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Виннипег ДжетсАризона Койотс
0:0
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04:00
Миннесота УайлдФиладельфия Флайерз
1:0
1 период
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Нэшвилл ПредаторзВашингтон Кэпиталз
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04:00
Милуоки БаксДетройт Пистонс
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04:00
Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
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04:00
Нью-Орлеан ПеликансТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
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06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсОрландо Мэджик
не начался
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Лос-Анджелес ЛейкерсФиладельфия Сиксерс
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Англия Бразилия
Игрок сборной Англии Эрик Дайер Reuters
Игрок сборной Англии Эрик Дайер

Англия сушит всех

Англия и Бразилия сыграли вничью в контрольной встрече

Сборная Англии по футболу сыграла вничью с командой Бразилии в товарищеском матче «Газета.Ru» провела прямую текстовую трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   14 ноября 23:00   |  закончен
Англия
0:0
Бразилия
0:0
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Ливермор 54'
Рашфорд 75'
Варди 75'
Алвес 56'
Аугусто 68'
Коутиньо 68'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джо Харт
2 (з)   Кайл Уолкер
3 (з)   Райан Бертранд 80'
6 (з)   Гарри Магир
5 (з)   Джон Стоунс
4 (з)   Джозеф Гомес
10 (п)   Рубен Лофтус-Чик 35'
8 (п)   Эрик Дайер
7 (п)   Джейк Ливермор 90' 54'
11 (н)   Маркус Рашфорд 75' 75'
9 (н)   Джейми Варди 75' 75'
1 (в)   Алисон Бекер
2 (з)   Дани Алвес 56'
12 (з)    Марсело
13 (з)    Маркиньос
3 (з)   Жоао Миранда
5 (п)   Карлос Касемиро
15 (п)    Паулиньо
8 (п)   Ренато Аугусто 68' 68'
11 (п)   Филиппе Коутиньо 68' 68'
9 (н)   Габриэл Жезус 76'
10 (н)    Неймар
Запасной состав
13 (в)   Джордан Пикфорд
23 (в)   Ангус Ганн
14 (з)   Дэнни Роуз 90'
16 (з)   Майкл Кин
12 (з)   Киран Триппьер
15 (з)   Гари Кэхилл
20 (п)   Джесси Лингард 35'
18 (п)   Эшли Янг 80'
17 (п)   Джек Корк
19 (п)   Льюис Кук
22 (н)   Доминик Соланке 75' 75'
21 (н)   Тэмми Абрахам
23 (в)   Эдерсон Мораес
16 (в)   Рамос Кассио
4 (з)    Жемерсон
22 (з)    Данило
6 (з)   Алекс Сандро
14 (з)   Тьяго Силва
19 (п)    Виллиан 68' 68'
17 (п)    Фернандиньо
20 (п)    Диего
18 (п)   Виктор Жулиано
7 (п)   Дуглас Коста
25 (п)   Диего Соуза
21 (н)   Роберто Фирмино 76'
24 (н)    Тайсон
Удары
40%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
39%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 1
  • 19
Удары
60%
По воротам: 11
В створ: 3
Владение мячом
61%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 5
  • 15
Трансляция
С начала С конца
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'90+4
Свисток! 0:0. Не самый зрелищный матч получился. Почти без моментов, почти без ударов, инициатива переходила от одной команде к другой, но в целом по-настоящему хороших моментов команды не создали.
'90+3
Прострел Уолкера на Абрахама в центр штрафной, тот не сумел дотянуться до мяча.
'90+1
Три минуты добавлено.
'90
Роуз на поле.
'90
Ливермор заменён. Отметился он в протоколе жёлтой карточкой.
'90
Удар низом в дальний угол по воротам Харта, мяч пролетел рядом со штангой.
'88
Момент! Игрок сборной Англии оказался перед воротами, но переиграть голкипера не удалось.
'86
Прострел Паулиньо в центр штрафной, мяч пришёл в руки к Харту.
'84
Прибавляют бразильцы, а англичане всей командой находятся в обороне.
'83
Бразильцы пытаются прессинговать возле чужой штрафной, но пока англичане всё делают чётко.
'81
Неймар отдал мяч на Паулиньо, тот пробил из пределов штрафной в ближний угол, Харт отбил мяч на угловой.
'80
Янг вместо него.
'80
Бертранд заменён. Неплохой матч он провёл.
'79
Чуть активнее стали играть команды во втором тайме. Начали появляться какие-то полумоменты.
'77
Виллиан пробил из штрафной низом, защитник накрыл удар.
'76
Фирмино вместо него.
'76
Жезус заменён. Неплохой матч он провёл.
'76
Последовал удар в дальний угол, мяч пролетел рядом со штангой.
'75
Абрахам вместо него.
'75
РАшфорд заменён. Не удалось ему забить сегодня.
'75
Соланке на поле.
'75
Варди заменён. Неплохой матч он провёл.
'75
Право на штрафной получили англичане, 23 метра до ворот, чуть левее центра.
'73
Фернандиньо пробил в дальний нижний угол метров с 25, мяч задел штангу и вылетел за пределы поля.
'71
Минимальное количество ударов и опасных моментов в нашем матче.
'69
Подача с левого фланга в центр штрафной, Бекер забрал мяч в руки.
'68
Фернандиньо появился.
'68
Аугусто заменён. Неплохой матч он провёл.
'68
Виллиан появился.
'68
Коутиньо заменён. Неплохой матч он провёл.
'66
Команды провели два товарищеских матча в 2013 году. Англия дома победила 2:1, Бразилия на своём поле сыграла вничью 2:2.
'65
Англичане владеют мячом на своей половине поля.
'64
Очень мало ударов в створ, их практически нет.
'62
Заброс в штрафную англичан, мяч пришёл к Харту, который кулаком выбил его в поле.
'61
Гости долго владеют мячом, но пока без моментов.
'59
Вратарь бразильцев вышел из ворот и сыграл головой за пределами штрафной, но в любом случае был офсайд.
'57
Бразильцы во втором тайме пока ничего толком не создали.
'56
Алвес за грубый фол получил карточку.
'54
Ливермор получил карточку.
'52
Поинтереснее идёт игра во втором тайме.
'51
Подача на дальнюю штангу, Магир пробил головой, мяч полетел выше ворот.
'50
Право на штрафной получили англичане на левом фланге.
'48
Активнее начали второй тайм бразильцы.
'47
Жезус пробил по воротам из пределов штрафной, вратарь ногами отбил мяч в поле.
'46
Второй тайм начался.
'45+3
Свисток! 0:0. Интересным первый тайм назвать трудно. Совсем мало моментов и атак. Не самый высокий темп, мяч в основном держится в центре поля.
'45+2
Прострел Неймара с правого фланга почти с нулевого угла, мяч пришёл в руки голкиперу.
'45+1
Две минуты добавлено.
'44
Харт введёт мяч в игру от ворот.
'42
Англичане держат мяч около чужой штрафной, но войти внутрь не получается.
'41
Футболисты сборной Англии держат мяч в центре поля.
'39
Давно команды ничего не создавали у чужих ворот.
'37
Удалось перехватить инициативу англичанам, теперь хозяева владеют мячом на чужой половине.
'35
Лингард появился.
'35
Лофтус-Чик заменён. Пожелаем ему скорейшего восстановления.
'34
В офсайд попал игрок сборной Бразилии.
'32
Вратарям обеих команд пока не приходилось демонстрировать своё мастерство.
'30
Рашфорд получил мяч спиной к воротам в штрафной, но развернуться и пробить не получилось.
'28
Игрок сборной Бразилии вышел один на один, но судья зафиксировал офсайд.
'27
Уже очень давно англичане ничего не создавали у чужих ворот.
'25
Харт не торопится вводить мяч в игру.
'24
Неймар получил мяч на левом фланге, сдвинулся чуть в центр и пробил метров с 25, но мяч полетел далеко от ворот.
'22
Мяч почти постоянно на половине поля англичан.
'20
Передача на выход Неймара к воротам, тот успел опередить голкипера, но угол был уже почти нулевым.
'19
Не самый высокий темп в нашем матче.
'17
Бразильцы долго владеют мячом около чужой штрафной, но войти в неё не удаётся.
'15
Марсело выполнил прострел низом, до партнёра мяч не дошёл.
'14
Несколько дальних ударов от обеих команд — это пока самое интересное, что есть в нашем матче.
'12
Паулиньо пробил метров с 20, мяч полетел мимо ближней девятки.
'11
Защитник головой скинул мяч в руки Харту.
'10
Пока ни одного удара в створ футболисты не нанесли.
'8
Алвес навесил с правого фланга, Жезус пробил головой в ближний угол, вратарь на месте.
'7
Неймар получил мяч на левом фланге, сдвинулся чуть в центр и пробил в дальний угол, но мяч полетел намного выше ворот.
'6
Бразильцы долго владеют мячом в центре поля, однако приблизиться к чужим воротам не удаётся.
'4
Мяч пришёл в руки Харту. Пока демонстрировать своё мастерство ему не приходилось.
'2
Англичане с мячом на первых минутах, но до моментов дело пока не доходит.
'1
Матч начался!
'0
Звучат национальные гимны.
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Англия — Бразилия. Начало этой встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.