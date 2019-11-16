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'2
Угловой заработали хозяева. Подача Крооса на ближнюю штангу не дошла до Вернера.
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли немцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Германия — Беларусь. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.