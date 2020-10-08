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Пробиться на Евро: Грузия обыгрывает Белоруссию. LIVE

Полуфинал плей-офф квалификации на Евро. Путь D. Грузия — Белоруссия. ОНЛАЙН

В рамках отбора на чемпионат Европы по футболу Грузия принимает Белоруссию. Соперники спорят за выход в финал квалификации Евро, которая до сих пор продолжается для команд из слабейшей группы Лиги наций — под литерой D. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Путь D - 1/2 финала  |   08 октября 19:00   |  2-й тайм
Грузия
1 : 0
Беларусь
Стадион «Динамо-Арена - Борис Пайчадзе», Тбилиси | Главный судья: Джюнейт Чакыр (Стамбул, Турция)
Окриашвили 7' (пен)
Квеквескири 38'
Наумов 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Георгий Лория
3 (з)   Лаша Двали
5 (з)   Соломон Кверквелия
4 (з)   Гурам Кашия
2 (з)   Отар Какабадзе
7 (п)   Джаба Канкава
16 (п)   Ника Квеквескири 38'
8 (п)   Валерий Казаишвили
9 (п)   Отар Китеишвили
18 (п)   Хвича Кварацхелия
10 (п)   Торнике Окриашвили 7'
12 (в)   Егор Хаткевич
3 (з)   Александр Мартынович
21 (з)   Максим Бордачёв
4 (з)   Никита  33'
23 (п)   Павел Нехайчик
14 (п)   Евгений Яблонский
9 (п)   Макс Эбон
10 (п)   Иван Бахар
13 (н)   Николай Золотов
17 (н)   Виталий Лисакович
8 (н)   Андрей Хачатурян 46'
Запасной состав
17 (в)   Лазаре Купатадзе
12 (в)   Георгий Макаридзе
22 (з)   Джемал Табидзе
14 (з)   Гиа Григалава
15 (п)   Георгий Абурджания
6 (п)   Муртаз Даушвили
21 (п)   Валериан Гвилия
20 (п)   Джамбул Джигаури
19 (п)   Леван Шенгелия
13 (н)   Ника Качарава
11 (н)   Георгий Квилитая
23 (н)   Элгуя Лобжанидзе
1 (в)   Александр Гутор
2 (з)   Кирилл Печенин
5 (з)   Денис Поляков
20 (з)   Александр Сачивко
18 (п)   Иван Маевский 46'
6 (п)   Валерий Громыко
19 (п)   Дмитрий Подстрелов
22 (п)   Игорь Стасевич
15 (п)   Роман Юзепчук
7 (н)   Денис Лаптев
11 (н)   Максим Скавыш
16 (н)   Сергей Игнатович
Удары
100%
По воротам: 3
В створ: 3
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 8
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 10
Трансляция
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'46
Стартовал второй тайм!
'46
Маевский вышел вместо Хачатуряна.
'46
Замена произошла у Беларуси.
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Грузии после 45 минут. Хозяева вышли вперёд благодаря голу Окриашвили с пенальти. Забив гол, грузины перешли на игру вторым номером. Белорусы старались держать мяч, но ничего опасного не создали.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Грузины провели атаку правым флангом, Бордачёв здорово отработал и помешал Кварацхелии прострелить во вратарскую.
'42
Какабадзе ускорился по флангу и прострелил низом в штрафную — белорусы перехватили мяч.
'40
Грузины стараются успокоить игру, неспешно перекатывая мяч в центре поля. Темп невысокий.
'38
Квеквескири за грубый подкат против Бахара получил «горчичник».
'35
Белорусы организовали контратаку, Лория спокойно справился с забросов в штрафную.
'33
Наумов в центре поля снёс соперника и получил карточку.
'31
По владению мячом небольшое преимущество у Грузии — 52% на 48%.
'29
Хвича подхватил мяч и ускорился по флангу, но Нехайчик в подкате выбил мяч у соперника.
'27
Гости убежали в контратаку, прошёл заброс в штрафную — Лория выдвинулся вперёд и забрал мяч.
'25
По-прежнему много ошибок в передачах у белорусов. Никак не удаётся гостям перевести игру к воротам Лории.
'23
Лисакович получил пас на ход, дошёл до лицевой, но не сумел обыграть соперника и потерял мяч.
'21
Грузины после забитого мяча перешли на игру вторым номером и стараются ловить соперника на контратаках.
'19
Ответ Беларуси! Бахар получил пас возле штрафной и хлёстко пробил верхом — мяч просвистел над перекладиной!
'17
Лисакович на скорости дошёл до штрафной, но не сумел обыграть Кверквелию и сфолил в атаке.
'15
Беларусь заработала стандарт в 30 метрах от ворот. Нехайчик вырезал подачу в штрафную, но грузины без проблем отбились.
'13
Грузины устроили перепас возле чужой штрафной, Канкава полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.
'11
Хачатурян забежал по правому флангу, дошёл до лицевой и прострелил — грузины перехватили мяч.
'9
Беларусь не может наладить контроль над мячом — в центре поля идёт борьба.
'7
ГОЛ! Окриашвили с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот — Хаткевич не угадал направление удара!
'6
Пенальти в ворота Беларуси! Хвича сделал передачу между двух соперников, Окриашвили принял мяч в штрафной и его сзади сбил Золотов. Чакыр сразу же указал на «точку».
'4
Хвича разогнал атаку и сделал передачу в штрафную, Окриашвили догнал мяч у лицевой и пробил с острого угла — Хаткевич перевёл на угловой!
'2
Бахар в центре поля грубо встретил Кварацхелию. Хвича долго лежал на газоне, но помощь медиков не потребовалась.
'1
Матч начался! Грузины разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча полуфинала квалификации Евро-2020, путь D: Грузия — Беларусь. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.