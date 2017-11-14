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Миннесота ТимбервулвзСан-Антонио Спёрс
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Оклахома-Сити ТандерЧикаго Буллз
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Лос-Анджелес ЛейкерсФиладельфия Сиксерс
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Россия Испания

Россияне провели охоту на тореадоров

Россия сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче

Сборная России вырвала ничью в товарищеском матче со сборной Испании, не раз уступая в счете. Дублями за свои команды отметились капитаны — Федор Смолов и Серхио Рамос. Конец матча был омрачен травмой головы голкипера Андрея Лунева, который получил удар в столкновении нападающим соперника. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   14 ноября 21:45   |  закончен
Россия
3:3
Испания
3:3
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья: Джанлука Рокки (Флоренция, Италия)
Смолов 41'
Миранчук 51'
Дзагоев 62'
Кузяев 62'
Смолов 70'
Альба 9'
Бускетс 18'
Рамос 35' (пен)
Альба 46'
Альба 46'
Иньеста 46'
Иньеста 46'
Сусо 46'
Сусо 46'
Рамос 53' (пен)
Рамос 58'
Бускетс 58'
Витоло 68'
Подробная статистика матча
Основные составы
99 (в)   Андрей Лунёв
5 (з)   Виктор Васин
14 (з)   Георгий Джикия
13 (з)   Фёдор Кудряшов 75'
18 (з)   Юрий Жирков 82'
28 (п)   Игорь Смольников 87'
10 (п)   Алан Дзагоев 62' 62'
19 (п)   Далер Кузяев 62' 62'
8 (п)   Денис Глушаков
15 (п)   Алексей Миранчук 67' 51'
11 (н)   Фёдор Смолов 41' 70'
1 (в)   Давид де
14 (з)   Хосе Игнасио
18 (з)   Хорди Альба 46' 9' 46' 46'
3 (з)   Херард Пике
15 (з)   Серхио Рамос 58' 35' 53' 58'
5 (п)   Серхио Бускетс 58' 18' 58'
10 (п)   Тьяго Алькантара 60'
6 (п)   Андрес Иньеста 46' 46' 46'
20 (п)   Марко Асенсио
24 (п)    Сусо 46' 46' 46'
19 (н)    Родриго
Запасной состав
30 (в)   Владимир Габулов
22 (з)   Константин Рауш 75'
23 (з)   Дмитрий Комбаров 82'
3 (з)   Роман Нойштедтер
4 (з)   Илья Кутепов
21 (п)   Александр Ерохин 62' 62'
16 (п)   Антон Миранчук 67'
20 (п)   Владислав Игнатьев 87'
6 (п)   Антон Швец
9 (н)   Александр Кокорин
17 (н)   Антон Заболотный
7 (н)   Дмитрий Полоз
23 (в)   Пепе Рейна
16 (з)   Альберто Морено 46' 46' 46'
4 (з)   Марк Бартра
2 (з)   Альваро Арсальюс
25 (п)   Асьер Ильяраменди
11 (п)    Витоло 58' 58' 68'
21 (п)   Давид Сильва
8 (п)    Сауль 60'
12 (п)   Луис Альберто
9 (н)   Хосе Кальехон
7 (н)   Альваро Мората
17 (н)   Яго Аспас
Удары
42%
По воротам: 8
В створ: 5
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 3
  • 14
Удары
58%
По воротам: 7
В створ: 7
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 8
Трансляция
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23:45

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!

23:40

Сборная России сыграла волевой матч с командой Испании в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 3:3, причем россияне отыгрались сначала со счета 0:2, а затем со счета 2:3. Российский форвард Федор Смолов впервые оформил дубль за сборную, а у испанцев того же достижения добился капитан Серхио Рамос. Правда, Рамос забил два пенальти, которые при повторном просмотре выглядели спорно.

'90+3

И тут же звучит свисток арбитра. Матч завершен!

'90+3

Глушаков встает на ворота вместо Лунева!

'90

Ой-ой-ой! А ведь столкновение Лунева с Родриго обернулось травмой. Там коленом Родриго попал в голову Луневу. И вынужден покинуть поле голкипер. А замен больше нет!

'89

ОПАСНО! Выходил один на один Родриго с Луневым, далеко отпустил мяч, и Лунев успел на какое-то мгновение к мячу раньше.

'87

Такое впечатление, что устраивает испанцев ничейный результат. Не слишком они торопятся бежать вперед, когда владеют мячом.

'85

МОМЕЕЕНТ!!! Был шанс у Смолова оформить хет-трик! Получил он классную передачу в штрафной, подработал мяч, пробил, но де Хеа в этот раз сыграл надежно.

'84

Владение мячом в пользу испанцев 65 на 35.

'82

Смольников какой молодец! Прервал опаснейшую контратаку испанцев, будучи последним защитником.

'80

Подача на Джикию была, но не дали защитники Георгию дотянуться до мяча.

'80

Россияне заработали штрафной. Мяч будет установлен примерно в 28 метрах от ворот. Ждем подачи в штрафную.

'78

Васин подтолкнул в спину Родриго, и судья определил фол.

'76

Испания в затяжной позиционной атаке. Долго владеет мячом и не дает его отобрать россиянам.

'74

Испанцы тоже завелись, начали быстрее передвигаться по полю и больше комбинировать.

'71

Смолов получил мяч на линии штрафной, быстро развернулся и пробил! Де Хеа не смог остановить мяч.

'70

ГОООООООООЛ!!! СМОЛОВ! Дубль! 3:3.

'69

МОМЕНТ!!! Смолов подал в штрафную, и Жирков головой направил мяч под перекладину, но де Хеа в красивом прыжке перевел мяч на угловой.

'69

Смолов получил мяч на правом фланге, но на нем сфолил соперник, и россияне исполнят штрафной.

'67

Антон Миранчук побежал по правому флангу в контратаку, но упустил мяч.

'65

Как-то заждались мы уже атак россиян. Приучили они болельщиков в этом матча за час игры. Но испанцы грамотно сбивают темп игры.

'63

ОПАСНО!!! Родриго получил идеальный пас, вышел один на один с Луневым, но Андрей выручил команду.

'61

неудачно наши подали угловой, и испанцы убежали в быструю контратаку, но Асенсио не совсем точный пас на ход Кальехону отдал.

'60

Сауль выходит вместо Тьяго у испанцев.

'60

Угловой заработал Смолов — вынужден был Альба выбивать мяч за лицевую, чтобы опередить российского форварда.

'58

Рамос и Бускетс покидают поле, вместо них выходят Витоло и Сильва.

'57

Продолжаем высоко прессинговать испанцев.

'55

Какое-то странное течение матча. Два пенальти реализовали испанцы, и оба весьма спорные.

'53

ГОЛ! Рамос снова идеально реализует одиннадцатиметровый. 2:3!

'53

ПЕНАЛЬТИ! Второй одиннадцатиметровый в ворота России! Вот это номер. Судья посчитал, что Джикия держал за майку Рамоса в штрафной, в результате чего капитан упал.

'53

Асенсио исполнит штрафной с правого фланга.

'52

Жирков прорвался слева в штрафную, с лицевой линии отбросил мяч назад и с помощью рикошета мяч попал к Миранчуку, который в упор пробил по воротам.

'52

ГОООООООООЛ!!! МИРАНЧУК! 2:2!

'50

Потеряли мяч наши в середины поля, но и испанцы не смогли убежать в быструю атаку из-за неточной передачи.

'48

Испанцы после тройной замены вышли более спокойными на второй тайм. Опять подолгу держат мяч. Хоть и не исходит от них опасность, но владеют снарядом именно гости.

'46

Начался второй тайм!

'45

Отлично, просто отлично выглядят россияне в матче. Практически не проиграли мы им во владении, а в концовке тайма и вовсе переиграли «Фурию роху». Однако с командой такого уровня надо действовать предельно внимательно, так как первый гол в наши ворот возник ниоткуда. Правда, пенальти в ворота Лунева был все-таки спорным. Хорошо, что до перерыва Смолов сумел отквитать один мяч.

'45+1

Все! первый тайм окончен. Испания выигрывает у России 2:1.

'45+1

Одну минуту добавил судья к первому тайму.

'45

Родриго получил навес в штрафную, но не сумел обработать мяч и упустил его за лицевую линию.

'44

Что творят россияне! Прижали испанцев к своей штрафной и не дают свободно вздохнуть сопернику.

'42

Получил Федор на линии штрафной пас от Кузяева, в одно касание отдал Миранчуку, и тот обратно на Смолова в штрафной, который убрал на замахе двух испанских защитников и поразил ворота де Хеа.

'41

ГООООООООООЛ!!! СМОЛОВ!!! 1:2!

'40

ОПАСНО!!! Глушаков врывался в штрафную, ему дал пас Смолово, но Альба успел добежать в зону и помешал Денису пробить.

'38

Очень интересная атака получилась у испанцев, которой руководил Иньеста, но последний пас Андреса успели наши защитники перехватить.

'36

Уверенно реализовал одиннадцатиметровый капитан испанцев. Но, честно говоря, на повторе не было видно игры рукой у Кузяева. Кажется, что он все-таки плечом сыграл, а не рукой.

'35

ГОЛ!!! Рамос! 0:2!

'34

ПЕНАЛЬТИ!!! Вот это да! Судья определил игру рукой у Кузяева в штрафной.

'33

Иньеста долго держал у себя мяч и вынудил россиян сфолить.

'31

Хорошая могла получиться атака у наших, но немного подыграл себе рукой Глушаков, и судья тут же определил фол.

'30

Рамос пробил, но попал в стенку. Тем не менее, заработали угловой испанцы.

'29

Очень опасный штрафной исполнят испанцы. Мяч по центру в 20 метрах от ворот.

'28

МОМЕНТ! Смолов с левого фланга отдал пас в штрафную Глушакову, но Денис слишком долго подстраивался под мяч, и его удар накрыли защитники.

'27

Выбросил Начо аут на правом фланге, но его партнер упустил мяч за лицевую линию. Удар от ворот.

'25

Побежали в быструю контаратаку наши! Дзагоев делал пас на Миранчука, но не совсем точно направил мяч.

'25

Начо пошел в обводку в чужой половине поля, но его сбили.

'23

Отобрали мяч у испанцев на их половине поля, Смолов уже побежал в штрафную, но пас ему был неточным.

'21

Вообще, хорошо смотрятся наши — бегут в атаки, не боятся соперника, но уступают в счете.

'20

Глушаков пробил штрафной, но попал в стенку.

'18

В позиционной атаке россияне. Смолова сбил Бускетс метрах в 23 от ворот и получил желтую карточку.

'16

Жирков подал с левого фланга, но мяча не коснулся никто из футболистов — слишком высоко полетел снаряд.

'14

Испанцы, даже ведя в счете, стараются навязать свой футбол сопернику.

'12

Огорошены пока россияне — находятся в нокдауне. Завладели наши мячом, но не бегут пока вперед.

'10

Асенсио навесил с левого фланга на ближнюю штангу на Альбу, и тот головой с близкого расстояния расстрелял Лунева.

'9

ГОЛ! Альба! 0:1!

'8

МОМЕНТ!!! Смольников отменную передачу с правого фланга в штрафную сделал на Смолова, но Федор каких-то миллиметров не дотянулся до мяча.

'7

первый удар в створ произвели испанцы. Сусо получил передачу от Асенсио и пробил, но слабо и прямо в руки Лунева.

'6

Жирков подключился к атаке на левом фланге, навесил в штрафную, Пике вынес мяч, и Кузяев на подборе пробил с лета, но выше ворот.

'4

Испанцы пытаются наладить свою игру, взять мяч под контроль и начать свою излюбленную манеру игры.

'2

И уже ворвался в штрафную соперника Дзагоев! Правда быстро упал, а судья призвал Алана быстро подниматься.

'1

НАЧАЛИ!

21:48

Отыграли гимны, и игроки занимают свои места на поле.

21:40

А еще мы ждем интересного перформанса на трибунах. Перед матчем на определенные места на трибунах положили российские флажки. Интересно, какая картина из этого сложится.

21:30

Место событий посетил известный тренер и популярный эксперт Валерий Карпин, который будет комментировать игру. В чаше стадиона он посетил... испанскую скамейку.

21:20

Изучают игроки газон стадиона «Санкт-Петербург» покамест.

21:10

А вот и стойкие испанцы Хулена Лопетеги. Стартовый состав сборной Испании: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Тьяго Алькантара, Сусо, Асенсио, Родриго.

21:02

Состав российской бравой дружины уже известен. Предлагаем его взору наших уважаемых читателей. В основе — четыре игрока местного «Зенита». Наслаждайтесь! Стартовый состав сборной России: Лунев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

21:00

Дамы и господа, минуточку внимания! Россия готовится дать бой Испании, и речь о футболе. Совсем скоро на Крестовском острове будет жарко. Народ стягивается к стадиону у памятника Кирову. Ждем!

10:30

Начало игры в 21.45 мск.

10:00

Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Испания.