В своей истории российская и шотландская сборные встречались лишь дважды — в далеких 1994-м и 95-м годах. Оба встречи завершились вничью (1:1 и 0:0). Надеемся, сегодня традиция ничьих прервется. Подопечным Станислава Черчесова нужно побеждать, чтобы не отставать от лидирующей Бельгии.