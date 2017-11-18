Все идет к тому, что «Халл Сити» сегодня все-таки прервет трехматчевую серию из поражений.
Пенальти! В ворота «Халла»!
И снова нарушение правил. Чамберс на фланге сфолил на Хенриксене.
Дико пробил с 22 метров, но очень неточно.
Очень активно играют подопечные Слуцкого, не дают покоя защитникам «Ипсвича». Однако именно голевых моментов немного.
Ларссон решил пробить с дальней дистанции — неточно.
Доусон заблокировал удар Макголдрика.
И снова фолят игроки гостей в центре поля! Скуз нарушил правила на Хенриксене.
Угловой заработали футболисты «Ипсвича». Подача оказалась неточной, Доусон сыграл надежно и выбил мяч.
Главный арбитр добавил одну минут к основному времени первого тайма.
Гросицки пробил из-за пределов штрафной! Но защитники «Ипсвича» удар заблокировали.
Футболисты «Ипсвича» явно обескуражены. Приходится им все чаще нарушать правила. На этот раз в центральном круге Уэбстер сбил Хенриксена.
Очень бодро играет команда Слуцкого! Опасно атакует «Халл Сити».
Очередной фол в центре поля: снова игрок «Ипсвича» нарушает правила на Эйне.
Боуэн отличился. Пробил нападающий с линии штрафной площади и попал точно в верхний левый угол ворот! 1:1!
Неприятный удар по ноге получил Ларссон от Кнудсена в центре поля. Фол фиксирует арбитр.
Опасная атака могла получиться у «Халла»: Томори сделал навес в штрафную площадь с фланга, но Боуэн пробил мимо ворот.
Макголдрик рукой играет, остановлен матч.
Стюарт нарушил правила снова.
Немало почитателей игры приехало в Кингстон, кстати.
В начале матча «Халл» больше контролирует мяч, как ни странно. Однако неопасно все, в центре поля протекает игра. Еще не били подопечные Слуцкого по воротам «Ипсвича».
Фолит Берсант Целина теперь.
Фол в центре поля. Гектор свалил Гарнера.
Это Кнудсен от углового флажка выдал передачу на Макголдрика, а тот ногой точно пробил в правый угол. Проигрывает «Халл» Слуцкого.
Теперь уже сам Стюарт нарушил правила у центрального круга.
Макголдир на левом фланге атаки проиграл позицию Стюарту и подтолкнул соперника в спину.
Вообще многовато фолов на первых минутах, конечно.
Началась игра. На первой же минуте фолит игрок хозяев Майкл Гектор.
На поле уже команды.
Стартовый состав «Ипсвич Таун»: Бьялковски, Спенс, Кнудсен, Коннолли, Чемберс, Уэбстер, Скуз, Уогхорн, Гарнер, Целина, Макгодрик.
Стартовый состав «Халл Сити»: Макгрегор, Эйна, Томори, Доусон, Гектор, Ларссон, Стюарт, Хенриксен, Гросицки, Дико, Боуэн.
Приветствуем всех любителей английского футбола! В матче 17-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» Слуцкого принимает «Ипсвич Таун». Начало встречи в 18:00 мск.