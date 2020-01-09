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Трансляция
С конца
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'35
'34
Гризманн опасно скинул мяч на дальнюю штангу, но никто её не замкнул.
'33
Месси не дали обострить с фланга, выбив мяч из-под ног аргентинца на очередной угловой.
'31
'29
Месси получил мяч справа, сместился к штрафной и нанёс обводящий удар за ворота.
'28
Гризманн не увидел забегание Серхи Роберто и пасом назад прервал перспективную атаку «Барсы».
'25
Месси подрезал мяч вдоль штрафной, но никто за передачу аргентинца не зацепился.
'24
Суарес продрался к лицевой и заработал угловой.
'21
Аугусто Фелипе отреагировал на резкий проникающий пас Месси. «Атлетико» здорово обороняется.
'20
Эррера нарушил правила в попытке зацепиться за мяч.
'17
Облак получил повреждение в стыке с Суаресом. Врачи уже на поле.
'16
Месси хитро подрезал мяч на Гризманна, однако француза на краю штрафной опередил Ренан Лоди.
'13
Небольшая пауза в связи с травмой Анхеля Корреа.
'12
Нето вышел из ворот и перехватил скидку, а дальше в стыке с бразильским вратарём пострадал Корреа.
'9
Фелиш отлично обострил атаку, открывшись на краю штрафной, но португалец ошибся на ровном месте, не попав по мячу.
'8
У Видаля не получился удар с лёта с линии штрафной, мяч полетел мимо цели.
'7
Всё, мяч перешёл под контроль «Барселоны», мадридцы отошли назад.
'5
Корреа отлично прорвался по правой бровке, но слишком слабо подрезал мяч в штрафную, Видаль сыграл на отбой.
'4
Томасу Парти пришлось отбить мяч куда подальше, чтобы остановить атаку «Барсы».
'2
Мората открылся справа и запустил мяч в руки Нето. «Атлетико» активно начинает.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Барселона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.