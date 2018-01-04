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Даллас МавериксЧикаго Буллз
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Нумансия Реал Мадрид

«Реал» добил лежачую «Нумансию»

«Реал» разгромил «Нумансию» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» при помощи двух пенальти и удаления разгромил в гостях «Нумансию». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала. 1-й матч  |   04 января 23:00   |  закончен
Нумансия
0:3
Реал Мадрид
0:3
Стадион «Лос-Пахаритос», Сория | Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Диаманка 35'
Ларреа 38'
Марин 51'
Диаманка 60'
Медина 82'
Гутьеррес 88'
Бэйл 35' (пен)
Вальехо 59'
Иско 89' (пен)
Майораль 90+1'
Ковачич 90+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)    Мунир
17 (з)   Унаи Медина 82'
3 (з)   Адриан Рипа 20'
5 (з)   Даниэль Кальво
16 (з)   Карлос Гутьеррес 88'
18 (п)   Gregorio Sierra 63'
23 (п)   Дани Ньето
24 (п)   Папе Диаманка 35' 60'
22 (п)   Пабло Ларреа 38'
9 (н)   Игинио Марин 51'
12 (н)   Пере Милья
13 (в)   Кико Касилья
2 (з)   Даниэль 
15 (з)   Тео Бернар
3 (з)   Хесус Вальехо 59'
6 (з)   Хосе Игнасио
24 (п)   Даниель Себальос 74'
18 (п)   Маркос Льоренте
20 (п)   Марко Асенсио 85'
17 (н)   Лукас Васкес
21 (н)   Борха Майораль 90'
11 (н)   Гарет Бэйл 61' 35'
Запасной состав
13 (в)    Айтор
14 (з)   Луис Валькарсе 20'
15 (з)   Маркель Эчеберия
21 (п)   Марк Матеу 46'
6 (п)   Иньиго Перес 63'
7 (н)    Ману
11 (н)   Игнасио Санчес
1 (в)   Кейлор Навас
19 (з)   Ашраф Хакими 85'
5 (з)   Рафаэль Варан
27 (з)   Альваро Техеро
23 (п)   Матео Ковачич 61' 90'
22 (п)    Иско 74' 89'
14 (п)   Карлос Касемиро
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Трансляция
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'90+4
Всё, финальный свисток. По счёту «Реал» в итоге разгромил соперника, но по игре этого совсем не скажешь. Два гола с пенальти забил «Реал» при том, что были основания поставить 11-метровый и в ворота «сливочных», а третий гол, как показал повтор, был проведён из офсайда. Тем не менее, результат на табло — не потратив лишних сил, «Реал» фактически обеспечил себе выход в четвертьфинал Кубка Испании. А наша трансляция на этом завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+3
Ковачич успел жёлтую карточку получить.
'90+2
Повтор, правда, показывает, что Майораль был в небольшом офсайде в момент навеса.
'90+1
ГОЛ! Свежий Хакими навесил в штрафную с правого фланга, и Майораль, оторвавшись от защитника, головой переправил мяч в ближний угол.
'90
Три минуты добавлены ко второму тайму.
'89
ГОЛ! Иско разбежался и сильно пробил в верхний левый угол. Вратарь не угадал.
'88
Второй пенальти в ворота «Нумансии»! Гутьеррес зацепил Васкеса в своей штрафной.
'86
Касилья уверенно играет на выходе, выбивая мяч кулаком после навеса в штрафную.
'85
Хакими вместо Асенсио.
'85
Последняя перестановка в составе «Реала».
'83
Иско на линии вратарской финтом убрал защитника и пробил выше ворот.
'81
Не получается атака правым флангом у «Реала», потерян мяч.
'79
У Васкеса не получился удар из середины штрафной, не смог он обыграть защитника.
'77
Хватаются за головы местные болельщики после этого момента.
'76
Перес! Отличный удар с дальней дистанции нанёс Иньиго. Касилья замер на месте, провожая мяч глазами, но, на счастье «Реала», удар пришёлся в перекладину!
'74
Иско вместо него.
'74
Даниэль Себальос заменён.
'71
Заработал угловой «Реал», но ничего опасного из него не извлёк.
'68
Перес нанёс удар головой по воротам после навеса с правого фланга — рядом со штангой пролетел мяч.
'66
«Реал» спокойно контролирует мяч и никуда не торопится.
'64
С Начо всё в порядке, похоже, разбегался он потихоньку.
'63
Перес Иньиго в игре.
'63
Сьерра Перес ушёл с поля.
'61
Ковачич вместо Бэйла.
'61
Первая замена в составе «Реала».
'60
Диаманка жёстко врезал Начо по опорной ноге. На жёлтую карточку этот фол бесспорно тянет, и она становится для полузащитника второй в сегодняшнем матче.
'59
Вальехо наказан за нарушение правил в центре поля.
'56
Асенсио слишком высоко навесил с углового. Мяч точно в руки к голкиперу прилетел.
'54
Васкес очень неточно пробил от линии штрафной, послав мяч на трибуны.
'52
А теперь жёлтую получил Игинио.
'50
Игинио вошёл в штрафную «Реала», где его толкнул Начо. Арбитр обдумал эпизод и не стал ставить пенальти, вызвав возмущение главного тренера «Нумансии».
'48
Асенсио выполнил навес с заработанного им же углового. Защита «Нумансии» уверенно справилась с подачей.
'46
Матеу в игре.
'46
Обратная замена Валькарсе произошла.
'46
Команды вернулись на поле.
'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Достаточно скучный первый тайм получился. Единственный гол «Реал» забил с пенальти, а с игры почти ничего создано не было. Невысокие скорости, мало атак. Будем надеяться, во втором тайме футбол будет более зрелищным.
'45
Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.
'43
Неточный дальний удар в исполнении Бэйла последовал.
'42
Не получается атака левым флангом у гостей.
'40
Ещё один угловой в исполнении «Нумансии» ни к чему не привёл.
'38
Ларреа получил жёлтую за нарушение правил в центре поля.
'35
ГОЛ! Бэйл выдержал паузу, дав голкиперу броситься влево, и тихонько пробил низом в противоположную сторону.
'35
Пенальти в ворота «Нумансии». Васкес на дриблинге вошёл в штрафную и, зацепившись о Диаманку, упал.
'32
Угловой заработал «Реал», из которого ничего опасного не извлёк.
'30
Майораль принял мяч в штрафной и из отличной позиции пробил чуть-чуть правее штанги!
'28
На низких скоростях играет «Реал», так что даже «Нумансия» достаточно легко справляется.
'26
Майораль слишком высокий навес в штрафную выполнил.
'24
Неточная передача вперёд в исполнении Себальоса приводит к тому, что мяч уходит за пределы поля.
'22
Начо прострелил в штрафную «Нумансии», но передачу прервал защитник.
'20
Луис Валькарсе вместо него.
'20
Так и есть — не может продолжить игру защитник.
'19
Рипа захромал, дёрнул он мышцу. Похоже, понадобится замена.
'17
Мунир в высоком прыжке первым дотянулся до мяча, который Бэйл закрутил в штрафную, и забрал его в руки, опередив Асенсио.
'15
Дальний навес в штрафную «Нумансии» получился неточным.
'13
Игинио Марин ворвался в штрафную и нанёс хлёсткий удар в дальний угол — Касилья сумел среагировать и отбил мяч!
'11
Два угловых подряд заработали хозяева, но опасными они не получились.
'9
Не прижимается «Нумансия» к своей штрафной, хотя и атаки у неё пока тоже не получаются.
'7
Бэйл со стандарта попал в «стенку», а повторный удар в его же исполнении получился совсем неточным.
'6
Майораль получил по ногам на подступах к штрафной, немного правее ворот.
'4
Бэйл получил мяч от Льоренте и пробил из-за штрафной — выше цели полетел футбольный снаряд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Кубка Испании: «Нумансия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.