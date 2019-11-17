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Трансляция
С конца
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'61
Стерлинг подобрал мяч внутри штрафной у лицевой и сделал передачу к вратарской, Кейн в касание пробил — мяч попал в ближнюю штангу!
'59
'59
'57
Рашица от левого края гостевой штрафной к воротам подачу сделал, но Магуайр эту задумку прочитал, выбив мяч.
'55
Уинкс от левой бровки неудачную подачу со стандарта выполнил — мяч отправился за лицевую линию.
'53
Ещё один корнер получили хозяева. Прошла передача к дальней штанге, где англичане не уследили за Ррахмани, но у косовского капитана удар головой пришёлся вдоль ворот!
'50
Право на угловой получили косовцы. Целина навесил в штрафную, после чего Бериша пробил с подбора — рядом со штангой!
'48
'46
Стартовал второй тайм матча! Без замен в перерыве.
'45
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме матча команды наиграли на один забитый мяч — Гарри Уинкс использовал провал обороны сборной Косово. Англичане за счёт более высокого класса обыгрывают соперника.
'44
Целина от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, но там мяч ждала голова английского защитника.
'43
Прошла у Косово атака с ходу, Целина получил передачу на линии штрафной, но нанёс плохой удар.
'41
Не получилось у хозяев развить атаку правым флангом — диагональная передача зашла за пределы поля.
'39
Уинкс много фолит в центре поля. Рефери уже держит английского полузащитника на карандаше.
'37
Уинкс кросс выполнил в штрафную, но получилось точно на соперника.
'34
Косовская атака не потревожила защитные редуты англичан. Не хватает, конечно, хозяевам изобретательности в передней линии.
'32
'31
Кейну дали дважды пробить из пределов штрафной, но даже рикошеты не помогли Гарри — мяч до ворот так и не дошёл.
'30
Хадсон-Одои на скорости ворвался в штрафную и после нескольких ложных замахов пробил по воротам — Мурич на месте!
'29
Англичане провели свою атаку. Кейн головой сбросил мяч в центр штрафной, но Стерлинг ещё не успел там занять место.
'27
Кололли решил дальним выстрелом завершить позиционную атаку хозяев — большой промах.
'25
Рашица плотный дальний удар нанёс — Поуп выбрал верную позицию в воротах и мяч забрал.
'23
Прострел Рашицы помог Косово заработать первый угловой. Бериша взялся за стандарт от флажка, подача на ближнюю штангу прошла, был и удар головой, но мяч был блокирован!
'21
Высокий прессинг применили хозяева, но гости смогли выйти из-под этого давления.
'19
Попытались косовцы начать атаку длинной передачей, но Нухиу за мяч не зацепился у чужой штрафной.
'17
Первый английский корнер не озадачил соперника. Мяч быстро вышел за штрафную.
'16
Чилвел прорвался по левому флангу, далее прострелил в штрафную, Кейн скинул на Стерлинга, который со второго касания пробил в направлении угла ворот — Мурич в прыжке мяч отразил!
'14
Стерлинг вырезал передачу к дальнему углу вратарской, но Хадсон-Одои не успел к мячу.
'12
Райс со стандарта забросил мяч в штрафную хозяев, но Мурич надёжно сыграл на выходе из ворот.
'10
Нухиу отобрал мяч у Мингса, но за рамками правил.
'9
Косово с хорошим желанием бежит в атаку, но пока одних эмоций не хватает на создание остроты у ворот сборной Англии.
'7
Кололли с левого фланга исполнил навес в штрафную гостей, Мингс головой скинул мяч своему голкиперу.
'5
Уинкс в довольно грубом подкате сбил Беришу — фол, но без карточки.
'3
Хадерджонай сместился с правого края в центр и несильно пробил из-за штрафной — лёгкий мяч для английского вратаря.
'1
Дан свисток к началу матча! Хозяева разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Косово — Англия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.