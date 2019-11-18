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Трансляция
С конца
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'43
Ди Лоренцо прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и навесил на дальнюю штангу, где Кьеза лишь немного не успел к мячу.
'41
Барсегян вышел на ударную позицию у чужой штрафной, попытался пробить, но удар сильным не получился и уверенно на него среагировал Сиригу.
'39
Кьеза попытался на скорости прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но в итоге лишь нарушил правила против Амбарцумяна.
'37
Кьеза забрался во вне игры на левом фланге атаки после длинного паса от Бонуччи.
'35
'33
'31
Штанга! После очередного провала армянской обороны убежал один на один по месту левого форварда Кьеза, но отправил мяч в дальнюю штангу!
'29
'27
Дзаньоло прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и на силу попытался пробить, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'25
Иммобиле получил хорошую возможность для удара из пределов чужой штрафной, но в итоге лишь бесхитростно отправил мяч в руки Айрапетяну.
'23
Неплохо выглядят армяне в атаке на старте нашего матча. Несмотря на два пропущенных гола пробуют результативно ответить гости.
'21
Перекладина! Бонуччи обрезался у своей штрафной, после чего нанес удар Карапетян, но мяч ударился о перекладину ворот Сиригу.
'19
Бабаян прошел вперед по флангу и попытался навесить в чужую штрафную, но там первым на мяче оказался один из соперников.
'17
Арам Айрапетян вовремя вышел из ворот сейчас и не позволил выбежать один на один Иммобиле.
'15
Кьеза здорово на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и опасно прострелил во вратарскую, где никто из партнеров не сумел замкнуть этот пас.
'13
Бираги прошел вперед по флангу и исполнил подачу в чужую штрафную, но там первым на мяче был соперник.
'11
Нельзя сказать, что Армения провалила старт матча, но уже пропущено два гола, а значит шансы на очки сегодня у армян минимальны.
'9
'8
'5
Шанс у Армении! После ошибки защитника итальянцев ворвался в чужую штрафную с левого фланга атаки Бабаян, но пробил прямо в Сиригу!
'3
Жоржиньо перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной. Фол в атаке зафиксировал арбитр.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Италия — Армения. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.