Нидерланды

'45+1

Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Вполне справедливо уверенно ведут в счете голландцы сегодня после голов Вейналдума и Аке. После перерыва наверняка можно ожидать еще больше голов от хозяев поля.