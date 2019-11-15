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Футбол. Отборочный этап Евро-2020. Босния — Италия. ОНЛАЙН

Сборные Боснии и Герцеговины и Италии встречаются в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа J. 9-й тур  |   15 ноября 22:45   |  2 тайм
Босния и Герцеговина
0:3
Италия
Стадион «Билино Поле», Зеница | Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария)
Ачерби 21'
Бернардески 25'
Инсинье 37'
Белотти 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Ибрагим Шехич
5 (з)   Зеад Колашинац
3 (з)   Эрмин Бичакчич
18 (з)   Аднан Ковачевич
4 (п)   Зоран Квржич
13 (п)   Гойко Цимирот
10 (п)   Миралем Пьянич
7 (п)   Мухамед Бешич
19 (п)   Раде Крунич
8 (п)   Эдин Вишча
11 (н)   Эдин Джеко
21 (в)   Джанлуиджи Доннарумма
19 (з)   Леонардо Бонуччи
7 (з)   Алессандро Флоренци
3 (з)    Эмерсон
15 (з)   Франческо Ачерби 21'
6 (п)   Сандро Тонали
8 (п)    Жоржиньо
18 (п)   Николо Барелла
10 (н)   Лоренцо Инсинье 37'
9 (н)   Андреа Белотти 52'
20 (н)   Федерико Бернардески 25'
Запасной состав
1 (в)   Ясмин Бурич
22 (в)   Кенан Пирич
2 (з)   Эльдар Чивич
17 (з)   Самир Мемишевич
16 (з)   Марко Михоевич
14 (п)   Харис Хайрадинович
6 (п)   Дино Хотич
23 (п)   Мато Яяло
21 (п)   Элвис Сарич
9 (н)   Харис Дулевич
20 (н)   Изет Хайрович
15 (н)   Армин Ходжич
12 (в)   Пьерлуиджи Голлини
1 (в)   Сальваторе Сиригу
4 (з)   Кристиано Бираги
2 (з)   Джованни Ди
5 (з)   Армандо Иццо
13 (з)   Алессио Романьоли
23 (п)   Гаэтано Кастровилли
16 (п)   Роландо Мандрагора
11 (п)   Николо Дзаньоло
14 (н)   Федерико Кьеза
22 (н)   Стефан Эль-Шаарави
17 (н)   Чиро Иммобиле
Удары
38%
По воротам: 12
В створ: 3
Владение мячом
45%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 2
  • 5
Удары
63%
По воротам: 9
В створ: 5
Владение мячом
55%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 0
  • 6
Самоечитаемое
Трансляция
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'61
Вишча ушёл.
'60
Угловой заработали хозяева. Но снова дело до удара не дошло — всю борьбу выиграла Италия.
'57
Бонуччи легко обокрал Крунича на краю своей штрафной.
'55
Продолжают атаковать итальянцы. Много подач и забросов в штрафную боснийцев, пока они отбиваются.
'53
ГОЛ! Белотти выбежал на проникающий пас и пробил уже по пустым воротам, которые зачем-то покинул Шехич. Италия громит Боснию в гостях.
'51
Бернардески немного не успел за забросом по флангу. Италия всё равно играет лучше, ничего не поменялось во втором тайме.
'49
Опасно в штрафную Боснии прострелил Белотти, но Инсинье открывался в другую сторону.
'46
Второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. Италия использовала превосходство в классе и дважды забила боснийцам. Только при счёте 0:2 Босния начала опасно атаковать, заставлять ошибаться соперника. Но забить в ответ не удалось. Впереди вторые 45 минут.
'45
Колашинац прострелил на Джеко, но его закрыл Тонали. Многим показалось, что Сандро подыграл себе рукой.
'43
Джеко забросил мяч в штрафную на Вишчу, которого вовремя опередил Доннарумма.
'40
Шехич из-под перекладины вытащил опасный удар Белотти!
'39
Пожар в штрафной Италии! Доннарумма отразил прострел на Цимирота, чей выстрел с центра штрафной отразили с линии ворот!
'37
ГОЛ! Белотти вошёл в штрафную справа и сыграл на Инсинье, который с помощью рикошета от ноги защитника послал мяч идеально под дальнюю штангу.
'35
Бернардески здорово обыгрывал всех на правом краю, но в итоге выпустил мяч за лицевую.
'33
Джеко помешали пробить из пределов штрафной!
'32
Много борьбы один в один выигрывают итальянцы. Как только мяч дошёл до штрафной Доннаруммы, Цимирот подыграл себе рукой.
'30
Шехич легко прочитал длинную передачу Бонуччи и опередил Инсинье.
'27
Джеко потерял мяч, прорываясь по лицевой линии.
'25
Бернардески придержал соперника и получил жёлтую.
'23
Джеко развернулся перед штрафной Италии и выстрелил над воротами Доннаруммы.
'21
ГОЛ! Очень легко итальянцы вскрыли край обороны Боснии. Мяч в центре штрафной получил защитник Ачерби, который здорово убрал Пьянича на замахе и пробил в правый угол ворот!
'18
Бернардески выскочил один на один и пробил во вратаря с метра!
'15
Инсинье! Отличный заброс прошёл на Бернардески, чей прострел замыкал Инсинье, но мяч попал в защитника!
'12
Джеко проверил Доннарумму дальним ударом — вратарь «Милана» в порядке.
'12
Белотти подыграл себе рукой, цепляясь за подачу с фланга.
'10
Цимирот забрался в положение вне игры.
'8
Бичакчич открылся на подачу Пьянича с углового и опасно пробил головой под перекладину — Доннарумма вытащил!
'6
Три в три убежала Босния, но всё испортил Вишча, у которого не вышел проникающий пас.
'5
В простейшей ситуации боснийцы потеряли мяч. Тяжело атаковать против Италии, когда та большими силами возвращается в оборону.
'3
Бонуччи расстреливал ворота с центра штрафной, но попал в защитника Боснии!
'1
Джеко попал в положение вне игры на первых секундах матча.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2020: Босния и Герцеговина — Италия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.