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Товарищеские матчи (сборные)
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АргентинаНигерия
2:4
закончен
21:45
РоссияИспания
3:3
закончен
22:00
РумынияНидерланды
0:3
закончен
22:45
БельгияЯпония
1:0
закончен
22:45
ГерманияФранция
2:2
закончен
22:45
АвстрияУругвай
2:1
закончен
23:00
АнглияБразилия
0:0
закончен
23:45
ПортугалияСША
1:1
закончен
02:30
Тринидад и ТобагоГайана
1:1
закончен
ЧМ / 2018 - Африка
22:30
СенегалЮАР
2:1
закончен
22:30
Буркина-ФасоКабо-Верде
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ЧМ / 2018 - Европа
22:45
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КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСКА
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Куньлунь Ред СтарДинамо М
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закончен
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закончен
19:00
ТорпедоАвтомобилист
2:4
закончен
19:30
СпартакМеталлург Мг
3:2 (Б)
закончен
20:30
Динамо РЛада
2:1 (Б)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзБаффало Сэйбрз
5:4 (ОТ)
закончен
03:30
Флорида ПантерзДаллас Старз
4:3 (Б)
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсКоламбус Блю Джекетс
1:2 (ОТ)
закончен
04:00
Виннипег ДжетсАризона Койотс
4:1
закончен
04:00
Миннесота УайлдФиладельфия Флайерз
3:0
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
8:2
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзВанкувер Кэнакс
2:3
закончен
Суперсерия Россия U20 / Канада U20
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Канада QMJHLРоссия U20
3:1
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Евролига
22:05
Маккаби Т-А Анадолу Эфес
72:92
закончен
22:15
Панатинаикос Химки
93:65
закончен
22:30
Баскония Реал Мадрид
105:75
закончен
22:45
Уникаха Жальгирис
83:85
закончен
Еврокубок
20:00
Зенит Гран Канария
90:85
закончен
22:00
Партизан Альба
80:96
закончен
22:30
АСВЕЛ Доломити Энергия
79:67
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
102:109
закончен
04:00
Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс
113:129
закончен
04:30
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
91:97
закончен
ЧМ / 2018 - Межконтинентальный плей-офф
12:00
АвстралияГондурас
3:1
закончен
05:15
ПеруНовая Зеландия
0:0
1 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАвангард
1:2 (Б)
закончен
17:00
ЮграСибирь
1:2 (ОТ)
закончен
19:00
ЛокомотивХК Сочи
3:2 (Б)
закончен
19:30
ВитязьАк Барс
1:4
закончен
19:30
ЙокеритНефтехимик
6:3
закончен
19:30
ЦСКАСалават Юлаев
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Детройт Ред УингзКалгари Флэймз
6:2
перерыв
04:00
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Рейнджерс
0:1
2 период
06:00
Анахайм ДаксБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Олимпиакос
83:90
закончен
21:00
Црвена Звезда ЦСКА
59:85
закончен
22:00
Бамберг Барселона
84:81
закончен
22:45
Валенсия Олимпия Милан
98:103
закончен
Еврокубок
18:45
УНИКС Андорра
89:80
закончен
20:00
Тофаш Ратиофарм Ульм
100:84
закончен
20:15
Дарушшафака Леваллуа-Метрополитан
100:67
закончен
20:30
Локомотив-Кубань Лимож
81:55
закончен
21:15
Хапоэль Иерусалим Лиеткабелис
93:81
закончен
22:30
Ауксилиум Торино Цедевита
65:87
закончен
22:30
Бавария Галатасарай
86:78
закончен
22:30
Реджо-Эмилия Будучность
77:71
закончен
22:30
Бильбао Летувос Ритас
79:96
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Атланта ХоуксСакраменто Кингз
online
03:30
Майами ХитВашингтон Уизардс
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4 четверть
03:30
Нью-Йорк НиксЮта Джаз
online
04:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
online
04:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
online
04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
41:41
перерыв
04:00
Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
57:43
3 четверть
04:00
Нью-Орлеан ПеликансТоронто Рэпторс
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3 четверть
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Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
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Портленд Трэйл БлэйзерсОрландо Мэджик
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06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиладельфия Сиксерс
не начался
Олимпизм / WADA готовит резолюцию по РУСАДА
03:00
Онлайн-трансляция заседания WADA, на котором решится судьба России
online
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо М
не начался
12:30
АмурСКА
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо Мн
не начался
19:00
СеверстальАвтомобилист
не начался
19:00
ТорпедоТрактор
не начался
19:30
СпартакЛада
не начался
20:30
Динамо РМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
не начался
03:30
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсАризона Койотс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВашингтон Кэпиталз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:00
Химки Маккаби Т-А
не начался
20:30
Анадолу Эфес Панатинаикос
не начался
21:00
Жальгирис Баскония
не начался
23:00
Реал Мадрид Уникаха
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
Перу Новая Зеландия
Перу против Новой Зеландии Reuters
Перу против Новой Зеландии

ЧМ-2018. Битва за последнюю путевку в Россию. LIVE

Онлайн-трансляция ответного стыкового матча ЧМ-2018 Перу — Новая Зеландия

В ответном стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018 в России встречаются сборные Перу и Новой Зеландии. Первая встреча завершилась нулевой ничьей. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию ответной игры.
Межконтинентальный плей-офф. 2-й матч  |   16 ноября 05:15   |  1 тайм
Перу
0:0
Новая Зеландия
0:0
Стадион «Насьональ», Лима | Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Педро Гальесе
17 (з)   Луис Адвинкула
6 (з)   Мигель Трауко
15 (з)   Кристиан Рамос
2 (з)   Альберто Родригес
13 (п)   Ренато Тапиа
8 (п)   Кристиан Куэва
14 (н)   Энди Поло
11 (н)   Рауль Руидиас
20 (н)   Эдисон 
10 (н)   Джефферсон Фарфан
1 (в)   Стефан Маринович
18 (з)   Кип Колви
3 (з)   Деклан Винне
22 (з)   Эндрю Дюрант
2 (з)   Уинстон Рид
5 (з)   Майкл Боксолл
15 (п)   Клейтон Льюис
8 (п)   Майкл Макглинчи
6 (п)   Билл Туилома
7 (н)   Костас Барбарусес
14 (н)   Райан Томас
Запасной состав
12 (в)   Карлос Каседа
21 (в)   Хосе Карвальо
3 (з)   Альдо Корсо
5 (з)   Мигель Араухо
22 (з)   Нильсон Лойола
4 (з)   Адриан Села
23 (п)   Педро Акино
16 (п)   Серхио Пенья
19 (п)   Йошимар Йотун
18 (п)   Андре Каррильо
7 (п)   Паоло Уртадо
9 (н)   Йорди Рейна
12 (в)   Глен Мосс
23 (в)   Макс Крокомб
4 (з)   Темистоклис Цимопулос
20 (з)   Томми Смит
10 (н)   Шейн Смелц
13 (н)   Монти Паттерсон
17 (н)   Джереми Брокки
19 (н)   Рори Фаллон
9 (н)   Крис Вуд
16 (н)   Дэйн Ингэм
11 (н)   Марко Рохас
Трансляция
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`3

Перекладина!!!!! Защитник Перу Адвинкула нанес мощный удар по воротам из-за пределов штрафной и попал в верхнюю стойку ворот.

`1

Звучит стартовый свисток французского арбитра Клемана Турпена! Матч начался!

5:14

Стадион «Насьональ» в Лиме заполнен до отказа.

5:13

А теперь гимн хозяев сегодняшней встречи — сборной Перу.

5:10

Звучит национальный гимн Новой Зеландии.

5:08

Сегодня определится последний участник финальной стадии мирового первенства.

5:05

Состав гостей. Сборная Новой Зеландии: Маринович, Колви, Винне, Дюрант, Рид, Боксолл, Льюис, Макглинчи, Туилома, Барбарусес, Томас.

5:00

Стартовый состав хозяев. Сборная Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Рамос, Родригес, Тапиа, Куэва, Поло, Руидиас, Флорес, Фарфан.

4:53

Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 0:0.

4:52

Доброго времени суток, уважаемые любители сегодня. Сегодня сборная Перу примет команду Новой Зеландии в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию встречи.

4:50

Матч начнется в 5.15 по московскому времени.

4:45

Текстовая трансляция ответного стыкового матча за выход на чемпионат мира по футболу — 2018 в России между сборными Перу и Новой Зеландии.