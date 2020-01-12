Реал Мадрид

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«Атлетико» вообще без мяча в эти минуты, но при этом парни Симеоне прессингуют очень активно, и «Реал» уже во владении до Куртуа дошел. И того чуть не накрыли.
Немного «волейбола» в центре поля. Вернее, футволея — мяч летает туда-сюда.
Лука Йович в первом тайме сделал меньше всех касаний среди всех полевых игроков, а сейчас классно на таранном дриблинге протащил мяч до чужой лицевой и едва не вышел на убойную позицию. В последний момент выбили на угловой, который остроты в себе не таил.
Подача Триппьера ни к чему не привела.
В полуфинале «Атлетико» открыл счет с «Барселоной» на первой минуте второго тайма, сейчас же команда Симеоне сразу заработала угловой.
Конечно свой шарм есть и в такой игре, но в целом футбол максимально скучный — хочется остроты, моментов, голов, драмы. Ждем с надеждой второй половины, а пока отдыхаем.
Еще один угловой «Реала». Кроос опять пасует низом, но перемудрили «сливочные» на этот раз.
«Атлетико» после стихийной атаки доставил мяч в штрафную, где тот скакал, пока Феликс не пробил в защитника с полулета, а затем Корреа не попробовал с линии штрафной забить через себя — неточно. Куртуа все равно догнал мяч в падении, забрав его.
Глобально сейчас мы видим третий тайм матча команд в первом круге Примеры. Футбольные шахматы, напряжение, минимум моментов.
Вальверде ушел шире, Карвахаль сместился в полуфланг и получил пас от Модрича, но до удара не дошло, потому что мяч отобрал подкравшийся и выскочивший из-за спины Лоди.
Давление «Реала» в эти минуты не ослабевает. «Атлетико» в целом обороняется спокойно, но очень глубоко на своей половине поля.
Кроос подает на ближнюю штангу, и Иско бьет головой, но неточно.
Несогласованные действия Облака и Фелипе, который не послушал вратаря и сыграл сам, приводят к угловому. «Реал» давит.
Карвахаль обостряет в штрафную, поддевший мяч Модрич вторым касанием стреляет параллельно воротам верхом, но защитники выносят.
Мората фолит в атаке в погоне за мячом на Рамосе. «Реал» отодвинул игру от своих ворот.
Теперь Модрича отоваривает Лоди. Жестко, сзади, в момент приема мяча. Рефери пока сегодня настроен очень благодушно. Видимо, чтобы не превращать матч в «листопад».
Модрич получает на бровке в борьбе за мяч сверху шипами в голеностоп от Жоау Феликса. Морщится хорват. Играем дальше.
Корреа падает в штрафной «Реала» после отбора Серхио Рамоса, но капитан «Реала» сыграл идеально чисто, что видно на повторах.
Фелипе пришел на подачу корнера и добрался до мяча, но тот взмыл вверх, и Куртуа забрал его себе.
Жоау Феликс пасует Саулю к линии штрафной, но тот обрабатывает мяч слишком далеко и вынужден бить в падении с помехой от Рамоса — угловой всего лишь.
Никто никого не пускает в штрафную, если только нет ошибок. При этом уже довольно долгое время игра идет на половине поля «Реала». Облак вообще скучает.
Теперь привозит Менди. Мората получает мяч и на краю вратарской пытается обыграть Куртуа. Вернее, просто очень явно падает без контакта с голкипером, успевшим убрать руки. Мората не выпрашивает пенальти, понимая абсурдность такой просьбы, а вот футболисты «Реала» бросаются к арбитру, требуя желтой карточки за симуляцию. Ее тоже нет.
Иско вставил шипами в бедро принимавшему перевод Триппьеру. Вообще, конечно, это на желтую, но арбитр слиберальничал.
«Реал» контролирует мяч в эти минуты, но принимавший в центре длинную передачу Модрич коснулся мяча рукой.
Тони Кроос классно переводит направо к лицевой на Вальверде, который технично принимает, эффектно перекидывает через Лоди на движении к штрафной и в итоге зарабатывает угловой.
Интересно, что «Реал» сегодня выставил ровно тот же состав, что играл против «Валенсии», а «Атлетико» играет тем же сочетанием, что начинало и провело первый тайм (довольно неудачно по качеству) против «Барсы». Зидан еще не играл против команды Симеоне с инвертированными вингерами, роль которых исполняют Иско (слева) и Модрич (справа). К чему это? Центр сегодня насыщен еще плотнее, чем обычно в таких играх.
Пока ничего не происходит на поле, но мяч у «Атлетико» сейчас уже пару минут.
Проводит свою первую атаку «Атлетико», и Мората справа от лицевой уже из штрафной подает в центр вратарской, откуда головой мяч выносит Рамос.
Сразу же борьба на каждом участке поля, при этом мяч контролирует «Реал». Роли обозначены, и они были ожидаемы.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе Хосе Марии Санчеса Мартинеса.
У противостояния этих команд, само собой, богатейшая история. Но давайте обратимся к самым последним и важным моментам. В этом сезоне в чемпионате соперники скатали упорную нулевую ничью. А вот в межсезонье «Атлетико» просто укатал «Реал» в Международном кубке чемпионов, забив Куртуа семь (!!!) мячей. Последний финал с участием этих команд — Суперкубок УЕФА 2018 года — закончился победой «матрасников» (4:2). Но у команды Симеоне все равно зуб на «Реал» за два поражения в финалах Лиги чемпионов. Помните гол Рамоса с углового на пятой добавленной ко второму тайму минуте, после чего «сливочные» забили три мяча в дополнительное время? А потом была еще ничья в основное время (1:1) и победа «Реала» в серии пенальти. При этом «королевский клуб» свой последний трофей взял аж 386 дней назад! Для него это очень много. В общем, все сегодня будут супермотивированы.
Как команды добрались до этого матча. Во-первых, это первый розыгрыш Суперкубка с участием четырех клубов. Забавно, но сразу же в финал вышли команды, которые по старому регламенту в этот турнир не попали бы — «Атлетико» квалифицировался в Суперкубок со второго места Примеры, «Реал» — с третьего. Но первые обыграли чемпиона «Барселону» (3:2), а вторые днем раньше отправили домой обладателя Кубка «Валенсию» (3:0). Да, если вы вдруг не знали, розыгрыш Суперкубка проходит в Саудовской Аравии. Вот такой вот экзотический турнир. Но матч будет принципиальным, можно не сомневаться. Это же «Дерби Мадриленьо»!
Диего Симеоне, наставник мадридского «Атлетико», доверил начинать встречу такому сочетанию своих подопечных:
Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди — Корреа, Томас, Эктор Эррера, Сауль — Мората, Жоау Феликс.
Итак, давайте обратимся к составам команд. Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан выставил с первых минут следующих футболистов:
Куртуа — Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди — Каземиро, Вальверде, Кроос — Модрич, Иско — Йович.
Встреча запланирована на 21.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании по футболу между «Реалом» и «Атлетико».