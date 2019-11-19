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И ничего не произошло за эту минуту, звучит свисток на перерыв! Что же, подведем итоги, со счетом 2:0 ведет сборная России. Голы на свой счет записали Далер Кузяев и Сергей Петров, для которого этот гол стал дебютным в составе национальной команды.
Одна минута добавлена к первому тайму.
Уууух! Ну за красавец-голкипер у Сан-Марино! Спасает он ворота после удара Алексея Миранчука со штрафного.
Двадцать метров до ворот — штрафной у ворот Сан-Марино. Опасно может быть сейчас, реальный шанс для третьего гола сборной России.
Но при этом всего несколько действительно опасных моментов было. Но отлично справляется вратарь Сан-Марино. А Дзюбу все еще держать, чуть ли не всей командой.
Очень хорошо играет сегодня российская защита (что, впрочем, неудивительно), быстро происходит отбор, если мяч оказывается у Сан-Марино.
Миранчук бьет сильно, настолько сильно, что вылетает мяч за пределы стадиона. А там — лес.
Бакаев простреливает опасно! Но увязает мяч в защите Сан-Марино, не доходит до Алексея Ионова. А ведь действительно мог бы быть опасно.
Ух, какая сейчас передача была от Бакаева на Дзюбу, но вновь сразу несколько человек закрыли капитана.
Очень опасный штрафной, который били с угла штрафной, опасный удар нанес Миранчук, который несколько раз уже пробил по воротам. Но мяч пролетел мимо ворот.
Первый свой удар в этом матче наносит Артем Дзюба! Но весьма слабый, было неудобно ему бить.
Атака правым флагом, но прострел снова не доходит до наших форвардов. Ну стоит признать, что вполне достойно играет Сан-Марино.
Опять же стоит сказать, что, кажется, главная задача Сан-Марино — держать Дзюбу. Пока совсем ничего у него не получается.
Прошло 17 минут, а суперопасных моментов сборная России создать не смогла (кроме гола, конечно), хоть и прессингует соперника очень здорово.
В контратаку улетела сборная России после того, как команда Сан-Марино провела несколько минут около российских ворот. А трибуны тем временем запели «Катюшу».
Гасперонни лежит на газоне после столкновения с Кузяевым. Кстати, не для никого не секрет, что у многих футболистов есть другие профессии, так вот Гасперонни — индивидуальный предприниматель.
Разыграл Джикия штрафной удар с Зелимханом Бакаевым, футболисты попытались провести позиционную атаку, но потеря была. Да и стоит сказать, что очень плотно держат Дзюбу.
Пытается огрызаться Сан-Марино, да и игра чуть подуспокоилась после гола.
Вполне ожидаемое развитие событий — российская сборная доминирует, владеет мячом, в основном играют без мяча из соперники.
Алексей Миранчук подает угловой, Дзюба пытается справится с мячом, но не удается у него.
Кстати, в команде у России играет Антон Шунин. Очень уж давно в последний раз он провел свой последний матч за команду.
Звучит стартовый свисток, первый тайм, поехали!!
А команды уже вышли на поле, сейчас прозвучат национальные гимны стран. До матча остались считанные минуты.
Ну и стоит сказать, что в этом матче Артем Дзюба может стать лучшим бомбардиром отборочного этапа. У него для этого есть все шансы.
До матча остается совсем немного времени, а пока напомним, что во время отборочного этапа сборная России проиграла всего два матча — и оба бельгийцам, которые являются лидерами группы. Подопечные Черчесова заняли в группе второе место и обеспечили себе прямой выход на чемпионат Европы.
А вот футболисты, которые выйдут на поле с первых минут у Сан-Марино.
А. Симончини, Витайоли, Палацци, Д'Аддарио, Лунадеи, Д. Симончини, Берарди, Гасперони, Гьярди, Бернарди, Ченсони.
Вот такой состав выступит с первых минут на поле наставник сборной России Станислав Черчесов.
Шунин, Беляев, Петров, Кудряшов, Джикия, Кузяев, З. Бакаев, Ал. Миранчук, Оздоев, Ионов, Дзюба.
Начало встречи запланировано на 22.45 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Сан-Марино и России.