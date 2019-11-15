Босния и Герцеговина

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Трансляция
С конца
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'61
'60
Угловой заработали хозяева. Но снова дело до удара не дошло — всю борьбу выиграла Италия.
'57
Бонуччи легко обокрал Крунича на краю своей штрафной.
'55
Продолжают атаковать итальянцы. Много подач и забросов в штрафную боснийцев, пока они отбиваются.
'53
'51
Бернардески немного не успел за забросом по флангу. Италия всё равно играет лучше, ничего не поменялось во втором тайме.
'49
Опасно в штрафную Боснии прострелил Белотти, но Инсинье открывался в другую сторону.
'46
Второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. Италия использовала превосходство в классе и дважды забила боснийцам. Только при счёте 0:2 Босния начала опасно атаковать, заставлять ошибаться соперника. Но забить в ответ не удалось. Впереди вторые 45 минут.
'45
Колашинац прострелил на Джеко, но его закрыл Тонали. Многим показалось, что Сандро подыграл себе рукой.
'43
Джеко забросил мяч в штрафную на Вишчу, которого вовремя опередил Доннарумма.
'40
Шехич из-под перекладины вытащил опасный удар Белотти!
'39
Пожар в штрафной Италии! Доннарумма отразил прострел на Цимирота, чей выстрел с центра штрафной отразили с линии ворот!
'37
'35
Бернардески здорово обыгрывал всех на правом краю, но в итоге выпустил мяч за лицевую.
'33
Джеко помешали пробить из пределов штрафной!
'32
Много борьбы один в один выигрывают итальянцы. Как только мяч дошёл до штрафной Доннаруммы, Цимирот подыграл себе рукой.
'30
Шехич легко прочитал длинную передачу Бонуччи и опередил Инсинье.
'27
Джеко потерял мяч, прорываясь по лицевой линии.
'25
'23
Джеко развернулся перед штрафной Италии и выстрелил над воротами Доннаруммы.
'21
'18
Бернардески выскочил один на один и пробил во вратаря с метра!
'15
Инсинье! Отличный заброс прошёл на Бернардески, чей прострел замыкал Инсинье, но мяч попал в защитника!
'12
Джеко проверил Доннарумму дальним ударом — вратарь «Милана» в порядке.
'12
Белотти подыграл себе рукой, цепляясь за подачу с фланга.
'10
Цимирот забрался в положение вне игры.
'8
Бичакчич открылся на подачу Пьянича с углового и опасно пробил головой под перекладину — Доннарумма вытащил!
'6
Три в три убежала Босния, но всё испортил Вишча, у которого не вышел проникающий пас.
'5
В простейшей ситуации боснийцы потеряли мяч. Тяжело атаковать против Италии, когда та большими силами возвращается в оборону.
'3
Бонуччи расстреливал ворота с центра штрафной, но попал в защитника Боснии!
'1
Джеко попал в положение вне игры на первых секундах матча.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Босния и Герцеговина — Италия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.