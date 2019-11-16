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Трансляция
С конца
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19:50
Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, вмещающем почти 70 тыс. зрителей. Все билеты на игру реализованы, на трибунах ожидается полный аншлаг.
19:45
Состав сборной Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Боята, Кастанье, Т. Азар, Витсель, Де Брейне, Э. Азар, Мертенс, Р. Лукаку.
19:40
Состав сборной России: Гильерме, Семенов, Джикия, С. Петров, Фернандес, Жирков, Зобнин, Ионов, Оздоев, Ал. Миранчук, Дзюба.
19:35
Начало матча запланировано на 20.00 мск.
19:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Бельгии.