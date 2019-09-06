онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
Смотреть все события
Шотландия Россия

Погоня за лидером: Россия пропустила от Шотландии. LIVE

ЧЕ-2020. Отборочный этап. Шотландия — Россия. ОНЛАЙН

Сборная Шотландии принимает команду России в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа I. 5-й тур  |   06 сентября 21:45   |  1 тайм
Шотландия
1:0
Россия
Стадион «Хэмпден Парк», Глазго | Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Макгинн 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Дэвид Маршалл
3 (з)   Эндрю Робертсон
5 (з)   Лиам Купер
4 (з)   Чарльз Малгрю
2 (з)   Стивен О'Доннелл
6 (п)   Скотт Мактоминай
10 (п)   Каллум Макгрегор
8 (п)   Джон Макгинн 10'
11 (п)   Райан 
7 (п)   Джеймс Форрест
9 (н)   Оливер Макбарни
1 (в)   Маринато Гилерме
5 (з)   Андрей Семёнов
2 (з)   Марио Фернандес
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Георгий Джикия
11 (п)   Роман Зобнин
7 (п)   Магомед Оздоев
18 (п)   Юрий Жирков
17 (п)   Александр Головин
20 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
21 (в)   Крейг Макгилливрей
12 (в)   Джон Маклафлин
13 (з)   Дэвид Бейтс
23 (з)   Грег Тайлер
15 (з)   Майкл Девлин
18 (п)   Стюарт Армстронг
20 (п)   Райан Кристи
14 (п)   Райан Джек
16 (п)   Кенни Маклин
19 (п)   Мэтт Филлипс
22 (п)   Джонни Рассел
17 (п)   Роберт Снодграсс
16 (в)   Сослан Джанаев
12 (в)   Андрей Лунёв
4 (з)   Максим Беляев
15 (з)   Вячеслав Караваев
3 (з)   Роман Нойштедтер
23 (з)   Сергей Петров
8 (п)   Дмитрий Баринов
10 (п)   Ильзат Ахметов
6 (п)   Денис Черышев
21 (п)   Александр Ерохин
19 (п)   Антон Миранчук
9 (н)   Фёдор Смолов
Удары
67%
По воротам: 5
В створ: 2
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
Удары
33%
По воротам: 2
В створ: 1
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
`20

Снова Головин в центре внимания — сыграл в пас с Жирковым и забрасывал на Дзюбу в штрафную, но того не оказалось на штанге.

`18

Головина жестко встретил Мактоминей, но судья нарушения правил не зафиксировал.

`16

ПОЧТИ! Дзюба продавил защитника после заброса в штрафную и головой отправлял мяч в ворота. Вратарь выручил.

`15

Головин вырвался к штрафной шотландцев на свободном пространстве, отпасовал на Жиркова, который простреливал с фланга — заблокировали.

`12

До Дзюбы в последние минуты мяч не доходит вообще. В короткий пас стараются играть наши футболисты — пока не получается.

`10

ГОЛ! Навес в нашу штрафную, Гилерме пытался поймать этот мяч, но отправил снаряд прямо на ногу Макгинну, который без проблем отправил его в ворота. 1:0 — Шотландия повела.

`9

Ух... Первый угловой шотландцев с левого фланга, мяч отскочил к игроку на штанге, где выручил уже Гилерме. Повезло.

`7

Взяли под контроль шотландцы мяч и слишком форсируют свои атаки, из-за чего до ворот пока не доходят.

`5

Дважды шотландцы подавали угловой, однако оба раза получились неудачными. Гилерме на выходе хорош.

`3

Первый момент! Жирков с Дзюбой сыграли в пас в штрафной Шотландии и наш защитник едва не отправил мяч за шиворот Маршаллу.

`1

Матч начался! Поехали!

21:40

В своей истории российская и шотландская сборные встречались лишь дважды — в далеких 1994-м и 95-м годах. Оба встречи завершились вничью (1:1 и 0:0). Надеемся, сегодня традиция ничьих прервется. Подопечным Станислава Черчесова нужно побеждать, чтобы не отставать от лидирующей Бельгии.

21:35

Перед сегодняшней игрой Россия идет на втором месте группы I, Шотландия — четвертая. Разница между командами составляет лишь три очка.

21:30

Состав шотландской сборной:

Маршалл, Робертсон, Купер, Малгрю, О'Доннелл, Макгрегор, Макгинн, Мактоминай, Фрейзер, Форрест, Макбарни.

21:25

Стартовый состав нашей сборной!

Гилерме, Семенов, Фернандес, Кудряшов, Джикия, Зобнин, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.

21:20

Начало встречи запланировано на 21.45 мск.

21:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция отборочного матча на чемпионат Европы — 2020 Шотландия — Россия.