На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!
Сборная России сыграла волевой матч с командой Испании в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 3:3, причем россияне отыгрались сначала со счета 0:2, а затем со счета 2:3. Российский форвард Федор Смолов впервые оформил дубль за сборную, а у испанцев того же достижения добился капитан Серхио Рамос. Правда, Рамос забил два пенальти, которые при повторном просмотре выглядели спорно.
Такое впечатление, что устраивает испанцев ничейный результат. Не слишком они торопятся бежать вперед, когда владеют мячом.
Владение мячом в пользу испанцев 65 на 35.
Подача на Джикию была, но не дали защитники Георгию дотянуться до мяча.
Испания в затяжной позиционной атаке. Долго владеет мячом и не дает его отобрать россиянам.
Испанцы тоже завелись, начали быстрее передвигаться по полю и больше комбинировать.
Смолов получил мяч на линии штрафной, быстро развернулся и пробил! Де Хеа не смог остановить мяч.
Смолов получил мяч на правом фланге, но на нем сфолил соперник, и россияне исполнят штрафной.
Антон Миранчук побежал по правому флангу в контратаку, но упустил мяч.
Как-то заждались мы уже атак россиян. Приучили они болельщиков в этом матча за час игры. Но испанцы грамотно сбивают темп игры.
неудачно наши подали угловой, и испанцы убежали в быструю контратаку, но Асенсио не совсем точный пас на ход Кальехону отдал.
Угловой заработал Смолов — вынужден был Альба выбивать мяч за лицевую, чтобы опередить российского форварда.
Продолжаем высоко прессинговать испанцев.
Какое-то странное течение матча. Два пенальти реализовали испанцы, и оба весьма спорные.
Жирков прорвался слева в штрафную, с лицевой линии отбросил мяч назад и с помощью рикошета мяч попал к Миранчуку, который в упор пробил по воротам.
Потеряли мяч наши в середины поля, но и испанцы не смогли убежать в быструю атаку из-за неточной передачи.
Испанцы после тройной замены вышли более спокойными на второй тайм. Опять подолгу держат мяч. Хоть и не исходит от них опасность, но владеют снарядом именно гости.
Отлично, просто отлично выглядят россияне в матче. Практически не проиграли мы им во владении, а в концовке тайма и вовсе переиграли «Фурию роху». Однако с командой такого уровня надо действовать предельно внимательно, так как первый гол в наши ворот возник ниоткуда. Правда, пенальти в ворота Лунева был все-таки спорным. Хорошо, что до перерыва Смолов сумел отквитать один мяч.
Родриго получил навес в штрафную, но не сумел обработать мяч и упустил его за лицевую линию.
Что творят россияне! Прижали испанцев к своей штрафной и не дают свободно вздохнуть сопернику.
Получил Федор на линии штрафной пас от Кузяева, в одно касание отдал Миранчуку, и тот обратно на Смолова в штрафной, который убрал на замахе двух испанских защитников и поразил ворота де Хеа.
Очень интересная атака получилась у испанцев, которой руководил Иньеста, но последний пас Андреса успели наши защитники перехватить.
Уверенно реализовал одиннадцатиметровый капитан испанцев. Но, честно говоря, на повторе не было видно игры рукой у Кузяева. Кажется, что он все-таки плечом сыграл, а не рукой.
Очень опасный штрафной исполнят испанцы. Мяч по центру в 20 метрах от ворот.
Выбросил Начо аут на правом фланге, но его партнер упустил мяч за лицевую линию. Удар от ворот.
Побежали в быструю контаратаку наши! Дзагоев делал пас на Миранчука, но не совсем точно направил мяч.
Отобрали мяч у испанцев на их половине поля, Смолов уже побежал в штрафную, но пас ему был неточным.
Вообще, хорошо смотрятся наши — бегут в атаки, не боятся соперника, но уступают в счете.
Глушаков пробил штрафной, но попал в стенку.
Жирков подал с левого фланга, но мяча не коснулся никто из футболистов — слишком высоко полетел снаряд.
Испанцы, даже ведя в счете, стараются навязать свой футбол сопернику.
Огорошены пока россияне — находятся в нокдауне. Завладели наши мячом, но не бегут пока вперед.
Асенсио навесил с левого фланга на ближнюю штангу на Альбу, и тот головой с близкого расстояния расстрелял Лунева.
первый удар в створ произвели испанцы. Сусо получил передачу от Асенсио и пробил, но слабо и прямо в руки Лунева.
Жирков подключился к атаке на левом фланге, навесил в штрафную, Пике вынес мяч, и Кузяев на подборе пробил с лета, но выше ворот.
Испанцы пытаются наладить свою игру, взять мяч под контроль и начать свою излюбленную манеру игры.
Отыграли гимны, и игроки занимают свои места на поле.
А еще мы ждем интересного перформанса на трибунах. Перед матчем на определенные места на трибунах положили российские флажки. Интересно, какая картина из этого сложится.
Место событий посетил известный тренер и популярный эксперт Валерий Карпин, который будет комментировать игру. В чаше стадиона он посетил... испанскую скамейку.
Изучают игроки газон стадиона «Санкт-Петербург» покамест.
А вот и стойкие испанцы Хулена Лопетеги. Стартовый состав сборной Испании: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Иньеста, Тьяго Алькантара, Сусо, Асенсио, Родриго.
Состав российской бравой дружины уже известен. Предлагаем его взору наших уважаемых читателей. В основе — четыре игрока местного «Зенита». Наслаждайтесь! Стартовый состав сборной России: Лунев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Кузяев, Жирков, Смольников, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.
Дамы и господа, минуточку внимания! Россия готовится дать бой Испании, и речь о футболе. Совсем скоро на Крестовском острове будет жарко. Народ стягивается к стадиону у памятника Кирову. Ждем!
Начало игры в 21.45 мск.
Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Испания.