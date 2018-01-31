'45

Звучит свисток на перерыв. Ничего не стал добавлять к основному времени первого тайма главный арбитр матча. Пока «Спартак» в товарищеском матче играет вничью с софийским ЦСКА 0:0. Игра получается неплохой, старт матча и вовсе был ярким. Дальше уже встреча больше напоминала товарищескую, но всё же сама по себе встреча интересная, посмотрим, что будет во второй половине матча.