Сан-Марино

И ничего не произошло за эту минуту, звучит свисток на перерыв! Что же, подведем итоги, со счетом 2:0 ведет сборная России. Голы на свой счет записали Далер Кузяев и Сергей Петров, для которого этот гол стал дебютным в составе национальной команды.