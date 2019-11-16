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Матч за первое место: Россия против Бельгии. LIVE

Евро-2020. Отборочный этап. Россия — Бельгия. ОНЛАЙН

Сборная России принимает команду Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа I. 9-й тур  |   16 ноября 20:00   |  Матч не начался
Россия
0:0
Бельгия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург | Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Маринато Гильерме
23 (з)   Сергей Петров
14 (з)   Георгий Джикия
5 (з)   Андрей Семёнов
2 (з)   Марио Фернандес
18 (п)   Юрий Жирков
11 (п)   Роман Зобнин
7 (п)   Магомед Оздоев
20 (п)   Алексей Ионов
15 (п)   Алексей Миранчук
22 (н)   Артём Дзюба
1 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
21 (з)   Тимоти Кастань
3 (з)   Томас Вермален
4 (з)   Анга Дедрик
6 (п)   Аксель Витсель
7 (п)   Кевин Де
16 (н)   Торган Азар
10 (н)   Эден Азар
9 (н)   Ромелу Лукаку
14 (н)   Дрис Мертенс
Запасной состав
12 (в)   Антон Шунин
16 (в)   Сослан Джанаев
6 (з)   Максим Беляев
3 (з)   Дмитрий Чистяков
4 (з)   Вячеслав Караваев
13 (з)   Фёдор Кудряшов
8 (п)   Ильзат Ахметов
10 (п)   Зелимхан Бакаев
21 (п)   Александр Ерохин
17 (п)   Даниил Фомин
9 (п)   Далер Кузяев
19 (н)   Николай Комличенко
12 (в)   Симон Миньоле
13 (в)   Матц 
15 (з)   Элиас Коббаут
5 (з)   Джейсон Денайер
22 (п)   Леандер Дендонкер
11 (п)   Янник Карраско
19 (п)   Деннис Прает
8 (п)   Юри Тилеманс
18 (п)   Ханс Ванакен
23 (н)   Миши Батшуайи
20 (н)   Кристиан Бентеке
17 (н)   Дивок Ориги
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Трансляция
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19:50

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, вмещающем почти 70 тыс. зрителей. Все билеты на игру реализованы, на трибунах ожидается полный аншлаг.

19:45

Состав сборной Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Боята, Кастанье, Т. Азар, Витсель, Де Брейне, Э. Азар, Мертенс, Р. Лукаку.

19:40

Состав сборной России: Гильерме, Семенов, Джикия, С. Петров, Фернандес, Жирков, Зобнин, Ионов, Оздоев, Ал. Миранчук, Дзюба.

19:35

Начало матча запланировано на 20.00 мск.

19:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Бельгии.