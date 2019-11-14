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Уже все решено: Франция отыгралась у Молдавии. LIVE

Евро-2020. Квалификация. Группа Н. Франция — Молдавия. ОНЛАЙН

В матче 9-го тура группы Н в квалификации к Евро-2020 сборная Франции принимает команду Молдавии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Группа H. 9-й тур  |   14 ноября 22:45   |  перерыв
Франция
1:1
Молдавия
Стадион «Стад де Франс», Сен-Дени | Главный судья: Гедиминас Мажейка (Каунас, Литва)
Варан 35'
Раца 9'
Раца 34'
Фокша 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
16 (в)   Стив Манданда
19 (з)   Лука Динь
5 (з)   Клеман Лангле
4 (з)   Рафаэль Варан 35'
2 (з)   Бенжамен Павар
12 (п)   Корентин Толиссо
13 (п)   Н'Голо Канте
11 (н)   Кингсли Коман
7 (н)   Антуан Гризманн
10 (н)   Килиан Мбаппе
9 (н)   Оливье Жиру
23 (в)   Алексей Кошелев
5 (з)   Вячеслав Посмак
14 (з)   Артур Фокша 38'
15 (з)   Ион Жардан
3 (з)   Игорь Армаш
11 (п)   Раду Гынсарь
7 (п)   Артур Ионицэ
10 (п)   Евгений Кочук
8 (п)   Кэтэлин Карп
20 (п)   Вадим Раца 9' 34'
4 (н)   Сергей Платика
Запасной состав
1 (в)   Альфонс Ареола
23 (в)   Мик Меньян
15 (з)   Курт Зума
21 (з)   Лео Дюбуа
3 (з)   Преснел Кимпембе
22 (з)   Бенжамен Менди
17 (п)   Мусса Сиссоко
14 (п)   Маттео Гюэндузи
8 (п)   Тома Лемар
6 (п)   Тангай Н'Домбеле
20 (н)   Виссам Бен-Йеддер
18 (н)   Набиль Фекир
12 (в)   Николай Чеботарь
1 (в)   Денис Русу
6 (з)   Максим Фокша
22 (з)   Дину Граур
9 (п)   Александр Белоусов
13 (п)   Андрей Кожокарь
17 (п)   Евгений Оанча
18 (п)   Артур Патраш
19 (н)   Виталие Домашкан
21 (н)   Николае Милинчану
Удары
75%
По воротам: 8
В створ: 3
Владение мячом
75%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 6
Удары
25%
По воротам: 1
В створ: 1
Владение мячом
25%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 0
  • 6
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