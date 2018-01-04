'90+4
Всё, финальный свисток. По счёту «Реал» в итоге разгромил соперника, но по игре этого совсем не скажешь. Два гола с пенальти забил «Реал» при том, что были основания поставить 11-метровый и в ворота «сливочных», а третий гол, как показал повтор, был проведён из офсайда. Тем не менее, результат на табло — не потратив лишних сил, «Реал» фактически обеспечил себе выход в четвертьфинал Кубка Испании. А наша трансляция на этом завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+3
'90+2
Повтор, правда, показывает, что Майораль был в небольшом офсайде в момент навеса.
'90+1
'90
Три минуты добавлены ко второму тайму.
'89
'88
'86
Касилья уверенно играет на выходе, выбивая мяч кулаком после навеса в штрафную.
'85
'85
'83
Иско на линии вратарской финтом убрал защитника и пробил выше ворот.
'81
Не получается атака правым флангом у «Реала», потерян мяч.
'79
У Васкеса не получился удар из середины штрафной, не смог он обыграть защитника.
'77
Хватаются за головы местные болельщики после этого момента.
'76
Перес! Отличный удар с дальней дистанции нанёс Иньиго. Касилья замер на месте, провожая мяч глазами, но, на счастье «Реала», удар пришёлся в перекладину!
'74
'74
'71
Заработал угловой «Реал», но ничего опасного из него не извлёк.
'68
Перес нанёс удар головой по воротам после навеса с правого фланга — рядом со штангой пролетел мяч.
'66
«Реал» спокойно контролирует мяч и никуда не торопится.
'64
С Начо всё в порядке, похоже, разбегался он потихоньку.
'63
'63
'61
'61
'60
'59
'56
Асенсио слишком высоко навесил с углового. Мяч точно в руки к голкиперу прилетел.
'54
Васкес очень неточно пробил от линии штрафной, послав мяч на трибуны.
'52
'50
Игинио вошёл в штрафную «Реала», где его толкнул Начо. Арбитр обдумал эпизод и не стал ставить пенальти, вызвав возмущение главного тренера «Нумансии».
'48
Асенсио выполнил навес с заработанного им же углового. Защита «Нумансии» уверенно справилась с подачей.
'46
'46
'46
Команды вернулись на поле.
'45+2
В компенсированное время ничего интересного не произошло. Достаточно скучный первый тайм получился. Единственный гол «Реал» забил с пенальти, а с игры почти ничего создано не было. Невысокие скорости, мало атак. Будем надеяться, во втором тайме футбол будет более зрелищным.
'45
Одну минуту добавил арбитр к первому тайму.
'43
Неточный дальний удар в исполнении Бэйла последовал.
'42
Не получается атака левым флангом у гостей.
'40
Ещё один угловой в исполнении «Нумансии» ни к чему не привёл.
'38
'35
'35
'32
Угловой заработал «Реал», из которого ничего опасного не извлёк.
'30
Майораль принял мяч в штрафной и из отличной позиции пробил чуть-чуть правее штанги!
'28
На низких скоростях играет «Реал», так что даже «Нумансия» достаточно легко справляется.
'26
Майораль слишком высокий навес в штрафную выполнил.
'24
Неточная передача вперёд в исполнении Себальоса приводит к тому, что мяч уходит за пределы поля.
'22
Начо прострелил в штрафную «Нумансии», но передачу прервал защитник.
'20
'20
'19
Рипа захромал, дёрнул он мышцу. Похоже, понадобится замена.
'17
Мунир в высоком прыжке первым дотянулся до мяча, который Бэйл закрутил в штрафную, и забрал его в руки, опередив Асенсио.
'15
Дальний навес в штрафную «Нумансии» получился неточным.
'13
Игинио Марин ворвался в штрафную и нанёс хлёсткий удар в дальний угол — Касилья сумел среагировать и отбил мяч!
'11
Два угловых подряд заработали хозяева, но опасными они не получились.
'9
Не прижимается «Нумансия» к своей штрафной, хотя и атаки у неё пока тоже не получаются.
'7
Бэйл со стандарта попал в «стенку», а повторный удар в его же исполнении получился совсем неточным.
'6
Майораль получил по ногам на подступах к штрафной, немного правее ворот.
'4
Бэйл получил мяч от Льоренте и пробил из-за штрафной — выше цели полетел футбольный снаряд.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Кубка Испании: «Нумансия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.