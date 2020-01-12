онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Реал Мадрид Атлетико М

Мадридский финал: «Реал» бьется с «Атлетико» за Суперкубок. LIVE

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» — «Атлетико». ОНЛАЙН

«Реал» сражается с «Атлетико» в финале Суперкубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.
Финал  |   12 января 21:00   |  2 тайм
Реал Мадрид
0:0
Атлетико М
Стадион «Кинг Абдулла Спортс Сити», Джидда | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Фелипе 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
23 (з)   Ферлан Менди
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
2 (з)   Даниэль 
22 (п)    Иско
8 (п)   Тони Кроос
14 (п)    Каземиро
15 (п)   Федерико Вальверде
10 (п)   Лука Модрич
18 (н)   Лука Йович
13 (в)   Ян Облак
18 (з)   Аугусто Фелипе 27'
23 (з)   Киран Триппьер
12 (з)   Ренан Лоди
2 (з)   Хосе Мария
8 (п)    Сауль
5 (п)   Томас Парти
16 (п)   Эктор Эррера
7 (н)   Жоау Фелиш
10 (н)   Анхель Корреа
9 (н)   Альваро Мората
Запасной состав
1 (в)   Альфонс Ареола
12 (з)    Марсело
3 (з)   Эдер Милитао
16 (п)   Хамес Родригес
24 (н)    Мариано
25 (н)    Винисиус
27 (н)    Родриго
1 (в)   Антонио Адан
4 (з)   Сантьяго Арьяс
22 (з)   Марио Эрмосо
15 (з)   Стефан Савич
14 (п)   Маркос Льоренте
20 (п)    Витоло
32 (п)   Родриго Рикельме
Удары
100%
По воротам: 8
В створ: 2
Владение мячом
69%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 9
Удары
0%
По воротам: 6
В створ: 0
Владение мячом
31%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 9
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'54

«Атлетико» вообще без мяча в эти минуты, но при этом парни Симеоне прессингуют очень активно, и «Реал» уже во владении до Куртуа дошел. И того чуть не накрыли.

'52

Как классно сыграл Йович! Получил проникающую передачу к штрафной, здорово обработал мяч, эффектно качнул на скорости перед штрафной Триппьера, причем казалось, что серб далековато отпустил мяч, но нет — ударил с 16-ти метров низом в дальний угол, лишь малость не попал!

'51

Немного «волейбола» в центре поля. Вернее, футволея — мяч летает туда-сюда.

'48

Лука Йович в первом тайме сделал меньше всех касаний среди всех полевых игроков, а сейчас классно на таранном дриблинге протащил мяч до чужой лицевой и едва не вышел на убойную позицию. В последний момент выбили на угловой, который остроты в себе не таил.

'47

Подача Триппьера ни к чему не привела.

'46

В полуфинале «Атлетико» открыл счет с «Барселоной» на первой минуте второго тайма, сейчас же команда Симеоне сразу заработала угловой.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Конечно свой шарм есть и в такой игре, но в целом футбол максимально скучный — хочется остроты, моментов, голов, драмы. Ждем с надеждой второй половины, а пока отдыхаем.

'45+1

Вообще ничего не добавляет арбитр. Перерыв.

'45

Еще один угловой «Реала». Кроос опять пасует низом, но перемудрили «сливочные» на этот раз.

'43

«Реал» зарабатывает угловой, и после подачи Крооса Каземиро бьет головой прямо над перекладиной!

'42

«Атлетико» после стихийной атаки доставил мяч в штрафную, где тот скакал, пока Феликс не пробил в защитника с полулета, а затем Корреа не попробовал с линии штрафной забить через себя — неточно. Куртуа все равно догнал мяч в падении, забрав его.

'39

Варан закинул со своей половины поля мяч на фланг Менди, который догнал снаряд у лицевой, а затем неожиданно для Триппьера прокинул мимо английского защитника, оббежал его с другой стороны и пробил в ближний угол! Бил немного неточно, но Облак все равно поймал в падении. Тем не менее момент был неплохой.

'38

Глобально сейчас мы видим третий тайм матча команд в первом круге Примеры. Футбольные шахматы, напряжение, минимум моментов.

'36

Вальверде ушел шире, Карвахаль сместился в полуфланг и получил пас от Модрича, но до удара не дошло, потому что мяч отобрал подкравшийся и выскочивший из-за спины Лоди.

'34

Давление «Реала» в эти минуты не ослабевает. «Атлетико» в целом обороняется спокойно, но очень глубоко на своей половине поля.

'32

Кроос подает на ближнюю штангу, и Иско бьет головой, но неточно.

'31

Несогласованные действия Облака и Фелипе, который не послушал вратаря и сыграл сам, приводят к угловому. «Реал» давит.

'28

Карвахаль обостряет в штрафную, поддевший мяч Модрич вторым касанием стреляет параллельно воротам верхом, но защитники выносят.

'27

Вот и первая желтая карточка. Ее счастливым обладателем становится Фелипе, жестко сваливший незаметного доселе Луку Йовича.

'26

Мората фолит в атаке в погоне за мячом на Рамосе. «Реал» отодвинул игру от своих ворот.

'24

Теперь Модрича отоваривает Лоди. Жестко, сзади, в момент приема мяча. Рефери пока сегодня настроен очень благодушно. Видимо, чтобы не превращать матч в «листопад».

'23

Модрич получает на бровке в борьбе за мяч сверху шипами в голеностоп от Жоау Феликса. Морщится хорват. Играем дальше.

'22

Корреа падает в штрафной «Реала» после отбора Серхио Рамоса, но капитан «Реала» сыграл идеально чисто, что видно на повторах.

'22

Фелипе пришел на подачу корнера и добрался до мяча, но тот взмыл вверх, и Куртуа забрал его себе.

'21

Жоау Феликс пасует Саулю к линии штрафной, но тот обрабатывает мяч слишком далеко и вынужден бить в падении с помехой от Рамоса — угловой всего лишь.

'19

Очередная ошибка «Реала» на контроле мяча в центре поля. Парти оперативно пасует на Морату, открывшегося между линиями, тот разворачивается к воротам и бьет из-за штрафной рядом со штангой.

'17

Никто никого не пускает в штрафную, если только нет ошибок. При этом уже довольно долгое время игра идет на половине поля «Реала». Облак вообще скучает.

'15

Теперь привозит Менди. Мората получает мяч и на краю вратарской пытается обыграть Куртуа. Вернее, просто очень явно падает без контакта с голкипером, успевшим убрать руки. Мората не выпрашивает пенальти, понимая абсурдность такой просьбы, а вот футболисты «Реала» бросаются к арбитру, требуя желтой карточки за симуляцию. Ее тоже нет.

'14

«Атлетико» не стал подавать в штрафную, разыграл низом. «Реал» мяч отобрал, но получивший от Менди пас Рамос сыграл низом через центр и прямо на Жоау Феликса, который принял и бил с линии штрафной — пустив мяч низом немного правее штанги!

'13

Иско вставил шипами в бедро принимавшему перевод Триппьеру. Вообще, конечно, это на желтую, но арбитр слиберальничал.

'12

«Реал» контролирует мяч в эти минуты, но принимавший в центре длинную передачу Модрич коснулся мяча рукой.

'10

Кроос катит низом к штрафной, игрок «Реала» пропускает мяч, и тот прикатывается к ожидавшему снаряд Модричу. Хорват обрабатывает и затем плотно стреляет издали. Иско пытался подставить голову, но не попал. Впрочем, и так удар вышел неприятным из-за трафика и пришелся в створ — Облак все прочитал и поймал в прыжке.

'9

Тони Кроос классно переводит направо к лицевой на Вальверде, который технично принимает, эффектно перекидывает через Лоди на движении к штрафной и в итоге зарабатывает угловой.

'7

Интересно, что «Реал» сегодня выставил ровно тот же состав, что играл против «Валенсии», а «Атлетико» играет тем же сочетанием, что начинало и провело первый тайм (довольно неудачно по качеству) против «Барсы». Зидан еще не играл против команды Симеоне с инвертированными вингерами, роль которых исполняют Иско (слева) и Модрич (справа). К чему это? Центр сегодня насыщен еще плотнее, чем обычно в таких играх.

'5

Пока ничего не происходит на поле, но мяч у «Атлетико» сейчас уже пару минут.

'3

Проводит свою первую атаку «Атлетико», и Мората справа от лицевой уже из штрафной подает в центр вратарской, откуда головой мяч выносит Рамос.

'2

Сразу же борьба на каждом участке поля, при этом мяч контролирует «Реал». Роли обозначены, и они были ожидаемы.

'1

Поееееехали! Матч начался.

21:00

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе Хосе Марии Санчеса Мартинеса.

20:55

У противостояния этих команд, само собой, богатейшая история. Но давайте обратимся к самым последним и важным моментам. В этом сезоне в чемпионате соперники скатали упорную нулевую ничью. А вот в межсезонье «Атлетико» просто укатал «Реал» в Международном кубке чемпионов, забив Куртуа семь (!!!) мячей. Последний финал с участием этих команд — Суперкубок УЕФА 2018 года — закончился победой «матрасников» (4:2). Но у команды Симеоне все равно зуб на «Реал» за два поражения в финалах Лиги чемпионов. Помните гол Рамоса с углового на пятой добавленной ко второму тайму минуте, после чего «сливочные» забили три мяча в дополнительное время? А потом была еще ничья в основное время (1:1) и победа «Реала» в серии пенальти. При этом «королевский клуб» свой последний трофей взял аж 386 дней назад! Для него это очень много. В общем, все сегодня будут супермотивированы.

20:50

Как команды добрались до этого матча. Во-первых, это первый розыгрыш Суперкубка с участием четырех клубов. Забавно, но сразу же в финал вышли команды, которые по старому регламенту в этот турнир не попали бы — «Атлетико» квалифицировался в Суперкубок со второго места Примеры, «Реал» — с третьего. Но первые обыграли чемпиона «Барселону» (3:2), а вторые днем раньше отправили домой обладателя Кубка «Валенсию» (3:0). Да, если вы вдруг не знали, розыгрыш Суперкубка проходит в Саудовской Аравии. Вот такой вот экзотический турнир. Но матч будет принципиальным, можно не сомневаться. Это же «Дерби Мадриленьо»!

20:45

Диего Симеоне, наставник мадридского «Атлетико», доверил начинать встречу такому сочетанию своих подопечных:

Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди — Корреа, Томас, Эктор Эррера, Сауль — Мората, Жоау Феликс.

20:40

Итак, давайте обратимся к составам команд. Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан выставил с первых минут следующих футболистов:

Куртуа — Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди — Каземиро, Вальверде, Кроос — Модрич, Иско — Йович.

20:35

Встреча запланирована на 21.00 мск.

20:30

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании по футболу между «Реалом» и «Атлетико».