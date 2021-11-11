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Мичков побил рекорд Овечкина, Россия разгромно проигрывает Финляндии. LIVE

Еврохоккейтур. Кубок «Карьялы». 1-й тур. Россия — Финляндия. ОНЛАЙН

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Эпизод матча Россия - Финляндия на Еврохоккейтуре

Эпизод матча Россия - Финляндия на Еврохоккейтуре

Сайт Федерации хоккея России
В своем первом матче Еврохоккейтура в сезоне сборная России на Кубке «Карьялы» играет с командой Финляндии. В этой встрече нападающий Матвей Мичков в 16 лет 11 месяцев и 2 дня стал самым юным дебютантом сборной России, обогнав по этому показателю Александра Овечкина, который дебютировал в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
3-й период
11 ноября 19:30
Россия
0 : 3
Финляндия
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки
Главный судья: Микко Каукокари  (Финляндия), Ласси Хейккинен  (Финляндия)
1-й период
2-й период

27'49" Песонен 31'41" Аалтонен

3-й период

47'41" Фильппула

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'57

В третьем периоде Финляндия превосходит Россию по броскам 10-2. А по штрафным минутам Россия «впереди» — 17 против шести у финнов. Почти целый период «Красная машина» отыграла в меньшинстве.

'55

Нападающий Никита Гуслистов нанес мощный бросок от синей линии — мимо ворот.

'53

К счастью, финны не смогли закатить четвертую шайбу в этом большинстве. В концовке матча Суоми уже не очень хотят напрягаться при счете 3:0.

'51

И еще одно удаление у сборной России: Галимов несколько раз ударил соперника клюшкой и высказал ему недовольство за жесткий силовой прием. К счастью, предыдущее наказание за фол Зинченко уже завершилось, и теперь мы будем играть не в формате «три на пять», а хотя бы «четыре на пять».

'49

Ваатанен нанес бросок практически от синей линии, но попал точно в голкипера Шугаева.

'49

На трибунах кто-то упрямо скандирует «Россия! Россия!»

'48

ГОООЛ!!! Финны забросили свою третью шайбу в большинстве. Фильппула подправил шайбу в правую «девятку» после наброса Аалтонена, который снова в стиле Роналдиньо посмотрел в другую сторону, а пас отдал в другую. 3:0.

'47

Лехтонен нанес сильный бросок по воротам, но защитники сборной России приняли удар на себя. В ходе борьбы Дмитрий Воронков даже остался без клюшки, которую ему сломали. К счастью для «Красной машины», финны неожиданно ошиблись в передаче, и в атаке возникла пауза. Это позволило Воронкову смениться.

'45

Удаление в составе сборной России: Зинченко покинул лед до конца матча за то, что зарядил локтем в голову защитнику сборной Финляндии Ватанену. По лицу у финна течет кровь. Теперь сборная Россия будет играть пять минут в меньшинстве, а затем сможет заменить Зинченко любым другим игроком.

'44

Финны выиграли очередное вбрасывание и снова закрыли Россию в ее зоне. Хозяева площадки чувствуют себя очень вольготно.

'42

Момент! Россия провела быструю контратаку, изящно выйдя из обороны, и Тертышный сумел нанести бросок без какого-либо сопротивления финских защитников, но чуть-чуть не попал в створ!

'41

Третий период начался! Ждем голов сборной России.

'40

Второй период завершен. Россия дважды пропустила в меньшинстве: сначала нам забил Харри Песонен в формате «пять на четыре», а затем Миро Аалтонен — в формате «пять на три». Таким образом, счет в матче сейчас 2:0. Будем надеяться, что в заключительном периоде «Красная машина» сможет собраться, перестанет удаляться и забросит свою шайбу. И лучше не одну.

'38

Россия часто проигрывает вбрасывания и лишается возможности атаковать. Только что проиграли вбрасывание в чужой зоне, и пришлось резво лететь в оборону.

'37

Опасно! Аалтонен нанес бросок с острого угла в упор — Шугаев отразил щитком.

'36

Финны продолжают устраивать навал на ворота сборной России. «Красная машина» будто снова играет в меньшинстве — соперники очень спокойно контролируют шайбу и даже успевают смениться.

'35

Нападающий сборной России Никита Тертышный имел хороший момент после классного паса Дмитрия Рашевского и нанес бросок с нескольких метров, но не сумел пробить финского вратаря!

'34

У сборной России вернулся на лед пятый полевой игрок. Теперь мы минуту играем в большинстве.

'34

Один игрок вернулся из скамейки штрафников у сборной России, а у финнов удалили нападающего Руохому — за подножку. Сейчас игра пойдет «четыре на четыре».

'33

ГОООЛ!!! Аалтонен в касание нанес бросок из правого круга вбрасывания и поразил дальнюю «девятку» — 2:0! Играть «три на пять», конечно, сложно.

'33

Еще и два удаления у сборной России: защитник Сергей Телегин позволил себе опасную игру высоко поднятой клюшкой, а Даниил Вовченко задержал соперника клюшкой. Игра пойдет в формате «пять на три».

'32

Моментище! Лехтонен добивал с пятака, но не смог пробить Шугаева даже в упор! По этой игре можно похвалить только нашего вратаря.

'31

На пятаке сборной России образовалась куча-мала из игроков, которые навалились друг на друга, и только чудом финны не смогли воспользоваться этой неразберихой и занести вторую шайбу в ворота. Оямяки мог спокойно забивать — российский вратарь Шугаев уже распластался на льду и ничего бы не сделал, — но финн просто не попал в створ.

'30

Финны играют так, словно находятся в большинстве. Россия после пропущенного гола совсем растерялась.

'29

Ох, как опасно! Финский нападающий Микаэль Руохомаа промчался к пятаку сборной России и выдал пас на дальнюю штангу, но партнер не сумел замкнуть. А то получились бы два одинаковых гола подряд.

'28

ГООООЛ!!! Финляндия открыла счет в большинстве. Аалтонен не глядя выдал шикарную передачу на дальнюю штангу в стиле футбольного кудесника Роналдиньо, и нападающий Харри Песонен замкнул в пустой гол ворот. 1:0.

'28

Финны плотно осадили ворота сборной России и пытаются загипнотизировать соперника, переводя шайбу с фланга на фланг.

'27

А вот теперь удаление в составе сборной России: Никишин жестко толкнул Аалтонена в борт, за что и присел на две минуты.

'26

Опасно! Под конец большинства Александр Никишин попал в перекладину! Жаль, что не открыли счет, — просто не повезло. Голкипер финнов Олкинуора даже не пытался отбивать.

'25

Теперь в бригаде большинства нет Мичкова, но есть Чибриков. Российские хоккеисты смогли только расставиться на чужой половине площадки, но атака почти сразу закончилась: финны быстро отобрали шайбу и умчали вперед. Потом «Красная машина» долго пыталась отобрать шайбу и никак не могла выйти со своей половины. Большую часть времени в меньшинстве финны так и убили.

'24

Ого, еще одно удаление у финнов. Защитник Вили Саариярви поставил подножку Зинченко и отправился на две минуты на скамейку штрафников.

'24

Елесин попытался нанести бросок, но шайба свалилась с клюшки и улетела куда-то в сторону. Команды в равных составах. Сборная России практически ничего не смогла создать в большинстве.

'23

Мичков бросил с нескольких метров — мимо!

'22

«Красная машина» неплохо контролирует шайбу, но бросков по воротам практически нет: финны грамотно заняли все позиции и окопались в обороне.

'21

Россия впервые в матче будет играть в большинстве! Уже на первой минуте второго периода финны остались в меньшинстве за нарушение численности состава — на площадке находились шесть полевых игроков.

'21

Второй период начался!

'20

Первый период завершился. Практически молодежный состав сборной России выстоял под градом атак опытной финской команды — счет пока 0:0. Однако по броскам Суоми ощутимо превосходят «Красную машину». Кроме того, у нас было уже два удаления, а у финнов — ни одного. Будем надеяться, что во втором периоде сборная России сможет прибавить, и мы увидим голы.

'18

Момент у сборной России! Разогнали молниеносную контратаку, и Никита Чибриков нанес хлесткий бросок с острого угла, но Олкинуора спас финнов от пропущенного гола!

'17

Это меньшинство Россия провела гораздо спокойнее и не позволила соперникам создать ничего опасного. Команды снова в равных составах!

'16

Эх, второе удаление в составе сборной России... Зинченко случайно зарядил сопернику клюшкой по лицу. Пока Финляндия превосходит нас по ударам в створ 7-4. Кажется, теперь это преимущество вырастет.

'16

Горячо! Российский нападающий Галимов удачно подхватил шайбу после неточного паса соперника и нанес бросок, но промахнулся.

'15

Момент! Перед воротами сборной России образовалась толпа из борющихся игроков, и Валттери Фильппула нанес коварный бросок практически в упор, но Шугаев каким-то образом успел отреагировать и спас команду!

'14

А у нас рекорд. Поздравляем нападающего Матвея Мичкова, который в 16 лет 11 месяцев и 2 дня стал самым юным дебютантом сборной России, обогнав по этому показателю Александра Овечкина, дебютировавшего в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней.

'13

К сожалению, сборная России выбирается в атаку все реже и пока делает это беззубо. До броска часто вообще не доходит: игроки просто перемещаются где-то за воротами или на флангах, а потом теряют шайбу.

'12

Российский нападающий Иван Зинченко совершил красивый индивидуальный проход по правому флангу и ворвался на «пятак», но не успел нанести бросок — вратарь финнов Олкинуора грамотно сыграл клюшкой и отбил шайбу в сторону.

'11

Опасно! Финны организовали быструю контратаку, и нападающий Ере Иннала с ходу нанес бросок с острого угла — Шугаев справился.

'9

Момент! Нападающий Миро Аалтонен технично ушел от российского защитника Семена Чистякова и оставил шайбу Вели-Матти Савинайнену, который с близкого расстояния нанес сильный бросок в створ, но вратарь Шугаев совершил очередной сейв!

'9

Елесин снова оказался на чужой половине площадки и попытался принять шайбу, но на него налетели сразу три финна и коллективными усилиями зажали его у борта и отобрали снаряд.

'7

Российский защитник Александр Елесин нанес уже два броска по воротам! Любопытно, что больше никто из российских игроков на это пока не решился. Первый бросок получился у Елесина выше ворот, второй — в створ от синей линии, но голкипер Финляндии Олкинуора справился с этим выстрелом.

'6

Финны чуть лучше контролируют шайбу, но наши молодые ребята довольно бойко отбиваются.

'5

«Красная машина» снова в полном составе. Несколько раз в меньшинстве россияне позволили Суоми создать опасные моменты (в основном Оямяки), но выстояли. Фанаты на трибунах хором скандируют «Россия! Россия!» и «Давай!».

'4

И снова Оямяки! На этот раз финн мощно бросил из левого круга вбрасывания, но российский защитник Шакир Мухамадуллин принял этот бросок на себя.

'3

Моментише! Финский нападающий Нико Оямяки нанес бросок с двух метров, но каким-то чудом не попал в створ.

'2

Первое удаление в матче — к сожалению, у сборной России. Артем Галимов получил малый штраф за то, что нарушил правила на сопернике, чтобы предотвратить выход два в одного. Наша команда две минуты будет играть в меньшинстве.

'2

Скорости очень большие на первых минутах. Игра стремительно перемещается от одних ворот до других — такие качели. Но реально опасных бросков пока нет.

'1

Стартовая сирена! Желаем удачи молодым российским парням и ждем красивой игры!

19:34

Россия привезла на Кубок Карьяла в основном молодежный состав, а вот финны на домашний турнир вызвали практически тех же хоккеистов, что побеждали на чемпионате мира. Да, силы не равны, но тем интереснее будет смотреть за матчем. Может, кто-то из наших юных звезд выстрелит в преддверии Олимпиады.

19:30

Стартовые вратари: Дмитрий Шугаев — Юхо Олкинуора.

19:25

Состав сборной России:

19:20

Матч начнется в 19.30 мск.

19:15

В первом матче Еврохоккейтура в сезоне сборная России на Кубке «Карьялы» играет с командой Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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