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Фати и Гризманн ускорились и открылись под передачу в штрафной, но первым на мяче оказался вратарь. Легко вскрывают оборону хозяева.
Месси блестящую разрезную передачу отдавал Гризманну на ход — не успел француз.
Разыграли угловой футболисты «Барсы», Месси отдавал в центр на де Йонга, а тот пытался в пяткой в касание переправить партнерам. По-пижонски.
Отличную передачу на ход Альба придумал на Фати, но слишком сильно получилось.
Немного успокоилась «Барса» и уже не стремится в атаку так, как в первой половине первого тайма. «Леганес» хотя бы мяч может подержать.
Арнаис с дальней дистанции пробивал по воротам хозяев — неточно. Но был рикошет от Пике.
Сильва опять каким-то образом вырвался на свободное пространство по флангу, но отвратительно обработал мяч, а в штрафной у него мяч уже отобрал де Йонг.
Месси и Лангле вновь здорово разыграли штрафной, но «Леганес» в итоге завладел мячом и быстро убежал в контратаку, мог там даже получиться выход один на один, но слишком далеко от себя отпустил мяч игрок гостей.
Вышли в редкую атаку гости, Сильва прострелили в штрафную на Брайтвайта, а тот в касание пробил — прямо по центру в руки тер Штегену.
Видаль эталонно перехватил мяч рядом со штрафной «Леганеса», отпасовал на Гризманна, открылся во фланге и, получив обратную передачу, пробивал в ближний угол. Мимо.
Руйбаль решил издалека проверить тер Штегена, но удар получился слишком сильным. В штрафную предпочитают игроки гостей не входить.
Меса ушел от Видаля и из-за пределов штрафной опасно пробивал в нижний дальний угол. Неточно.
Долго совещался судья с командой VAR, однако решение оставил прежним — был офсайд.
Хозяева, как и предполагалось, все время проводят в атаке. «Леганес» кроме одной атаки ничего сообразить пока не может.
Очередная стенка Месси и Видаля, пас на ход Фати, тот врывается по флангу в штрафную и ищет передачей Гризманна. На этот раз его в зоне не оказалось.
Фати здорово ворвался с фланг в штрафную «Леганеса» и простреливал, но Гризманна и Месси на месте не оказалось.
Брайтвайт уже на 21-й секунде приблизился к воротам хозяев и наносил опасный удар в дальний угол — чуть мимо.
Форвард «Барсы» Гризманн прибывал на игру в майке «Лос-Анджелес Лейкерс» в память о Коби Брайанте.
Состав «Леганеса»: Иван Куэльяр, Родриго Тарин, Хонатан Сильва, Роберто Росалес, Димитриос Сиовас, Чидозье Авазьем, Рубен Перес, Роке Меса, Оскар Арнаис, Айтор Руйбаль, Мартин Брайтвайт.
Состав «Барселоны»: Марк-Андре тер Штеген, Клеман Лангле, Жерар Пике, Нелсон Семеду, Жорди Альба, Артуро Видаль, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Ансумане Фати, Антуан Гризманн, Лионель Месси.
Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей футбола на текстовой онлайн-трансляции матча 1/8 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Леганесом».