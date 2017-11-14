Нигерия побеждает Аргентину без Лео Месси со счетом 4:2! Начало встречи осталось за южноамериканцами, которые повели со счетом 2:0. Но затем африканская команда перевернула ход игры и забила четыре безответных мяча. Автором одного из них стал Брайн Идову — россиянин нигерийского происхождения, которому не нашлось места в сборной на Родине, и теперь он выступает за страну, где родились его родители.