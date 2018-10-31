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Бостон СелтиксМилуоки Бакс
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Локомотив Енисей

Реванш в Москве: «Енисей» уступает «Локомотиву». LIVE

Онлайн-трансляция матча Олимп — Кубка России «Енисей» — «Локомотив»

Московский «Локомотив» принимает красноярский «Енисей» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала  |   31 октября 19:30   |  перерыв
Локомотив
2:0
Енисей
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва | Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Эдер 13' (пен)
Миранчук 39'
Дугалич 12'
Подробная статистика матча
Основные составы
77 (в)   Антон Коченков
28 (з)   Борис Ротенберг
3 (з)   Брайан Идову
17 (з)   Тарас Михалик
23 (п)   Дмитрий Тарасов
6 (п)   Дмитрий Баринов
96 (п)   Рифат Жемалетдинов
11 (п)   Антон Миранчук 39'
7 (п)   Гжегож Крыховяк
67 (н)   Роман Тугарев
24 (н)   Антонио Эдер 13'
55 (в)   Давид Юрченко
3 (з)   Дмитрий Ятченко
2 (з)   Валерий Кичин
33 (з)   Петар Занев
26 (з)   Раде Дугалич 12'
5 (п)   Павел Комолов
7 (п)   Александр Зотов
15 (п)   Азим Фатуллаев
8 (п)   Фегор Огуде
11 (н)   Артур Саркисов
9 (н)   Дарко Бодул
Запасной состав
30 (в)   Никита Медведев
34 (з)   Тимофей Маргасов
84 (з)   Михаил Лысов
42 (з)   Иван Лапшов
5 (з)   Бенедикт Хёведес
20 (п)   Владислав Игнатьев
59 (п)   Алексей Миранчук
4 (п)   Мануэл Фернандеш
83 (п)   Алексей Миронов
69 (п)   Даниил Куликов
47 (в)   Михаил Филиппов
1 (в)   Юрий Нестеренко
27 (з)   Павел Рожков
63 (з)   Али Гаджибеков
4 (з)   Шамиль Гасанов
13 (з)   Алексей Грицаенко
83 (п)   Александр Харитонов
14 (п)   Максим Семакин
70 (п)   Энис Гавазай
10 (н)   Михаил Комков
48 (н)   Александр Кутьин
91 (н)   Марко Обрадович
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'45

Все! Окончен первый тайм. Добавленного времени не было. «Локомотив» уверенно лидирует со счетом 2:0. Все по делу. Пока никакой интриги в матче нет.

'43

Красноярцы уже шутят, что во втором тайме им придется выпускать людей в костюмах на Хэллоуин.

'41

«Локомотив» идеально проводит сегодняшний матч. «Енисей» явно не готов к московскому клубу, который выступает не в оптимальном составе.

'39

Ятченко упустил мяч на левом фланге. Антон Миранчук обокрал красноярца и исполнил удар в дальний верхний угол ворот мимо далеко вышедшего из ворот Юрченко — 2:0!

'39

ГО-О-ОЛ! «Локомотив» удваивает преимущество! Антон Миранчук!

'37

Баринов подошел к мячу и пробил в стенку. Не очень опасно.

'36

Теперь штрафной у «Локомотива». До ворот метров 35. Зато по центру.

'34

Угловой тоже успеха «Енисею» не принес. Защиту команды Семина бесхитростными навесами не сломить.

'33

Бодул пробил. Мяч летел мимо, но голкипер «Локо» все равно перевел мяч на угловой. На всякий случай.

'31

А вот теперь неплохой момент появляется у «Енисей». Зотова повалили недалеко от штрафной. Однако с этой позиции проще навешивать.

'29

Не получается у красноярского клуба игра в позиционной атаке. Для «Локомотива» пока матч складывается очень просто.

'27

«Железнодорожники» после забитого мяча предпочитают играть вторым номером и ловить соперника на контратаках. Пока это работает.

'25

Александр Зотов оказался на ударной позиции, однако выстрел игрока гостей сразу же заблокировал подоспевший защитник соперника.

'23

В чемпионате России «Локомотив» находится на третьем месте. В активе «железнодорожников» 21 очков. У «Енисея» дела похуже. Последняя строчка и лишь шесть баллов.

'21

На данную секунду «Локомотив» в два раза чаще владеет мячом. 66 процентов у москвичей, 34 — у красноярцев.

'19

Миранчук отпасовал на Эдера, тот пробил в защитника гостей.

'17

Немного успокоилась команда Юрия Семина после пропущенного мяча. «Енисей» больше владеет мячом.

'15

Едва не отыгрались гости практически сразу же после пропущенного мяча. Артур Саркисов оказался перед голкипером, но Кочетков блестяще сыграл на выходе.

'13

ГО-О-ОЛ! Отрывает счет «Локомотив». Эдер очень сильно пробил с 11-метровой отметки. 1:0!

'12

Пенальти ворота «Енисея»! Дугалич сыграл рукой и получил желтую карточку!

'10

Очень активен «Локомотив» в начале поединка. Еще Роман Тугарев зарядил в перекладину из-за штрафной. Пока везет красноярцам с каскадом ворот.

'8

Саркисов подавал в штрафную «Локомотива», однако Антон Коченков блестяще сыграл на выходе и забрал мяч.

'6

«Локомотив» гораздо активнее проводит начало поединка. «Енисей» прижат к собственным воротам.

'4

В штангу бьет Антон Миранчук со стандарта! Первых опасный момент в матче!

'3

Сразу же заработал опасный штрафной «Локомотив». Жамалетдинова завалили. До ворот примерно 20 метров.

'1

Матч начался! Поехали!

19:25

Пять минут остается до начала поединка!

19:20

На прошлых выходных эти команды уже играли между собой в чемпионате России. Тогда «Локомотив» обыграл «Енисей» в Красноярске со счетом 3:0. Посмотрим, состоится ли реванш.

19:15

Стартовый состав «Енисея»: Юрченко, Ятченко, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Зотов, Фатуллаев, Огуде, Саркисов, Бодул.

Запасные: Филиппов, Нестеренко, Рожков, Гаджибеков, Гасанов, Грицаенко, Харитонов, Комков, Семакин, Гавазай, Кутьин, Обрадович.

Любопытно, что клуб представил игроков у себя в твиттере в стиле Хеллоуина.

19:10

Стартовый состав хозяев поля: Коченков, Крыховяк, Михалик, Идову, Ротенберг, Тарасов, Баринов, Тугарев, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

Запасные: Медведев, Хеведес, Маргасов, Игнатьев, Лысов, Миронов, Куликов, Лапшов, Фернандеш, Ал. Миранчук.

19:05

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Олимп — Кубка России между московским «Локомотивом» и красноярским «Енисеем».