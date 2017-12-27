'112
Кессье получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, но пока с помощью партнёров игрок «Милана» поднялся, правда он пошёл за пределы поля.
'111
'110
Мало что в атаке пока получается у «Интера», Милану" удаётся более-менее контролировать ход матча и не подпускать соперника к своим воротам.
'109
Валеро из центра поля выполнил перевод на левый угол штрафной площади, Перишич оказался в офсайде.
'108
Нагатомо из центра поля выполнил подачу в штрафную площадь «Милана», Эдер в борьбе за мяч нарушил правила против Бонуччи.
'107
Брозович с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, попытка вышла неудачной, мяч в полёте покинул пределы поля, будет удар от ворот.
'106
Начинается второй дополнительный тайм!
'105+1
Звучит свисток об окончании первого дополнительного тайма. Сейчас команды поменяются сторонами и «Интер» должен будет очень быстро идти вперёд, отыграться команде Лучано Спаллетти будет очень непросто.
'105+1
'105
Одну минуту добавил Марко Гуида к основному времени первого дополнительного тайма.
'104
'103
«Милан» спокойно катает мяч в центре поля, никуда сейчас торопиться не нужно, главное не пропустить.
'102
'102
'101
Угловой у ворот «Интера». Сусо выполнил подачу на ближнюю штангу, после длительной борьбы за мяч гости всё же смогли отвести угрозу от своих ворот.
'100
Кутроне пробил по воротам «Интера» на этот раз, мяч попал в Шкриньяра.
'99
Чалханоглу прорвался к воротам «Интера» и выполнил подачу в штрафную площадь на левый угол штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'98
Кандрева вновь прорвался по правому флангу и выполнил подачу на ближнюю штангу, Доннарумма уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.
'97
Сусо с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Интера» очень уверенно отбились при этом стандарте.
'96
Бонавентура пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'95
Кандрева с правого фланга вновь выполнил подачу в цент штрафной площади, вновь игроки «Милана» очень уверенно отбились.
'94
Кандрева с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Доннарумма уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'93
Из центра поля вновь неудачный заброс последовал в штрафную площадь «Милана», мяч улетел за лицевую линию поля.
'92
Кессье с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Кутроне в борьбе с Раноккией не смог зацепиться за мяч.
'91
Начинается первый дополнительный тайм!
'90+3
Звучит свисток об окончании основного времени первого тайма. «Милан» и «Интер» не смогли выявить сильнейшего в основное время в четвертьфинале Кубка Италии. Нам потребуется дополнительное время, а может быть и серия пенальти даже, посмотрим, как сейчас будут действовать клубы.
'90+2
Чалханоглу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Милана» очень уверенно отбились.
'90+1
Чалханоглу выполнил передачу под удар Сусо, Сусо пробил по воротам, мяч попал в защитника «Интера», пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой.
'90
Три минуты добавил Марко Гуида к основному времени матча.
'89
Сусо с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Кессье взял и махнул мимо мяча, в итоге «Интер» отбился.
'88
Канселу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Милана» очень уверенно отбились.
'87
Брозович со входа в штрафную площадь пробил по воротам «Милана», Доннарумма спас свою команду, а затем Бонуччи выбил мяч на угловой.
'86
«Милан» временами обороняется уже чуть ли не всей командой, а это явный показатель, что команда готова сыграть лишние тридцать минут дополнительного времени.
'85
Против Кутроне нарушили правила в центре поля. Игроки «Милана» спокойно разыграли стандарт.
'84
Вновь у нас игра перешла в центр поля, сейчас уже команды стали играть осторожнее, ведь если ты пропустишь, отыграться будет уже крайне трудно.
'83
Угловой у ворот «Интера». Сусо выполнил подачу на ближнюю штангу, гости вновь очень уверенно отбились.
'82
Брозович выполнил передачу в центр штрафной площади на Перешича, Иван в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'81
Чалханоглу с углового вновь выполнил подачу к линии вратарской, Ханданович вновь сыграл на выходе и кулаком выбил мяч подальше от своих ворот.
'80
Чалханоглу выполнил подачу к линии вратарской с углового, Ханданович сыграл на выходе и кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади, Билья подхватил игровой снаряд, отдал передачу на правый угол штрафной площади, оттуда по воротам пробил Сусо, мяч попал в спину Шкриньяру, мяч ударился о перекладину и ушёл на повторный корнер.
'79
Родригес неплохо прорвался по левому флангу и в итоге заработал угловой для «Милана».
'78
Никола Калинич получил повреждение в столкновении со Шкриньяром, в итоге сейчас форвард «Милана» с помощью врачей отправился в раздевалку.
'77
'77
'76
'76
'75
Бонавентура пробил по воротам «Интера», мяч попал в защитника, игроки «Милана» требовали пенальти, но Марко Гуида показал, что нужно играть дальше.
'74
'74
'73
'72
В центр поля у нас пока перешла игра, посмотрим, что будет дальше, но уже есть подозрения, что сегодня у нас может быть и дополнительное время.
'71
Теперь уже из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади «Милана», Доннарумма уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'70
Валеро с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Бонуччи не дал Икарди добраться до мяча.
'69
'69
'68
Сусо с правого фланга вновь выполнил подачу в штрафную площадь «Интера», Шкриньяр головой выбил мяч в аут.
'67
Сусо с правого фланга выполнил подачу во вратарскую, Ханданович неудачно отбил мяч перед собой, Бонавентура в падении пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'66
Сусо пробил в ближний угол ворот «Интера» с правого угла штрафной площади, мяч задел Нагатомо, но Марко Гуида назначил удар от ворот.
'65
Весино пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Доннарумма был на месте.
'64
Кандрева с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, теперь уже Билья выбил мяч подальше от своих ворот.
'63
Мариу с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, теперь уже Родригес выбил мяч на угловой.
'62
Канселу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Милана» очень уверенно отбились.
'61
Опасный момент у ворот «Милана»! Весино выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Икарди сбросил мяч на Мариу, Доннарумма спас свою команду и перевёл мяч на угловой.
'60
Родригес с левого фланга выполнил слишком сильную подачу на дальнюю штангу, мяч улетел за лицевую линию поля.
'59
Локателли с правого угла штрафной площади выполнил передачу в центр, Бонавентура принял мяч и пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.
'58
Канселу с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Доннарумма уверенно сыграл на выходе и в прыжке выбил мяч за пределы штрафной площади.
'57
Кандрева с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Калабрия выбил мяч на угловой.
'56
Вновь последовал заброс в штрафную площадь «Милана» на Икарди, форвард «Интера» залез в офсайд.
'55
'55
'54
Последовал заброс к штрафной площади «Милана» из центра поля на Икарди, Доннарумма удачно сыграл на выходе и выбил мяч в аут.
'53
Калинич в борьбе с защитником упал в штрафной площади «Интера», Марко Гуида показал, что нужно играть дальше.
'52
Гальярдини пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в партнёра, который при этом был в офсайде.
'51
Неудачно дёрнул икроножную мышцу Абате, уже в составе «Милана» готовится замена, но быть может Абате всё же попробует ещё разбегаться.
'50
Билья из центра поля специально выбил мяч в аут, а причиной тому стала травма Абате, игрок «Милана» сейчас сидит на газоне, ему нужна замена.
'49
Канселу с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, против Абате игроки «Интера» теперь нарушили правила в борьбе за верховой мяч.
'48
Разыграли угловой игроки «Милана», Билья выполнил затем подачу в центр штрафной площади с правого фланга, Калинич в борьбе за верховой мяч нарушил правила.
'47
Кессье пробил по воротам с правого угла штрафной площади, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
И ещё один угловой успел заработать «Интер». Канселу вновь выполнил подачу во вратарскую, Доннарумма сыграл на выходе и также кулаками выбил мяч подальше от своих ворот. Далее Марко Гуидо дал свисток на перерыв. После первого тайма в четвертьфинале Кубка Италии в дерби между «Миланом» и «Интером» счёт не открыт 0:0. У «Интера» в первом тайме после видеоповтора Марко Гуидо отменил взятие ворот из-за офсайда у Раноккии, пожалуй, решение было верным. Посмотрим, что будет во второй половине матча, а пока немного отдохнём.
'45+1
Канселу с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, Доннарумма уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.
'45
Одну минуту добавил Марко Гуида к основному времени первого тайма.
'44
Сусо с углового выполнил сразу передачу под удар Билье, Лукас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной, но Ханданович всё контролировал.
'43
Сусо с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, защитники «Интера» не стали рисковать и выбили мяч на угловой.
'42
Из центра поля теперь последовал заброс на левый угол штрафной площади «Милана», никого кроме Доннаруммы там не оказалось.
'41
Канселу с правого фланга выполнил передачу теперь в центр штрафной площади, Романьоли на этот раз выбил мяч в аут.
'40
Сусо с правого фланга сместился в центр и попытался выполнить подачу в штрафную площадь на Калинича, мяч полетел слишком сильно, у Калинича не было шансов за него побороться.
'39
Решили игроки «Интера» на этот раз разыграть корнер, после этого с правого фланга последовала подача на дальнюю штангу, Мариу не смог зацепиться за мяч, в итоге будет удар от ворот.
'38
Канселу с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Романьоли головой выбил мяч на угловой.
'37
Кессье пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'36
Угловой у ворот «Интера». Бонавентура выполнил подачу в центр штрафной площади, номинальные гости вновь очень уверенно отбились.
'35
Гальярдини выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Икарди, Доннарумма сыграл на выходе, но не смог поймать мяч, однако Гуида зафиксировал нарушение правил со стороны капитана «Интера».
'34
Мариу на ровном месте не смог обработать мяч на правом фланге у штрафной площади «Милана» и в итоге мяч улетел в аут.
'33
Мариу с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Икарди затылком головой пробил в угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'32
Кандрева с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Доннарумма уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'31
Довольно опасный момент мог возникнуть у ворот «Милана», но Мариу слишком долго думал, что ему делать, в итоге игрока «Интера» накрыл Абате и мяч перехватил.
'30
Из центра поля последовал заброс в штрафную площадь «Милана», получилось неудачно, там оказался только Доннарумма.
'29
Нагатомо выполнил прострел на ближнюю штангу с левого фланга, мяч попал в руку Бонуччи, Марко Гуида показал, что нужно играть дальше.
'28
Кессье выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Сусо пробил по воротам, Ханданович спас свою команду, а далее Сусо пытался от лицевой линии прострелить, Ханданович спокойно забрал мяч в руки на этот раз.
'27
Родригес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Интера», Канселу вновь перехватил мяч.
'26
«Милан» продолжает контролировать мяч в центре поля, достаточно слабо пока номинальные хозяева поля атакуют.
'25
Вот, будет теперь о чём поговорить любителям футбола, с помощью видеоповтора арбитр пока помог «Милану».
'24
Но главный арбитр матча Марко Гуида пошёл смотреть повтор и в итоге взятие ворот отметил, офсайд был зафиксирован у Раноккии.
'23
Канселу с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Шкриньяр выполнил скидку на дальнюю штангу, а оттуда по воротам пробил Перишич, Доннарумма неудачно сместился и сам же ногой переправил мяч в ворота.
'22
Кандрева с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Милана», мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'21
'20
Абате с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Калинич в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'19
Бонавентура с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, вновь игроки «Интера» смогли уверенно отбиться.
'18
Кессье с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бонавентура головой пробил по воротам, Ханданович в прыжке перевёл мяч на угловой.
'17
Родригес с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Интера», мяч попал в Канселу и улетел в аут.
'16
«Милан» спокойно теперь контролирует мяч на своей половине поля, пару секунд спокойно с мячом постоял даже Антонио Доннарумма.
'15
'14
Канселу в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Локателли. Игроки «Милана» спокойно разыграли стандарт.
'13
«Интер» в последнее время стал больше времени контролировать мяч, больше «Интер» и атаковать старается, но в целом ударов по воротам в начале нашего дерби пока довольно мало.
'12
Нагатомо выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Икарди не смог зацепиться за мяч.
'11
Канселу из центра поля выполнил заброс на ход Весино, игрок «Интера» на этот раз оказался в офсайде.
'10
Угловой у ворот «Интера». Сусо выполнил подачу на ближнюю штангу, Бонуччи упал в борьбе за мяч, Марко Гуида показал, что нужно играть дальше.
'9
Сусо пробил по воротам со стандарта, мяч попал в стенку из игроков «Интера», которую удачно выстроил Ханданович.
'8
Весино у своей штрафной площади нарушил правила против Сусо. «Милан» заработал довольно опасный стандарт.
'7
Канселу с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Милана» очень уверенно отбились.
'6
Весино с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Милана», теперь уже Романьоли выбил мяч на угловой.
'5
Нагатомо нарушил правила в центре поля против Сусо. «Милан» спокойно разыграл стандарт.
'4
Канселу с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, но он слишком сильно закрутил мяч, в итоге тот в полёте покинул пределы поля.
'3
Весино с правого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь «Милана», мяч попал в Родригеса и ушёл на угловой.
'2
Сегодня ворота «Милана» должен был защищать Марко Сторари, но он получил повреждение, в итоге позицию голкипера занял Антонио Доннарумма. Также в Милане сегодня идёт дождь, это наверняка скажется на игре.
'1
Матч стартовал!
'0
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'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Италии: «Милан» — «Интер». Начало миланского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.