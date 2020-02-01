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Спартак М Ростов

Против Карпина: первый матч «Спартака» в 2020 году. LIVE

Кубок Матч Премьер. «Спартак» — «Ростов». ОНЛАЙН

Московский «Спартак» встречается с «Ростовом» на коммерческом турнире в Катаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1-й тур  |   01 февраля 18:00   |  1 тайм
Спартак М
0:0
Ростов
Стадион «Аспир-Центр», Доха | Главный судья:
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
14 (з)   Георгий Джикия
39 (з)   Павел Маслов
29 (з)   Илья Кутепов
92 (з)   Николай Рассказов
6 (з)    Айртон
11 (п)   Никита Бакалюк
7 (п)   Аяз Гулиев
47 (п)   Роман Зобнин
20 (п)   Андре Шюррле
19 (н)   Эсекьель Понсе
30 (в)   Сергей Песьяков
34 (з)   Алексей Козлов
78 (з)   Дмитрий Чистяков
55 (з)   Максим Осипенко
4 (з)   Данила Ведерников
88 (з)   Михаил Осинов
10 (п)   Павел Мамаев
17 (п)   Матиас Норманн
26 (п)   Александр Саплинов
19 (п)   Хорен Байрамян
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
32 (в)   Артём Ребров
2 (з)   Самуэль Жиго
56 (з)   Илья Гапонов
38 (з)   Андрей Ещенко
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
33 (п)   Алекс Крал
8 (п)   Гус Тиль
10 (п)   Зелимхан Бакаев
9 (п)   Резиуан Мирзов
15 (п)   Максим Глушенков
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
1 (в)   Егор Бабурин
31 (в)   Егор Седов
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
23 (з)   Руслан Безруков
25 (з)   Арсений Логашов
28 (з)   Евгений Чернов
33 (з)   Олег Кожемякин
71 (з)   Евгений Ливаднов
7 (п)   Роман Ерёменко
8 (п)   Ивелин Попов
18 (п)   Бактийор Зайнутдинов
22 (п)   Евгений Черкес
13 (н)   Данила Прошляков
47 (н)   Александр Долгов
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Трансляция
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`5

«Ростов» убежал в хорошую и быструю атаку, Байрамян доставил мяч в штрафную, но удар Шомуродова принял на себя Джикия.

`3

Понсе оказался в офсайде после дальнего заброса. Спокойное начало игры.

`1

Матч начался!

17:55

Состав «Ростова»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Ведерников, Мамаев, Норманн, Саплинов, Осинов, Шомуродов, Байрамян.

17:50

Состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Рассказов, Айртон, Бакалюк, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Понсе.

17:45

В первом туре Кубка Париматч Премьер в Катаре московский «Спартак» играет с «Ростовом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.