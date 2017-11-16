Доброго времени суток, уважаемые любители сегодня. Сегодня сборная Перу примет команду Новой Зеландии в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию встречи.