'90+4

Всё, финальный свисток. По счёту «Реал» в итоге разгромил соперника, но по игре этого совсем не скажешь. Два гола с пенальти забил «Реал» при том, что были основания поставить 11-метровый и в ворота «сливочных», а третий гол, как показал повтор, был проведён из офсайда. Тем не менее, результат на табло — не потратив лишних сил, «Реал» фактически обеспечил себе выход в четвертьфинал Кубка Испании. А наша трансляция на этом завершена. Всего хорошего и удачи!