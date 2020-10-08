Пробиться на Евро: Грузия обыгрывает Белоруссию. LIVE

Полуфинал плей-офф квалификации на Евро. Путь D. Грузия — Белоруссия. ОНЛАЙН

08.10.2020, 19:00

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В рамках отбора на чемпионат Европы по футболу Грузия принимает Белоруссию. Соперники спорят за выход в финал квалификации Евро, которая до сих пор продолжается для команд из слабейшей группы Лиги наций — под литерой D. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.