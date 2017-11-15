На это наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!
Сборная Австралии четвертый раз подряд квалифицировалась на финальную стадию чемпионата мира по футболу, обыграв в стыковых матчах команду Гондурас. Первая игра завершилась со счетом 0:0, зато в ответном матче австралийцы уверенно переиграли соперника — 3:1.
Мейнор Фигероа воспользовался неразберихой в австралийской штрафной после подачи углового и затолкал мяч в ворота соперника.
Уже плачут футболисты Гондураса, находящиеся на скамейке запасных. Понятно, что три мяча в оставшееся время уже не забить.
Уверенно пробил второй пенальти капитан австралийской команды, заставив вратаря прыгнуть в другой угол.
Предельно точно пробил капитан Socceroos пенальти. Мяч был отправлен низом в правый от вратаря угол вплотную к штанге. Эскобер даже коснулся кончиками пальцев мяча, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти свою команду.
Что-то пытаются предпринять игроки Гондураса в атаке, но пока они совсем не угрожают воротам хозяев.
Единак закрутил мимо стенки в дальний угол, но мяч срикошетил от ноги защитника в другую сторону и Эскобер не успел среагировать на изменение траектории полета.
Уже на протяжении трех таймов не могут забить друг другу команды. Очень напряженная пара получилась. Австралийцы владеют громадным территориальным преимуществом, но не могут его превратить в голы.
Редкая вылазка Гондураса на чужую половину прервалась очень быстро.
В основном на левом фланге оказывают давление хозяева, но пока держатся защитники Гондураса.
Преимущественно навесами в штрафную атакуют австралийцы, но пока неудачно. К слову, преимущество хозяев во владении мячом огромно — 74% на 26%.
Неплохую атаку провели австралийцы на левом фланге — Муй обыграл двоих защитников, однако продолжения не увидел, и атака захлебнулась.
Бехич очень долго пытался обыграть на левом фланге атаки защитника, но потерял мяч.
Провели атаку гости правым флангом, но при входе в штрафную потеряли мяч.
Гондурас: Эскобер - Бекелес, М.Фигероа (к), Паласиос, Альварадо, Исагирре - Элис, Кларос, Акоста, Киото - Лосано.
Знакомимся с составами команд.
Австралия: Райан - Джерман, Сэйнсбери, Райт - Миллиган, Единак (к) - Леки, Муй, Рогич, Бехич - Кэхилл.
Приветствуем любителей футбола! Совсем скоро начнется ответный стыковой матч между Австралией и Гондурасом за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира по футболу в России. Первая встреча в Гондурасе завершилась ничьей 0:0. Через пару часов мы узнаем имя предпоследнего участника мундиаля.
Начало встречи в 12.00 мск.
Онлайн-трансляция стыкового матча отбора на чемпионат мира по футболу — 2018 Австралия — Гондурас.