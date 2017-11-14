На этом наша трансляция подошла к концу. До новых встреч!
Нигерия побеждает Аргентину без Лео Месси со счетом 4:2! Начало встречи осталось за южноамериканцами, которые повели со счетом 2:0. Но затем африканская команда перевернула ход игры и забила четыре безответных мяча. Автором одного из них стал Брайн Идову — россиянин нигерийского происхождения, которому не нашлось места в сборной на Родине, и теперь он выступает за страну, где родились его родители.
Последний, похоже, штрафной исполняют аргентинцы в матче. С правого фланга было подача, но защитники выиграли верх и вынесли мяч за пределы штрафной.
Банега разбежался и пробил выше ворот.
Замена у Нигерии. Кайоде заменил автора дубля Айоби.
Неудачно разыграли «стандарт» номинальные гости.
МОМЕНТ!!! Бенедетто откликнулся на верховой заброс в штрафную, и точно пробил головой под перекладину, но голкипер сумел в прыжке коснуться мяча и изменить его траекторию.
Завладели территориальным преимуществом южноамериканцы, но пока не могут прорваться сквозь оборонительные порядки соперника.
Фантастика! Четыре безответных мяча забили нигерийцы. Айоби воспользовался неразберихой среди защитников Аргентины, спокойно освободился из-под опеки и точно пробил мимо Маркесина.
Ди мария с левого фланга делал скидку в направление Гомеса, но был неточен.
Момент! Подали аргентинцы угловой , мяч был вынесен за пределы штрафной, но на подборе раньше всех оказались «альбиселесте», последовал еще один навес в штрафную, но Пересу чуть-чуть не хватило высоты прыжка, чтобы направить мяч точно в ворота.
Не видно пока преимущества аргентинцев — нигерийцы уверенно их встречают в середине поля.
Как-то засуетились аргентинцы. Очень много пытаются идти в обыгрыш, теряют мяч и допускают ошибки в передачах.
Замена у Нигерии. Омеруо выходит вместо Балогуна.
Вот это матч! Опять блестяще действовал вездесущий Ихеаначо, который разогнал быструю контратаку и в решающий момент отдал короткий, неточный пас на Идову. И защитник «Амкара» легко переиграл голкипера соперника.
Ихеаначо справа вошел в штрафную, сделал точную передачу в центр на Айуоби, который не промахнулся с 11 метров.
Бодрее стали действовать нигерийцы — так вдохновил их гол Ихеаначо.
Богатым на голы выходит матч. Аргентинцы, казалось, заваладели большим преимуществом в игре, забив два мяча, однако необязательный фол Маскерано вблизи своих ворот позволил Ихеаначо прямым ударом со штрафного отквитать один гол.
Шикарно пробил Ихеаначо, закрутив мяч над стенкой в угол ворот, и Маркесин был вынужден вынимать мяч из сетки.
Нет, это было временное отступление южноамериканцев, а на последних минутах они принялись атаковать с удвоенной энергией.
Аргентинцы стали реже ходить вперед, удвоив преимущество, но начали ловить соперника на контратаках.
Буквально в две передачи прошли аргентинцы половину поля. Дибала отдал точно на Павноа направо, тот немного продвинулся вперед и прострелили в центр штрафной на Агуэро, который забил уже второй мяч в двух играх.
Отлично пробил со штрафного Эвер Банега в дальний угол, не оставив и шанса вратарю соперника.
Маскерано попытался отправить Агуэро вперед длинным пасом, но не смог форвард дотянуться до мяча.
Опять досталось Отаменди, который пытался ворваться в штрафную, но его не пустили защитники.
Постепенно начинают завладевать инициативой аргентинцы, но и соперник не тушуется перед грозной командой и периодически тревожит линию обороны Аргентины.
Агуэро попытался по левому флангу пройти вы одиночку против двоих защитников, но затерли нигерийцы лучшего бомбардира «Манчестер Сити».
Дибала попробовал пробить из-аз пределов штрафной, но удар не получился.
Развили атаку по правому флангу нигерийцы, но Шеку сфолил в атаке против Отаменди.
Пока в центре поля идет борьба. С мячом в основном аргентинцы, но вперед движения нет.
Команды вышли на поле и исполняются гимны стран, которые представляют сегодняшние соперники.
Нигерия: Акпейи, Трост-Эконг, Балогун, Авазьем Коллинс, Шеку, Ндиди, Микел, Огу, Эйна, Ихеаначо, Айуоби. Защитник «Амкара» Брайн Идову остался в запасе.
Познакомимся с составами команд. Было заранее известно, что Месси с Нигерией не сыграет, и после матча с Россией он улетел из страны.
Аргентина: Маркесин, Отаменди, Песселья, Маскерано, Ло Чельсо, Банега, Перес, Ди Мария, Дибала, Агуэро, Павон.
Добро пожаловать на красавец-стадион в Краснодаре, который совсем скоро примет товарищеский матч между сборными Аргентины и Нигерии.
Онлайн-трансляция товарищеского матча Аргентина — Нигерия.
Игра начнется в 19.30 мск.