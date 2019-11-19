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Сан-Марино Россия

Завершение отбора: Россия выигрывает у Сан-Марино. LIVE

Евро-2020. Отборочный этап. Сан-Марино — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России встречается с командой Сан-Марино в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа I. 10-й тур  |   19 ноября 22:45   |  перерыв
Сан-Марино
0:2
Россия
Стадион «Олимпико», Серравалле | Главный судья: Торвальдюр Арнасон (Исландия)
Симончини 33'
Ченсони 45'
Кузяев 3'
Петров 19'
Подробная статистика матча
Основные составы
23 (в)   Альдо Симончини
3 (з)   Мирко Палацци
6 (з)   Давиде Симончини 33'
2 (з)   Фабио Витайоли
4 (з)   Алессандро Д'Аддарио
19 (п)   Лука Ченсони 45'
10 (п)   Маттиа Джарди
5 (п)   Лоренцо Лунадей
8 (п)   Алекс Гасперони
7 (п)   Филиппо Берарди
18 (н)   Марко Бернарди
12 (в)   Антон Шунин
6 (з)   Максим Беляев
23 (з)   Сергей Петров 19'
13 (з)   Фёдор Кудряшов
14 (з)   Георгий Джикия
9 (п)   Далер Кузяев 3'
7 (п)   Магомед Оздоев
10 (п)   Зелимхан Бакаев
15 (п)   Алексей Миранчук
20 (п)   Алексей Ионов
22 (н)   Артём Дзюба
Запасной состав
1 (в)   Маттео Цаволи
12 (в)   Симоне Бенедеттини
11 (з)   Мануэль Баттистини
15 (з)   Кристиан Бролли
13 (з)   Андреа Грандони
14 (п)   Лука Чеккароли
17 (п)   Алессандро Голинуччи
21 (п)   Энрико Голинуччи
20 (п)   Хосе Хирш
9 (п)   Марчелло Муларони
16 (н)   Никола Нанни
22 (н)   Фабио Томассини
1 (в)   Маринато Гильерме
16 (в)   Сослан Джанаев
3 (з)   Дмитрий Чистяков
2 (з)   Марио Фернандес
4 (з)   Вячеслав Караваев
5 (з)   Андрей Семёнов
8 (п)   Ильзат Ахметов
21 (п)   Александр Ерохин
17 (п)   Александр Головин
18 (п)   Юрий Жирков
11 (п)   Роман Зобнин
19 (н)   Николай Комличенко
Удары
0%
По воротам: 1
В створ: 0
Владение мячом
18%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 0
  • 10
Удары
100%
По воротам: 11
В створ: 7
Владение мячом
82%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 1
  • 4
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46

Свисток на вторую половину встречи звучит! А тем временем Гасперонни уходит, Баттистинни продолжит игру.

Перерыв

И ничего не произошло за эту минуту, звучит свисток на перерыв! Что же, подведем итоги, со счетом 2:0 ведет сборная России. Голы на свой счет записали Далер Кузяев и Сергей Петров, для которого этот гол стал дебютным в составе национальной команды.

45+1

Одна минута добавлена к первому тайму.

45

Смелый проход совершает Сан-Марино, и во время атаки Чинсони получает желтую карточку за удар по ногам Кузяева.

44

Уууух! Ну за красавец-голкипер у Сан-Марино! Спасает он ворота после удара Алексея Миранчука со штрафного.

43

Двадцать метров до ворот — штрафной у ворот Сан-Марино. Опасно может быть сейчас, реальный шанс для третьего гола сборной России.

41

Но при этом всего несколько действительно опасных моментов было. Но отлично справляется вратарь Сан-Марино. А Дзюбу все еще держать, чуть ли не всей командой.

39

Очень хорошо играет сегодня российская защита (что, впрочем, неудивительно), быстро происходит отбор, если мяч оказывается у Сан-Марино.

37

Миранчук бьет сильно, настолько сильно, что вылетает мяч за пределы стадиона. А там — лес.

35

Бакаев простреливает опасно! Но увязает мяч в защите Сан-Марино, не доходит до Алексея Ионова. А ведь действительно мог бы быть опасно.

33

А вот и первая желтая карточка в этой встрече. Симончини получает предупреждение за сильный удар Миранчука.

31

Ух, какая сейчас передача была от Бакаева на Дзюбу, но вновь сразу несколько человек закрыли капитана.

29

Очень опасный штрафной, который били с угла штрафной, опасный удар нанес Миранчук, который несколько раз уже пробил по воротам. Но мяч пролетел мимо ворот.

27

Первый свой удар в этом матче наносит Артем Дзюба! Но весьма слабый, было неудобно ему бить.

25

Атака правым флагом, но прострел снова не доходит до наших форвардов. Ну стоит признать, что вполне достойно играет Сан-Марино.

23

А Кудряшов тем временем зарабатывает штрафной. И было опасно после удара, бил Алексей Миранчук, но спасает свои ворота голкипер.

21

Опять же стоит сказать, что, кажется, главная задача Сан-Марино — держать Дзюбу. Пока совсем ничего у него не получается.

19

ГООООЛ! Сергей Петров на добивании отправляет мяч в ворота! Сначала Симончини совершает просто потрясающий сейв, но вот защитники Сан-Марино не помогли своему голкиперу, спокойно Петров с метра забил.

17

Прошло 17 минут, а суперопасных моментов сборная России создать не смогла (кроме гола, конечно), хоть и прессингует соперника очень здорово.

15

В контратаку улетела сборная России после того, как команда Сан-Марино провела несколько минут около российских ворот. А трибуны тем временем запели «Катюшу».

13

Гасперонни лежит на газоне после столкновения с Кузяевым. Кстати, не для никого не секрет, что у многих футболистов есть другие профессии, так вот Гасперонни — индивидуальный предприниматель.

11

Разыграл Джикия штрафной удар с Зелимханом Бакаевым, футболисты попытались провести позиционную атаку, но потеря была. Да и стоит сказать, что очень плотно держат Дзюбу.

9

Пытается огрызаться Сан-Марино, да и игра чуть подуспокоилась после гола.

7

Вполне ожидаемое развитие событий — российская сборная доминирует, владеет мячом, в основном играют без мяча из соперники.

5

Алексей Миранчук подает угловой, Дзюба пытается справится с мячом, но не удается у него.

3

ГООООЛ! Открывает счет в этом матче сборная России! Далер Кузяев становится автором гола.

1

Кстати, в команде у России играет Антон Шунин. Очень уж давно в последний раз он провел свой последний матч за команду.

0

Звучит стартовый свисток, первый тайм, поехали!!

22:41

А команды уже вышли на поле, сейчас прозвучат национальные гимны стран. До матча остались считанные минуты.

22:40

Ну и стоит сказать, что в этом матче Артем Дзюба может стать лучшим бомбардиром отборочного этапа. У него для этого есть все шансы.

22:35

До матча остается совсем немного времени, а пока напомним, что во время отборочного этапа сборная России проиграла всего два матча — и оба бельгийцам, которые являются лидерами группы. Подопечные Черчесова заняли в группе второе место и обеспечили себе прямой выход на чемпионат Европы.

22:30

А вот футболисты, которые выйдут на поле с первых минут у Сан-Марино.

А. Симончини, Витайоли, Палацци, Д'Аддарио, Лунадеи, Д. Симончини, Берарди, Гасперони, Гьярди, Бернарди, Ченсони.

22:25

Вот такой состав выступит с первых минут на поле наставник сборной России Станислав Черчесов.

Шунин, Беляев, Петров, Кудряшов, Джикия, Кузяев, З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов, Дзюба.

22:20

Начало встречи запланировано на 22.45 мск.

22:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Сан-Марино и России.