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Трансляция
С конца
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'46
Стартовал второй тайм!
'46
'46
'45+2
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Грузии после 45 минут. Хозяева вышли вперёд благодаря голу Окриашвили с пенальти. Забив гол, грузины перешли на игру вторым номером. Белорусы старались держать мяч, но ничего опасного не создали.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Грузины провели атаку правым флангом, Бордачёв здорово отработал и помешал Кварацхелии прострелить во вратарскую.
'42
Какабадзе ускорился по флангу и прострелил низом в штрафную — белорусы перехватили мяч.
'40
Грузины стараются успокоить игру, неспешно перекатывая мяч в центре поля. Темп невысокий.
'38
'35
Белорусы организовали контратаку, Лория спокойно справился с забросов в штрафную.
'33
'31
По владению мячом небольшое преимущество у Грузии — 52% на 48%.
'29
Хвича подхватил мяч и ускорился по флангу, но Нехайчик в подкате выбил мяч у соперника.
'27
Гости убежали в контратаку, прошёл заброс в штрафную — Лория выдвинулся вперёд и забрал мяч.
'25
По-прежнему много ошибок в передачах у белорусов. Никак не удаётся гостям перевести игру к воротам Лории.
'23
Лисакович получил пас на ход, дошёл до лицевой, но не сумел обыграть соперника и потерял мяч.
'21
Грузины после забитого мяча перешли на игру вторым номером и стараются ловить соперника на контратаках.
'19
Ответ Беларуси! Бахар получил пас возле штрафной и хлёстко пробил верхом — мяч просвистел над перекладиной!
'17
Лисакович на скорости дошёл до штрафной, но не сумел обыграть Кверквелию и сфолил в атаке.
'15
Беларусь заработала стандарт в 30 метрах от ворот. Нехайчик вырезал подачу в штрафную, но грузины без проблем отбились.
'13
Грузины устроили перепас возле чужой штрафной, Канкава полез в обводку на двух соперников и потерял мяч.
'11
Хачатурян забежал по правому флангу, дошёл до лицевой и прострелил — грузины перехватили мяч.
'9
Беларусь не может наладить контроль над мячом — в центре поля идёт борьба.
'7
'6
Пенальти в ворота Беларуси! Хвича сделал передачу между двух соперников, Окриашвили принял мяч в штрафной и его сзади сбил Золотов. Чакыр сразу же указал на «точку».
'4
Хвича разогнал атаку и сделал передачу в штрафную, Окриашвили догнал мяч у лицевой и пробил с острого угла — Хаткевич перевёл на угловой!
'2
Бахар в центре поля грубо встретил Кварацхелию. Хвича долго лежал на газоне, но помощь медиков не потребовалась.
'1
Матч начался! Грузины разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча полуфинала квалификации Евро-2020, путь D: Грузия — Беларусь. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.