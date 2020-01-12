Реал Мадрид

Интересно, что «Реал» сегодня выставил ровно тот же состав, что играл против «Валенсии», а «Атлетико» играет тем же сочетанием, что начинало и провело первый тайм (довольно неудачно по качеству) против «Барсы». Зидан еще не играл против команды Симеоне с инвертированными вингерами, роль которых исполняют Иско (слева) и Модрич (справа). К чему это? Центр сегодня насыщен еще плотнее, чем обычно в таких играх.