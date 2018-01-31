'90+2
'90+1
Георгиев с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Живков в прыжке не смог совсем немного добраться до мяча.
'90
Манолев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Спартака» довольно уверенно смогли отвести угрозу от своих ворот.
'89
Манолев выполнил подачу на дальнюю штангу со стандарта, Ребров сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на угловой.
'88
Георгиев неплохо поборолся за мяч на левом фланге и в итоге заработал стандарт у ворот «Спартака».
'87
Мельгарехо с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно, Зе Луиш не смог за него побороться.
'86
'86
'85
Стандарт у ворот ЦСКА. Фернандо пробил по воротам, мяч на этот раз попал в крестовину! Теперь уже и софийской команде немного повезло.
'84
Очень серьёзно сейчас игроки «Спартака» ошиблись в своей штрафной площади, начудил Боккетти, но форварды ЦСКА не разобрались между собой и удара по воротам так и не последовало.
'83
Мельгарехо с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Черняускас вновь уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'82
'82
'81
Угловой у ворот ЦСКА. Фернандо выполнил подачу на ближнюю штангу, Черняускас уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'80
'80
'79
Мельгарехо с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Зе Луиш в падении головой пробил по воротам, мяч в створ вновь не пошёл.
'78
Боккетти выполнил неточную передачу вперёд от своей штрафной площади, Георгиев перехватил мяч и затем пробил по воротам, мяч улетел немного в сторону от цели.
'77
Родригеш выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, Каранга головой пробил по воротам, Ребров спас свою команду.
'76
Фернандо нарушил правила против Бланко. ЦСКА вновь заработал опасный стандарт.
'75
Против Комбарова нарушили правила в центре поля. Игроки «Спартака» спокойно разыграли стандарт.
'74
'74
'73
'73
'72
Зе Луиш пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч улетел немного в сторону от цели.
'71
Энрике сейчас выполнил подачу с углового на ближнюю штангу также, на этот раз игроки «Спартака» очень уверенно отбились.
'70
Десподов выполнил подачу на ближнюю штангу, последовала скидка на Каранга, который пробил по воротам, Ребров потащил тяжелейший мяч, а затем защитники московского клуба выбили мяч на повторный корнер.
'69
Десподов со стандарта пробил по воротам, мяч попал в «стенку» из игроков «Спартака» и ушёл на угловой.
'68
'68
'67
Сразу четыре новых игрока у «Спартака» готовится появиться на поле, вот, сейчас игра может немного оживиться. Глушакову же как раз замена и потребуется. Будем надеяться, что Денис сможет избежать серьёзного повреждения.
'66
Глушаков сам при этом получил повреждение, вышли на поле врачи «Спартака», пауза в игре.
'65
Десподов неудачно скатил мяч под удар Албергу, Глушаков нарушил правила, ещё один опасный стандарт у ворот «Спартака».
'64
Ещенко у своей штрафной площади на левом фланге сбил Десподова. ЦСКА заработал опасный стандарт.
'63
Роша с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Жеферсона, а затем уже Черняускас сыграл на выходе и мяч забрал.
'62
Перешла игра пока в центр поля, возможно, скоро будут замены, они могут немного нашу игру оживить.
'61
Фернандо выполнил передачу в центр штрафной площади ЦСКА, Промес не пошёл на мяч, в итоге его на выходе забрал Черняускас.
'60
Адриано до конца боролся за мяч с Бодуровым, оба игрока после этого «пободались», но затем всё успокоилось. Причиной конфликта стало то, что защитник ЦСКА неудачно упал уже за лицевой линией.
'59
Последовал заброс в штрафную площадь «Спартака», Ребров уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'58
Вроде бы всё нормально с Кутеповым, должен будет Илья продолжить игру.
'57
Кутепов получил по лицу в борьбе за верховой мяч в центре поля с Каранга. Вышли на поле врачи «Спартака», пауза в игре.
'56
На этот раз Десподов разыграл корнер с Албергом, после этого Роланд с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'55
Десподов выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, защитники «Спартака» выбили мяч на повторный корнер.
'54
Каранга плохо обработал мяч в центре штрафной площади «Спартака», в итоге успел набежать Кутепов и выбить мяч на угловой.
'53
Глушаков получил мяч на правом углу штрафной площади ЦСКА, но не смог пробить по воротам, в итоге это сделал Фернандо, мяч ушёл в сторону от цели.
'52
Промес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Черняускас был на месте.
'51
Фернандо со стандарта решил пробить по воротам, мяч пролетел рядом со штангой, но вроде бы Черняускас всё контролировал.
'50
Родригеш на своей половине поля нарушил правила против Фернандо. «Спартак» заработал относительно неплохой стандарт.
'49
Десподов выполнил передачу в центр штрафной площади «Спартака» на Алберга, мяч был перехвачен защитниками московского клуба.
'48
Десподов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади «Спартака», мяч полетел слишком высоко.
'47
'47
'46
Начинается второй тайм!
'45
Звучит свисток на перерыв. Ничего не стал добавлять к основному времени первого тайма главный арбитр матча. Пока «Спартак» в товарищеском матче играет вничью с софийским ЦСКА 0:0. Игра получается неплохой, старт матча и вовсе был ярким. Дальше уже встреча больше напоминала товарищескую, но всё же сама по себе встреча интересная, посмотрим, что будет во второй половине матча.
'44
Роша с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади ЦСКА, Китанов уверенно сыграл на выходе и мяч перехватил.
'43
Манолев вбросил мяч из аута в штрафную площадь, Десподов не ждал такого хода от партнёра и даже толком не смог побороться.
'42
Последовал заброс на правый фланг на ход Десподову, его смог нагнать Пашалич и мяч перехватить.
'41
Теперь уже Роша здорово отыграл в обороне и смог остановить неплохую атаку соперника.
'40
Роша с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники ЦСКА спокойно перехватили мяч.
'39
Фернандо в центре поля нарушил правила против Манолева. Игроки ЦСКА спокойно разыграли стандарт.
'38
Манолев теперь выполнил передачу на ход Десподову, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут.
'37
Комбаров с левого фланга попытался войти в штрафную площадь ЦСКА, Манолев смог перехватить мяч.
'36
Угловой у ворот ЦСКА. Промес разыграл стандарт с Фернандо, однако ответная передача от бразильца вышла слишком плохой, мяч улетел за лицевую линию поля.
'35
Каранга на правом фланге нарушил правила против Комбарова, но затем форвард ЦСКА сразу же извинился.
'34
Матч проходит около моря, отсюда сильный ветер на поле, немного и это также сказывается на игре сегодня.
'33
Фернандо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров сейчас не смог добраться до мяча.
'32
Жеферсон нарушил правила против Роши на правом фланге. «Спартак» заработал неплохой стандарт.
'31
Десподов выполнил передачу в центр штрафной площади «Спартака», там оказался только Ребров.
'30
Угловой у ворот «Спартака». Алберг выполнил подачу на ближнюю штангу, оттуда мяч был выбит к линии штрафной площади, Десподов подхватил мяч и пробил по воротам, попытка оказалась не самой точной.
'29
Максимович здорово сыграл в подкате на левом фланге и тем самым прервал проход Энрике.
'28
Против Лоэ уже нарушили правила в центре поля. Игроки ЦСКА также никуда не торопятся при розыгрыше стандарта.
'27
Глушаков ошибся у своей штрафной площади, Десподов мяч перехватил и пробил по воротам, Ребров был на месте.
'26
Теперь уже Ребров попал под прессинг Каранга, голкипер «Спартака» вынужден был выбить мяч в аут.
'25
Фернандо выполнил проникающую передачу в штрафную площадь ЦСКА, но Глушаков не смог зацепиться за мяч.
'24
Десподов с углового выполнил подачу к линии вратарской, Ребров уверенно сыграл на выходе и мяч забрал.
'23
Десподов с правого фланга смещался в штрафную площадь, Фернандо в подкате выбил мяч на угловой.
'22
Каранга в центре поля сбил Максимовича. «Спартак» продолжает спокойно разыграть стандарты.
'21
Глушаков шёл по центру к штрафной площади ЦСКА, его накрыл Родригеш и мяч перехватил.
'20
Десподов вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил передачу в центр, Максимович смог перехватить опасную передачу.
'19
Манолев нарушил правила против Адриано в центре поля. Вновь игроки «Спартака» никуда не спеша разыграли стандарт.
'18
Роша с правого угла штрафной площади выполнил передачу под удар Промесу, успели игроки ЦСКА мяч перехватить.
'17
Перешла игра в центр поля, решили команды взять небольшую передышку после активного старта.
'16
В колено пришёлся удар Энрике, при этом момент был полностью игровой, показал игрок софийского клуба, что он готов продолжать игру.
'15
Энрике получил повреждение в борьбе за мяч с Ещенко, вышли на поле врачи ЦСКА, небольшая пауза в игре.
'14
С правого фланга последовала подача на дальнюю штангу ворот ЦСКА, Адриано совсем немного не хватило, чтобы добраться до мяча.
'13
Адриано по центру хотел прорваться к штрафной площади ЦСКА, защитники софийского клуба вновь были хороши при отборе.
'12
В довольно неплохом темпе проходит наша товарищеская встреча, это достаточно неожиданно, но конечно же приятно.
'11
Манолев выполнил передачу вперёд по правому флангу, Комбаров выбрал хорошую позицию и мяч перехватил.
'10
Фернандо попытался войти в штрафную площадь ЦСКА с левого фланга, защитники софийского клуба уверенно перехватили мяч.
'9
Алберг в центре поля нарушил правила против Глушакова. Игроки «Спартака» спокойно разыграли стандарт.
'8
Максимович хорошо сыграл в подкате на левом фланге и тем самым выбил мяч в аут из-под ног Каранга.
'7
Роша очень хорошо прессинговал голкипера ЦСКА сейчас, Китанов играл не очень уверенно, мяч в итоге попал в игрока «Спартака», но всё же по итогу улетел за лицевую линию поля.
'6
Глушаков выбивал мяч от своей штрафной площади на правом фланге, его успел накрыть Каранга, мяч в итоге улетел в аут.
'5
Угловой у ворот «Спартака». Десподов выполнил подачу на ближнюю штангу, после борьбы за мяч Лоэ ткнул мяч в створ ворот, Ребров спокойно забрал мяч.
'4
«Спартак» имел опять опасный момент, Промес надеялся сейчас обмануть Китанова, но голкипер играл по мячу и в итоге не дал себя обыграть.
'3
И сразу ЦСКА даёт мощный ответ! Родригеш вошёл в штрафную площадь с левого фланга и выполнил передачу в центр, Десподов пробил по воротам, мяч попал в защитника, сразу же на добивании сыграл Родригеш, мяч задел Каранга и попал в перекладину.
'2
Сразу игроки «Спартака» пошли вперёд, старается московский клуб пока поиграть первым номером, посмотрим, что из этого получится.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Спартак» — ЦСКА (София). Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Игра пройдёт в Испании, где «Спартак» проводит сборы.