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Последний шанс попасть на Евро: Сербия принимает Украину. LIVE

Футбол. Отборочный этап Евро-2020. Сербия — Украина. ОНЛАЙН

Сборная Сербии принимает Украину в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа B. 10-й тур  |   17 ноября 17:00   |  1 тайм
Сербия
0:0
Украина
Стадион «Райко Митич - Црвена Звезда», Белград | Главный судья: Бобби Мадден (Шотландия)
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Предраг Райкович
15 (з)   Милан Родич
11 (з)   Александар Коларов
19 (з)   Никола Максимович
18 (з)   Никола Миленкович
6 (п)   Неманья Максимович
8 (п)   Неманья Гудель
22 (п)   Адем Ляич
7 (п)   Неманья Радоньич
10 (н)   Душан Тадич
9 (н)   Александр Митрович
12 (в)   Андрей Пятов
4 (з)   Сергей Кривцов
16 (з)   Виталий Миколенко
22 (з)   Николай Матвиенко
21 (п)   Александр Караваев
5 (п)   Сергей Сидорчук
15 (п)   Виктор Цыганков
8 (п)   Руслан Малиновский
20 (п)   Виктор Коваленко
7 (н)   Андрей Ярмоленко
9 (н)   Роман Яремчук
Запасной состав
1 (в)   Марко Дмитрович
23 (в)   Эмил Роков
2 (з)   Неманья Милетич
13 (з)   Неманья Милунович
3 (з)   Филип Младенович
5 (з)   Урош 
14 (п)   Мият Гачинович
17 (п)   Филип Джуричич
16 (п)   Саша Лукич
20 (п)   Сергей Милинкович-Савич
4 (п)   Лука Миливоевич
21 (н)   Андрия Павлович
23 (в)   Андрей Лунин
1 (в)   Юрий Панькив
3 (з)   Игорь Пластун
6 (з)   Артём Шабанов
2 (з)   Эдуард Соболь
18 (п)   Роман Безус
19 (п)   Сергей Болбат
14 (п)   Виталий Буяльский
10 (п)   Евгений Коноплянка
17 (п)   Евгений Шахов
13 (п)   Владимир Шепелев
11 (н)   Артём Беседин
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
33%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
67%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Сербия — Украина. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.