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Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
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Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
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Реал Мадрид Барселона

Судьба Кубка: «Барселона» гостит у «Реала». LIVE

Онлайн второго матча 1/2 финала Кубка Испании «Реал М» — «Барселона»

Мадридский «Реал» принимает «Барселону» во втором матче 1/2 финала Кубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/2 финала. 2-й матч  |   27 февраля 23:00   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:0
Барселона
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
23 (з)   Серхио Регилон
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос
10 (п)   Лука Модрич
17 (п)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
28 (н)    Винисиус
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
20 (з)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
11 (н)   Усман Дембеле
Запасной состав
25 (в)   Тибо Куртуа
6 (з)   Хосе Игнасио
12 (з)    Марсело
15 (п)   Федерико Вальверде
20 (п)   Марко Асенсио
24 (п)   Даниель Себальос
11 (н)   Гарет Бэйл
13 (в)   Яспер Силлессен
23 (з)   Самуэль Юмтити
7 (п)   Филиппе Коутиньо
8 (п)   Артур Рамос
21 (п)   Карлос Аленья
22 (п)   Артуро Видаль
14 (н)    Малком
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`30

Опасно! Дембеле с левого фланга очень опасно простреливал опять на дальнюю штангу, где оказался Суарес, но не хватило длины ног уругвайцы. Иначе быть бы голу.

`29

Успокоилась игра. Стоит отметить, что пока практически полностью выключен из игры Месси. Взрывается он моментами, но недостаточно этого.

`27

Семеду заблокировал Регилона, «Реал» продолжил игру, но судья зачем-то свистнул и зафиксировал нарушение, даже не показав желтую карточку. Недоумевают мадридские болельщики.

`25

Дембеле по флангу убежал от Карвахаля, но был совершенно один, поэтому ничего толкового создать не удалось.

`23

Вот это игра пошла! Регилон выбил мяч на фланге у Семеду, Бензема протащил круглого до штрафной, прострелил, а защитники и вратарь каталонцев не поняли друг другу и едва не позволили забить Винисиусу. Горячо!

`22

Кроос филигранным пасом выводил Васкеса практически один на один, но проиграл Лукас в скорости Альбе, который без проблем забрал снаряд себе.

`20

И еще момент! Месси выбежал из-за спин защитников «Реала», угол был острым, поэтому в одно касание навесил аргентинец на дальнюю штангу, где никого из партнеров по команде не оказалось.

`19

А спустя несколько секунд Регилон допустил обрез, Дембеле пасовал на абсолютно свободного Суаресу, но смог прервать передачу Варан. Нельзя так ошибаться.

`19

ВИНИСИУС! В штрафной оказался без опеки, прицелился и нанес удар — выше ворот. Но это было потенциально опасно.

`18

Месси прекрасным пасом перебросил всех защитников «Реала» и отправила в штрафную Альбу, однако отобрали мяч у Жорди.

`16

Пике, которому достается больше всех от болельщиков хозяев, сейчас показательной принял мяч и несколько секунд стоял неподвижно, почесывая нос. Главный шоумен класико.

`15

На повторе видно, что было Семеду попал по ноге Винисиусу. Но столь незначительным был удар, что не поверил рефери изящно падающему бразильцу.

`14

Винисиус падает в штрафной «Барселоны» — судья призывает подниматься! Мадридская публика в ярости.

`12

Марк-Андре тер Штеген после прострела Регилона оставил мяч в игре, но судье показалось, что ушел снаряд за пределы поля. Угловой хозяев ни к чему опасному не привел.

`10

В центре поля Ракитич заехал в подкате по ногам Каземиро, но судья пожалел хорвата. А секундами ранее, кстати, Бензема проехался шипами по голени Бускетс. Сумасшедшие нервы.

`8

Момент! Месси здорово разогнал атаку, Дембеле с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где Суарес скинул находящемуся рядом Роберто. Регилон здорово заблокировал мяч. Спаслись мадридцы.

`7

Предпочтительнее выглядит «Реал» в начале игры. Уже несколько раз очень опасно доставляли мяч в штрафную сине-гранатовых — отбиваются пока гости.

`5

Ух! В центре поля Кроос наступил на ногу Серхи Роберто, но судья не остановил в игру, оправился защитник каталонцев и в такой же манере ответил немцу.

`4

Достаточно грубая игра в самом дебюте матча. Сначала Семеду грубо встретил Бензема, а минутой позднее Каземиро нарушил правила на Дембеле. Искры летят на поле.

`3

С первых минут хозяева пустились в активный прессинг и зажали каталонцев у штрафной. Но владеет мячом «Барселона», пытаясь организовать выход в атаку.

`1

Матч начался! Поехали!

22:58

Появляются команды на поле под замечательное пение «Сантьяго Бернабеу»! Скоро начинаем!

22:55

Интересно, что сегодняшним матч станет для Месси 40-м класико в карьере. В истории «Барселоны» его по этому показателю опережает только Хави (42).

22:50

Напомним, что первый матч завершился со счетом 1:1. Тогда отличились Лукас Васкес и Малком.

22:45

Состав «Реала»! Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Лукас Васкес, Бензема.

22:40

Состав «Барселоны»! тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, Ракитич, Роберто, Дембеле, Суарес, Месси.

22:35

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

22:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Реал» и «Барселона» бьются за попадание в финал Кубка Испании.