'43

Гол! 2:1! Хектор прострелил с левого фланга атаки в центр на линию вратарской, где сначала Гнабри махнул мимо мяча, но вовремя подоспел Горецка и ударом в падении с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку ворот.