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Евро-2020. Отборочный этап. Испания — Румыния. ОНЛАЙН

Сборная Испании принимает команду Румынии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа F. 10-й тур  |   18 ноября 22:45   |  1 тайм
Испания
3:0
Румыния
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Алексей Кульбаков (Гомель, Беларусь)
Руис 8'
Бускетс 25'
Морено 33'
Морено 43'
Неделчяру 36'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Кепа Аррисабалага
18 (з)   Хосе Луис
4 (з)   Иньиго Мартинес
15 (з)   Серхио Рамос
2 (з)   Даниэль 
8 (п)    Сауль
5 (п)   Серхио Бускетс 25'
17 (п)   Фабиан Руис 8'
20 (п)   Санти Касорла
7 (н)   Альваро Мората
19 (н)   Херар Морено 33' 43'
12 (в)   Чиприан Тэтэрушану
4 (з)   Адриан Рус
2 (з)   Ромарио Сандру
15 (з)   Тудор Бэлуцэ
3 (з)   Алин Тошка
5 (з)   Йонуц Неделчяру 36'
18 (п)   Рэзван Марин
8 (п)   Николае Станчу
10 (п)   Янис Хаджи
23 (н)   Флоринел Коман
9 (н)   Георге Пушкаш
Запасной состав
1 (в)   Давид де
23 (в)   Пау Лопес
3 (з)   Рауль Альбиоль
14 (з)   Хуан Бернат
6 (з)   Пау Торрес
10 (п)   Тьяго Алькантара
16 (п)   Родриго Эрнандес
22 (п)   Хесус Навас
12 (п)   Даниэль Ольмо
11 (п)   Пабло Сарабия
9 (н)   Пако Алькасер
21 (н)   Микель Оярсабаль
1 (в)   Сильвиу Лунг
16 (в)   Флорин Ницэ
11 (з)   Никусор Банку
6 (з)   Андрей Буркэ
14 (з)   Василе Могос
22 (п)   Александру Чикылдэу
17 (п)   Чиприан Дяк
21 (п)   Дан Нистор
7 (н)   Денис Алибек
19 (н)   Константин Будеску
13 (н)   Клаудиу Кешерю
20 (н)   Йонуц Митрицэ
Удары
71%
По воротам: 11
В створ: 5
Владение мячом
77%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 1
  • 3
Удары
29%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
23%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
  • 5
Самоечитаемое
Трансляция
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'43
Гол! 3:0! Гайя получил пас от Касорлы на левом краю чужой штрафной и прострелил низом в центр на линию вратарской, где Морено первым касание обработал мяч и вторым отправил его точно в угол ворот.
'41
Тошка исполнил длинную передачу вперед по левому флангу атаки на Пушкаша, но тот забрался во вне игры.
'39
Санти Касорла исполнил слишком сильную и неточную подачу с углового с левого фланга. Мяч перелетел через всех партнеров по команде.
'37
Санти Касорла навесил со стандартного положения на Серхио Рамоса, но против того на опережение сыграл соперник.
'36
Неделчяру получил желтую карточку за фол против Сауля.
'35
Нельзя сказать, что совсем провально смотрелись румыны в первые полчаса матча, но видно, что разница в классе между командами очевидная.
'33
Гол! 2:0! Санти Касорла навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Херар Морено точным ударом головой отправил мяч в дальний угол ворот.
'31
Длительное время контролируют мяч испанцы в эти минуты матча. Пробуют через позиционные атаки взломать они оборону румын.
'29
Коман упал на газон после столкновения на линии чужой штрафной с Карвахалем, но пенальти арбитр поставить не решился.
'27
Карвахаль подключился к атаке своей команды по правому флангу и исполнил подачу в центр чужой штрафной, где в прыжке Мората немного не добрался до мяча.
'25
Бускетс получил желтую карточку за фол против Хаджи на чужой половине поля.
'25
Сауль отпасовал низом в чужую штрафную на Касорлу, но тот промедлил с ударом и был остановлен защитником.
'23
За счет высокого прессинга на чужой половине поля создают сложности умело испанцы своим соперникам сегодня при старте их атак.
'21
Гайя отпасовал на левый край чужой штрафной, откуда Касорла прострелил низом в центр, но вышло на соперника.
'19
Фабиан Руис исполнил подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную, но там надежно на выходе сыграл Тэтэрушану.
'17
После классно разыгранной комбинации получил возможность для удара с линии чужой штрафной Херар Морено, но угодил в ближайшего соперника.
'15
Длительное время контролируют сейчас мяч футболисты сборной Испании с целью несколько успокоить игру.
'13
А сейчас уже выручил свою команду Кепа после удара от Руса в результате навеса с углового.
'12
Момент у Румынии! Иньиго Мартинес грубо ошибся у своей штрафной, подарив мяч Пушкашу, но тот пробил с выгодной позиции в Кепа!
'10
Очень сильное начало матча сегодня выдали испанцы и вполне справедливо повели в счете. Ждем мы какой-то атакующей активности и от Румынии.
'8
Гол! 1:0! Первый удар с линии штрафной от Карвахаля парировал голкипер, но вовремя на добивании сыграл Фабиан Руис, отправив мяч в сетку ворот.
'7
Перекладина! Санти Касорла на исполнение пробил с линии чужой штрафной, но отправил мяч в перекладину ворот!
'6
Альваро Мората прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и навесил во вратарскую, где фол в атаке со стороны Гайя зафиксировал арбитр.
'5
Сауль Ньигес получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но послал мяч слишком сильно и неточно.
'3
Первый угловой заработали хозяева. Санти Касорла навесил с угла поля на Морено, а тот пробил головой, но вышло мимо створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Испания — Румыния. Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.