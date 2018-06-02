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Дождь продолжает лить без остановки. Начало встречи сдвинули ещё на полчаса.
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Свежая информация — старт игры сдвинули на 35 минут. Начнём в 19:35 по московскому времени.
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Футболисты вышли на разминку, но пока сложно сказать, когда начнётся встреча. Дождь не прекращается.
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Начало встречи задерживается из-за плохой погоды в Клагенфурте. Команды находятся в подтрибунном помещении и ждут решения арбитра.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Австрия — Германия. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.