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Снова Головин в центре внимания — сыграл в пас с Жирковым и забрасывал на Дзюбу в штрафную, но того не оказалось на штанге.
Головина жестко встретил Мактоминей, но судья нарушения правил не зафиксировал.
Головин вырвался к штрафной шотландцев на свободном пространстве, отпасовал на Жиркова, который простреливал с фланга — заблокировали.
До Дзюбы в последние минуты мяч не доходит вообще. В короткий пас стараются играть наши футболисты — пока не получается.
Взяли под контроль шотландцы мяч и слишком форсируют свои атаки, из-за чего до ворот пока не доходят.
Дважды шотландцы подавали угловой, однако оба раза получились неудачными. Гилерме на выходе хорош.
В своей истории российская и шотландская сборные встречались лишь дважды — в далеких 1994-м и 95-м годах. Оба встречи завершились вничью (1:1 и 0:0). Надеемся, сегодня традиция ничьих прервется. Подопечным Станислава Черчесова нужно побеждать, чтобы не отставать от лидирующей Бельгии.
Перед сегодняшней игрой Россия идет на втором месте группы I, Шотландия — четвертая. Разница между командами составляет лишь три очка.
Состав шотландской сборной:
Маршалл, Робертсон, Купер, Малгрю, О'Доннелл, Макгрегор, Макгинн, Мактоминай, Фрейзер, Форрест, Макбарни.
Стартовый состав нашей сборной!
Гилерме, Семенов, Фернандес, Кудряшов, Джикия, Зобнин, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.
Начало встречи запланировано на 21.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция отборочного матча на чемпионат Европы — 2020 Шотландия — Россия.