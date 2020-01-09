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Барселона Атлетико М

Соперник для «Реала»: «Барселона» против «Атлетико». LIVE

Суперкубок Испании. Полуфинал. «Барселона» — «Атлетико». ОНЛАЙН

Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании по футболу в Саудовской Аравии встречаются «Барселона» и «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/2 финала  |   09 января 22:00   |  1 тайм
Барселона
0:0
Атлетико М
Стадион «Кинг Абдулла Спортс Сити», Джидда | Главный судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания)
Пике 31'
Парти 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Нето
18 (з)   Жорди Альба
23 (з)   Самуэль Юмтити
3 (з)   Жерар Пике 31'
20 (з)   Серхи Роберто
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс
22 (п)   Артуро Видаль
17 (н)   Антуан Гризманн
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
13 (в)   Ян Облак
15 (з)   Стефан Савич
23 (з)   Киран Триппьер
18 (з)   Аугусто Фелипе
12 (з)   Ренан Лоди
8 (п)    Сауль
5 (п)   Томас Парти 35'
16 (п)   Эктор Эррера
7 (н)   Жоау Фелиш
10 (н)   Анхель Корреа
9 (н)   Альваро Мората
Запасной состав
26 (в)   Игнасио Пенья
2 (з)   Нелсон Семеду
24 (з)   Хуниор Фирпо
15 (з)   Клеман Лангле
4 (п)   Иван Ракитич
31 (н)   Ансумане Фати
27 (н)   Карлес Сайоль
1 (в)   Антонио Адан
4 (з)   Сантьяго Арьяс
22 (з)   Марио Эрмосо
14 (п)   Маркос Льоренте
20 (п)    Витоло
6 (п)    Коке
32 (п)   Родриго Рикельме
Удары
33%
По воротам: 6
В створ: 1
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 9
Удары
67%
По воротам: 2
В створ: 2
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
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'35
Томас Парти отмахнулся против Юмтити и получил жёлтую карточку. Эпизод был в штрафной «Атлетико», могло показаться, что арбитр назначит пенальти, но нет, каталонцы заново подадут угловой.
'34
Гризманн опасно скинул мяч на дальнюю штангу, но никто её не замкнул.
'33
Месси не дали обострить с фланга, выбив мяч из-под ног аргентинца на очередной угловой.
'31
Пике срубил подключившегося к атаке Лоди и получил жёлтую карточку.
'29
Месси получил мяч справа, сместился к штрафной и нанёс обводящий удар за ворота.
'28
Гризманн не увидел забегание Серхи Роберто и пасом назад прервал перспективную атаку «Барсы».
'25
Месси подрезал мяч вдоль штрафной, но никто за передачу аргентинца не зацепился.
'24
Суарес продрался к лицевой и заработал угловой.
'21
Аугусто Фелипе отреагировал на резкий проникающий пас Месси. «Атлетико» здорово обороняется.
'20
Эррера нарушил правила в попытке зацепиться за мяч.
'17
Облак получил повреждение в стыке с Суаресом. Врачи уже на поле.
'16
Месси хитро подрезал мяч на Гризманна, однако француза на краю штрафной опередил Ренан Лоди.
'13
Небольшая пауза в связи с травмой Анхеля Корреа.
'12
Нето вышел из ворот и перехватил скидку, а дальше в стыке с бразильским вратарём пострадал Корреа.
'9
Фелиш отлично обострил атаку, открывшись на краю штрафной, но португалец ошибся на ровном месте, не попав по мячу.
'8
У Видаля не получился удар с лёта с линии штрафной, мяч полетел мимо цели.
'7
Всё, мяч перешёл под контроль «Барселоны», мадридцы отошли назад.
'5
Корреа отлично прорвался по правой бровке, но слишком слабо подрезал мяч в штрафную, Видаль сыграл на отбой.
'4
Томасу Парти пришлось отбить мяч куда подальше, чтобы остановить атаку «Барсы».
'2
Мората открылся справа и запустил мяч в руки Нето. «Атлетико» активно начинает.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Испании: «Барселона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.