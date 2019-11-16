онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Смотреть все события
Германия Беларусь

Завоевать лидерство: Германия принимает Белоруссию. LIVE

Евро-2020. Отборочный этап. Германия — Белоруссия. ОНЛАЙН

Сборная Германии принимает команду Белоруссии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа C. 9-й тур  |   16 ноября 22:45   |  1 тайм
Германия
0:0
Беларусь
Стадион «Боруссия-Парк», Мёнхенгладбах | Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мануэль Нойер
2 (з)   Робин Кох
4 (з)   Маттиас Гинтер
13 (з)   Лукас Клостерман
6 (з)   Йозуа Киммих
14 (п)   Нико Шульц
18 (п)   Леон Горецка
8 (п)   Тони Кроос
21 (п)   Илкай Гюндоган
20 (п)   Серж Гнабри
9 (н)   Тимо Вернер
1 (в)   Александр Гутор
21 (з)   Сергей Матвейчик
4 (з)   Никита 
3 (з)   Александр Мартынович
5 (з)   Денис Поляков
23 (п)   Павел Нехайчик
2 (п)   Станислав Драгун
18 (п)   Иван Маевский
7 (п)   Юрий Ковалев
22 (п)   Игорь Стасевич
19 (н)   Денис Лаптев
Запасной состав
12 (в)   Бернд Лено
22 (в)   Марк-Андре тер
17 (з)   Никлас Штарк
5 (з)   Жонатан Та
11 (п)   Надим Амири
3 (п)   Йонас Хектор
16 (п)   Себастьян Руди
15 (п)   Суат Сердар
10 (н)   Юлиан Брандт
19 (н)   Джан-Лука Вальдшмидт
16 (в)   Сергей Черник
12 (в)   Антон Чичкан
6 (з)   Дмитрий Бессмертный
10 (з)   Александр Павловец
20 (з)   Олег Веретило
15 (п)   Сергей Кисляк
8 (п)   Александр Сачивко
14 (п)   Евгений Яблонский
9 (н)   Владислав Климович
17 (н)   Виталий Лисакович
11 (н)   Максим Скавыш
13 (н)   Николай Золотов
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
100%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
0%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'2
Угловой заработали хозяева. Подача Крооса на ближнюю штангу не дошла до Вернера.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли немцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Германия — Беларусь. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.