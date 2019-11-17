онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
Косово Англия

На фоне скандала: Англия обыгрывает Косово. LIVE

Футбол. Отборочный этап Евро-2020. Косово — Англия. ОНЛАЙН

Сборная Англии встречается с Косово в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа A. 10-й тур  |   17 ноября 20:00   |  2 тайм
Косово
0:1
Англия
Стадион «Фадиль Вокри (Градски)», Приштина | Главный судья: Павел Гиль (Люблин, Польша)
Кололли 48'
Уинкс 32'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Арьянет Мурич
3 (з)   Фидан Алити
13 (з)   Амир Ррахмани
15 (з)   Мергим Войвода
20 (з)   Ибрахим Дрешевич
2 (з)   Флорент Хадерджонай
17 (п)   Беньямин Кололли 48'
7 (п)   Милот Рашица
14 (п)   Валон Бериша
9 (н)   Берсант Целина
21 (н)   Атдхи Нухиу
1 (в)   Ник Поуп
5 (з)   Гарри Магуайр
2 (з)   Трент Александер-Арнольд
6 (з)   Тайрон Мингс
3 (з)   Бенджамин Чилвел
10 (п)   Гарри Уинкс 32'
4 (п)   Деклан Райс
8 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
11 (н)   Каллум Хадсон-Одои 59'
9 (н)   Гарри Кейн
7 (н)   Рахим Стерлинг
Запасной состав
16 (в)   Висар Бекай
1 (в)   Самир Уйкани
19 (з)   Леарт Пакярада
4 (з)   Идриз Воца
23 (з)   Арбенит Джемайли
22 (п)   Эдон Жегрова
8 (п)   Бесар Халими
10 (п)   Флоран Муслия
11 (п)   Эльбасан Рашани
6 (п)   Анель Раскай
5 (п)   Херолинд Шаля
18 (н)   Флорент Хасани
23 (в)   Дин Хендерсон
13 (в)   Джордан Пикфорд
14 (з)   Дэнни Роуз
15 (з)   Джон Стоунс
16 (з)   Фикайо Томори
12 (з)   Киран Триппьер
18 (п)   Джеймс Мэддисон
17 (п)   Мэйсон Маунт
19 (п)   Джейдон Санчо
20 (н)   Маркус Рашфорд 59'
22 (н)   Тэмми Абрахам
21 (н)   Каллум 
Удары
40%
По воротам: 9
В створ: 2
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 6
Удары
60%
По воротам: 7
В створ: 3
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 7
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'61
Стерлинг подобрал мяч внутри штрафной у лицевой и сделал передачу к вратарской, Кейн в касание пробил — мяч попал в ближнюю штангу!
'59
Рашфорд появился на поле в составе английской сборной.
'59
Время первой замены. Хадсон-Одои покинул поле.
'57
Рашица от левого края гостевой штрафной к воротам подачу сделал, но Магуайр эту задумку прочитал, выбив мяч.
'55
Уинкс от левой бровки неудачную подачу со стандарта выполнил — мяч отправился за лицевую линию.
'53
Ещё один корнер получили хозяева. Прошла передача к дальней штанге, где англичане не уследили за Ррахмани, но у косовского капитана удар головой пришёлся вдоль ворот!
'50
Право на угловой получили косовцы. Целина навесил в штрафную, после чего Бериша пробил с подбора — рядом со штангой!
'48
Кололли не позволил Стерлингу пройти в штрафную хозяев, но при этом сбил англичанина. Жёлтая карточка показана игроку сборной Косово.
'46
Стартовал второй тайм матча! Без замен в перерыве.
'45
Судейский свисток отправил команды на перерыв! В первом тайме матча команды наиграли на один забитый мяч — Гарри Уинкс использовал провал обороны сборной Косово. Англичане за счёт более высокого класса обыгрывают соперника.
'44
Целина от угла поля выполнил подачу на ближнюю штангу, но там мяч ждала голова английского защитника.
'43
Прошла у Косово атака с ходу, Целина получил передачу на линии штрафной, но нанёс плохой удар.
'41
Не получилось у хозяев развить атаку правым флангом — диагональная передача зашла за пределы поля.
'39
Уинкс много фолит в центре поля. Рефери уже держит английского полузащитника на карандаше.
'37
Уинкс кросс выполнил в штрафную, но получилось точно на соперника.
'34
Косовская атака не потревожила защитные редуты англичан. Не хватает, конечно, хозяевам изобретательности в передней линии.
'32
ГОЛ! Уинкс получил передачу от Окслейд-Чемберлена, легко по центру прорвался в штрафную, продвинулся к воротам и аккуратно пробил под самую штангу!
'31
Кейну дали дважды пробить из пределов штрафной, но даже рикошеты не помогли Гарри — мяч до ворот так и не дошёл.
'30
Хадсон-Одои на скорости ворвался в штрафную и после нескольких ложных замахов пробил по воротам — Мурич на месте!
'29
Англичане провели свою атаку. Кейн головой сбросил мяч в центр штрафной, но Стерлинг ещё не успел там занять место.
'27
Кололли решил дальним выстрелом завершить позиционную атаку хозяев — большой промах.
'25
Рашица плотный дальний удар нанёс — Поуп выбрал верную позицию в воротах и мяч забрал.
'23
Прострел Рашицы помог Косово заработать первый угловой. Бериша взялся за стандарт от флажка, подача на ближнюю штангу прошла, был и удар головой, но мяч был блокирован!
'21
Высокий прессинг применили хозяева, но гости смогли выйти из-под этого давления.
'19
Попытались косовцы начать атаку длинной передачей, но Нухиу за мяч не зацепился у чужой штрафной.
'17
Первый английский корнер не озадачил соперника. Мяч быстро вышел за штрафную.
'16
Чилвел прорвался по левому флангу, далее прострелил в штрафную, Кейн скинул на Стерлинга, который со второго касания пробил в направлении угла ворот — Мурич в прыжке мяч отразил!
'14
Стерлинг вырезал передачу к дальнему углу вратарской, но Хадсон-Одои не успел к мячу.
'12
Райс со стандарта забросил мяч в штрафную хозяев, но Мурич надёжно сыграл на выходе из ворот.
'10
Нухиу отобрал мяч у Мингса, но за рамками правил.
'9
Косово с хорошим желанием бежит в атаку, но пока одних эмоций не хватает на создание остроты у ворот сборной Англии.
'7
Кололли с левого фланга исполнил навес в штрафную гостей, Мингс головой скинул мяч своему голкиперу.
'5
Уинкс в довольно грубом подкате сбил Беришу — фол, но без карточки.
'3
Хадерджонай сместился с правого края в центр и несильно пробил из-за штрафной — лёгкий мяч для английского вратаря.
'1
Дан свисток к началу матча! Хозяева разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Косово — Англия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.