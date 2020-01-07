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Гринвуд нашел лазейку между линиями и отпасовал на Лингарда — англичанин оказался слишком нерасторопен.
Марез ворвался в штрафную, попутно убрав Фреда, но попал в защитника.
Браво своевременно вышел из ворот и не позволил форварду хозяев выйти один на один.
«Красные дьяволы» неплохо комбинируют и держат мяч под своим контролем.
Рэшфорд легко ворвался в штрафную площадь гостей и заработал угловой, который ничем опасным не закончился.
Стерлинг имел попытку убежать в одиночестве, но снова блистательно действуют подопечные Оле-Гуннара Сульшера.
Бернарду Силва отдал неплохую передачу в штрафную площадь «Юнайтед», но защита легко ликвидировала опасность.
На стартовых минутах небольшое преимущество у хозяев поля.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Менди, Отаменди, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне, Марез, Фернандиньо, Родри Эрнандес.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Уильямс, Линделеф, Джонс, Лингард, Фред, Перейра, Джеймс, Гринвуд, Рэшфорд.
Встреча начнется в 23.00 по мск.
Представляем текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».