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«Халл Сити» встречается с «Ипсвич Таун» Официальный сайт «Халл Сити»
«Халл Сити» встречается с «Ипсвич Таун»

Чемпионшип. Макгрегор тащит «Халл Сити» к победе. LIVE

Онлайн-трансляция матча Чемпионшипа «Халл Сити» — «Ипсвич Таун»

«Халл Сити» Леонида Слуцкого принимает на своем поле «Ипсвич Таун» в матче 17-го тура английского Чемпионшипа. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
17-й тур  |   18 ноября 18:00   |  2 тайм
Халл Сити
2:1
Ипсвич Таун
2:1
Стадион «Кингстон Коммуникейшн», Кингстон-апон-Халл | Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Боуэн 34'
Ларссон 46'
Дико 51'
Боуэн 54'
Макголдрик 6'
Уэбстер 40'
Коннолли 58'
Гарнер 64'
Кнудсен 67'
Макголдрик 75' (незабитый пенальти)
Коннолли 80'
Уогхорн 80'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Аллан Макгрегор
34 (з)   Ола Эйна
29 (з)   Фикайо Томори
21 (з)   Майкл Доусон
5 (з)   Майкл Гектор
16 (п)   Себастьян Ларссон 46'
35 (п)   Кевин Стюарт
22 (п)   Маркус Хенриксен
7 (н)   Камил Гросицки 68'
9 (н)   Нуа Дико 51'
20 (н)   Джаррод Боуэн 34' 54'
33 (в)   Бартош Бьялковски
12 (з)   Джордан Спенс
3 (з)   Йонас Кнудсен 67'
16 (з)   Каллум Коннолли 80' 58' 80'
4 (з)   Люк Чемберс
6 (з)   Адам Уэбстер 40'
8 (п)   Коул Скуз
9 (н)   Мартин Уогхорн 80' 80'
14 (н)   Джо Гарнер 64'
11 (н)   Берсант Целина
10 (н)   Дэвид Макголдрик 6' 75'
Запасной состав
12 (в)   Дэвид Маршалл
3 (з)   Ондржей Мазух
24 (з)   Макс Кларк
4 (п)   Джексон Ирвайн 68'
8 (п)   Дэвид Мейлер
15 (п)   Гоэбел Эвандро
14 (н)   Адама Диоманде
1 (в)   Дин Геркен
2 (з)   Доминик Айорфа
30 (з)   Майлс Кенлок
18 (п)   Грант Уорд 80' 80'
28 (п)   Кевин Брю
22 (п)   Тристан Нюдам
20 (н)   Фредди Сирс
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'80

Вторая замена у «Халла». Вместо Ларссона на поле вышел Мейлер.

'78

Стараются гости отыграться, но неудачно. Коннолли оказался в положении «вне игры».

'76

Все идет к тому, что «Халл Сити» сегодня все-таки прервет трехматчевую серию из поражений.

'75

И не забивает «Ипсвич»!!! Удар Макгодрика отразил голкипер «Халл Сити» Макгрегор!

'74

Пенальти! В ворота «Халла»!

'71

Опасно! Дико после прострела от Ларссона пробил по воротам! Бьялковски спасает.

'68

Кнудсен сфолил на Боуэне и получил «горчичник». Много нарушений в сегодняшнем матче.

'67

Первая замена в матче, и производит ее Слуцкий. Вместо Гросицка на поле появился Ирвайн.

'66

Очередная желтая карточка в матче. Гарнер жестко сыграл против Гектора. 3:2 по желтым карточкам.

'65

И снова нарушение правил. Чамберс на фланге сфолил на Хенриксене.

'61

Дико пробил с 22 метров, но очень неточно.

'60

Очень активно играют подопечные Слуцкого, не дают покоя защитникам «Ипсвича». Однако именно голевых моментов немного.

'59

Ларссон решил пробить с дальней дистанции — неточно.

'57

Конноли наказан желтой карточкой.

'56

Доусон заблокировал удар Макголдрика.

'55

Опасно! Могли забить третий мяч футболисты «Халла». Эйна с правого фланга сделал передачу в штрафную на Гросицки, но тот не попал по воротам.

'54

А желтые карточки получают хозяева поля. Боуэн очень грубо нарушил правила на Целине и получил «горчичник».

'53

И снова фолят игроки гостей в центре поля! Скуз нарушил правила на Хенриксене.

'51

ГОООООООООООООООЛ!!! «Халл Сити» выходит вперед! Заброс в штрафную гостей, защитники ошиблись, и Дико точно пробил по воротам Бьялковски.

'50

Угловой заработали футболисты «Ипсвича». Подача оказалась неточной, Доусон сыграл надежно и выбил мяч.

'46

И сразу же Ларссон получает желтую карточку. Грубо играют команды сегодня.

'46

Вышли на поле команды. Стартовал второй тайм!

'45+1

И все! Звучит свисток на перерыв! Ничья 1:1 в первом тайме. Уже в начале матча Макгодрик отлично разобрался в штрафной площади «Халла» и открыл счет. На 34-й минуте Боуэн счет сравнял точным дальним ударом.

'45+1

Могло быть опасно у ворот «Халла»! Гости заработали угловой, но подача оказалась чуть не точной. Защитник Эйна мяч вынес.

'45

Главный арбитр добавил одну минут к основному времени первого тайма.

'44

Гости часто нарушали правила, но травму все-таки получил игрок «Ипсвича». Уэбстер лежит на поле.

'42

Гросицки пробил из-за пределов штрафной! Но защитники «Ипсвича» удар заблокировали.

'40

Футболисты «Ипсвича» явно обескуражены. Приходится им все чаще нарушать правила. На этот раз в центральном круге Уэбстер сбил Хенриксена.

'38

Очень бодро играет команда Слуцкого! Опасно атакует «Халл Сити».

'36

Очередной фол в центре поля: снова игрок «Ипсвича» нарушает правила на Эйне.

'34

Боуэн отличился. Пробил нападающий с линии штрафной площади и попал точно в верхний левый угол ворот! 1:1!

'34

ГОООООЛ!!! Сравнивает счет «Халл»!

'30

Неприятный удар по ноге получил Ларссон от Кнудсена в центре поля. Фол фиксирует арбитр.

'26

Видимо, решили побить рекорд по количествам попадания в офсайд игроки «Халл Сити». Теперь Дико «отличился».

'24

Вновь в офсайде оказался игрок хозяев. На этот раз Томори получил мяч в положении «вне игры».

'22

Опасная атака могла получиться у «Халла»: Томори сделал навес в штрафную площадь с фланга, но Боуэн пробил мимо ворот.

'20

Гросицки получил мяч на фланге, но оказался в офсайде.

'18

Макголдрик рукой играет, остановлен матч.

'15

Стюарт нарушил правила снова.

'14

Немало почитателей игры приехало в Кингстон, кстати.

'12

В начале матча «Халл» больше контролирует мяч, как ни странно. Однако неопасно все, в центре поля протекает игра. Еще не били подопечные Слуцкого по воротам «Ипсвича».

'10

Фолит Берсант Целина теперь.

'9

Фол в центре поля. Гектор свалил Гарнера.

'8

Это Кнудсен от углового флажка выдал передачу на Макголдрика, а тот ногой точно пробил в правый угол. Проигрывает «Халл» Слуцкого.

'7

ГОООООЛ! Ну ничего себе, «Ипсвич» выходит вперед уже в дебюте! Это Макголдрик отличился.

'6

Теперь уже сам Стюарт нарушил правила у центрального круга.

'4

Макголдир на левом фланге атаки проиграл позицию Стюарту и подтолкнул соперника в спину.

'2

Вообще многовато фолов на первых минутах, конечно.

'1

Началась игра. На первой же минуте фолит игрок хозяев Майкл Гектор.

17:59

На поле уже команды.

17:41

Стартовый состав «Ипсвич Таун»: Бьялковски, Спенс, Кнудсен, Коннолли, Чемберс, Уэбстер, Скуз, Уогхорн, Гарнер, Целина, Макгодрик.

17:40

Стартовый состав «Халл Сити»: Макгрегор, Эйна, Томори, Доусон, Гектор, Ларссон, Стюарт, Хенриксен, Гросицки, Дико, Боуэн.

17:30

Приветствуем всех любителей английского футбола! В матче 17-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» Слуцкого принимает «Ипсвич Таун». Начало встречи в 18:00 мск.