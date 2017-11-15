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Анахайм ДаксБостон Брюинз
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Валенсия Олимпия Милан
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Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
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Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
не начался
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Милуоки БаксДетройт Пистонс
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Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
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Нью-Орлеан ПеликансТоронто Рэпторс
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Динамо РМеталлург Мг
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
не начался
03:30
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсАризона Койотс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВашингтон Кэпиталз
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:00
Химки Маккаби Т-А
не начался
20:30
Анадолу Эфес Панатинаикос
не начался
21:00
Жальгирис Баскония
не начался
23:00
Реал Мадрид Уникаха
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
Австралия Гондурас
Футболисты сборной Австралии Reuters
Футболисты сборной Австралии

Австралия летит в Россию на дронах

Австралия поедет на чемпионат мира по футболу в России

Сборная Австралии одержала на своем поле победу на Гондурасом в ответном стыковом матче и квалифицировалась на финальную стадию чемпионата мира — 2018 в России. Героем матча стал капитан хозяев Миле Единак, оформивший хет-трик. Днем ранее сборная Гондураса обвинила австралийцев в том, что они подсматривали за тренировкой соперников при помощи дронов. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.
Межконтинентальный плей-офф. 2-й матч  |   15 ноября 12:00   |  закончен
Австралия
3:1
Гондурас
3:1
Стадион «Эй-Эн-Зет - Олимпийский», Сидней | Главный судья: Нестор Питана (Корпус, Мисьонес, Аргентина)
Юрман 3'
Муй 45+2'
Единак 53'
Единак 72' (пен)
Леки 81'
Единак 85' (пен)
Сэйнсбари 88'
Фигероа 19'
Кларос 57'
Паласиос 84'
Элис 90+4'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мэтью Райан
6 (з)   Мэттью Юрман 3'
20 (з)   Трент Сэйнсбари 88'
8 (з)   Бэйли Райт
16 (з)   Азиз Бехич
15 (п)   Майл Единак 53' 72' 85'
5 (п)   Марк Миллигэн 89'
23 (п)   Томас Рогич 77'
13 (п)   Аарон Муй 45'
7 (п)   Мэтью Леки 81'
4 (н)   Тим Кэхилл 66'
22 (в)   Донис Эскобер
21 (з)   Брайан Бекелес
7 (з)   Эмилио Исагирре 42'
23 (з)   Джонни Паласиос 84'
3 (з)   Мейнор Фигероа 19'
5 (з)   Эвер Альварадо
20 (п)   Хорхе Кларос 57'
6 (п)   Бриан Акоста
12 (н)   Ромель Киото 75'
17 (н)   Альберт Элис 90'
9 (н)   Энтони Лосано
Запасной состав
18 (в)   Даниэль Вукович
12 (в)   Митчелл Ланжерак
11 (з)   Джош Рисдон
3 (з)   Александер Герсбах
2 (з)   Милош Дегенек
19 (з)   Райан Макгован
21 (п)   Массимо Луонго
22 (п)   Джексон Ирвайн
9 (н)   Томи Юрич 66'
10 (н)   Робби Круз 77'
14 (н)   Джеймс Троизи 89'
17 (н)   Никита Рукавица
1 (в)   Кевин Эрнандес
18 (в)   Рикардо Каналес
4 (з)   Анри Фигероа 42'
10 (п)   Марио Мартинес 73'
16 (п)   Карлос Ланса
15 (п)   Александер Лопес
14 (п)   Оскар Гарсия
8 (п)   Альфредо Мехия
19 (п)   Серхио Пенья
11 (н)   Эдди Эрнандес 75'
2 (н)   Феликс Крисанто
13 (н)   Карлос Костли
Удары
71%
По воротам: 7
В створ: 5
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 23
Удары
29%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 22
Трансляция
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14:02

На это наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!

13:59

Сборная Австралии четвертый раз подряд квалифицировалась на финальную стадию чемпионата мира по футболу, обыграв в стыковых матчах команду Гондурас. Первая игра завершилась со счетом 0:0, зато в ответном матче австралийцы уверенно переиграли соперника — 3:1.

'90+4

ВСЕ! Матч окончен! Сборная Австралии становится 31-м участником чемпионата мира в России 2018 года!

'90+4

Мейнор Фигероа воспользовался неразберихой в австралийской штрафной после подачи углового и затолкал мяч в ворота соперника.

'90+4

ГОООЛ!!! Гондурас на последней минуте забил мяч престижа, но это, конечно же, ничего не меняет. 3:1!

'90+1

Три минуты добавил арбитр к основному времени матча. Австралии уже не терпится начать праздновать.

'89

Уже плачут футболисты Гондураса, находящиеся на скамейке запасных. Понятно, что три мяча в оставшееся время уже не забить.

'86

Уверенно пробил второй пенальти капитан австралийской команды, заставив вратаря прыгнуть в другой угол.

'85

ГООООООЛ!!! Единак — хет-трик! 3:0!

'84

ПЕНАЛЬТИ! Фол последней надежды допустил защитник Гондураса. Нападающий австралийцев вышел один на один, уже замахнулся перед ударов, и тут ему под опорную ногу подкатился защитник. Так как нарушение было в штрафной, то судья дал не красную, а желтую карточку.

'80

Опасный штрафной пробили гости. Акоста пробил с 19 метров, но мяч пролетел выше ворот.

'75

Замена у Гондураса. Эрнандес выходит вместо Киото.

'73

Предельно точно пробил капитан Socceroos пенальти. Мяч был отправлен низом в правый от вратаря угол вплотную к штанге. Эскобер даже коснулся кончиками пальцев мяча, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти свою команду.

'70

Пенальти! Судья указывает на «точку» после того, как защитник Гондураса сыграл рукой в своей штрафной.

'72

ГООООООООЛ!!! Единак! 2:0!

'67

Замена у Австралии. Вместо Кэйхилла на поле выходит Томи Юрич.

'63

Что-то пытаются предпринять игроки Гондураса в атаке, но пока они совсем не угрожают воротам хозяев.

'58

ПЕРЕКЛАДИНА!!! Кэйхилл замыкал навес Муя в штрафную с левого фланга и мяч попал в перекладину!

'54

Единак закрутил мимо стенки в дальний угол, но мяч срикошетил от ноги защитника в другую сторону и Эскобер не успел среагировать на изменение траектории полета.

'53

ГОООООООООЛ!!! ЕДИНАК! 1:0!

'52

А вот это опасно! Рогича сбили буквально в полуметре от линии штрафной площади, и австралийцы исполнят опаснейший «стандарт».

'48

Опасный момент! Кэхилл откликнулся на передачу в штрафную и готов уже был пробить, но защитник в последний момент успел подставить ногу.

'46

Стартовал второй тайм.

'45

Уже на протяжении трех таймов не могут забить друг другу команды. Очень напряженная пара получилась. Австралийцы владеют громадным территориальным преимуществом, но не могут его превратить в голы.

'45+3

Раздается свисток — первый тайм окончен.

'45+2

Под занавес первого тайма Аарон Муй грубо очень сбил с ног соперника и получил «горчичник».

'45+1

Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

'45

Редкая вылазка Гондураса на чужую половину прервалась очень быстро.

'43

Продолжается игра, и гости гости произвели вынужденную замену. Вместо травмированного игрока на поле вышел Энри Фигероа.

'41

Травму получил кто-то из футболистов Гондураса, медики выбежали на поле и уносят Эмилио Исагирре на носилках.

'37

МОМЕНТ!!! Рогич получил пас от Кэхилла метрах в семи от ворот, но как-то растерялся и пробил не слишком сильно, и голкипер Гондураса спас свою команду.

'33

Момент! Кэхилл выпрыгивал на подачу в штрафную и даже легокнько коснулся макушкой мяча, но не смог до конца дотянуться, чтобы нанести удар по воротам.

'30

В основном на левом фланге оказывают давление хозяева, но пока держатся защитники Гондураса.

'25

Преимущественно навесами в штрафную атакуют австралийцы, но пока неудачно. К слову, преимущество хозяев во владении мячом огромно — 74% на 26%.

'20

Подача Муя! Но защитники выбили мяч за пределы штрафной.

'19

Фигероа получает желтую карточку за подкат сзади, и хозяева исполнят «стандарт» метров в 25 от ворот. Далеко влево смеще мяч, поэтому скорее всего будет подача.

'14

МОМЕНТ!!! Исполняли штрафной с левого фланга австралийцы. Очень опасно подал Муй, но голкипер гостей Эскобер вышел из ворот и выбил мяч.

'11

Неплохую атаку провели австралийцы на левом фланге — Муй обыграл двоих защитников, однако продолжения не увидел, и атака захлебнулась.

'9

Бехич очень долго пытался обыграть на левом фланге атаки защитника, но потерял мяч.

'5

Провели атаку гости правым флангом, но при входе в штрафную потеряли мяч.

'3

Австралийцы очень эмоционально начали, и Мэттью Юрман уже получил «горчичник» за грубый фол против соперника.

'1

Матч стартовал!

11:50

Гондурас: Эскобер - Бекелес, М.Фигероа (к), Паласиос, Альварадо, Исагирре - Элис, Кларос, Акоста, Киото - Лосано.

11:45

Знакомимся с составами команд.

Австралия: Райан - Джерман, Сэйнсбери, Райт - Миллиган, Единак (к) - Леки, Муй, Рогич, Бехич - Кэхилл.

11:40

Приветствуем любителей футбола! Совсем скоро начнется ответный стыковой матч между Австралией и Гондурасом за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира по футболу в России. Первая встреча в Гондурасе завершилась ничьей 0:0. Через пару часов мы узнаем имя предпоследнего участника мундиаля.

10:30

Начало встречи в 12.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция стыкового матча отбора на чемпионат мира по футболу — 2018 Австралия — Гондурас.