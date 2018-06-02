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Футбол. Австрия — Германия. LIVE

Онлайн футбольного матча Австрия — Германия

Сборная Австрии встречается с командой Германии в контрольном матче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   02 июня 19:00   |  Матч не начался
Австрия
0:0
Германия
0:0
Стадион «Хипо-Арена - Вертерзее», Клагенфурт | Главный судья: Павел Краловец (Домажлице, Чехия)
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Йорг Зибенхандль
3 (з)   Александар Драгович
15 (з)   Себастьян Прёдль
21 (з)   Штефан Ляйнер
4 (з)   Мартин Хинтереггер
8 (з)   Давид Алаба
16 (п)   Петер Жуль
14 (п)   Юлиан Баумгартлингер
20 (п)   Флориан Гриллич
18 (п)   Алессандро Шёпф
7 (н)   Марко Арнаутович
1 (в)   Мануэль Нойер
18 (з)   Йозуа Киммих
16 (з)   Антонио Рюдигер
26 (з)   Никлас Зюле
3 (з)   Йонас Хектор
6 (п)   Сами Хедира
21 (п)   Илкай Гюндоган
10 (п)   Месут Озил
19 (п)   Лерой Зане
20 (п)   Юлиан Брандт
25 (н)   Нильс Петерсен
Запасной состав
1 (в)   Хайнц Линднер
23 (з)   Мориц Бауэр
5 (з)   Кевин Виммер
2 (з)   Марвин Поцман
22 (з)   Кевин Дансо
10 (п)   Луис Шауб
24 (п)   Ксавер Шлагер
6 (п)   Штефан Ильзанкер
17 (п)   Флориан Кайнц
25 (п)   Штефан Хирлендер
9 (н)   Дени Алар
19 (н)   Гвидо Бургшталлер
12 (в)   Бернд Лено
22 (в)   Марк-Андре тер
27 (в)   Кевин Трапп
2 (з)   Марвин Платтенхардт
4 (з)   Маттиас Гинтер
24 (з)   Жонатан Та
15 (з)   Себастьян Руди
7 (п)   Юлиан Дракслер
14 (п)   Леон Горецка
9 (н)   Тимо Вернер
11 (н)   Марко Ройс
23 (н)   Марио Гомес
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Дождь продолжает лить без остановки. Начало встречи сдвинули ещё на полчаса.
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Свежая информация — старт игры сдвинули на 35 минут. Начнём в 19:35 по московскому времени.
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Футболисты вышли на разминку, но пока сложно сказать, когда начнётся встреча. Дождь не прекращается.
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Начало встречи задерживается из-за плохой погоды в Клагенфурте. Команды находятся в подтрибунном помещении и ждут решения арбитра.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Австрия — Германия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.