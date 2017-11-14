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Россиянин поставил Аргентину на колени

Нигерия победила Аргентину в товарищеском матче

Сборная Нигерии победила Аргентину в увлекательном товарищеском матче в Краснодаре. Пропустив два мяча, Нигерийцы ответили четырьмя безответными голами. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.
Товарищеские матчи 1  |   14 ноября 19:30   |  закончен
Аргентина
2:4
Нигерия
2:4
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар | Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Банега 27'
Агуэро 36'
Ихеаначо 17'
Ихеаначо 44'
Акпейи 46'
Акпейи 46'
Эйна 46'
Эйна 46'
Шеку 46'
Шеку 46'
Айуоби 52'
Идову 54'
Айуоби 73'
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Агустин Маркесин
17 (з)   Николас Отаменди
4 (з)   Херман Песселья 80'
14 (п)   Хавьер Маскерано
20 (п)   Джовани Ло 58'
19 (п)   Эвер Банега 27'
8 (п)   Энцо Перес
11 (п)   Анхель Ди 76'
21 (н)   Пауло Дибала 63'
9 (н)   Серхио Агуэро 46' 36'
26 (н)   Кристиан Павон 77'
1 (в)   Дэниэл Акпейи 46' 46' 46'
2 (з)   Ола Эйна 46' 46' 46'
20 (з)   Чидозье Авазьем
6 (з)   Леон Балогун 61'
5 (з)   Виллиам Трост-Эконг
12 (з)   Абдуллаи Шеку 46' 46' 46'
10 (п)   Джон Оби
13 (п)   Онинье Ндиди
19 (п)   Джон Огу
18 (п)   Алекс Айуоби 87' 52' 73'
14 (н)   Келечи Ихеаначо 70' 17' 44'
Запасной состав
12 (в)   Науэль Гусман
6 (з)   Эмилиано Инсуа 80'
2 (з)   Эмануэль Маммана
3 (з)   Федерико Фасио
22 (п)   Алехандро Гомес 58'
25 (п)   Фернандо Белуччи 63'
24 (п)   Эмилиано Ригони 76'
16 (п)   Диего Перотти 77'
13 (п)   Матиас Краневиттер
5 (п)   Леандро Паредес
18 (п)   Эдуардо Сальвио
7 (н)   Дарио Бенедетто 46'
23 (в)   Фрэнсис Узохо 46' 46' 46'
16 (в)   Эзенва Икечукву
17 (з)   Тайронн Эбюэхи
21 (з)   Брайн Идову 54'
4 (з)   Кеннет  61'
3 (з)   Уче Хенри
15 (п)   Чидибере Нвакали
7 (н)   Ахмед Муса 70'
9 (н)   Оларенваджу Кайоде 87'
22 (н)    Тони
11 (н)   Анри Чуквуемека
8 (н)   Одженекаро Этебо
Удары
58%
По воротам: 15
В створ: 7
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 10
  • 2
  • 9
Удары
42%
По воротам: 7
В створ: 5
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 3
  • 12
Трансляция
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21:30

На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!

21:27

Нигерия побеждает Аргентину без Лео Месси со счетом 4:2! Начало встречи осталось за южноамериканцами, которые повели со счетом 2:0. Но затем африканская команда перевернула ход игры и забила четыре безответных мяча. Автором одного из них стал Брайн Идову — россиянин нигерийского происхождения, которому не нашлось места в сборной на Родине, и теперь он выступает за страну, где родились его родители.

'90+3

И все! Матч окончен!

'90+3

Последний, похоже, штрафной исполняют аргентинцы в матче. С правого фланга было подача, но защитники выиграли верх и вынесли мяч за пределы штрафной.

'90+1

Три минуты добавил арбитр.

'90

Банега разбежался и пробил выше ворот.

'89

Муса нарушил правила в 25 метрах от штрафной.

'87

Замена у Нигерии. Кайоде заменил автора дубля Айоби.

'86

Неудачно разыграли «стандарт» номинальные гости.

'85

Еще один опасный выпад устроили нигерийцы и заработали угловой.

'83

МОМЕНТ!!! Бенедетто откликнулся на верховой заброс в штрафную, и точно пробил головой под перекладину, но голкипер сумел в прыжке коснуться мяча и изменить его траекторию.

'80

Угловой подают нигерийцы. Но неудачный был навес — слишком высоко полетел мяч.

'77

Завладели территориальным преимуществом южноамериканцы, но пока не могут прорваться сквозь оборонительные порядки соперника.

'74

Фантастика! Четыре безответных мяча забили нигерийцы. Айоби воспользовался неразберихой среди защитников Аргентины, спокойно освободился из-под опеки и точно пробил мимо Маркесина.

'73

ГООООООООЛ!!! Айоби! 2:4!

'72

Ди мария с левого фланга делал скидку в направление Гомеса, но был неточен.

'70

Еще один очень хороший наш знакомый выходит на поле. Ахмед Муса меняет Ихеаначо.

'68

Момент! Подали аргентинцы угловой , мяч был вынесен за пределы штрафной, но на подборе раньше всех оказались «альбиселесте», последовал еще один навес в штрафную, но Пересу чуть-чуть не хватило высоты прыжка, чтобы направить мяч точно в ворота.

'67

Не видно пока преимущества аргентинцев — нигерийцы уверенно их встречают в середине поля.

'64

Как-то засуетились аргентинцы. Очень много пытаются идти в обыгрыш, теряют мяч и допускают ошибки в передачах.

'63

И замена у Аргентины. Белуччи вступает игру вместо Дибалы.

'61

Замена у Нигерии. Омеруо выходит вместо Балогуна.

'58

Замена у Аргентины. Гомес меняет Ло Чельсо.

'55

Вот это матч! Опять блестяще действовал вездесущий Ихеаначо, который разогнал быструю контратаку и в решающий момент отдал короткий, неточный пас на Идову. И защитник «Амкара» легко переиграл голкипера соперника.

'54

ГООООООООООЛ!!! ИДОВУУУУ! 2:3! Поздравляем его и Пермь!

'53

Ихеаначо справа вошел в штрафную, сделал точную передачу в центр на Айуоби, который не промахнулся с 11 метров.

'52

ГООООООООЛ!!! Айуоби! 2:2!

'46

А у Нигерии на поле вышел натурализованный россиян Идову, выступающий за пермский «Амкар».

'49

Бодрее стали действовать нигерийцы — так вдохновил их гол Ихеаначо.

'46

Аргентинцы произвели замену в перерыве. Бенедетто вышел вместо Агуэро.

'46

Второй тайм стартовал.

'45

Богатым на голы выходит матч. Аргентинцы, казалось, заваладели большим преимуществом в игре, забив два мяча, однако необязательный фол Маскерано вблизи своих ворот позволил Ихеаначо прямым ударом со штрафного отквитать один гол.

'45+1

Свистит арбитр — первый тайм окончен!

'45+1

Одну минуту добавил Безбородов к первому тайму.

'45

Шикарно пробил Ихеаначо, закрутив мяч над стенкой в угол ворот, и Маркесин был вынужден вынимать мяч из сетки.

'44

ГОООООООООЛ!!! Ихеаначо! 2:1!

'44

А теперь неприятная ситуация у Аргентины. Маскерано сфолил метрах в 18 от штрафной, и нигерийцы попробуют ответить своим «стандартом».

'42

Нет, это было временное отступление южноамериканцев, а на последних минутах они принялись атаковать с удвоенной энергией.

'39

Аргентинцы стали реже ходить вперед, удвоив преимущество, но начали ловить соперника на контратаках.

'37

Буквально в две передачи прошли аргентинцы половину поля. Дибала отдал точно на Павноа направо, тот немного продвинулся вперед и прострелили в центр штрафной на Агуэро, который забил уже второй мяч в двух играх.

'36

ГОООООООЛ!!! Агуэро! 3:0!

'33

Снова травма. На этот раз футболист сборной Нигерии Шеку получил повреждение в борьбе за мяч.

'31

Угловой заработали аргентинцы. Последовала подача, но опасного момента создать не получилось — нигерийцы легко вынесли мяч.

'29

Отлично пробил со штрафного Эвер Банега в дальний угол, не оставив и шанса вратарю соперника.

'28

ГООООООООЛ!!! Банега! 1:0!

'27

Вот это казус! Голкипер Нигерии по непонятным причинам взял мяч в руки с газона за пределами штрафной! И будет очень опасный штрафной с 18 метров.

'25

Маскерано попытался отправить Агуэро вперед длинным пасом, но не смог форвард дотянуться до мяча.

'23

Слишком грубо играют нигерийцы. Ди Мария и Агуэро оба лежат на газоне, и потьребовалось пара минут для того, чтобы им прийти в себя. На этот раз судья не углядел нарушения.

'21

Опасно! По левому флангу прошла атака аргентинцев, оттуда последовала передача в центр, но Агуэро опередил на мяче защитник.

'20

Опять досталось Отаменди, который пытался ворваться в штрафную, но его не пустили защитники.

'18

Возобновилась игра, а Ихеаначо получил желтую карточку.

'16

Ихеаначо грубо сыграл против Отаменди, выставив в борьбе за верховой мяч локоть. Долго лежит на газоне аргентинец.

'14

Пауза возникла в матче — Леон Балогун неудачно пошел в стык, и ему пришлось оказывать помощь.

'12

Ди Марию уронили в центре поля не по правилам.

'10

Постепенно начинают завладевать инициативой аргентинцы, но и соперник не тушуется перед грозной командой и периодически тревожит линию обороны Аргентины.

'7

Агуэро попытался по левому флангу пройти вы одиночку против двоих защитников, но затерли нигерийцы лучшего бомбардира «Манчестер Сити».

'5

Дибала попробовал пробить из-аз пределов штрафной, но удар не получился.

'4

Развили атаку по правому флангу нигерийцы, но Шеку сфолил в атаке против Отаменди.

'2

Пока в центре поля идет борьба. С мячом в основном аргентинцы, но вперед движения нет.

'1

Матч стартовал!

19:27

Команды вышли на поле и исполняются гимны стран, которые представляют сегодняшние соперники.

19:25

Нигерия: Акпейи, Трост-Эконг, Балогун, Авазьем Коллинс, Шеку, Ндиди, Микел, Огу, Эйна, Ихеаначо, Айуоби. Защитник «Амкара» Брайн Идову остался в запасе.

19:20

Познакомимся с составами команд. Было заранее известно, что Месси с Нигерией не сыграет, и после матча с Россией он улетел из страны.

Аргентина: Маркесин, Отаменди, Песселья, Маскерано, Ло Чельсо, Банега, Перес, Ди Мария, Дибала, Агуэро, Павон.

19:10

Добро пожаловать на красавец-стадион в Краснодаре, который совсем скоро примет товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии.

10:00

Онлайн-трансляция товарищеского матча Аргентина — Нигерия.

10:30

Игра начнется в 19.30 мск.