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`5
«Ростов» убежал в хорошую и быструю атаку, Байрамян доставил мяч в штрафную, но удар Шомуродова принял на себя Джикия.
`3
`1
17:55
Состав «Ростова»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Ведерников, Мамаев, Норманн, Саплинов, Осинов, Шомуродов, Байрамян.
17:50
Состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Рассказов, Айртон, Бакалюк, Гулиев, Зобнин, Шюррле, Понсе.
17:45
В первом туре Кубка Париматч Премьер в Катаре московский «Спартак» играет с «Ростовом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.