Реал Мадрид

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Успокоилась игра. Стоит отметить, что пока практически полностью выключен из игры Месси. Взрывается он моментами, но недостаточно этого.
Семеду заблокировал Регилона, «Реал» продолжил игру, но судья зачем-то свистнул и зафиксировал нарушение, даже не показав желтую карточку. Недоумевают мадридские болельщики.
Дембеле по флангу убежал от Карвахаля, но был совершенно один, поэтому ничего толкового создать не удалось.
Кроос филигранным пасом выводил Васкеса практически один на один, но проиграл Лукас в скорости Альбе, который без проблем забрал снаряд себе.
И еще момент! Месси выбежал из-за спин защитников «Реала», угол был острым, поэтому в одно касание навесил аргентинец на дальнюю штангу, где никого из партнеров по команде не оказалось.
А спустя несколько секунд Регилон допустил обрез, Дембеле пасовал на абсолютно свободного Суаресу, но смог прервать передачу Варан. Нельзя так ошибаться.
Месси прекрасным пасом перебросил всех защитников «Реала» и отправила в штрафную Альбу, однако отобрали мяч у Жорди.
Пике, которому достается больше всех от болельщиков хозяев, сейчас показательной принял мяч и несколько секунд стоял неподвижно, почесывая нос. Главный шоумен класико.
На повторе видно, что было Семеду попал по ноге Винисиусу. Но столь незначительным был удар, что не поверил рефери изящно падающему бразильцу.
Винисиус падает в штрафной «Барселоны» — судья призывает подниматься! Мадридская публика в ярости.
Марк-Андре тер Штеген после прострела Регилона оставил мяч в игре, но судье показалось, что ушел снаряд за пределы поля. Угловой хозяев ни к чему опасному не привел.
В центре поля Ракитич заехал в подкате по ногам Каземиро, но судья пожалел хорвата. А секундами ранее, кстати, Бензема проехался шипами по голени Бускетс. Сумасшедшие нервы.
Предпочтительнее выглядит «Реал» в начале игры. Уже несколько раз очень опасно доставляли мяч в штрафную сине-гранатовых — отбиваются пока гости.
Ух! В центре поля Кроос наступил на ногу Серхи Роберто, но судья не остановил в игру, оправился защитник каталонцев и в такой же манере ответил немцу.
Достаточно грубая игра в самом дебюте матча. Сначала Семеду грубо встретил Бензема, а минутой позднее Каземиро нарушил правила на Дембеле. Искры летят на поле.
С первых минут хозяева пустились в активный прессинг и зажали каталонцев у штрафной. Но владеет мячом «Барселона», пытаясь организовать выход в атаку.
Появляются команды на поле под замечательное пение «Сантьяго Бернабеу»! Скоро начинаем!
Интересно, что сегодняшним матч станет для Месси 40-м класико в карьере. В истории «Барселоны» его по этому показателю опережает только Хави (42).
Напомним, что первый матч завершился со счетом 1:1. Тогда отличились Лукас Васкес и Малком.
Состав «Реала»! Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Лукас Васкес, Бензема.
Состав «Барселоны»! тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Бускетс, Ракитич, Роберто, Дембеле, Суарес, Месси.
Матч начнется в 23.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Реал» и «Барселона» бьются за попадание в финал Кубка Испании.