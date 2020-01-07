онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити

Дерби Манчестера: «Юнайтед» принимает «Сити». LIVE

Футбол. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Кубок Англии. ОНЛАЙН

«Манчестер Юнайтед» встречается с «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/2 финала. 1-й матч  |   07 января 23:00   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
0:1
Манчестер Сити
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Силва 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
53 (з)   Брендон Уильямс
4 (з)   Фил Джонс
2 (з)   Виктор Линделёф
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
14 (п)   Джесси Лингард
17 (п)    Фред
15 (п)   Андреас Перейра
21 (п)   Даниэль Джеймс
10 (н)   Маркус Рашфорд
26 (н)   Мэйсон Гринвуд
1 (в)   Клаудио Браво
2 (з)   Кайл Уолкер
22 (з)   Бенжамен Менди
30 (з)   Николас Отаменди
20 (п)   Бернарду Силва 17'
25 (п)    Фернандиньо
8 (п)   Илкай Гюндоган
16 (п)   Родриго Эрнандес
17 (п)   Кевин Де
7 (н)   Рахим Стерлинг
26 (н)   Рияд Марез
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
20 (з)   Диогу Далот
28 (п)   Анхель Гомес
8 (п)   Хуан Мата
31 (п)   Неманья Матич
44 (н)   Тахит Чон
9 (н)   Антони Марсьяль
31 (в)    Эдерсон
27 (з)   Жоау Канселу
50 (з)   Эрик Гарсия
47 (п)   Филип Фоден
21 (п)   Давид Сильва
10 (н)   Серхио Агуэро
9 (н)   Габриэл Жезус
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 1
Удары
100%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'26

Гринвуд нашел лазейку между линиями и отпасовал на Лингарда — англичанин оказался слишком нерасторопен.

'24

Уокер отдал передачу на Стерлинга, находившегося в убойной позиции, но британец попал в игрока обороны. 0:2 должен был становиться счет.

'21

Марез ворвался в штрафную, попутно убрав Фреда, но попал в защитника.

'19

Браво своевременно вышел из ворот и не позволил форварду хозяев выйти один на один.

'17

ГОООООООООООООЛ! Бернарду Силва принял мяч на правом фланге и шедевральный крученым ударом отправил мяч в дальний угол ворот Давида Де Хеа! 0:1!

'14

«Красные дьяволы» неплохо комбинируют и держат мяч под своим контролем.

'11

Рэшфорд легко ворвался в штрафную площадь гостей и заработал угловой, который ничем опасным не закончился.

'9

Стерлинг имел попытку убежать в одиночестве, но снова блистательно действуют подопечные Оле-Гуннара Сульшера.

'7

Бернарду Силва отдал неплохую передачу в штрафную площадь «Юнайтед», но защита легко ликвидировала опасность.

'4

На стартовых минутах небольшое преимущество у хозяев поля.

'1

Игра началась! Поехали!

22:56

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Менди, Отаменди, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне, Марез, Фернандиньо, Родри Эрнандес.

22:53

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Уильямс, Линделеф, Джонс, Лингард, Фред, Перейра, Джеймс, Гринвуд, Рэшфорд.

22:50

Встреча начнется в 23.00 по мск.

22:45

Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».