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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 2:1 по итогам первого тайма нашего матча. После гола Майкла Смита нашли в себе силы немца для перелома хода матча, что вылилось в волевую победу хозяев к перерыву. Успех команде Йоахима Лева принесли точные удары Сержа Гнабри и Леона Горецка.
'43
'42
Тони Кроос нанес удар из-за пределов штрафной под перекладину ворот, но уверенно в рамке сыграл Пикок-Фаррел.
'41
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Пока толком не получается комбинационная игра у Германии.
'39
Клостерман подключился к атаке своей команды по правому флангу, попытался навесить в чужую штрафную, но угодил в соперника.
'37
Эмре Джан грубо сыграл против соперника в центре поля. Для арбитра справедливо было бы показать ему уже желтую карточку.
'35
Брандт попытался прорваться в чужую штрафную с правого фланга атаки, но неудачно пошел в дриблинг и быстро лишился мяча.
'33
Тони Кроос навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где арбитр зафиксировал фол в атаке со стороны Эмре Джана.
'31
Тони Кроос исполнил заброс в чужую штрафную на Брандта, но того опередил соперник, выбив мяч за лицевую линию поля на угловой.
'29
Джордж Сэвилл вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил в центр, но здорово на перехвате сыграл Эмре Джан.
'27
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'25
Хектор подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался прострелить в центр, но угодил в соперника.
'23
Тони Кроос предпочел разыграть угловой передачей на ближайшего партнера по команде, после чего создать опасный момент у чужих ворот не получилось.
'22
Клостерман подключился к атаке своей команды по правому флангу и попытался прострелить в центр, заработав для своей команды угловой.
'20
'18
Гюндоган забрался во вне игры в чужой штрафной после заброса за спины защитникам Северной Ирландии.
'16
Тони Кроос исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче оказался один из соперников.
'14
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Германии на чужой половине поля. Ищут прорехи немцы в чужой обороне.
'12
Штанга! Хектор навесил с левого края чужой штрафной в центр на Крооса и тот ударом головой отправил мяч в дальнюю штангу!
'10
Большими силами теперь идут вперед немцы. Такими темпами, можно и упустить первое место в своей группе.
'8
'7
После подачи с правого фланга атаки в штрафную Северной Ирландии получил мяч Брандт, но Смит сумел вынести мяч у него из-под ног в аут.
'5
Эмре Джан не по правилам сыграл в борьбе за мяч поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока обошелся без желтой карточки.
'3
Брандт забрался во вне игры на левом фланге атаки сборной Германии.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Германия — Северная Ирландия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.