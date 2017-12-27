'45+1

И ещё один угловой успел заработать «Интер». Канселу вновь выполнил подачу во вратарскую, Доннарумма сыграл на выходе и также кулаками выбил мяч подальше от своих ворот. Далее Марко Гуидо дал свисток на перерыв. После первого тайма в четвертьфинале Кубка Италии в дерби между «Миланом» и «Интером» счёт не открыт 0:0. У «Интера» в первом тайме после видеоповтора Марко Гуидо отменил взятие ворот из-за офсайда у Раноккии, пожалуй, решение было верным. Посмотрим, что будет во второй половине матча, а пока немного отдохнём.