Отлично, просто отлично выглядят россияне в матче. Практически не проиграли мы им во владении, а в концовке тайма и вовсе переиграли «Фурию роху». Однако с командой такого уровня надо действовать предельно внимательно, так как первый гол в наши ворот возник ниоткуда. Правда, пенальти в ворота Лунева был все-таки спорным. Хорошо, что до перерыва Смолов сумел отквитать один мяч.