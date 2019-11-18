онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
Италия Армения

Битва за престиж: Армения утсупает Италии. LIVE

Евро-2020. Отборочный этап. Италия - Армения. ОНЛАЙН

Сборная Италии принимает команду Армении в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа J. 10-й тур  |   18 ноября 22:45   |  1 тайм
Италия
4:0
Армения
Стадион «Ренцо Барбера», Палермо | Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
Иммобиле 8'
Дзаньоло 9'
Барелла 29'
Иммобиле 33'
Ароян 34'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Сальваторе Сиригу
3 (з)   Кристиано Бираги
13 (з)   Алессио Романьоли
19 (з)   Леонардо Бонуччи
2 (з)   Джованни Ди
18 (п)   Николо Барелла 29'
8 (п)    Жоржиньо
6 (п)   Сандро Тонали
11 (п)   Николо Дзаньоло 9'
14 (н)   Федерико Кьеза
17 (н)   Чиро Иммобиле 8' 33'
16 (в)   Арам Айрапетян
3 (з)   Вараздат Ароян 34'
19 (з)   Оганес Амбарцумян
17 (з)   Артак Едигарян
15 (з)   Айк Ишханян
2 (з)   Андре Калисир
13 (п)   Камо Оганесян
9 (п)   Эдгар Бабаян
5 (п)   Артак Григорян
8 (н)   Тигран Барсегян
20 (н)   Александр Карапетян
Запасной состав
21 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
12 (в)   Алекс Мерет
15 (з)   Франческо Ачерби
7 (з)   Алессандро Флоренци
5 (з)   Армандо Иццо
4 (п)   Гаэтано Кастровилли
16 (п)   Роландо Мандрагора
23 (н)   Риккардо Орсолини
9 (н)   Андреа Белотти
20 (н)   Федерико Бернардески
22 (н)   Стефан Эль-Шаарави
10 (н)   Лоренцо Инсинье
1 (в)   Арсен Бегларян
12 (в)   Геворг Каспаров
10 (з)   Артур Даниелян
22 (з)   Гегам Арутюнян
14 (з)   Арман Оганесян
6 (з)   Армен Манучарян
4 (з)   Тарон Восканян
7 (п)   Петрос Аветисян
23 (п)   Артём Симонян
18 (п)   Эрик Варданян
11 (н)   Артур Саркисов
Удары
71%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
73%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 5
Удары
29%
По воротам: 4
В створ: 2
Владение мячом
27%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 6
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'43
Ди Лоренцо прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и навесил на дальнюю штангу, где Кьеза лишь немного не успел к мячу.
'41
Барсегян вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но удар сильным не получился и уверенно на него среагировал Сиригу.
'39
Кьеза попытался на скорости прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но в итоге лишь нарушил правила против Амбарцумяна.
'37
Кьеза забрался во вне игры на левом фланге атаки после длинного паса от Бонуччи.
'35
Ароян получил желтую карточку за грубую игру против Иммобиле.
'33
Гол! 4:0! Очередной выход у итальянцев один на один стал результативным. По центру на свидание с голкипером убежал Иммобиле и умело отправил мяч точно в цель.
'31
Штанга! После очередного провала армянской обороны убежал один на один по месту левого форварда Кьеза, но отправил мяч в дальнюю штангу!
'29
Гол! 3:0! После провала обороны Армении убежал один на один Барелла и умело пробил с линии штрафной мимо вышедшего навстречу голкипера. А результативный пас отдал в этом моменте Бонуччи.
'27
Дзаньоло прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и на силу попытался пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'25
Иммобиле получил хорошую возможность для удара из пределов чужой штрафной, но в итоге лишь бесхитростно отправил мяч в руки Айрапетяну.
'23
Неплохо выглядят армяне в атаке на старте нашего матча. Несмотря на два пропущенных гола пробуют результативно ответить гости.
'21
Перекладина! Бонуччи обрезался у своей штрафной, после чего нанес удар Карапетян, но мяч ударился о перекладину ворот Сиригу.
'19
Бабаян прошел вперед по флангу и попытался навесить в чужую штрафную, но там первым на мяче оказался один из соперников.
'17
Арам Айрапетян вовремя вышел из ворот сейчас и не позволил выбежать один на один Иммобиле.
'15
Кьеза здорово на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и опасно прострелил во вратарскую, где никто из партнеров не сумел замкнуть этот пас.
'13
Бираги прошел вперед по флангу и исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'11
Нельзя сказать, что Армения провалила старт матча, но уже пропущено два гола, а значит шансы на очки сегодня у армян минимальны.
'9
Гол! 2:0! Иммобиле исполнил передачу низом в чужую штрафную на Дзаньоло. Николо вышел один на один и уверенно пробил в сетку ворот.
'8
Гол! 1:0! Кьеза исполнил классную подачу с правого фланга атаки на дальнюю штангу, где Иммобиле точным ударом головой замкнул этот пас.
'5
Шанс у Армении! После ошибки защитника итальянцев ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки Бабаян, но пробил прямо в Сиригу!
'3
Жоржиньо перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Италия — Армения. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.