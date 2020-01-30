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Спастись Кубком: «Барселона» ведет у «Леганеса». LIVE

Кубок Испании. 1/8 финала. «Барселона» — «Леганес». ОНЛАЙН

«Барселона» на своем поле принимает «Леганес» в матче 1/8 финала Кубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала  |   30 января 21:00   |  1 тайм
Барселона
2:0
Леганес
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
Гризманн 4'
Лангле 27'
Перес 25'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
15 (з)   Клеман Лангле 27'
3 (з)   Жерар Пике
2 (з)   Нелсон Семеду
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс
22 (п)   Артуро Видаль
31 (н)   Ансумане Фати
17 (н)   Антуан Гризманн 4'
10 (н)   Лионель Месси
1 (в)   Иван Куэльяр
15 (з)   Родриго Тарин
5 (з)   Хонатан Сильва
16 (з)   Роберто Росалес
12 (з)   Чидозье Авазьем
22 (з)   Димитриос Сиовас
21 (п)   Рубен Перес 25'
6 (п)   Роке Меса
27 (п)   Оскар Арнаис
19 (н)   Айтор Руйбаль
7 (н)   Мартин Брайтвайт
Запасной состав
26 (в)   Игнасио Пенья
23 (з)   Самуэль Юмтити
24 (з)   Хуниор Фирпо
20 (з)   Серхи Роберто
30 (п)   Алекс Кольядо
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Артур Рамос
35 (в)   Pablo Lombo
3 (з)   Унаи Бустинса
2 (з)   Марк Наварро
4 (з)   Кеннет 
24 (з)   Кевин Родригеш
17 (п)   Хавьер Эрасо
31 (н)   Daniel Plomer
Удары
67%
По воротам: 9
В створ: 4
Владение мячом
75%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 2
Удары
33%
По воротам: 7
В створ: 2
Владение мячом
25%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 7
Самоечитаемое
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`43

Фати и Гризманн ускорились и открылись под передачу в штрафной, но первым на мяче оказался вратарь. Легко вскрывают оборону хозяева.

`41

Месси блестящую разрезную передачу отдавал Гризманну на ход — не успел француз.

`39

Разыграли угловой футболисты «Барсы», Месси отдавал в центр на де Йонга, а тот пытался в пяткой в касание переправить партнерам. По-пижонски.

`37

Отличную передачу на ход Альба придумал на Фати, но слишком сильно получилось.

`34

Немного успокоилась «Барса» и уже не стремится в атаку так, как в первой половине первого тайма. «Леганес» хотя бы мяч может подержать.

`32

Арнаис с дальней дистанции пробивал по воротам хозяев — неточно. Но был рикошет от Пике.

`30

Сильва опять каким-то образом вырвался на свободное пространство по флангу, но отвратительно обработал мяч, а в штрафной у него мяч уже отобрал де Йонг.

`28

ГОЛ! И все-таки они это сделали! Месси с углового в третий раз за матч навесил на Лангле, а тот макушкой без шансов переправил мяч в ворота. 2:0 — «Барса» увеличивает преимущество.

`26

И опять Гризманн! Отлично открылся под передачу Альбы в штрафной и мощно пробивал по воротам, но с отскоком мяч ушел за пределы поля.

`25

Месси и Лангле вновь здорово разыграли штрафной, но «Леганес» в итоге завладел мячом и быстро убежал в контратаку, мог там даже получиться выход один на один, но слишком далеко от себя отпустил мяч игрок гостей.

`25

Перес получает желтую карточку за опасный фол против Бускетса.

`23

Вышли в редкую атаку гости, Сильва прострелили в штрафную на Брайтвайта, а тот в касание пробил — прямо по центру в руки тер Штегену.

`22

А вот это снова хорошо! Месси подал штрафной, мяч нашел голову Лангле, а француз кивком отправлял его в ворота, но пробил выше.

`19

Видаль эталонно перехватил мяч рядом со штрафной «Леганеса», отпасовал на Гризманна, открылся во фланге и, получив обратную передачу, пробивал в ближний угол. Мимо.

`17

Момент! Ворвались в штрафную игроки «Барселоны» благодаря очередной красивейшей комбинации, де Йонг, казалось, простреливал на Гризманна, но мяч ушел к Фати, а тот не стал касаться снаряда и пропустила на Альбу. Защитник в полном одиночестве пробивал в дальний угол — рядом со штангой.

`14

Руйбаль решил издалека проверить тер Штегена, но удар получился слишком сильным. В штрафную предпочитают игроки гостей не входить.

`12

Меса ушел от Видаля и из-за пределов штрафной опасно пробивал в нижний дальний угол. Неточно.

`11

Долго совещался судья с командой VAR, однако решение оставил прежним — был офсайд.

`9

Забивает Гризманн второй мяч, но положение вне игры зафиксировал арбитр. На повторе не все так однозначно.

`8

Хозяева, как и предполагалось, все время проводят в атаке. «Леганес» кроме одной атаки ничего сообразить пока не может.

`6

Очередная стенка Месси и Видаля, пас на ход Фати, тот врывается по флангу в штрафную и ищет передачей Гризманна. На этот раз его в зоне не оказалось.

`4

ГОЛ! Месси прекрасно сыграл в стеночку с Семеду, тот ворвался в штрафную и отдал мяч под удар Гризманну. Француз слегка обработал мяч и покатил его в ворота. 1:0 — «Барселона» быстро открыла счет.

`3

Фати здорово ворвался с фланг в штрафную «Леганеса» и простреливал, но Гризманна и Месси на месте не оказалось.

`1

Брайтвайт уже на 21-й секунде приблизился к воротам хозяев и наносил опасный удар в дальний угол — чуть мимо.

`1

Матч начался!

20:58

Форвард «Барсы» Гризманн прибывал на игру в майке «Лос-Анджелес Лейкерс» в память о Коби Брайанте.

20:56

Состав «Леганеса»: Иван Куэльяр, Родриго Тарин, Хонатан Сильва, Роберто Росалес, Димитриос Сиовас, Чидозье Авазьем, Рубен Перес, Роке Меса, Оскар Арнаис, Айтор Руйбаль, Мартин Брайтвайт.

20:53

Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Жорди Альба, Артуро Видаль, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Ансумане Фати, Антуан Гризманн, Лионель Месси.

20:50

Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

20:45

Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Леганесом».