалец передачей назад и в центр выложил под удар Игнатьеву из штрафной. Защитник пробил в касание и не промахнулся.
А теперь Соболев бьет из штрафной «Локо», но и тут блокируют защитники.
И еще один удар Эдера блокируют. В быстрой атаке ему слева назад под удар выкатил Миранчук — расстреливал португалец с 12-ти метров.
Эдер на ударной позиции в штрафной «Спартака», но долго готовит удар, и его блокируют. Будет угловой.
Бакалюк сыграл в стеночку с Рассказовым и прострелил от лицевой уже из штрафной. Защитник вынес от ближней штанги.
Бакалюк с Бакаевым здорово разыграли на подступах к штрафной, и в итоге уже во владениях Коченкова пошла судорожная борьба за мяч с участием большого количества игроков, но в итоге «железнодорожники» смогли зачистить территорию.
«Спартак» все время старается прессинговать на всех участках поля, но «Локомотив» довольно легко с этим прессингом пока справляется, угрожая созданием опасной ситуации, когда отрезает выдвигающихся соперников.
Подача в штрафную «Спартака», где Жиго легко сбрасывает мяч в руки Максименко.
На Соболеве снова фолят, но снова очень далеко от ворот «Локомотива». Тем не менее цепляется он сегодня пока за мяч очень хорошо.
Жоау Мариу классно поработал с мячом в центре поля, сохранив контроль. И позиционная атака пошла у «Локо». События не форсируют «железнодорожники».
Одна атака «Спартака» сменяет другую. Сейчас попробовали подать в штрафную на Соболева, но не дошел мяч до нового нападающего.
Спартаковцы давят. Очередная их атака заканчивается фолом Джикии около чужой штрафной на Магкееве в верховой борьбе.
Жиго отобрал мяч у Эдера и сделал неточный пас вперед, схватившись за заднюю поверхность бедра. Там португалец еще и сфолил, а с французом в итоге все в порядке.
Кверквелия так отбирал у принявшего около центральной линии лицом к своим воротам мяч Соболева, что снял с того бутсу, естественно, нарушив правила.
«Спартак» чуть лучше контролирует мяч на первых минутах, вернее, чуть больше. Но в целом много неточных обостряющих передач пока и у тех, и у других.
Первое нарушение правил уже на первой минуте зафиксировано — Эдера сбили в центре поля.
Бригада арбитров во главе с Мухаммедом Нассером обслуживает встречу. А еще сегодня день рождения у Ведрана Чорлуки.
Конечно, это всего лишь предсезонный турнир, но статус дерби никто не отменял. Накал все равно будет серьезный. «Спартак» в случае победы станет единоличным лидером турнира, но и «Локо» добьется того же, если победит в основное время.
Сочетание «Локомотива», выставленное Юрием Семиным, близко к оптимальному:
Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Эдер.
Составы команд. Доменико Тедеско сегодня впервые выпустил в составе «Спартака» приобретенного у «Крыльев Советов» нападающего «Александра Соболева:
Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тил, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.
Встреча стартует в 18:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В рамках второго тура Кубка Париматч Премьер в Катаре «Спартак» встречается с «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.