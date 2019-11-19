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Надежда на Промеса: Нидерланды обыгрывают Эстонию. LIVE

Евро-2020. Отборочный этап. Нидерланды — Эстония

Сборная Нидерландов принимает команду Эстонии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 10-й тур  |   19 ноября 22:45   |  перерыв
Нидерланды
2:0
Эстония
Стадион «Йохан Круифф Арена (Амстердам Арена)», Амстердам | Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Вейналдум 6'
Аке 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Яспер Силлессен
12 (з)   Патрик ван
5 (з)   Натан Аке 18'
3 (з)   Маттейс де
21 (п)   Френки де
6 (п)   Дэви Проппер
8 (п)   Жоржиньо Вейналдум 6'
11 (н)   Квинси Промес
10 (н)   Мемфис Депай
7 (н)   Калвин Стенгс
9 (н)   Люк де
12 (в)   Сергей Лепметс
23 (з)   Тайо Тенисте
18 (з)   Карол Метс
16 (з)   Йоонас Тамм
19 (з)   Кен Калласте
20 (п)   Михкель Айнсалу
6 (п)   Илья Антонов
14 (п)   Константин Васильев
11 (н)   Хенрик Оямаа
10 (н)   Сергей Зенёв
9 (н)   Эрик Сорга
Запасной состав
23 (в)   Марко Бизот
13 (в)   Йерун Зут
17 (з)   Дейли Блинд
22 (з)   Дензел Дюмфрис
2 (з)   Йоэл Велтман
14 (з)   Стефан де
16 (п)   Кевин Стротман
20 (п)   Донни ван
15 (н)   Стивен Бергёйс
18 (н)   Мирон Боадю
19 (н)   Ваутер Вегорст
22 (в)   Матвей Игонен
1 (в)   Марко Меэритс
21 (з)   Никита Баранов
2 (з)   Герт Камс
17 (з)   Мяртен Кууск
3 (з)   Артур Пикк
13 (п)   Владислав Крейда
4 (п)   Маттиас Кяйт
5 (п)   Мартин Миллер
7 (п)   Сандер Пури
8 (н)   Хенри Аниер
15 (н)   Франк Лиивак
Удары
86%
По воротам: 7
В створ: 6
Владение мячом
66%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 0
Удары
14%
По воротам: 6
В створ: 1
Владение мячом
34%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 2
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+1
Перерыв! 2:0 по итогам первого тайма нашего матча. Вполне справедливо уверенно ведут в счете голландцы сегодня после голов Вейналдума и Аке. После перерыва наверняка можно ожидать еще больше голов от хозяев поля.
'43
Депай отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Стенгса, но тот забрался во вне игры.
'41
Довольно смело действуют эстонцы ближе к концовке первого тайма. Даже пробуют гости организовывать свои атаки.
'39
Сорга снова получил пас в центральной зоне у чужой штрафной и низом пробил, но прямо в руки Силлессену.
'37
Момент у Эстонии! Эрик Сорга получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение пробил, но мяч пролетел в сантиметрах от угла ворот Силлессена!
'35
Ван Анхольт отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной на Вейналдума и тот на исполнение пробил, но отправил мяч рядом со штангой чужих ворот.
'33
Стенгс вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и попробовал навесить на дальнюю штангу, но там в прыжке Депай немного не добрался до мяча.
'31
Илья Антонов решился на удар по воротам из-за пределов штрафной, но послал мяч слишком сильно и неточно в этом эпизоде.
'29
Промес навесил с правого фланга атаки в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Люк Де Йонг, но вышло прямо в руки голкиперу.
'27
Тайо Тенисте получил передачу на правом краю чужой штрафной, но арбитр зафиксировал у него офсайд.
'25
Зенев попытался убежать в прорыв от центра поля, но был остановлен надежной игрой в отборе со стороны Френки Де Йонга.
'23
Длительное время контролируют мяч футболисты сборной Нидерландов. Пока даже не удается переходить гостям на чужую половину поля.
'21
Ван Анхольт получил передачу на левом краю чужой штрафной и низом попытался пробить, но вышло прямо в руки голкиперу.
'19
Гол! 2:0! После розыгрыша углового Депай здорово навесил в центр на линию вратарской, откуда Натан Аке ударом головой отправил мяч точно в цель.
'18
Стенгс зацепился за мяч в центральной зоне у чужой штрафной и на исполнение пробил, но спас свою команду Лепметс.
'16
Вейналдум оказался первым на подборе в чужой штрафной и в касание низом пробил, но вышло не слишком сильно и прямо в руки голкиперу.
'14
Стенгс на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и упал на газон в борьбе с соперником, но пенальти арбитр справедливо не поставил.
'12
Френки Де Йонг исполнил заброс за спины защитникам в чужую штрафную на Ван Анхольта, но тот забрался во вне игры.
'10
Длительное время контролируют мяч хозяева поля. При этом полностью сосредоточены на обороне гости.
'8
Свой первый же момент реализовали голландцы. Нельзя исключать сегодня и явно разгромного результата для Эстонии.
'6
Гол! 1:0! Депай отпасовал низом на правый край чужой штрафной, откуда Промес навесил в центр на линию вратарской и Вейналдум ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.
'5
Стенгс попытался обострить игру передачей низом по центру к чужой штрафной, но мяч прошел мимо всех партнеров по команде и был потерян.
'3
Депай отпасовал низом у чужой штрафной на Вейналдума, но тот неудачно пошел в дриблинг и быстро лишился мяча.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Нидерланды — Эстония. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.