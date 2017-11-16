Перекладина!!!!! Защитник Перу Адвинкула нанес мощный удар по воротам из-за пределов штрафной и попал в верхнюю стойку ворот.
Стадион «Насьональ» в Лиме заполнен до отказа.
А теперь гимн хозяев сегодняшней встречи — сборной Перу.
Звучит национальный гимн Новой Зеландии.
Сегодня определится последний участник финальной стадии мирового первенства.
Состав гостей. Сборная Новой Зеландии: Маринович, Колви, Винне, Дюрант, Рид, Боксолл, Льюис, Макглинчи, Туилома, Барбарусес, Томас.
Стартовый состав хозяев. Сборная Перу: Гальесе, Адвинкула, Трауко, Рамос, Родригес, Тапиа, Куэва, Поло, Руидиас, Флорес, Фарфан.
Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 0:0.
Доброго времени суток, уважаемые любители сегодня. Сегодня сборная Перу примет команду Новой Зеландии в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет для вас текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч начнется в 5.15 по московскому времени.
Текстовая трансляция ответного стыкового матча за выход на чемпионат мира по футболу — 2018 в России между сборными Перу и Новой Зеландии.